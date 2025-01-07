Экскурсии в Выборге

О Ольга Большая обзорная прогулка по Выборгу Интересная и познавательная экскурсия.

Т Татьяна Большая обзорная прогулка по Выборгу После посещения экскурсии осталось море впечатлений, нам очень понравилось!

Е Евгения Утро в Монрепо Великолепная экскурсия! От души благодарю Александру! Ей удалось передать нам ту любовь, которую она испытывает к этому месту! Очень информативно и душевно!

С Светлана Большая обзорная прогулка по Выборгу Наша обзорная экскурсия проходила в экстремальные 17 градусов мороза. Но это не помешало Анне провести нас по всем локациям, все рассказать и показать. Нам очень понравилось. Спасибо организаторам.

А Анна Арт-завтрак «Выборг и кофе» читать дальше прошлых лет и веков, и о том как сегодня всё устроено. Слушать Инну очень приятно и интересно (филологическое образование никуда не спрячешь). А в совокупности с ароматным кофе и горячим завтраком - сказочно!!! Я получила огромное удовольствие. Ещё раз благодарю! Благодарю Инну за чудесную лекцию о Выборге и кофе! Даже нельзя сказать, что это лекция. Это динамичный рассказ о выборгских событиях

А Анна Самое интересное о Выборге на автомобиле читать дальше с юмором подавать материал. Лола Юльевна очень хотела, чтобы мы увидели все запланированные экскурсионные объекты, но при этом также и заботилась о том, чтобы мы не замерзли. В памяти у меня осталось много интересных деталей о Выборге, подмеченных экскурсоводом. День экскурсии - 04.01.25 - выдался холодным. И я была очень рада, что мы выбрали экскурсию именно на автомобиле. Рекомендую! Благодарю Лолу Юльевну за замечательную экскурсию по Выборгу! Экскурсия шла очень живо и динамично - всё благодаря таланту экскурсовода энергично и

А Александр Первый взгляд на Выборг Лилия прекрасный экскурсовод! Очень много знает и всё подробно рассказывает! Нам очень понравилась экскурсия! 👍

А Александр Первый взгляд на Выборг Большое спасибо экскурсоводу Марине. Интересная, насыщенная рассказами прогулка.

Е Елена Первый взгляд на Выборг Одевайтесь теплее. Выборг это вам не Питер. Экскурсию брать обязательно. Самостоятельно не оценить город в полной мере. И вполне можно заблудиться.