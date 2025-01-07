Экскурсии в Выборге

Найдено 150 экскурсий в Выборге, цены от 450 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году
Знакомство с Выборгом: автобусный маршрут с аудиогидом
На автобусе
100 отзывов
1 час
Аудиогид
Знакомство с Выборгом: автобусный маршрут с аудиогидом
Увидеть главные достопримечательности города, зимой - в тепле, летом - с кондиционером
Начало: У железнодорожного вокзала Выборга
Расписание: ежедневно в 11:00, 13:00 и 15:15
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
500 за человека
Все краски Выборга на авто
На машине
123 отзыва
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Все краски Выборга на авто
Погрузитесь в историю Выборга, исследуя его архитектурные шедевры и узнавая о его развитии. Автоэкскурсия откроет все грани этого удивительного города
Начало: Парковка перед рестораном гостиницы Дружба
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5500 за всё до 4 чел.
Первый взгляд на Выборг
Пешая
1143 отзыва
2.5 часа
Групповая
Первый взгляд на Выборг
Прогулка по Выборгу: средневековые башни, купеческие дома и знакомые кинолокации. Вдохновитесь историей и атмосферой старинного города
Начало: Около ж/д вокзала Выборга
11 янв в 11:00
12 янв в 11:00
450 за человека
Большая обзорная прогулка по Выборгу
Пешая
675 отзывов
3.5 часа
Групповая
Погружение в средневековый Выборг: экскурсия по древним улицам
Погрузитесь в атмосферу средневекового Выборга, узнайте его тайны и легенды, пройдите по следам шведских полководцев и русских монархов
Начало: ЖД вокзал Выборга
11 янв в 11:00
18 янв в 11:00
800 за человека
По Выборгу на автомобиле
На машине
449 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по историческим местам Выборга
Погрузитесь в атмосферу многоликого Выборга. Вас ждут захватывающие виды, исторические памятники и увлекательные рассказы о прошлом города
Начало: город Выборг
Сегодня в 08:00
Завтра в 18:00
6000 за всё до 4 чел.
О Выборге - увлекательно и с душой
Пешая
129 отзывов
1.5 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
О Выборге - увлекательно и с душой: погружение в историю
Приглашаем вас на экскурсию по Выборгу, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю. Подарите себе путешествие, полное открытий и впечатлений
Начало: На Рыночной площади
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:30
3750 за всё до 8 чел.
Выборг - путешествие во времени. Индивидуальная экскурсия
Пешая
549 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие по Выборгу: от средневековья до современности
Выборг - город трех религий и двух башен. Прогуляйтесь по старинным улицам, откройте для себя следы финской и шведской эпох
Начало: На площади перед ж/д вокзалом
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
4900 за всё до 6 чел.
Мистический Выборг
Пешая
53 отзыва
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Мистический Выборг: путешествие сквозь века и легенды
Откройте для себя тайны Выборга: от средневековых замков до историй о призраках и ведьмах. Эта экскурсия не оставит вас равнодушными
Начало: Рыночная площадь г. Выборга
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
5600 за всё до 10 чел.
Пивное путешествие по подземельям Выборга (в группе)
Пешая
58 отзывов
1 час
Групповая
до 20 чел.
Пивное путешествие по подземельям Выборга (в группе)
Спуститесь в подземелья Выборга и откройте для себя секреты пивоварения! Дегустация 6 сортов местного пива и увлекательные истории ждут вас
Начало: На улице Ильинской
Завтра в 11:00
12 янв в 11:00
1600 за человека
Всё о Выборге
Пешая
5 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Исторический Выборг: экскурсия
Откройте для себя Выборг: его замок, старинные улицы и башни. Узнайте, как город развивался от Средних веков до наших дней
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6000 за всё до 10 чел.
Выборг: от развалин монастырей к величию королевского Замка
Пешая
327 отзывов
3.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Выборг: путешествие от древних монастырей до Замка
Загадки Выборга ждут вас: от древних руин до королевского замка - каждый шаг раскрывает новую страницу истории
