читать дальше кто собирается посетить Выборг и почувствовать колорит этого города и узнать гостеприимство его жителей!!! Чудесная, интересная и познавательная история семьи! Снежана и Михаил радушные, щедрые, располагающие к общению люди!!!! Спасибо🙏💕 за праздник, который нам устроили! Достойны только восторженных слов и комплиментов😊

Всем доброго дня! 03.06.2024 были в гостях у Валли. Экскурсию выбрала в последний момент, но не пожалела! Одназначно, рекомендую всем,