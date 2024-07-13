На Рождество – экскурсии в Вязьме

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Вязьме, цены от 600 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Оккупированная Вязьма
Пешая
20 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Оккупированная Вязьма
За 3 часа прожить 521 день города в войну на авторской экскурсии
Начало: На площади Ефремова
25 окт в 09:00
26 окт в 09:00
4 000 за всё до 6 чел.
Уездный город Вязьма (на вашем автомобиле)
На машине
2 отзыва
5.5 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Уездный город Вязьма (на вашем автомобиле)
Узнать о жизни Вязьмы сквозь века, изучая артефакты прошлого и архивные кинохроники
25 окт в 09:00
26 окт в 09:00
8 000 за всё до 7 чел.
Усадьба Шереметевых в селе Высокое: по мотивам книг Булгакова
Пешая
2 отзыва
2 часа
Групповая
до 20 чел.
Усадьба Шереметевых в селе Высокое: по мотивам книг Булгакова
Погулять по имению 19 века и раскрыть его связь со знаменитыми романами на групповой экскурсии
Начало: В селе Высокое
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00 и 16:00, во вторник в 16:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 16:00
600 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    13 июля 2024
    Усадьба Шереметевых в селе Высокое: по мотивам книг Булгакова
    Посчастливилось попасть в заброшенную усадьбу Шереметьевых в компании эрудированного и увлеченного своим делом гидом. Усадьба активно реконструируется и восстанавливается,но я
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    рада,что успела застать ее именно такой!)))Спасибо огромное Денису за столь прекрасную прогулку и рассказ,осталась очень довольна и смело рекомендую любителям необычных мест и экскурсий!)))

  • Ю
    Юлия
    1 июля 2024
    Оккупированная Вязьма
    Экскурсия интересная, но ее нельзя отнести к разряду обычной. В этом есть и свои плюсы, и свои минусы. Алексей (экскурсовод)очень
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    увлечен историей Вязьмы. Он сможет показать уникальные фото, которые он собирает много лет. Для тех кто привык к традиционному стройному рассказу экскурсоводов, думаю, что формат, предлагаемый Алексеем может показаться непривычным. Есть выстроенный маршрут, но нет четких и логических связок между событиями, в которые погружает экскурсовод. Уникальным в экскурсии является постоянное соотнесение современного облика Вязьмы и времени начала ВОВ, периода оккупации и изменений, которые произошли после освобождения Вязьмы.

  • Ю
    Юлия
    25 июня 2024
    Усадьба Шереметевых в селе Высокое: по мотивам книг Булгакова
    Были семьёй на экскурсии в усадьбе Шереметьевых с экскурсоводом Денисом, нам всем очень понравилось. Спасибо Денису за то, что он
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    смог заинтересовать и взрослых и детей. Благодаря Денису мы увидели не только здания усадьбы, но и дендрологический парк. Все впечатления исключительно положительные!!

  • О
    Ольга
    20 мая 2024
    Уездный город Вязьма (на вашем автомобиле)
    Очень крутая экскурсия. История нашей страны через архивные фото материалы, мемуары, артефакты и вдумчивый, эрудированный, тонкий рассказ Алексея. Потрясающе. Очень очень классный Алексей!
  • М
    Мария
    10 мая 2024
    Оккупированная Вязьма
    Хочу выразить благодарность Алексею за проведённую экскурсию для нашей компании. Вы человек увлечённый! От себя добавим, что во время экскурси
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    хотелось бы больше информации об истории города, быте местных жителей во время войны, послевоенном времени, героях ВОВ, Вяземском котле, Дурлагах, для того, чтобы глубже погрузится в тему оккупации Вязьмы.

  • Е
    Елена
    10 мая 2024
    Оккупированная Вязьма
    Это была одна из самых впечатляющих экскурсий в моей жизни. На одном дыхании экскурсия-прогулка с фотографиями мест, событий, оригинальными письмами
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    и артефактами. Перенеслась словно в каждый момент тех дней, о которых рассказывал Алексей. Как в живом, документальном кино. Очень понравилось, что исторически захватили разные периоды истории: от Бориса Годунова до настоящих дней. Алексей мастерский рассказчик, страстно увлеченный историей и литературой человек, при этом легкий, интеллектуальный и с юмором. Приеду ещё! Горячо рекомендую.

    Это была одна из самых впечатляющих экскурсий в моей жизни. На одном дыхании экскурсия-прогулка с фотографиямиЭто была одна из самых впечатляющих экскурсий в моей жизни. На одном дыхании экскурсия-прогулка с фотографиямиЭто была одна из самых впечатляющих экскурсий в моей жизни. На одном дыхании экскурсия-прогулка с фотографиями
  • С
    Сергей
    9 марта 2024
    Уездный город Вязьма (на вашем автомобиле)
    Редко встречаются такие гиды - чувствуется, что человек с любовью относится к своему делу. Набор исторических фото и других артефактов из личной коллекции очень удачно дополнил рассказ.

Ответы на вопросы от путешественников по Вязьме в категории «На Рождество»

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Сколько стоит экскурсия по Вязьме в октябре 2024
Сейчас в Вязьме в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 600 до 8 000. Туристы уже оставили гидам 24 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
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