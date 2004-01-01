Добро пожаловать в Воскресенск!

Дворянская усадьба Кривякино, храм в неорусском стиле и чарующие пейзажи за 1 день

Воскресенск — небольшой колоритный город в Московской области.

Я покажу недавно построенный храм Иерусалимской Божией Матери, который, как богатырь, возвышается в центре.

А также помогу погрузиться в прошлое этих мест: раскрою тайны усадьбы Кривякино, расшифрую необычную архитектуру церкви Серафима Саровского и поделюсь лучшим видом на храм Иоанна Златоуста.
Добро пожаловать в Воскресенск!
Добро пожаловать в Воскресенск!
Добро пожаловать в Воскресенск!
Добро пожаловать в Воскресенск!
Добро пожаловать в Воскресенск!
Добро пожаловать в Воскресенск!
Добро пожаловать в Воскресенск!

Что вас ожидает

Старинная усадьба Кривякино

Живописно расположенная на берегу Москвы-реки, дворянская усадьба Кривякино запомнится вам прекрасным парком, главным домом с античными колоннами, флигелями середины 19 века и каскадом прудов. Я расскажу о временах, когда здесь жил писатель Лажечников — один из зачинателей русского исторического романа. Раскрою, как проходили его дни и какие именитые гости к нему приезжали.

Село Федино и не только

Осмотрев территорию усадьбы, мы отправимся к пешеходному мосту неподалеку и насладимся шикарными видами на храм Иоанна Златоуста. Вы узнаете, какой знаменитый архитектор принимал участие в его перестройке и могила какой подвижницы находится рядом. В завершение мы заедем в село Федино и осмотрим церковь Серафима Саровского 1912 года, похожую на древнерусский терем.

Организационные детали

  • Между удаленными объектами мы можем перемещаться на вашем транспорте или на такси (оплачивается дополнительно)
  • По желанию можно посетить временную выставку в усадьбе Кривякино. Цена билета — 100 р. с человека.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
у храма Иерусалимской Божией Матери
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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По выбранному вами времени

Елена
Елена
Меня зовут Елена, я профессиональный гид. Много лет вожу экскурсии с православной тематикой. Родилась и живу в Коломне, очень люблю свой город и сделаю все, чтобы вы полюбили его так же, как и я.
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