Начало: У Круглой башни на Рыночной площади
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
6534 за всё до 10 чел.
Замок и улочки средневекового Выборга
Пешая
236 отзывов
2.5 часа
Групповая
до 25 чел.
Замок и улочки средневекового Выборга
Погрузитесь в атмосферу Выборга, гуляя по улочкам, где шагали короли и императоры. Ощутите дух времени в сердце города - Выборгском замке
Начало: У Круглой башни
11 янв в 12:00
18 янв в 12:00
650 за человека
В Выборг - с семьёй, детьми или друзьями
Пешая
63 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
В Выборг - с семьёй, детьми или друзьями
А можно и в одиночку: со мной вы познакомитесь с городом живо и непринуждённо
Начало: На Рыночной площади
Завтра в 08:00
11 янв в 08:00
5300 за всё до 10 чел.
Монрепо сквозь времена и судьбы
Пешая
17 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Монрепо сквозь времена и судьбы: индивидуальная экскурсия по парку
Парк Монрепо в Выборге - это уникальное место, где история и природа сливаются воедино. Прогулка по его тропинкам и аллеям оставит незабываемые впечатления
Начало: Возле кассы парка Монрепо
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5000 за всё до 10 чел.
Архитектурная прогулка по Выборгу 20 века
Пешая
12 отзывов
4 часа
Индивидуальная
Выборгская архитектура 19-20 века
Узнайте о влиянии Выборга на мировую архитектуру, посетите библиотеку Алвара Аалто и насладитесь панорамами города
Начало: Перрон выборгского вокзала
Завтра в 08:00
11 янв в 08:00
от 4000 за человека
Влюбиться в Выборг за 1,5 часа
Пешая
скидка
25%
42 отзыва
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Влюбиться в Выборг за 2 часа: замок, башни и дома
Погрузитесь в атмосферу старинного Выборга, прогуляйтесь по его улочкам и узнайте много интересного о его истории и архитектуре. Это незабываемое путешествие
Начало: У Круглой башни
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
87006525 за всё до 10 чел.
По Выборгу на авто: башни, шведы и замок
На машине
67 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
По Выборгу на авто: башни, шведы и замок
Увидеть постройки разных эпох и прикоснуться к хроникам города
Начало: Возле вокзала (на ул. Железнодорожная)
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
5200 за всё до 4 чел.
Экскурсия-аудиоспектакль «Голос Выборга»
Пешая
98 отзывов
1.5 часа
Аудиогид
Аудиогид в Выборге: Погружение в историю
Юная Айра из карельской деревушки приезжает в Выборг и попадает в вихрь приключений. Узнайте, что делает город таким привлекательным
Начало: Возле Дворца культуры
Расписание: в понедельник и пятницу в 13:30, в субботу в 14:00, в воскресенье в 15:00
Сегодня в 13:30
Завтра в 13:30
1500 за человека
Утро в Монрепо
Пешая
скидка
30%
8 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 9 чел.
Увлекательное путешествие по Выборгу
Начните день с прогулки по парку Монрепо в Выборге. Пение птиц, свежий воздух и философские беседы сделают утро незабываемым
Начало: В парке Монрепо
Завтра в 14:30
11 янв в 10:00
94006580 за всё до 9 чел.
Выборг, или Средневековая Скандинавия в России
Пешая
64 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Выборг, или Средневековая Скандинавия в России
Погрузитесь в атмосферу средневекового Выборга, где история оживает с каждым шагом по брусчатке старинных улиц
Начало: У ж/д вокзала или на Рыночной площади
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
4000 за всё до 10 чел.
Знакомство с Финляндией через архитектуру Выборга
Пешая
30 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Знакомство с Финляндией через архитектуру Выборга
Индивидуальная экскурсия по Выборгу: погружение в финскую культуру через архитектуру города. Узнайте историю, посетите важные памятники и ощутите дух Финляндии
Начало: Возле выхода из Выборгского железнодорожного вокза...
Сегодня в 09:15
Завтра в 09:15
от 7000 за всё до 2 чел.
Усадьба Киискиля под Выборгом: триумф, гибель и возрождение
Пешая
47 отзывов
2 часа
Групповая
История и возрождение усадьбы Киискиля под Выборгом
Приглашаем на экскурсию в усадьбу Киискиля, где вы узнаете её богатую историю, увидите восстановленные здания и попробуете местное пиво
Начало: У главного входа в усадьбу
