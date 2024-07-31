По крышам – экскурсии в Выборге

Найдено 3 экскурсии в категории «По крышам» в Выборге, цены от 5 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Монрепо - чудо старинного Выборга
Пешая
66 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Монрепо - чудо старинного Выборга
Узнайте, как шведский скотный двор превратился в шедевр садово-паркового искусства. Погружение в историю и уникальные виды ждут вас
Начало: У кассы Монрепо
16 авг в 09:00
23 авг в 09:00
5 000 за всё до 10 чел.
Выборг, о котором вы не знали
На машине
53 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Выборг, о котором вы не знали
Исследовать на автомобиле малоизвестные окрестности города: от кирх и усадеб до сейдов и пещер
Начало: На Соборной площади в Выборге
26 авг в 08:00
27 авг в 08:00
6 000 за всё до 3 чел.
Выборг, в который невозможно не влюбиться
Пешая
23 отзыва
2.5 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
Выборг, в который невозможно не влюбиться: история, архитектура, легенды
Погрузитесь в уникальную атмосферу Выборга, где каждый камень хранит истории о великих событиях и тайнах прошлого
Начало: Рыночная площадь
7 авг в 09:30
8 авг в 09:30
7 500 за всё до 15 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Б
    Борис
    31 июля 2024
    Монрепо - чудо старинного Выборга
    Спасибо за проведенную экскурсию по парку. Нам было очень комфортно ходить по составленному Надеждой маршруту по парку. Но при этом
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    также легко мы отклонялись на фотосессии и перескакивали с темы на другую внезапно заинтересовавшую нас тему. Чувствуется доброе отношение, большие знания к теме экскурсии и широкий кругозор.

  • Л
    Лоретта
    28 июля 2024
    Выборг, в который невозможно не влюбиться
    Очень хорошая и информативная экскурсия. Экскурсовод Людмила замечательная.
  • О
    Ольга
    21 июля 2024
    Монрепо - чудо старинного Выборга
    Рекомендуем место, экскурсовода, содержание и маршрут однозначно. Сделали подарок друзьям, которые посещали город со своими целями. В результате они потрясены
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    скальным парком "Монрепо". Рассказ Надежды был высокопрофессиональным, содержательным и интригующим. Звучали стихи поэтом всех времен, воспроизводилась карельская музыка. Со слов друзей, объём охваченного информационного пространства поразил их как довольно придирчивых слушателей. Возникло неподдельное желание продолжить самостоятельное знакомство с русской и скандинавской историей. Спасибо!

  • Е
    Елена
    17 июля 2024
    Монрепо - чудо старинного Выборга
    Большое спасибо экскурсоводу Надежде за чудесную подачу материала, парк Монрепо очарователен. Рекомендую всем
  • А
    Анастасия
    30 мая 2024
    Выборг, в который невозможно не влюбиться
    Экскурсовод Людмила провела экскурсию для нашей небольшой группы. Милейшая Людмила. Отличный рассказчик, великолепная речь. В нашей группе было 3 человека, 2е
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    из которых не в первый раз в городе и им было местами скучновато. Но это момент повторения)) А тот, единственный, который не знал про город ничего, остался максимально удовлетворён экскурсией! Рекомендую.

  • В
    Виктория
    22 мая 2024
    Выборг, в который невозможно не влюбиться
    21.05.24 были на экскурсии в Выборге с группой детей 12-14 лет. Переживала конечно, сможет ли экскурсовод заинтересовать их, не будет
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    ли недовольства с ее стороны (к сожалению внимательно слушать,не отвлекаться дети в этом возрасте не умеют (во всяком случае наши))). Могу сказать одно -Людмила это профессионал своего дела, быстро построилась под группу- подача материала не скучная, при этом старалась всегда оценить поняли ли ребята или нет, шутила, прям на 5+, не всем удается сделать это на уровне в глазах подростков. Мы в восторге от Людмилы, ее знаний, любви к профессии и ЧЮ и ещё один показательный момент, у нас произошел форс-мажор, и несколько человек приехали на следующей электрички, которая приходила в 9-10, а в 9 было начало экскурсии на рыночной площади. Людмила без проблем изменила место и на 15 минут перенесла времяи ни на минуту не уменьшила экскурсию, все 2,5 часа отработала на 100 баллов. А для меня лично время пролетело, как 15 минут)) моментально Спасибо огромное Людмила. Успехов вам в вашей интересной профессии.

    21.05.24 были на экскурсии в Выборге с группой детей 12-14 лет. Переживала конечно, сможет ли экскурсовод

Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «По крышам»

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  2. Самое главное
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  5. Рыночная площадь
  6. Выборгская Старая Ратуша
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Сколько стоит экскурсия по Выборгу в августе 2024
Сейчас в Выборге в категории "По крышам" можно забронировать 3 экскурсии от 5 000 до 7 500. Туристы уже оставили гидам 142 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Забронируйте экскурсию в Выборге на 2024 год по крышам, 142 ⭐ отзыва, цены от 5000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
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