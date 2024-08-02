читать дальше

городе. И мы получили. Огромный респект нашему гиду Ирине, с ней не заскучаешь. Как то раньше мимо проходил контент о творческой жизни города, никогда бы не подумал, что Выборг "Мекка" художественной жизни, «столица поющей Карелии» и хоровые коллективы,и военная музыка, и певческое поле. Музыка – искусство, постоянно развивается во времени, вместе с теми кто ее слушает и сочиняет. История показывает, что памятники музыкальной культуры оказываются наиболее уязвимыми под грузом исторических катаклизмов. И оказывается Выборг один из таких городов. Жаль, что было мало времени, а история музыкальной жизни Средневекового Выборга такая многообразная. Приедем ещё и привезем друзей. Ждем новых историй.