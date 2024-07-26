2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Выборгу
Пешеходная экскурсия по Выборгу познакомит вас с историей города и его культурным наследием. Посетите знаковые места и узнайте много интересного
Начало: Круглая башня на Рыночной площади
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4 500₽ за всё до 10 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по историческим местам Выборга
Погрузитесь в атмосферу средневекового Выборга, узнайте тайны его улиц и зданий, посетите знаменитый Выборгский замок и другие уникальные места
Начало: Круглая башня на Рыночной площади
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6 000₽ за всё до 10 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 25 чел.
Ландшафтный парк Монрепо с личным гидом
Начало: У касс парка Монрепо
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 5 000₽ за всё до 10 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Весь Выборг за один день с персональным гидом
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
11 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена26 июля 2024Мы путешествовали семьёй, решили познакомиться с Выборгом при помощи обзорной экскурсии. Замечательный экскурсовод Наталья, любящий свой город, показала нам самые
- ООльга25 июля 2024Заказывали экскурсию по Выборгу. Гид Надежда Николаевна безумно нам понравилась! Нас было 5 человек, среди нас был ребенок 3,6 года
- ННина23 июля 2024Посмотрели главные достопримечательности,послушали историю города,было интересно, спасибо!
- ЕЕкатерина23 июля 2024Замечательный гид Александра, шикарная экскурсия! Мы очень довольны остались! Спасибо!!!
- ЛЛариса23 июля 2024Приятный эрудированный молодой экскурсовод Яков
- ММаргарита16 июля 2024Парк Монрепо- прекрасен! Здесь хочется гулять, дышать, мечтать и наслаждаться! А с нашим личным гидом Александрой мы ещё и много
- ЕЕлена4 июля 2024Отличная экскурсия! Нашим гидом была Ольга. На персональном авто нам показали этот замечательный город. Сделали всё для нашего удобства, чтобы
- ААлександра11 мая 2024Очень интересная и познавательная экскурсия, спасибо Лоле за прекрасный день в Выборге.
- ЕЕкатерина10 января 2024Экскурсия очень насыщенная, увидели много достопримечательностей. Экскурсовод Юрий Исакович профессионал своего дела. Очень много нового узнали о Выборге.
Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «Популярные экскурсии»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Выборге
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Выборге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Выборгу в августе 2024
Сейчас в Выборге в категории "Популярные экскурсии" можно забронировать 4 экскурсии от 4 500 до 11 000. Туристы уже оставили гидам 606 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Забронируйте экскурсию в Выборге на 2024 год по теме «Популярные экскурсии», 606 ⭐ отзывов, цены от 4500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь