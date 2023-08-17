Выборг — один из немногих средневековых городов России. Многим, безусловно, захочется посмотреть на его уникальную архитектуру с высоты птичьего полета. Это город с многовековой историей: предполагается, что места эти были обжиты первыми поселенцами, предками современных карел, еще тысячелетие назад. Сам Выборг был основан шведами в период одного из последних крестовых походов. В течение столетий он переходил из рук в руки, наследуя культуру и историю нескольких наций, обрастая архитектурными реликвиями. Сегодня на территории старинного города-крепости расположено более 300 объектов исторического наследия.

Наша команда опытных гидов с радостью предоставит вам возможность изучить удивительный город. Эта экскурсия уникальна для Выборга!

Что вас ждетВ первой половине экскурсии мы с вами пройдемся по улицам древнего города, узнаем, когда и кем были построены самые красивые здания города и кто в них жил. Обязательно заглянем в парадные, где увидим остатки былой роскоши, а заодно сможем представить себя жильцами прекрасных домов.

Во второй части экскурсии мы с вами поднимемся на крышу одного с из самых высоких домов Выборга. Отсюда перед нами откроется вся панорама города. Мы увидим все самые ключевые достопримечательности Выборга.