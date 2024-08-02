1 час
Водная прогулка
Лучший выборВдоль берегов Выборга и парка Монрепо - на скоростном катере
Вас ждет увлекательное путешествие на катере по Выборгскому заливу, бухте Защитная и парку Монрепо. Исторические факты и красивые пейзажи гарантированы
Начало: На набережной адмирала Апраксина
Сегодня в 17:30
8 авг в 09:00
7 500₽ за всё до 6 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка по скальному парку Монрепо: от рунопевца до храма Нептуна
Вас ждет путешествие по живописным тропам Монрепо, где каждый шаг раскрывает новые секреты природы и архитектуры
Начало: в парке Монрепо
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Монрепо - чудо старинного Выборга
Узнайте, как шведский скотный двор превратился в шедевр садово-паркового искусства. Погружение в историю и уникальные виды ждут вас
Начало: У кассы Монрепо
16 авг в 09:00
23 авг в 09:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлексей2 августа 2024Очень интересная экскурсия, всем рекомендую. Для тех кто первый раз в Монрепо must have.
- ЕЕлена2 августа 2024Добрый день! Были на экскурсии с Юсефом 18 июля. Экскурсия очень понравилась, Юсеф прекрасный рассказчик. Сразу видно человека, влюблённого в
- VVladimir1 августа 2024Прекрасная водная экскурсия
- ННиколаева31 июля 2024Спасибо большое за экскурсию! Волшебная природа, очень интересный рассказ Юсефа!
- ББорис31 июля 2024Спасибо за проведенную экскурсию по парку. Нам было очень комфортно ходить по составленному Надеждой маршруту по парку. Но при этом
- ММарина28 июля 2024Любовь замечательный гид, мы с ней попали в сказку и растворились в этом пространстве. Огромное спасибо!
- ООльга21 июля 2024Рекомендуем место, экскурсовода, содержание и маршрут однозначно. Сделали подарок друзьям, которые посещали город со своими целями. В результате они потрясены
- ЕЕлена17 июля 2024Большое спасибо экскурсоводу Надежде за чудесную подачу материала, парк Монрепо очарователен. Рекомендую всем
- ООльга17 июля 2024Мы посетили парк Монрепо с гидом Алёной. В самом парке мы были впервые после реставрации. Алёна провела отличную экскурсию, была
Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «За городом и природа»
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