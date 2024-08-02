Все – экскурсии в Выборге

Найдено 6 экскурсий в категории «Все» в Выборге, цены от 1 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
По Выборгскому заливу - на драккаре викингов: прогулка в мини-группе
70 отзывов
1 час
Водная прогулка
По Выборгскому заливу - на драккаре викингов: прогулка в мини-группе
Погрузитесь в атмосферу средневековья, отправившись на драккаре по волнам Выборгского залива. Незабываемое приключение ждёт вас
Начало: На причале на Крепостном мосту
Расписание: ежедневно в 12:00, 13:30, 15:00, 16:30 и 18:00
Сегодня в 18:00
6 авг в 12:00
1 000 за человека
Выборг: от развалин монастырей к величию королевского Замка
Пешая
299 отзывов
3.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Выборг: путешествие от древних монастырей до Замка
Загадки Выборга ждут вас: от древних руин до королевского замка - каждый шаг раскрывает новую страницу истории
Начало: У Круглой башни на Рыночной площади
Сегодня в 14:30
Завтра в 07:00
6 000 за всё до 10 чел.
О Выборге - увлекательно и с душой
Пешая
113 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
О Выборге - увлекательно и с душой: погружение в историю
Приглашаем вас на экскурсию по Выборгу, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю. Подарите себе путешествие, полное открытий и впечатлений
Начало: На Рыночной площади
9 авг в 11:30
10 авг в 14:00
3 750 за всё до 6 чел.
Прогулка по скальному парку Монрепо
Пешая
145 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка по скальному парку Монрепо: от рунопевца до храма Нептуна
Вас ждет путешествие по живописным тропам Монрепо, где каждый шаг раскрывает новые секреты природы и архитектуры
Начало: в парке Монрепо
Сегодня в 14:30
Завтра в 09:00
5 000 за всё до 10 чел.
Экскурсия по квартире-музею «В гостях у Валли»
56 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Тайны дома Валли: Суворов, Страдивари и Нарния в центре Выборга
Индивидуальная экскурсия по Выборгу проведет вас через историю и тайны дома с богатейшими коллекциями и интерьерами 19 века
Начало: В центре Старого Выборга
Сегодня в 14:30
Завтра в 10:00
от 2 000 за всё до 2 чел.
Влюбиться в Выборг за 2 часа
Пешая
7 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Влюбиться в Выборг за 2 часа
Посетить главные достопримечательности города в компании гида-культуролога
Начало: У Круглой башни
Сегодня в 20:00
Завтра в 08:30
5 500 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Михаил
    2 августа 2024
    О Выборге - увлекательно и с душой
    О Выборге увлекательно и с душой Были в Выборге с друзьями, не первый раз поэтому хотелось какого неизбитого контента о средневековом
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    городе. И мы получили. Огромный респект нашему гиду Ирине, с ней не заскучаешь. Как то раньше мимо проходил контент о творческой жизни города, никогда бы не подумал, что Выборг "Мекка" художественной жизни, «столица поющей Карелии» и хоровые коллективы,и военная музыка, и певческое поле. Музыка – искусство, постоянно развивается во времени, вместе с теми кто ее слушает и сочиняет. История показывает, что памятники музыкальной культуры оказываются наиболее уязвимыми под грузом исторических катаклизмов. И оказывается Выборг один из таких городов. Жаль, что было мало времени, а история музыкальной жизни Средневекового Выборга такая многообразная. Приедем ещё и привезем друзей. Ждем новых историй.

