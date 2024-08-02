Что ещё посмотреть – экскурсии в Выборге

Найдено 4 экскурсии в категории «Что ещё посмотреть» в Выборге, цены от 800 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Вдоль берегов Выборга и парка Монрепо - на скоростном катере
На катере
110 отзывов
1 час
Водная прогулка
Лучший выбор
Вдоль берегов Выборга и парка Монрепо - на скоростном катере
Вас ждет увлекательное путешествие на катере по Выборгскому заливу, бухте Защитная и парку Монрепо. Исторические факты и красивые пейзажи гарантированы
Начало: На набережной адмирала Апраксина
Сегодня в 17:00
8 авг в 09:00
7 500 за всё до 6 чел.
По Выборгу на авто: башни, шведы и замок
На машине
36 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
По Выборгу на авто: башни, шведы и замок
Увидеть постройки разных эпох и прикоснуться к хроникам города
Начало: Возле вокзала (на ул. Железнодорожная)
8 авг в 17:00
9 авг в 17:00
5 200 за всё до 4 чел.
Усадьба Киискиля под Выборгом: триумф, гибель и возрождение
Пешая
35 отзывов
2 часа
Групповая
История и возрождение усадьбы Киискиля под Выборгом
Приглашаем на экскурсию в усадьбу Киискиля, где вы узнаете её богатую историю, увидите восстановленные здания и попробуете местное пиво
Начало: У главного входа в усадьбу
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:30
Завтра в 10:30
7 авг в 10:30
800 за человека
Экскурсия по квартире-музею «В гостях у Валли»
56 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Тайны дома Валли: Суворов, Страдивари и Нарния в центре Выборга
Индивидуальная экскурсия по Выборгу проведет вас через историю и тайны дома с богатейшими коллекциями и интерьерами 19 века
Начало: В центре Старого Выборга
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
от 2 000 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Иванова
    2 августа 2024
    По Выборгу на авто: башни, шведы и замок
    Очень понравилась экскурсия! В Выборге были первый раз, Андрей очень приятен в общении, увлечен своим делом. Рассказал всю историю города,
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    максимально показав достопримечательности. Брали экскурсию на машине, что оказалось очень удобным, не устали и была возможность выйти, где хотелось, фотографировать. Город чудесный. По окончании экскурсии, Андрей рекомендовал приятный ресторан с вкуснейшей кухней и отличными ценами. Рекомендую!!!

  • Е
    Елена
    2 августа 2024
    Вдоль берегов Выборга и парка Монрепо - на скоростном катере
    Добрый день! Были на экскурсии с Юсефом 18 июля. Экскурсия очень понравилась, Юсеф прекрасный рассказчик. Сразу видно человека, влюблённого в
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    свою малую родину. Отдельное спасибо, что дал порулить катером нашему 7-летнему сыну.))) За поездку получили много приятных эмоций. Всем очень рекомендую!

  • V
    Vladimir
    1 августа 2024
    Вдоль берегов Выборга и парка Монрепо - на скоростном катере
    Прекрасная водная экскурсия
  • Н
    Николаева
    31 июля 2024
    Вдоль берегов Выборга и парка Монрепо - на скоростном катере
    Спасибо большое за экскурсию! Волшебная природа, очень интересный рассказ Юсефа!
  • Н
    Наталья
    29 июля 2024
    По Выборгу на авто: башни, шведы и замок
    Решили посетить Выборг. У нас был один день с 9 утра и до 19.00 И конечно нам хотелось побольше узнать
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    об этом прекрасном городе. Мы выбрали экскурсию на транспорте,чтобы побольше охватить и не прогадали …. Андрей, вы просто мастер своего дела… Все было организовано по высшему разряду. Продуман маршрут(мы просто гуляли и нам не мешали толпы людей), посетили очень много интересных локаций, узнали всю историю Выборга…. Андрей очень знающий и интересный рассказчик. Сразу видно, что ему нравится то, чем он занимается… Он нас завозил в такие удаленные места,что я уверенна,многие там не были… Вообще не халтурил и даже когда мы уже готовы были закончить экскурсию, он говорил: нет мы еще поедем туда-то и туда-то. Мы очень благодарны Андрею за этот прекрасный день. Очень познавательно провели время и совсем не устали.

  • Е
    Екатерина
    24 июля 2024
    Экскурсия по квартире-музею «В гостях у Валли»
    Душевная экскурсия, домашняя обстановка. Люди которые нас встретили в том числе и собака оказалась очень гостеприимная семья. Приятная атмосфера, информативное
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    общение, многое узнали. Интересный мастер-класс по приготовлении скандинавской еды. Шикарный ужин с множеством новых для нас вкусов и интересных блюд, которые мы никогда не пробовали. Мы Вас полюбили, можно с Вами дружить 🌹 🥰

  • О
    Ольга
    23 июля 2024
    По Выборгу на авто: башни, шведы и замок
    Прекрасный рассказчик, владеющий уникальной информацией. Были в Выборе уже в четвёртый раз. Всегда с экскурсией. Но Андрей превзошёл ожидания. Помимо рассказа мы увидели много архивных материалов о городе разных времён.
  • Е
    Елена
    22 июля 2024
    Экскурсия по квартире-музею «В гостях у Валли»
    Огромное спасибо за экскурсию. Эта экскурсия о квартире, о тех людях, которые жили в ней и живут. Если вам интересен
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    быт средневековья и 19 века, то вам сюда. Но не надейтесь найти здесь старинные артифакты. Эта экскурсия о другом!!! Читайте внимательно то, что пишет экскурсовод, прежде чем заказывать экскурсию, чтобы потом не писать отрицательный отзыв. Отдельное спасибо за вкуснейший скандинавский обед с историей.

    Огромное спасибо за экскурсию. Эта экскурсия о квартире, о тех людях, которые жили в ней иОгромное спасибо за экскурсию. Эта экскурсия о квартире, о тех людях, которые жили в ней и

Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «Что ещё посмотреть»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Выборге
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Вдоль берегов Выборга и парка Монрепо - на скоростном катере
  2. По Выборгу на авто: башни, шведы и замок
  3. Усадьба Киискиля под Выборгом: триумф, гибель и возрождение
  4. Экскурсия по квартире-музею «В гостях у Валли»
Какие места ещё посмотреть в Выборге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Круглая Башня
  2. Самое главное
  3. Часовая башня
  4. Выборгский замок
  5. Рыночная площадь
  6. Выборгская Старая Ратуша
  7. Усадьба Бюргера
  8. Костёл Святого Гиацинта
  9. Библиотека Алвара Аалто
  10. Парк Монрепо
Сколько стоит экскурсия по Выборгу в августе 2024
Сейчас в Выборге в категории "Что ещё посмотреть" можно забронировать 4 экскурсии от 800 до 7 500. Туристы уже оставили гидам 237 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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