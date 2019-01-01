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Экскурсия-квест по Средневековому Выборгу

5
1 отзыв
ВыборгINFO
ВыборгINFO – Гид из Выборга
Экскурсия-квест по Средневековому Выборгу
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👣Пешеходная
  • 🧒Подходит для детей
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Для 1-9 человек

  • 4 350 ₽ за экскурсию

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Экскурсия-квест по Средневековому Выборгу
Экскурсия-квест по Средневековому Выборгу

Что вы увидите

  • Рыночная площадь
  • Ратушная площадь
  • Круглая и Часовая Башни
  • Маяк
  • Руины доминиканского монастыря
  • И многое другое
Приглашаем Вас на увлекательный квест по средневековому Выборгу. Искатели приключений вооружаются картой и, в сопровождении горожанина из средневековья Густава Олафсона, отправляются на поиски разгадок тайн старого Выборга!
Маршрут квеста проходит по Старому городу. Во время игры Вы познакомитесь с основными достопримечательностями 🏛️ и узнаете об истории 📖 города. Вместе мы посетим Ратушную и Рыночную площади, осмотрим руины доминиканского монастыря, маяк, Круглую и Часовую башни. Вас ожидают подсказки, логические загадки, чтение рун, поисковые элементы и испытания. Игра-квест оживит историю города, cделает осязаемыми давние события!
Что входит
  • квест
  • услуги гида
Что не входит
  • личные расходы
Начало
🚩 Рыночная площадь, вход в ресторан "Круглая Башня"
Место завершения
🏁 Ратушная площадь
Экскурсия-квест по Средневековому Выборгу
Экскурсия-квест по Средневековому Выборгу
Экскурсия-квест по Средневековому Выборгу
Экскурсия-квест по Средневековому Выборгу
Экскурсия-квест по Средневековому Выборгу

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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ВыборгINFO
ВыборгINFO
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