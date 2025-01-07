Экскурсии в Выборге

1 час
Аудиогид
Знакомство с Выборгом: автобусный маршрут с аудиогидом
Увидеть главные достопримечательности города, зимой - в тепле, летом - с кондиционером
Начало: У железнодорожного вокзала Выборга
Расписание: ежедневно в 11:00, 13:00 и 15:15
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
500₽ за человека
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборВсе краски Выборга на авто
Погрузитесь в историю Выборга, исследуя его архитектурные шедевры и узнавая о его развитии. Автоэкскурсия откроет все грани этого удивительного города
Начало: Парковка перед рестораном гостиницы Дружба
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5500₽ за всё до 4 чел.
2.5 часа
Групповая
Первый взгляд на Выборг
Прогулка по Выборгу: средневековые башни, купеческие дома и знакомые кинолокации. Вдохновитесь историей и атмосферой старинного города
Начало: Около ж/д вокзала Выборга
11 янв в 11:00
12 янв в 11:00
450₽ за человека
3.5 часа
Групповая
Погружение в средневековый Выборг: экскурсия по древним улицам
Погрузитесь в атмосферу средневекового Выборга, узнайте его тайны и легенды, пройдите по следам шведских полководцев и русских монархов
Начало: ЖД вокзал Выборга
11 янв в 11:00
18 янв в 11:00
800₽ за человека
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по историческим местам Выборга
Погрузитесь в атмосферу многоликого Выборга. Вас ждут захватывающие виды, исторические памятники и увлекательные рассказы о прошлом города
Начало: город Выборг
Сегодня в 08:00
Завтра в 18:00
6000₽ за всё до 4 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
О Выборге - увлекательно и с душой: погружение в историю
Приглашаем вас на экскурсию по Выборгу, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю. Подарите себе путешествие, полное открытий и впечатлений
Начало: На Рыночной площади
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:30
3750₽ за всё до 8 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие по Выборгу: от средневековья до современности
Выборг - город трех религий и двух башен. Прогуляйтесь по старинным улицам, откройте для себя следы финской и шведской эпох
Начало: На площади перед ж/д вокзалом
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
4900₽ за всё до 6 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Мистический Выборг: путешествие сквозь века и легенды
Откройте для себя тайны Выборга: от средневековых замков до историй о призраках и ведьмах. Эта экскурсия не оставит вас равнодушными
Начало: Рыночная площадь г. Выборга
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
5600₽ за всё до 10 чел.
1 час
Групповая
до 20 чел.
Пивное путешествие по подземельям Выборга (в группе)
Спуститесь в подземелья Выборга и откройте для себя секреты пивоварения! Дегустация 6 сортов местного пива и увлекательные истории ждут вас
Начало: На улице Ильинской
Завтра в 11:00
12 янв в 11:00
1600₽ за человека
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Исторический Выборг: экскурсия
Откройте для себя Выборг: его замок, старинные улицы и башни. Узнайте, как город развивался от Средних веков до наших дней
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6000₽ за всё до 10 чел.
3.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Выборг: путешествие от древних монастырей до Замка
Загадки Выборга ждут вас: от древних руин до королевского замка - каждый шаг раскрывает новую страницу истории
Начало: У Круглой башни на Рыночной площади
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
6534₽ за всё до 10 чел.
2.5 часа
Групповая
до 25 чел.
Замок и улочки средневекового Выборга
Погрузитесь в атмосферу Выборга, гуляя по улочкам, где шагали короли и императоры. Ощутите дух времени в сердце города - Выборгском замке
Начало: У Круглой башни
11 янв в 12:00
18 янв в 12:00
650₽ за человека
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
В Выборг - с семьёй, детьми или друзьями
А можно и в одиночку: со мной вы познакомитесь с городом живо и непринуждённо
Начало: На Рыночной площади
Завтра в 08:00
11 янв в 08:00
5300₽ за всё до 10 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Монрепо сквозь времена и судьбы: индивидуальная экскурсия по парку
Парк Монрепо в Выборге - это уникальное место, где история и природа сливаются воедино. Прогулка по его тропинкам и аллеям оставит незабываемые впечатления
Начало: Возле кассы парка Монрепо
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5000₽ за всё до 10 чел.