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 12:30
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
800 за человека
Выборг: путешествие в «ближнюю Финляндию»
Пешая
5 отзывов
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Выборг: путешествие в «ближнюю Финляндию»
Окунитесь в историю Выборга и его финское наследие. Прогулка по знаковым зданиям и архитектурным шедеврам, визуальное сравнение эпох
Начало: На Привокзальной площади
14 янв в 11:30
15 янв в 11:30
5600 за всё до 4 чел.
Монрепо - чудо старинного Выборга
Пешая
79 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Монрепо - чудо старинного Выборга
Посетите один из самых красивых парков России. Узнайте о его истории, владельцах и архитекторах, прогуляйтесь по живописным уголкам и насладитесь видами
Начало: У кассы Монрепо
Завтра в 14:00
11 янв в 09:00
5300 за всё до 10 чел.
Выборг: путешествие в Скандинавию
Пешая
267 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Выборг: путешествие в Скандинавию - история, архитектура, культура
Погрузитесь в уникальную атмосферу Выборга, где каждый уголок рассказывает свою историю. Откройте для себя город, где переплетаются культуры и эпохи
Начало: У железнодорожного вокзала
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
5000 за всё до 6 чел.
Иммерсивная прогулка по Выборгу
Пешая
39 отзывов
1 час
Аудиогид
Иммерсивная прогулка по Выборгу: Погружение в историю через звук
Приглашаем на уникальное путешествие по Выборгу! Откройте город с новой стороны, пройдитесь по историческим местам под рассказы и музыку
Начало: На Красной площади
Сегодня в 11:00
Завтра в 14:00
1560 за человека
История Выборга. Обзорная экскурсия
Пешая
На микроавтобусе
121 отзыв
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
История Выборга. Обзорная экскурсия
Разобраться в наследии эпох и уловить «заграничный дух» города
Начало: От Красной площади на пр. Ленина
Завтра в 08:00
11 янв в 08:00
4600 за всё до 5 чел.
Автомобильное путешествие по Выборгу
На машине
На микроавтобусе
скидка
10%
192 отзыва
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Прогулка по Старому городу и Красной площади
Погрузитесь в атмосферу Выборга, где вас ждут средневековые дома, шведские усадьбы и русские церкви. Узнайте о развитии города и его известных жителях
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
63005670 за всё до 4 чел.
Выборг: история на каждом шагу
Пешая
137 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Выборг: история на каждом шагу - погружение в века
Познакомьтесь с Выборгом через его уникальные исторические памятники. Экскурсия раскроет город как книгу, полную секретов и легенд
Начало: У памятника Торгильсу Кнутссону
11 янв в 08:00
12 янв в 08:00
5500 за всё до 10 чел.
Арт-завтрак «Выборг и кофе»
66 отзывов
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Арт-завтрак в Выборге: купеческие истории и кофейная культура
Приглашаем на уникальный арт-завтрак, где Выборг раскроется с новой стороны через истории о кофе и купечестве
Начало: Красная площадь около памятника Ленину
11 янв в 10:00
12 янв в 10:00
1660 за человека
Погружение в атмосферу единственного шведского города в России
Пешая
408 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Погружение в атмосферу единственного шведского города в России
Путешествие по Выборгу - это не просто экскурсия, это погружение в историю, где каждый уголок города рассказывает свою уникальную историю
Сегодня в 12:00
11 янв в 10:00
3860 за всё до 7 чел.
Северный модерн: фольклорные мотивы
Пешая
11 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Северный модерн: фольклорные мотивы
Исследуйте уникальные архитектурные решения северного модерна в Выборге. Погрузитесь в атмосферу сказок и легенд, раскрывая тайны древних фасадов
Завтра в 19:00
11 янв в 09:00
8000 за всё до 10 чел.
В погоне за рецептом настоящего кренделя: экскурсия-квест
Пешая
67 отзывов
3 часа
Квест
до 10 чел.
В погоне за рецептом настоящего кренделя: экскурсия-квест
Раздобыть формулу средневековой сдобы и уловить европейский дух города
Начало: Рыночная площадь Выборга
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6800 за всё до 10 чел.
Выборг, в который невозможно не влюбиться
Пешая