  • Д
    Дмитрий
    1 августа 2024
    Влюбиться в Выборг за 2 часа
    Спасибо Александра, мы действительно влюбились в Выборг за два часа❤️❤️
    Спасибо Александра, мы действительно влюбились в Выборг за два часа❤️❤️Спасибо Александра, мы действительно влюбились в Выборг за два часа❤️❤️Спасибо Александра, мы действительно влюбились в Выборг за два часа❤️❤️Спасибо Александра, мы действительно влюбились в Выборг за два часа❤️❤️Спасибо Александра, мы действительно влюбились в Выборг за два часа❤️❤️Спасибо Александра, мы действительно влюбились в Выборг за два часа❤️❤️Спасибо Александра, мы действительно влюбились в Выборг за два часа❤️❤️
  • И
    Ирина
    31 июля 2024
    По Выборгскому заливу - на драккаре викингов: прогулка в мини-группе
    Очень необычная прогулка. Интересно и взрослым и детям.
    Очень необычная прогулка. Интересно и взрослым и детямОчень необычная прогулка. Интересно и взрослым и детямОчень необычная прогулка. Интересно и взрослым и детям
  • С
    Светлана
    31 июля 2024
    Влюбиться в Выборг за 2 часа
    Большое спасибо Александре за живой увлекательный рассказ о Выборге!
  • Ю
    Юлия
    31 июля 2024
    По Выборгскому заливу - на драккаре викингов: прогулка в мини-группе
    Нам очень понравилось. Очень атмосферно
  • К
    Кристина
    30 июля 2024
    О Выборге - увлекательно и с душой
    Отличная экскурсия! Остались довольны Ириной на все 100%
  • А
    Александра
    30 июля 2024
    Влюбиться в Выборг за 2 часа
    Выбрали эту экскурсию и не пожалели! Мы с семьей по уши влюбились в Выборг!! С историей города, главными достопримечательностями и всеми секретами
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    нас познакомила Александра. Прогулка прошла просто замечательно! Александра по совместительству преподаватель истории искусств(во время экскурсии мы встретили ее ученика), возможно, еще и поэтому информация была не поверхностная, структурированная, позволяла погрузиться в историю и детально представлять, что было в городе 100, 300 и даже 500 лет назад. Приятно было слушать грамотную речь профессионала и находиться в компании внимательной Александры. Большое спасибо нашему гиду за прекрасный день!

  • А
    Анджелика
    28 июля 2024
    По Выборгскому заливу - на драккаре викингов: прогулка в мини-группе
    Прогулка на драккаре понравилась. Можно воспользоваться услугами фотографа. При желании можно поработать вёслами. Залив красивый, получили удовольствие от прогулки.
  • Е
    Екатерина
    24 июля 2024
    Экскурсия по квартире-музею «В гостях у Валли»
    Душевная экскурсия, домашняя обстановка. Люди которые нас встретили в том числе и собака оказалась очень гостеприимная семья. Приятная атмосфера, информативное
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    общение, многое узнали. Интересный мастер-класс по приготовлении скандинавской еды. Шикарный ужин с множеством новых для нас вкусов и интересных блюд, которые мы никогда не пробовали. Мы Вас полюбили, можно с Вами дружить 🌹 🥰

  • Е
    Елена
    22 июля 2024
    Экскурсия по квартире-музею «В гостях у Валли»
    Огромное спасибо за экскурсию. Эта экскурсия о квартире, о тех людях, которые жили в ней и живут. Если вам интересен
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    быт средневековья и 19 века, то вам сюда. Но не надейтесь найти здесь старинные артифакты. Эта экскурсия о другом!!! Читайте внимательно то, что пишет экскурсовод, прежде чем заказывать экскурсию, чтобы потом не писать отрицательный отзыв. Отдельное спасибо за вкуснейший скандинавский обед с историей.

    Огромное спасибо за экскурсию. Эта экскурсия о квартире, о тех людях, которые жили в ней иОгромное спасибо за экскурсию. Эта экскурсия о квартире, о тех людях, которые жили в ней и

Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «Все»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Выборге
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. По Выборгскому заливу - на драккаре викингов: прогулка в мини-группе
  2. Выборг: от развалин монастырей к величию королевского Замка
  3. О Выборге - увлекательно и с душой
  4. Прогулка по скальному парку Монрепо
  5. Экскурсия по квартире-музею «В гостях у Валли»
Какие места ещё посмотреть в Выборге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Круглая Башня
  2. Самое главное
  3. Часовая башня
  4. Выборгский замок
  5. Рыночная площадь
  6. Выборгская Старая Ратуша
  7. Усадьба Бюргера
  8. Костёл Святого Гиацинта
  9. Библиотека Алвара Аалто
  10. Парк Монрепо
Сколько стоит экскурсия по Выборгу в августе 2024
Сейчас в Выборге в категории "Все" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 1 000 до 6 000. Туристы уже оставили гидам 690 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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