4 часа
Индивидуальная
Выборгская архитектура 19-20 века
Узнайте о влиянии Выборга на мировую архитектуру, посетите библиотеку Алвара Аалто и насладитесь панорамами города
Начало: Перрон выборгского вокзала
Завтра в 08:00
11 янв в 08:00
от 4000₽ за человека
скидка
25%
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Влюбиться в Выборг за 2 часа: замок, башни и дома
Погрузитесь в атмосферу старинного Выборга, прогуляйтесь по его улочкам и узнайте много интересного о его истории и архитектуре. Это незабываемое путешествие
Начало: У Круглой башни
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
87006525₽ за всё до 10 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
По Выборгу на авто: башни, шведы и замок
Увидеть постройки разных эпох и прикоснуться к хроникам города
Начало: Возле вокзала (на ул. Железнодорожная)
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
5200₽ за всё до 4 чел.
1.5 часа
Аудиогид
Аудиогид в Выборге: Погружение в историю
Юная Айра из карельской деревушки приезжает в Выборг и попадает в вихрь приключений. Узнайте, что делает город таким привлекательным
Начало: Возле Дворца культуры
Расписание: в понедельник и пятницу в 13:30, в субботу в 14:00, в воскресенье в 15:00
Сегодня в 13:30
Завтра в 13:30
1500₽ за человека
скидка
30%
2 часа
Индивидуальная
до 9 чел.
Увлекательное путешествие по Выборгу
Начните день с прогулки по парку Монрепо в Выборге. Пение птиц, свежий воздух и философские беседы сделают утро незабываемым
Начало: В парке Монрепо
Завтра в 14:30
11 янв в 10:00
94006580₽ за всё до 9 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Выборг, или Средневековая Скандинавия в России
Погрузитесь в атмосферу средневекового Выборга, где история оживает с каждым шагом по брусчатке старинных улиц
Начало: У ж/д вокзала или на Рыночной площади
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
4000₽ за всё до 10 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Знакомство с Финляндией через архитектуру Выборга
Индивидуальная экскурсия по Выборгу: погружение в финскую культуру через архитектуру города. Узнайте историю, посетите важные памятники и ощутите дух Финляндии
Начало: Возле выхода из Выборгского железнодорожного вокза...
Сегодня в 09:15
Завтра в 09:15
от 7000₽ за всё до 2 чел.
2 часа
Групповая
История и возрождение усадьбы Киискиля под Выборгом
Приглашаем на экскурсию в усадьбу Киискиля, где вы узнаете её богатую историю, увидите восстановленные здания и попробуете местное пиво
Начало: У главного входа в усадьбу
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 12:30
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
800₽ за человека
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Выборг: путешествие в «ближнюю Финляндию»
Окунитесь в историю Выборга и его финское наследие. Прогулка по знаковым зданиям и архитектурным шедеврам, визуальное сравнение эпох
Начало: На Привокзальной площади
14 янв в 11:30
15 янв в 11:30
5600₽ за всё до 4 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Монрепо - чудо старинного Выборга
Посетите один из самых красивых парков России. Узнайте о его истории, владельцах и архитекторах, прогуляйтесь по живописным уголкам и насладитесь видами
Начало: У кассы Монрепо
Завтра в 14:00
11 янв в 09:00
5300₽ за всё до 10 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Выборг: путешествие в Скандинавию - история, архитектура, культура
Погрузитесь в уникальную атмосферу Выборга, где каждый уголок рассказывает свою историю. Откройте для себя город, где переплетаются культуры и эпохи
Начало: У железнодорожного вокзала
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
5000₽ за всё до 6 чел.
