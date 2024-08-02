1 час
Водная прогулка
По Выборгскому заливу - на драккаре викингов: прогулка в мини-группе
Погрузитесь в атмосферу средневековья, отправившись на драккаре по волнам Выборгского залива. Незабываемое приключение ждёт вас
Начало: На причале на Крепостном мосту
Расписание: ежедневно в 12:00, 13:30, 15:00, 16:30 и 18:00
Сегодня в 18:00
6 авг в 12:00
1 000₽ за человека
3.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Выборг: путешествие от древних монастырей до Замка
Загадки Выборга ждут вас: от древних руин до королевского замка - каждый шаг раскрывает новую страницу истории
Начало: У Круглой башни на Рыночной площади
Сегодня в 14:30
Завтра в 07:00
6 000₽ за всё до 10 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
О Выборге - увлекательно и с душой: погружение в историю
Приглашаем вас на экскурсию по Выборгу, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю. Подарите себе путешествие, полное открытий и впечатлений
Начало: На Рыночной площади
9 авг в 11:30
10 авг в 14:00
3 750₽ за всё до 6 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка по скальному парку Монрепо: от рунопевца до храма Нептуна
Вас ждет путешествие по живописным тропам Монрепо, где каждый шаг раскрывает новые секреты природы и архитектуры
Начало: в парке Монрепо
Сегодня в 14:30
Завтра в 09:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Тайны дома Валли: Суворов, Страдивари и Нарния в центре Выборга
Индивидуальная экскурсия по Выборгу проведет вас через историю и тайны дома с богатейшими коллекциями и интерьерами 19 века
Начало: В центре Старого Выборга
Сегодня в 14:30
Завтра в 10:00
от 2 000₽ за всё до 2 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Влюбиться в Выборг за 2 часа
Посетить главные достопримечательности города в компании гида-культуролога
Начало: У Круглой башни
Сегодня в 20:00
Завтра в 08:30
5 500₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММихаил2 августа 2024О Выборге увлекательно и с душой Были в Выборге с друзьями, не первый раз поэтому хотелось какого неизбитого контента о средневековом
- ДДмитрий1 августа 2024Спасибо Александра, мы действительно влюбились в Выборг за два часа❤️❤️
- ИИрина31 июля 2024Очень необычная прогулка. Интересно и взрослым и детям.
- ССветлана31 июля 2024Большое спасибо Александре за живой увлекательный рассказ о Выборге!
- ЮЮлия31 июля 2024Нам очень понравилось. Очень атмосферно
- ККристина30 июля 2024Отличная экскурсия! Остались довольны Ириной на все 100%
- ААлександра30 июля 2024Выбрали эту экскурсию и не пожалели! Мы с семьей по уши влюбились в Выборг!! С историей города, главными достопримечательностями и всеми секретами
- ААнджелика28 июля 2024Прогулка на драккаре понравилась. Можно воспользоваться услугами фотографа. При желании можно поработать вёслами. Залив красивый, получили удовольствие от прогулки.
- ЕЕкатерина24 июля 2024Душевная экскурсия, домашняя обстановка. Люди которые нас встретили в том числе и собака оказалась очень гостеприимная семья. Приятная атмосфера, информативное
- ЕЕлена22 июля 2024Огромное спасибо за экскурсию. Эта экскурсия о квартире, о тех людях, которые жили в ней и живут. Если вам интересен
Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «Все»
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