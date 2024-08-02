читать дальше также легко мы отклонялись на фотосессии и перескакивали с темы на другую внезапно заинтересовавшую нас тему. Чувствуется доброе отношение, большие знания к теме экскурсии и широкий кругозор.

Спасибо за проведенную экскурсию по парку. Нам было очень комфортно ходить по составленному Надеждой маршруту по парку. Но при этом