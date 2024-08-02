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об этом прекрасном городе. Мы выбрали экскурсию на транспорте,чтобы побольше охватить и не прогадали …. Андрей, вы просто мастер своего дела… Все было организовано по высшему разряду. Продуман маршрут(мы просто гуляли и нам не мешали толпы людей), посетили очень много интересных локаций, узнали всю историю Выборга…. Андрей очень знающий и интересный рассказчик. Сразу видно, что ему нравится то, чем он занимается… Он нас завозил в такие удаленные места,что я уверенна,многие там не были… Вообще не халтурил и даже когда мы уже готовы были закончить экскурсию, он говорил: нет мы еще поедем туда-то и туда-то. Мы очень благодарны Андрею за этот прекрасный день. Очень познавательно провели время и совсем не устали.