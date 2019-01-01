Приглашаем Вас на увлекательный квест по средневековому Выборгу. Искатели приключений вооружаются картой и, в сопровождении горожанина из средневековья Густава Олафсона, отправляются на поиски разгадок тайн старого Выборга!
Маршрут квеста проходит по Старому городу. Во время игры Вы познакомитесь с основными достопримечательностями 🏛️ и узнаете об истории 📖 города. Вместе мы посетим Ратушную и Рыночную площади, осмотрим руины доминиканского монастыря, маяк, Круглую и Часовую башни. Вас ожидают подсказки, логические загадки, чтение рун, поисковые элементы и испытания. Игра-квест оживит историю города, cделает осязаемыми давние события!
Что входит
квест
услуги гида
Что не входит
личные расходы
Начало
🚩 Рыночная площадь, вход в ресторан "Круглая Башня"
Место завершения
🏁 Ратушная площадь
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.