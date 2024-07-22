3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Выборг: пешком хорошо, а на машине лучше
Начало: Вокзал Выборг
Расписание: с 09-00 каждый день
8 авг в 09:00
9 авг в 09:00
5 200₽ за всё до 4 чел.
2 часа
Фотопрогулка
«В гостях у Валли»: экскурсия по старинной квартире
Начало: Улица Крепостная, 8, Выборг
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 19:00, по договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1 000₽ за человека
1 час
Индивидуальная
Иммерсивная прогулка по Выборгу
Начало: Улица Ушакова, 4, Выборг
Расписание: По договоренности
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1 200₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММаксим22 июля 2024Очень прекрасный экскурсовод, дружественная манера общения, расположила к себе с первых минут. Рассказала много интересных фактов. Было вкусное угощение. В квартире очень милая собака.
- ИИрина8 июня 2024Всем доброго дня! 03.06.2024 были в гостях у Валли. Экскурсию выбрала в последний момент, но не пожалела! Одназначно, рекомендую всем,
Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «Фототуры и фотосессии с экскурсией»
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Сколько стоит экскурсия по Выборгу в августе 2024
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