1 час
Водная прогулка
Лучший выборВдоль берегов Выборга и парка Монрепо - на скоростном катере
Вас ждет увлекательное путешествие на катере по Выборгскому заливу, бухте Защитная и парку Монрепо. Исторические факты и красивые пейзажи гарантированы
Начало: На набережной адмирала Апраксина
Сегодня в 17:00
8 авг в 09:00
7 500₽ за всё до 6 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
По Выборгу на авто: башни, шведы и замок
Увидеть постройки разных эпох и прикоснуться к хроникам города
Начало: Возле вокзала (на ул. Железнодорожная)
8 авг в 17:00
9 авг в 17:00
5 200₽ за всё до 4 чел.
2 часа
Групповая
История и возрождение усадьбы Киискиля под Выборгом
Приглашаем на экскурсию в усадьбу Киискиля, где вы узнаете её богатую историю, увидите восстановленные здания и попробуете местное пиво
Начало: У главного входа в усадьбу
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:30
Завтра в 10:30
7 авг в 10:30
800₽ за человека
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Тайны дома Валли: Суворов, Страдивари и Нарния в центре Выборга
Индивидуальная экскурсия по Выборгу проведет вас через историю и тайны дома с богатейшими коллекциями и интерьерами 19 века
Начало: В центре Старого Выборга
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
от 2 000₽ за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИванова2 августа 2024Очень понравилась экскурсия! В Выборге были первый раз, Андрей очень приятен в общении, увлечен своим делом. Рассказал всю историю города,
- ЕЕлена2 августа 2024Добрый день! Были на экскурсии с Юсефом 18 июля. Экскурсия очень понравилась, Юсеф прекрасный рассказчик. Сразу видно человека, влюблённого в
- VVladimir1 августа 2024Прекрасная водная экскурсия
- ННиколаева31 июля 2024Спасибо большое за экскурсию! Волшебная природа, очень интересный рассказ Юсефа!
- ННаталья29 июля 2024Решили посетить Выборг. У нас был один день с 9 утра и до 19.00 И конечно нам хотелось побольше узнать
- ЕЕкатерина24 июля 2024Душевная экскурсия, домашняя обстановка. Люди которые нас встретили в том числе и собака оказалась очень гостеприимная семья. Приятная атмосфера, информативное
- ООльга23 июля 2024Прекрасный рассказчик, владеющий уникальной информацией. Были в Выборе уже в четвёртый раз. Всегда с экскурсией. Но Андрей превзошёл ожидания. Помимо рассказа мы увидели много архивных материалов о городе разных времён.
- ЕЕлена22 июля 2024Огромное спасибо за экскурсию. Эта экскурсия о квартире, о тех людях, которые жили в ней и живут. Если вам интересен
Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «Что ещё посмотреть»
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