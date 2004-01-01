Что вас ожидает

Старинная усадьба Кривякино

Живописно расположенная на берегу Москвы-реки, дворянская усадьба Кривякино запомнится вам прекрасным парком, главным домом с античными колоннами, флигелями середины 19 века и каскадом прудов. Я расскажу о временах, когда здесь жил писатель Лажечников — один из зачинателей русского исторического романа. Раскрою, как проходили его дни и какие именитые гости к нему приезжали.

Село Федино и не только

Осмотрев территорию усадьбы, мы отправимся к пешеходному мосту неподалеку и насладимся шикарными видами на храм Иоанна Златоуста. Вы узнаете, какой знаменитый архитектор принимал участие в его перестройке и могила какой подвижницы находится рядом. В завершение мы заедем в село Федино и осмотрим церковь Серафима Саровского 1912 года, похожую на древнерусский терем.

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