1 час
Аудиогид
Иммерсивная прогулка по Выборгу: Погружение в историю через звук
Приглашаем на уникальное путешествие по Выборгу! Откройте город с новой стороны, пройдитесь по историческим местам под рассказы и музыку
Начало: На Красной площади
Сегодня в 11:00
Завтра в 14:00
1560₽ за человека
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
История Выборга. Обзорная экскурсия
Разобраться в наследии эпох и уловить «заграничный дух» города
Начало: От Красной площади на пр. Ленина
Завтра в 08:00
11 янв в 08:00
4600₽ за всё до 5 чел.
скидка
10%
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Прогулка по Старому городу и Красной площади
Погрузитесь в атмосферу Выборга, где вас ждут средневековые дома, шведские усадьбы и русские церкви. Узнайте о развитии города и его известных жителях
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
63005670₽ за всё до 4 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Выборг: история на каждом шагу - погружение в века
Познакомьтесь с Выборгом через его уникальные исторические памятники. Экскурсия раскроет город как книгу, полную секретов и легенд
Начало: У памятника Торгильсу Кнутссону
11 янв в 08:00
12 янв в 08:00
5500₽ за всё до 10 чел.
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Арт-завтрак в Выборге: купеческие истории и кофейная культура
Приглашаем на уникальный арт-завтрак, где Выборг раскроется с новой стороны через истории о кофе и купечестве
Начало: Красная площадь около памятника Ленину
11 янв в 10:00
12 янв в 10:00
1660₽ за человека
2 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Погружение в атмосферу единственного шведского города в России
Путешествие по Выборгу - это не просто экскурсия, это погружение в историю, где каждый уголок города рассказывает свою уникальную историю
Сегодня в 12:00
11 янв в 10:00
3860₽ за всё до 7 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Северный модерн: фольклорные мотивы
Исследуйте уникальные архитектурные решения северного модерна в Выборге. Погрузитесь в атмосферу сказок и легенд, раскрывая тайны древних фасадов
Завтра в 19:00
11 янв в 09:00
8000₽ за всё до 10 чел.
3 часа
Квест
до 10 чел.
В погоне за рецептом настоящего кренделя: экскурсия-квест
Раздобыть формулу средневековой сдобы и уловить европейский дух города
Начало: Рыночная площадь Выборга
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6800₽ за всё до 10 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Путешествие в средневековый Выборг
Погрузитесь в уникальную атмосферу Выборга, где каждый камень хранит истории о великих событиях и тайнах прошлого
Начало: Рыночная площадь
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
8350₽ за всё до 10 чел.
4 часа
Индивидуальная
Узнайте историю Выборга и его значение для России и Швеции
Прогулка по Выборгу с гидом: средневековые здания, развалины монастыря, замок и выборгские котики. Узнайте историю города и насладитесь видами
Начало: Перрон выборгского вокзала
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 5350₽ за человека
2.5 часа
Квест
до 10 чел.
Лучший выборИндивидуальная квест-экскурсия по Выборгу с погружением в историю
Погрузитесь в атмосферу Выборга начала XX века, решая головоломки и разгадывая шифры. Вас ждут увлекательные задания и неожиданные открытия
Начало: У железнодорожного вокзала
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
6010₽ за всё до 10 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Выборг в компании художника
Раскрыть богатую историю города весело, непринужденно и с чувством юмора
Начало: У вокзала
Сегодня в 13:30
Завтра в 08:30
3500₽ за всё до 5 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка по скальному парку Монрепо: от рунопевца до храма Нептуна
Вас ждет путешествие по живописным тропам Монрепо, где каждый шаг раскрывает новые секреты природы и архитектуры
Начало: в парке Монрепо
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5000₽ за всё до 10 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Поэзия и музыка Монрепо: Индивидуальная экскурсия по парку в Выборге
Погрузитесь в атмосферу аристократического прошлого, прогуливаясь по тенистым аллеям и живописным пейзажам парка Монрепо
Начало: Возле главных ворот парка Монрепо
11 янв в 09:00
12 янв в 09:00
4700₽ за всё до 10 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 20 чел.