27 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Путешествие в средневековый Выборг
Погрузитесь в уникальную атмосферу Выборга, где каждый камень хранит истории о великих событиях и тайнах прошлого
Начало: Рыночная площадь
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
8350 за всё до 10 чел.
Дружеская прогулка по Выборгу
Пешая
51 отзыв
4 часа
Индивидуальная
Узнайте историю Выборга и его значение для России и Швеции
Прогулка по Выборгу с гидом: средневековые здания, развалины монастыря, замок и выборгские котики. Узнайте историю города и насладитесь видами
Начало: Перрон выборгского вокзала
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 5350 за человека
Семейный квест по НЕсредневековому Выборгу
Пешая
11 отзывов
2.5 часа
Квест
до 10 чел.
Лучший выбор
Индивидуальная квест-экскурсия по Выборгу с погружением в историю
Погрузитесь в атмосферу Выборга начала XX века, решая головоломки и разгадывая шифры. Вас ждут увлекательные задания и неожиданные открытия
Начало: У железнодорожного вокзала
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
6010 за всё до 10 чел.
Выборг в компании художника
Пешая
113 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Выборг в компании художника
Раскрыть богатую историю города весело, непринужденно и с чувством юмора
Начало: У вокзала
Сегодня в 13:30
Завтра в 08:30
3500 за всё до 5 чел.
Прогулка по скальному парку Монрепо
Пешая
162 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка по скальному парку Монрепо: от рунопевца до храма Нептуна
Вас ждет путешествие по живописным тропам Монрепо, где каждый шаг раскрывает новые секреты природы и архитектуры
Начало: в парке Монрепо
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5000 за всё до 10 чел.
Поэзия и музыка Монрепо
Пешая
14 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Поэзия и музыка Монрепо: Индивидуальная экскурсия по парку в Выборге
Погрузитесь в атмосферу аристократического прошлого, прогуливаясь по тенистым аллеям и живописным пейзажам парка Монрепо
Начало: Возле главных ворот парка Монрепо
11 янв в 09:00
12 янв в 09:00
4700 за всё до 10 чел.
Выборг в век Петра I
Пешая
11 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 20 чел.
Выборг в век Петра I
Погрузиться в историю города 18 столетия и посмотреть на Выборг глазами первого императора
Начало: Петровская Площадь
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
5350 за всё до 20 чел.
Выборг в кинематографе
Пешая
11 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
«Выборг в кинематографе»: прогулка по местам съемок и Аллее звезд
Познакомьтесь с кинематографической историей Выборга, пройдитесь по Аллее звезд и местам съемок известных фильмов
Завтра в 08:00
11 янв в 08:00
6000 за всё до 5 чел.
НЕсредневековый Выборг: два века истории
Пешая
16 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
НЕсредневековый Выборг: два века истории
Осмотреть памятники модерна, посетить библиотеку Алвара Аалто и узнать, как менялся облик города
Начало: На Вокзальной площади
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
5350 за всё до 10 чел.
Вкус истории: ремесла и гастрономия Выборга
Пешая
19 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Вкус истории Выборга: от средневековых ремесел до гастрономии
Погрузитесь в атмосферу средневекового Выборга, открывая тайны ремесленников и наслаждаясь традиционными вкусами
Начало: На Ратушной площади
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5300 за всё до 6 чел.
Пять крепостей Выборга: искусство фортификации
Пешая
26 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
Пять крепостей Выборга: путешествие по эпохам фортификации
Загляните в глубь веков с экскурсией по крепостям Выборга, где каждый камень хранит эпические истории
Завтра в 10:00
11 янв в 08:00
8000 за всё до 15 чел.
По Выборгу и его окрестностям
На машине
18 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
История и достопримечательности Выборга и его окрестностей
Погрузитесь в историю Выборга и его окрестностей, наслаждаясь живописными видами и интересными рассказами. Идеально для семейного отдыха
Начало: Круглая башня Рыночная площадь
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
5200 за всё до 4 чел.

