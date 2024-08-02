Экскурсии для пенсионеров

Найдено 4 экскурсии в категории «Экскурсии для пенсионеров» в Выборге, цены от 1 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
По Выборгскому заливу - на драккаре викингов: прогулка в мини-группе
70 отзывов
1 час
Водная прогулка
По Выборгскому заливу - на драккаре викингов: прогулка в мини-группе
Погрузитесь в атмосферу средневековья, отправившись на драккаре по волнам Выборгского залива. Незабываемое приключение ждёт вас
Начало: На причале на Крепостном мосту
Расписание: ежедневно в 12:00, 13:30, 15:00, 16:30 и 18:00
Сегодня в 18:00
6 авг в 12:00
1 000 за человека
О Выборге - увлекательно и с душой
Пешая
113 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
О Выборге - увлекательно и с душой: погружение в историю
Приглашаем вас на экскурсию по Выборгу, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю. Подарите себе путешествие, полное открытий и впечатлений
Начало: На Рыночной площади
9 авг в 11:30
10 авг в 14:00
3 750 за всё до 6 чел.
Прогулка по скальному парку Монрепо
Пешая
145 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка по скальному парку Монрепо: от рунопевца до храма Нептуна
Вас ждет путешествие по живописным тропам Монрепо, где каждый шаг раскрывает новые секреты природы и архитектуры
Начало: в парке Монрепо
Сегодня в 14:30
Завтра в 09:00
5 000 за всё до 10 чел.
Экскурсия по квартире-музею «В гостях у Валли»
56 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Тайны дома Валли: Суворов, Страдивари и Нарния в центре Выборга
Индивидуальная экскурсия по Выборгу проведет вас через историю и тайны дома с богатейшими коллекциями и интерьерами 19 века
Начало: В центре Старого Выборга
Сегодня в 14:30
Завтра в 10:00
от 2 000 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Михаил
    2 августа 2024
    О Выборге - увлекательно и с душой
    О Выборге увлекательно и с душой Были в Выборге с друзьями, не первый раз поэтому хотелось какого неизбитого контента о средневековом
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    городе. И мы получили. Огромный респект нашему гиду Ирине, с ней не заскучаешь. Как то раньше мимо проходил контент о творческой жизни города, никогда бы не подумал, что Выборг "Мекка" художественной жизни, «столица поющей Карелии» и хоровые коллективы,и военная музыка, и певческое поле. Музыка – искусство, постоянно развивается во времени, вместе с теми кто ее слушает и сочиняет. История показывает, что памятники музыкальной культуры оказываются наиболее уязвимыми под грузом исторических катаклизмов. И оказывается Выборг один из таких городов. Жаль, что было мало времени, а история музыкальной жизни Средневекового Выборга такая многообразная. Приедем ещё и привезем друзей. Ждем новых историй.

  • А
    Алексей
    2 августа 2024
    Прогулка по скальному парку Монрепо
    Очень интересная экскурсия, всем рекомендую. Для тех кто первый раз в Монрепо must have.
  • И
    Ирина
    31 июля 2024
    По Выборгскому заливу - на драккаре викингов: прогулка в мини-группе
    Очень необычная прогулка. Интересно и взрослым и детям.
    Очень необычная прогулка. Интересно и взрослым и детямОчень необычная прогулка. Интересно и взрослым и детямОчень необычная прогулка. Интересно и взрослым и детям
  • Ю
    Юлия
    31 июля 2024
    По Выборгскому заливу - на драккаре викингов: прогулка в мини-группе
    Нам очень понравилось. Очень атмосферно
  • К
    Кристина
    30 июля 2024
    О Выборге - увлекательно и с душой
    Отличная экскурсия! Остались довольны Ириной на все 100%
  • А
    Анджелика
    28 июля 2024
    По Выборгскому заливу - на драккаре викингов: прогулка в мини-группе
    Прогулка на драккаре понравилась. Можно воспользоваться услугами фотографа. При желании можно поработать вёслами. Залив красивый, получили удовольствие от прогулки.
  • М
    Марина
    28 июля 2024
    Прогулка по скальному парку Монрепо
    Любовь замечательный гид, мы с ней попали в сказку и растворились в этом пространстве. Огромное спасибо!
  • Е
    Екатерина
    24 июля 2024
    Экскурсия по квартире-музею «В гостях у Валли»
    Душевная экскурсия, домашняя обстановка. Люди которые нас встретили в том числе и собака оказалась очень гостеприимная семья. Приятная атмосфера, информативное
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    общение, многое узнали. Интересный мастер-класс по приготовлении скандинавской еды. Шикарный ужин с множеством новых для нас вкусов и интересных блюд, которые мы никогда не пробовали. Мы Вас полюбили, можно с Вами дружить 🌹 🥰

  • Е
    Елена
    22 июля 2024
    Экскурсия по квартире-музею «В гостях у Валли»
    Огромное спасибо за экскурсию. Эта экскурсия о квартире, о тех людях, которые жили в ней и живут. Если вам интересен
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    быт средневековья и 19 века, то вам сюда. Но не надейтесь найти здесь старинные артифакты. Эта экскурсия о другом!!! Читайте внимательно то, что пишет экскурсовод, прежде чем заказывать экскурсию, чтобы потом не писать отрицательный отзыв. Отдельное спасибо за вкуснейший скандинавский обед с историей.

    Огромное спасибо за экскурсию. Эта экскурсия о квартире, о тех людях, которые жили в ней иОгромное спасибо за экскурсию. Эта экскурсия о квартире, о тех людях, которые жили в ней и
  • О
    Ольга
    17 июля 2024
    Прогулка по скальному парку Монрепо
    Мы посетили парк Монрепо с гидом Алёной. В самом парке мы были впервые после реставрации. Алёна провела отличную экскурсию, была
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    профессиональна и артистична! Нам очень понравилось! Гулять по парку в сопровождении гида, конечно, очень интересно и познавательно! Всем рекомендую экскурсию в парк Монрепо, и старым и молодым - всем будет интересно. Огромное спасибо Алёне!

Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «Экскурсии для пенсионеров»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Выборге
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. По Выборгскому заливу - на драккаре викингов: прогулка в мини-группе
  2. О Выборге - увлекательно и с душой
  3. Прогулка по скальному парку Монрепо
  4. Экскурсия по квартире-музею «В гостях у Валли»
Какие места ещё посмотреть в Выборге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Круглая Башня
  2. Самое главное
  3. Часовая башня
  4. Выборгский замок
  5. Рыночная площадь
  6. Выборгская Старая Ратуша
  7. Усадьба Бюргера
  8. Костёл Святого Гиацинта
  9. Библиотека Алвара Аалто
  10. Парк Монрепо
Сколько стоит экскурсия по Выборгу в августе 2024
Сейчас в Выборге в категории "Экскурсии для пенсионеров" можно забронировать 4 экскурсии от 1 000 до 5 000. Туристы уже оставили гидам 384 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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