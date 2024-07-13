3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Оккупированная Вязьма
За 3 часа прожить 521 день города в войну на авторской экскурсии
Начало: На площади Ефремова
25 окт в 09:00
26 окт в 09:00
4 000₽ за всё до 6 чел.
5.5 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Уездный город Вязьма (на вашем автомобиле)
Узнать о жизни Вязьмы сквозь века, изучая артефакты прошлого и архивные кинохроники
25 окт в 09:00
26 окт в 09:00
8 000₽ за всё до 7 чел.
2 часа
Групповая
до 20 чел.
Усадьба Шереметевых в селе Высокое: по мотивам книг Булгакова
Погулять по имению 19 века и раскрыть его связь со знаменитыми романами на групповой экскурсии
Начало: В селе Высокое
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00 и 16:00, во вторник в 16:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 16:00
600₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга13 июля 2024Посчастливилось попасть в заброшенную усадьбу Шереметьевых в компании эрудированного и увлеченного своим делом гидом. Усадьба активно реконструируется и восстанавливается,но я
- ЮЮлия1 июля 2024Экскурсия интересная, но ее нельзя отнести к разряду обычной. В этом есть и свои плюсы, и свои минусы. Алексей (экскурсовод)очень
- ЮЮлия25 июня 2024Были семьёй на экскурсии в усадьбе Шереметьевых с экскурсоводом Денисом, нам всем очень понравилось. Спасибо Денису за то, что он
- ООльга20 мая 2024Очень крутая экскурсия. История нашей страны через архивные фото материалы, мемуары, артефакты и вдумчивый, эрудированный, тонкий рассказ Алексея. Потрясающе. Очень очень классный Алексей!
- ММария10 мая 2024Хочу выразить благодарность Алексею за проведённую экскурсию для нашей компании. Вы человек увлечённый! От себя добавим, что во время экскурси
- ЕЕлена10 мая 2024Это была одна из самых впечатляющих экскурсий в моей жизни. На одном дыхании экскурсия-прогулка с фотографиями мест, событий, оригинальными письмами
- ССергей9 марта 2024Редко встречаются такие гиды - чувствуется, что человек с любовью относится к своему делу. Набор исторических фото и других артефактов из личной коллекции очень удачно дополнил рассказ.
Ответы на вопросы от путешественников по Вязьме в категории «На Рождество»
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Сколько стоит экскурсия по Вязьме в октябре 2024
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