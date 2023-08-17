Экскурсия по крышам Выборга

Путешествие во времени: экскурсия по историческим крышам Выборга

Описание
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Выборг может похвастаться многовековой историей, уходящей корнями на тысячу лет в прошлое.

В городе насчитывается порядка трехсот различных памятников архитектуры, связанных со шведским, русским и финским наследием города.

Сначала мы пройдемся по улицам Выборга, узнаем его историю, а после поднимемся на крышу, чтобы оценить все достопримечательности с высоты птичьего полета.
Экскурсия по крышам Выборга
Экскурсия по крышам Выборга
Экскурсия по крышам Выборга
Экскурсия по крышам Выборга
Экскурсия по крышам Выборга
Экскурсия по крышам Выборга
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Описание

Выборг — один из немногих средневековых городов России. Многим, безусловно, захочется посмотреть на его уникальную архитектуру с высоты птичьего полета. Это город с многовековой историей: предполагается, что места эти были обжиты первыми поселенцами, предками современных карел, еще тысячелетие назад. Сам Выборг был основан шведами в период одного из последних крестовых походов. В течение столетий он переходил из рук в руки, наследуя культуру и историю нескольких наций, обрастая архитектурными реликвиями. Сегодня на территории старинного города-крепости расположено более 300 объектов исторического наследия.
Наша команда опытных гидов с радостью предоставит вам возможность изучить удивительный город. Эта экскурсия уникальна для Выборга!
Что вас ждетВ первой половине экскурсии мы с вами пройдемся по улицам древнего города, узнаем, когда и кем были построены самые красивые здания города и кто в них жил. Обязательно заглянем в парадные, где увидим остатки былой роскоши, а заодно сможем представить себя жильцами прекрасных домов.
Во второй части экскурсии мы с вами поднимемся на крышу одного с из самых высоких домов Выборга. Отсюда перед нами откроется вся панорама города. Мы увидим все самые ключевые достопримечательности Выборга.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсия
  • Услуги гида
Место начала и завершения?
Ленинградский проспект, 16
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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