Путешествие во времени: экскурсия по историческим крышам Выборга
Выборг может похвастаться многовековой историей, уходящей корнями на тысячу лет в прошлое.
В городе насчитывается порядка трехсот различных памятников архитектуры, связанных со шведским, русским и финским наследием города.
Сначала мы пройдемся по улицам Выборга, узнаем его историю, а после поднимемся на крышу, чтобы оценить все достопримечательности с высоты птичьего полета.
В городе насчитывается порядка трехсот различных памятников архитектуры, связанных со шведским, русским и финским наследием города.
Сначала мы пройдемся по улицам Выборга, узнаем его историю, а после поднимемся на крышу, чтобы оценить все достопримечательности с высоты птичьего полета.
Ближайшие даты:
17
авг
авг
18
авг
авг
20
авг
авг
22
авг
авг
23
авг
авг
26
авг
авг
1
окт
окт
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Выборг — один из немногих средневековых городов России. Многим, безусловно, захочется посмотреть на его уникальную архитектуру с высоты птичьего полета. Это город с многовековой историей: предполагается, что места эти были обжиты первыми поселенцами, предками современных карел, еще тысячелетие назад. Сам Выборг был основан шведами в период одного из последних крестовых походов. В течение столетий он переходил из рук в руки, наследуя культуру и историю нескольких наций, обрастая архитектурными реликвиями. Сегодня на территории старинного города-крепости расположено более 300 объектов исторического наследия.
Наша команда опытных гидов с радостью предоставит вам возможность изучить удивительный город. Эта экскурсия уникальна для Выборга!
Что вас ждетВ первой половине экскурсии мы с вами пройдемся по улицам древнего города, узнаем, когда и кем были построены самые красивые здания города и кто в них жил. Обязательно заглянем в парадные, где увидим остатки былой роскоши, а заодно сможем представить себя жильцами прекрасных домов.
Во второй части экскурсии мы с вами поднимемся на крышу одного с из самых высоких домов Выборга. Отсюда перед нами откроется вся панорама города. Мы увидим все самые ключевые достопримечательности Выборга.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсия
- Услуги гида
- Место начала и завершения?
- Ленинградский проспект, 16
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Выборга
Индивидуальные
Пешеходные
Необычные
Забронировать
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии