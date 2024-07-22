Фототуры и фотосессии с экскурсией

Найдено 3 экскурсии в категории «Фототуры и фотосессии с экскурсией» в Выборге, цены от 1 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Выборг: пешком хорошо, а на машине лучше
На машине
8 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Выборг: пешком хорошо, а на машине лучше
Начало: Вокзал Выборг
Расписание: с 09-00 каждый день
8 авг в 09:00
9 авг в 09:00
5 200 за всё до 4 чел.
«В гостях у Валли»: экскурсия по старинной квартире
Пешая
11 отзывов
2 часа
Фотопрогулка
«В гостях у Валли»: экскурсия по старинной квартире
Начало: Улица Крепостная, 8, Выборг
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 19:00, по договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1 000 за человека
Иммерсивная прогулка по Выборгу
Пешая
1 отзыв
1 час
Индивидуальная
Иммерсивная прогулка по Выборгу
Начало: Улица Ушакова, 4, Выборг
Расписание: По договоренности
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1 200 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Максим
    22 июля 2024
    «В гостях у Валли»: экскурсия по старинной квартире
    Очень прекрасный экскурсовод, дружественная манера общения, расположила к себе с первых минут. Рассказала много интересных фактов. Было вкусное угощение. В квартире очень милая собака.
  • И
    Ирина
    8 июня 2024
    «В гостях у Валли»: экскурсия по старинной квартире
    Всем доброго дня! 03.06.2024 были в гостях у Валли. Экскурсию выбрала в последний момент, но не пожалела! Одназначно, рекомендую всем,
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    кто собирается посетить Выборг и почувствовать колорит этого города и узнать гостеприимство его жителей!!! Чудесная, интересная и познавательная история семьи! Снежана и Михаил радушные, щедрые, располагающие к общению люди!!!! Спасибо🙏💕 за праздник, который нам устроили! Достойны только восторженных слов и комплиментов😊

Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «Фототуры и фотосессии с экскурсией»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Выборге
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Выборг: пешком хорошо, а на машине лучше
  2. «В гостях у Валли»: экскурсия по старинной квартире
  3. Иммерсивная прогулка по Выборгу
Какие места ещё посмотреть в Выборге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Круглая Башня
  2. Самое главное
  3. Часовая башня
  4. Выборгский замок
  5. Рыночная площадь
  6. Выборгская Старая Ратуша
  7. Усадьба Бюргера
  8. Костёл Святого Гиацинта
  9. Библиотека Алвара Аалто
  10. Парк Монрепо
Сколько стоит экскурсия по Выборгу в августе 2024
Сейчас в Выборге в категории "Фототуры и фотосессии с экскурсией" можно забронировать 3 экскурсии от 1 000 до 5 200. Туристы уже оставили гидам 20 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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