Что посмотреть в Выборге на экскурсиях?

Выборг не похож на другие российские города, его достопримечательности отличаются особым колоритом. Благодаря богатой и непростой истории здесь происходило смешение культур нескольких наций. В Старом городе существует множество объектов исторического шведского, финского и русского наследия. Каждому туристу предлагаются интересные экскурсии, индивидуальные или групповые обзорные прогулки по городу, его улицам и переулкам

Местные экскурсоводы

Чтобы попасть на экскурсию в Выборг — выберите подходящее предложение вверху или воспользуйтесь категориями. Здесь вы сможете купить экскурсионный тур по наиболее дешевой цене и оценить его по отзывам. После бронирования вам будут предоставлены контакты гида, вы сможете согласовать время и место отправления

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    7 января 2025
    Большая обзорная прогулка по Выборгу
    Интересная и познавательная экскурсия.
  • Т
    Татьяна
    7 января 2025
    Большая обзорная прогулка по Выборгу
    После посещения экскурсии осталось море впечатлений, нам очень понравилось!
  • Е
    Евгения
    6 января 2025
    Утро в Монрепо
    Великолепная экскурсия! От души благодарю Александру! Ей удалось передать нам ту любовь, которую она испытывает к этому месту! Очень информативно и душевно!
  • С
    Светлана
    6 января 2025
    Большая обзорная прогулка по Выборгу
    Наша обзорная экскурсия проходила в экстремальные 17 градусов мороза. Но это не помешало Анне провести нас по всем локациям, все рассказать и показать. Нам очень понравилось. Спасибо организаторам.
  • А
    Анна
    6 января 2025
    Арт-завтрак «Выборг и кофе»
    Благодарю Инну за чудесную лекцию о Выборге и кофе! Даже нельзя сказать, что это лекция. Это динамичный рассказ о выборгских событиях
    читать дальше

    прошлых лет и веков, и о том как сегодня всё устроено. Слушать Инну очень приятно и интересно (филологическое образование никуда не спрячешь). А в совокупности с ароматным кофе и горячим завтраком - сказочно!!! Я получила огромное удовольствие. Ещё раз благодарю!

  • А
    Анна
    6 января 2025
    Самое интересное о Выборге на автомобиле
    Благодарю Лолу Юльевну за замечательную экскурсию по Выборгу! Экскурсия шла очень живо и динамично - всё благодаря таланту экскурсовода энергично и
    читать дальше

    с юмором подавать материал. Лола Юльевна очень хотела, чтобы мы увидели все запланированные экскурсионные объекты, но при этом также и заботилась о том, чтобы мы не замерзли. В памяти у меня осталось много интересных деталей о Выборге, подмеченных экскурсоводом. День экскурсии - 04.01.25 - выдался холодным. И я была очень рада, что мы выбрали экскурсию именно на автомобиле. Рекомендую!

  • А
    Александр
    6 января 2025
    Первый взгляд на Выборг
    Лилия прекрасный экскурсовод! Очень много знает и всё подробно рассказывает! Нам очень понравилась экскурсия! 👍
  • А
    Александр
    6 января 2025
    Первый взгляд на Выборг
    Большое спасибо экскурсоводу Марине. Интересная, насыщенная рассказами прогулка.
  • Е
    Елена
    6 января 2025
    Первый взгляд на Выборг
    Одевайтесь теплее. Выборг это вам не Питер. Экскурсию брать обязательно. Самостоятельно не оценить город в полной мере. И вполне можно заблудиться.
    Одевайтесь теплее. Выборг это вам не Питер. Экскурсию брать обязательно. Самостоятельно не оценить город в полной мере. И вполне можно заблудитьсяОдевайтесь теплее. Выборг это вам не Питер. Экскурсию брать обязательно. Самостоятельно не оценить город в полной мере. И вполне можно заблудитьсяОдевайтесь теплее. Выборг это вам не Питер. Экскурсию брать обязательно. Самостоятельно не оценить город в полной мере. И вполне можно заблудитьсяОдевайтесь теплее. Выборг это вам не Питер. Экскурсию брать обязательно. Самостоятельно не оценить город в полной мере. И вполне можно заблудитьсяОдевайтесь теплее. Выборг это вам не Питер. Экскурсию брать обязательно. Самостоятельно не оценить город в полной мере. И вполне можно заблудитьсяОдевайтесь теплее. Выборг это вам не Питер. Экскурсию брать обязательно. Самостоятельно не оценить город в полной мере. И вполне можно заблудитьсяОдевайтесь теплее. Выборг это вам не Питер. Экскурсию брать обязательно. Самостоятельно не оценить город в полной мере. И вполне можно заблудиться
  • Е
    Елена
    5 января 2025
    Пивное путешествие по подземельям Выборга (в группе)
    Экскурсия прошла отлично, спасибо организатору. Все как заявлено в описании

Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу

Самые популярные экскурсии в Выборге
В январе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. Знакомство с Выборгом: автобусный маршрут с аудиогидом
  2. Все краски Выборга на авто
  3. Первый взгляд на Выборг
  4. Большая обзорная прогулка по Выборгу
  5. По Выборгу на автомобиле
Что посмотреть в Выборге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
  1. Круглая Башня
  2. Выборгский замок
  3. Самое главное
  4. Часовая башня
  5. Рыночная площадь
  6. Выборгская Старая Ратуша
  7. Усадьба Бюргера
  8. Библиотека Алвара Аалто
  9. Костёл Святого Гиацинта
  10. Бастион Панцерлакс
Сколько стоит экскурсия по Выборгу в январе 2025
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