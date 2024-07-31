2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Монрепо - чудо старинного Выборга
Узнайте, как шведский скотный двор превратился в шедевр садово-паркового искусства. Погружение в историю и уникальные виды ждут вас
Начало: У кассы Монрепо
16 авг в 09:00
23 авг в 09:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Выборг, о котором вы не знали
Исследовать на автомобиле малоизвестные окрестности города: от кирх и усадеб до сейдов и пещер
Начало: На Соборной площади в Выборге
26 авг в 08:00
27 авг в 08:00
6 000₽ за всё до 3 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
Выборг, в который невозможно не влюбиться: история, архитектура, легенды
Погрузитесь в уникальную атмосферу Выборга, где каждый камень хранит истории о великих событиях и тайнах прошлого
Начало: Рыночная площадь
7 авг в 09:30
8 авг в 09:30
7 500₽ за всё до 15 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ББорис31 июля 2024Спасибо за проведенную экскурсию по парку. Нам было очень комфортно ходить по составленному Надеждой маршруту по парку. Но при этом
- ЛЛоретта28 июля 2024Очень хорошая и информативная экскурсия. Экскурсовод Людмила замечательная.
- ООльга21 июля 2024Рекомендуем место, экскурсовода, содержание и маршрут однозначно. Сделали подарок друзьям, которые посещали город со своими целями. В результате они потрясены
- ЕЕлена17 июля 2024Большое спасибо экскурсоводу Надежде за чудесную подачу материала, парк Монрепо очарователен. Рекомендую всем
- ААнастасия30 мая 2024Экскурсовод Людмила провела экскурсию для нашей небольшой группы. Милейшая Людмила. Отличный рассказчик, великолепная речь. В нашей группе было 3 человека, 2е
- ВВиктория22 мая 202421.05.24 были на экскурсии в Выборге с группой детей 12-14 лет. Переживала конечно, сможет ли экскурсовод заинтересовать их, не будет
Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «По крышам»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Выборге
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Выборге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Выборгу в августе 2024
Сейчас в Выборге в категории "По крышам" можно забронировать 3 экскурсии от 5 000 до 7 500. Туристы уже оставили гидам 142 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Забронируйте экскурсию в Выборге на 2024 год по крышам, 142 ⭐ отзыва, цены от 5000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь