За городом и природа – экскурсии в Выборге

Найдено 3 экскурсии в категории «За городом и природа» в Выборге, цены от 5 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Вдоль берегов Выборга и парка Монрепо - на скоростном катере
На катере
110 отзывов
1 час
Водная прогулка
Лучший выбор
Вдоль берегов Выборга и парка Монрепо - на скоростном катере
Вас ждет увлекательное путешествие на катере по Выборгскому заливу, бухте Защитная и парку Монрепо. Исторические факты и красивые пейзажи гарантированы
Начало: На набережной адмирала Апраксина
Сегодня в 17:30
8 авг в 09:00
7 500 за всё до 6 чел.
Прогулка по скальному парку Монрепо
Пешая
145 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка по скальному парку Монрепо: от рунопевца до храма Нептуна
Вас ждет путешествие по живописным тропам Монрепо, где каждый шаг раскрывает новые секреты природы и архитектуры
Начало: в парке Монрепо
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
5 000 за всё до 10 чел.
Монрепо - чудо старинного Выборга
Пешая
66 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Монрепо - чудо старинного Выборга
Узнайте, как шведский скотный двор превратился в шедевр садово-паркового искусства. Погружение в историю и уникальные виды ждут вас
Начало: У кассы Монрепо
16 авг в 09:00
23 авг в 09:00
5 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алексей
    2 августа 2024
    Прогулка по скальному парку Монрепо
    Очень интересная экскурсия, всем рекомендую. Для тех кто первый раз в Монрепо must have.
  • Е
    Елена
    2 августа 2024
    Вдоль берегов Выборга и парка Монрепо - на скоростном катере
    Добрый день! Были на экскурсии с Юсефом 18 июля. Экскурсия очень понравилась, Юсеф прекрасный рассказчик. Сразу видно человека, влюблённого в
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    свою малую родину. Отдельное спасибо, что дал порулить катером нашему 7-летнему сыну.))) За поездку получили много приятных эмоций. Всем очень рекомендую!

  • V
    Vladimir
    1 августа 2024
    Вдоль берегов Выборга и парка Монрепо - на скоростном катере
    Прекрасная водная экскурсия
  • Н
    Николаева
    31 июля 2024
    Вдоль берегов Выборга и парка Монрепо - на скоростном катере
    Спасибо большое за экскурсию! Волшебная природа, очень интересный рассказ Юсефа!
  • Б
    Борис
    31 июля 2024
    Монрепо - чудо старинного Выборга
    Спасибо за проведенную экскурсию по парку. Нам было очень комфортно ходить по составленному Надеждой маршруту по парку. Но при этом
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    также легко мы отклонялись на фотосессии и перескакивали с темы на другую внезапно заинтересовавшую нас тему. Чувствуется доброе отношение, большие знания к теме экскурсии и широкий кругозор.

  • М
    Марина
    28 июля 2024
    Прогулка по скальному парку Монрепо
    Любовь замечательный гид, мы с ней попали в сказку и растворились в этом пространстве. Огромное спасибо!
  • О
    Ольга
    21 июля 2024
    Монрепо - чудо старинного Выборга
    Рекомендуем место, экскурсовода, содержание и маршрут однозначно. Сделали подарок друзьям, которые посещали город со своими целями. В результате они потрясены
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    скальным парком "Монрепо". Рассказ Надежды был высокопрофессиональным, содержательным и интригующим. Звучали стихи поэтом всех времен, воспроизводилась карельская музыка. Со слов друзей, объём охваченного информационного пространства поразил их как довольно придирчивых слушателей. Возникло неподдельное желание продолжить самостоятельное знакомство с русской и скандинавской историей. Спасибо!

  • Е
    Елена
    17 июля 2024
    Монрепо - чудо старинного Выборга
    Большое спасибо экскурсоводу Надежде за чудесную подачу материала, парк Монрепо очарователен. Рекомендую всем
  • О
    Ольга
    17 июля 2024
    Прогулка по скальному парку Монрепо
    Мы посетили парк Монрепо с гидом Алёной. В самом парке мы были впервые после реставрации. Алёна провела отличную экскурсию, была
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    профессиональна и артистична! Нам очень понравилось! Гулять по парку в сопровождении гида, конечно, очень интересно и познавательно! Всем рекомендую экскурсию в парк Монрепо, и старым и молодым - всем будет интересно. Огромное спасибо Алёне!

Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «За городом и природа»

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  1. Вдоль берегов Выборга и парка Монрепо - на скоростном катере
  2. Прогулка по скальному парку Монрепо
  3. Монрепо - чудо старинного Выборга
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Круглая Башня
  2. Самое главное
  3. Часовая башня
  4. Выборгский замок
  5. Рыночная площадь
  6. Выборгская Старая Ратуша
  7. Усадьба Бюргера
  8. Костёл Святого Гиацинта
  9. Библиотека Алвара Аалто
  10. Парк Монрепо
Сколько стоит экскурсия по Выборгу в августе 2024
Сейчас в Выборге в категории "За городом и природа" можно забронировать 3 экскурсии от 5 000 до 7 500. Туристы уже оставили гидам 321 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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