Выборг в век Петра I
Погрузиться в историю города 18 столетия и посмотреть на Выборг глазами первого императора
Начало: Петровская Площадь
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
5350₽ за всё до 20 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
«Выборг в кинематографе»: прогулка по местам съемок и Аллее звезд
Познакомьтесь с кинематографической историей Выборга, пройдитесь по Аллее звезд и местам съемок известных фильмов
Завтра в 08:00
11 янв в 08:00
6000₽ за всё до 5 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
НЕсредневековый Выборг: два века истории
Осмотреть памятники модерна, посетить библиотеку Алвара Аалто и узнать, как менялся облик города
Начало: На Вокзальной площади
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
5350₽ за всё до 10 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Вкус истории Выборга: от средневековых ремесел до гастрономии
Погрузитесь в атмосферу средневекового Выборга, открывая тайны ремесленников и наслаждаясь традиционными вкусами
Начало: На Ратушной площади
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5300₽ за всё до 6 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
Пять крепостей Выборга: путешествие по эпохам фортификации
Загляните в глубь веков с экскурсией по крепостям Выборга, где каждый камень хранит эпические истории
Завтра в 10:00
11 янв в 08:00
8000₽ за всё до 15 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
История и достопримечательности Выборга и его окрестностей
Погрузитесь в историю Выборга и его окрестностей, наслаждаясь живописными видами и интересными рассказами. Идеально для семейного отдыха
Начало: Круглая башня Рыночная площадь
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
5200₽ за всё до 4 чел.
Выборг не похож на другие российские города, его достопримечательности отличаются особым колоритом. Благодаря богатой и непростой истории здесь происходило смешение культур нескольких наций. В Старом городе существует множество объектов исторического шведского, финского и русского наследия. Каждому туристу предлагаются интересные экскурсии, индивидуальные или групповые обзорные прогулки по городу, его улицам и переулкам
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Последние отзывы на экскурсии
- ООльга7 января 2025Интересная и познавательная экскурсия.
- ТТатьяна7 января 2025После посещения экскурсии осталось море впечатлений, нам очень понравилось!
- ЕЕвгения6 января 2025Великолепная экскурсия! От души благодарю Александру! Ей удалось передать нам ту любовь, которую она испытывает к этому месту! Очень информативно и душевно!
- ССветлана6 января 2025Наша обзорная экскурсия проходила в экстремальные 17 градусов мороза. Но это не помешало Анне провести нас по всем локациям, все рассказать и показать. Нам очень понравилось. Спасибо организаторам.
- ААнна6 января 2025Благодарю Инну за чудесную лекцию о Выборге и кофе! Даже нельзя сказать, что это лекция. Это динамичный рассказ о выборгских событиях
- ААнна6 января 2025Благодарю Лолу Юльевну за замечательную экскурсию по Выборгу! Экскурсия шла очень живо и динамично - всё благодаря таланту экскурсовода энергично и
- ААлександр6 января 2025Лилия прекрасный экскурсовод! Очень много знает и всё подробно рассказывает! Нам очень понравилась экскурсия! 👍
- ААлександр6 января 2025Большое спасибо экскурсоводу Марине. Интересная, насыщенная рассказами прогулка.
- ЕЕлена6 января 2025Одевайтесь теплее. Выборг это вам не Питер. Экскурсию брать обязательно. Самостоятельно не оценить город в полной мере. И вполне можно заблудиться.
- ЕЕлена5 января 2025Экскурсия прошла отлично, спасибо организатору. Все как заявлено в описании
Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу
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Сколько стоит экскурсия по Выборгу в январе 2025
Сейчас в Выборге можно забронировать 150 экскурсий и билетов от 450 до 22 700 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 9748 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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