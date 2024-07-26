Популярные экскурсии

Найдено 4 экскурсии в категории «Популярные экскурсии» в Выборге, цены от 4 500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Обзорная экскурсия по Выборгу
Пешая
349 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Выборгу
Пешеходная экскурсия по Выборгу познакомит вас с историей города и его культурным наследием. Посетите знаковые места и узнайте много интересного
Начало: Круглая башня на Рыночной площади
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4 500 за всё до 10 чел.
Большая обзорная экскурсия по Выборгу: Старый город и замок
Пешая
183 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по историческим местам Выборга
Погрузитесь в атмосферу средневекового Выборга, узнайте тайны его улиц и зданий, посетите знаменитый Выборгский замок и другие уникальные места
Начало: Круглая башня на Рыночной площади
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6 000 за всё до 10 чел.
Ландшафтный парк Монрепо с личным гидом
Пешая
62 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 25 чел.
Ландшафтный парк Монрепо с личным гидом
Начало: У касс парка Монрепо
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 5 000 за всё до 10 чел.
Весь Выборг за один день с персональным гидом
Пешая
12 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Весь Выборг за один день с персональным гидом
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
11 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    26 июля 2024
    Большая обзорная экскурсия по Выборгу: Старый город и замок
    Мы путешествовали семьёй, решили познакомиться с Выборгом при помощи обзорной экскурсии. Замечательный экскурсовод Наталья, любящий свой город, показала нам самые
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    интересные и важные места Выборга. Время прошло незаметно, 3 часа интересной беседы, будто с давним знакомым. Очень интересно и познавательно построена экскурсия, в непринуждённой беседе с вопросами и юмором информация запоминается лучше. Сейчас мы путешествуем в Калининградской области и периодически всплывают темы, которые затрагивала Наталья в своей экскурсии. Причём вспоминают и дети, а это очень ценно! Пересмотрели несколько фильмов и узнали места съёмок города. Прекрасный тихий городок с насыщенной историей, хочется вернуться. Спасибо, Наталья!

  • О
    Ольга
    25 июля 2024
    Обзорная экскурсия по Выборгу
    Заказывали экскурсию по Выборгу. Гид Надежда Николаевна безумно нам понравилась! Нас было 5 человек, среди нас был ребенок 3,6 года
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    - Надежда Николаевна сразу уточнила темп экскурсии, на сколько подробно мы хотим слушать (поверхностно или больше подробностей), что уже видели, на чем больше заострить внимание. Посоветовала мечта для перекуса, ужина, показала-где варят наивкуснейший кофе)) Спасибо ей огромное, у нас остались супер впечатления от поездки 🙏

  • Н
    Нина
    23 июля 2024
    Большая обзорная экскурсия по Выборгу: Старый город и замок
    Посмотрели главные достопримечательности,послушали историю города,было интересно, спасибо!
  • Е
    Екатерина
    23 июля 2024
    Обзорная экскурсия по Выборгу
    Замечательный гид Александра, шикарная экскурсия! Мы очень довольны остались! Спасибо!!!
  • Л
    Лариса
    23 июля 2024
    Обзорная экскурсия по Выборгу
    Приятный эрудированный молодой экскурсовод Яков
  • М
    Маргарита
    16 июля 2024
    Ландшафтный парк Монрепо с личным гидом
    Парк Монрепо- прекрасен! Здесь хочется гулять, дышать, мечтать и наслаждаться! А с нашим личным гидом Александрой мы ещё и много
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    интересного узнали. Уверена, что вернёмся ещё не раз. Хочется увидеть парк осенью, я представляю какая это красота! Мы благодарим нашего экскурсовода, за искренность, профессионализм, тепло и любовь к Выборгу. Спасибо!!!

  • Е
    Елена
    4 июля 2024
    Весь Выборг за один день с персональным гидом
    Отличная экскурсия! Нашим гидом была Ольга. На персональном авто нам показали этот замечательный город. Сделали всё для нашего удобства, чтобы
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    ноги не устали и при этом мы увидели все возможные достопримечательности. Встретили на вокзале) У Ольги глубочайшие знания истории города, в целом очень доброжелательный и позитивный человек. Интересно было и мне и маме)

  • А
    Александра
    11 мая 2024
    Весь Выборг за один день с персональным гидом
    Очень интересная и познавательная экскурсия, спасибо Лоле за прекрасный день в Выборге.
  • Е
    Екатерина
    10 января 2024
    Весь Выборг за один день с персональным гидом
    Экскурсия очень насыщенная, увидели много достопримечательностей. Экскурсовод Юрий Исакович профессионал своего дела. Очень много нового узнали о Выборге.

Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «Популярные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Выборге
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Обзорная экскурсия по Выборгу
  2. Большая обзорная экскурсия по Выборгу: Старый город и замок
  3. Ландшафтный парк Монрепо с личным гидом
  4. Весь Выборг за один день с персональным гидом
Какие места ещё посмотреть в Выборге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Круглая Башня
  2. Самое главное
  3. Часовая башня
  4. Выборгский замок
  5. Рыночная площадь
  6. Выборгская Старая Ратуша
  7. Усадьба Бюргера
  8. Костёл Святого Гиацинта
  9. Библиотека Алвара Аалто
  10. Парк Монрепо
Сколько стоит экскурсия по Выборгу в августе 2024
Сейчас в Выборге в категории "Популярные экскурсии" можно забронировать 4 экскурсии от 4 500 до 11 000. Туристы уже оставили гидам 606 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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