Об экскурсии

По легенде квеста в городе происходит убийство немецкого посла и исчезают секретные документы. Гостям предстоит пройти по старинным улочкам Выборга, собрать улики, разгадать загадки, понять, при чем тут собаки, монастырь и старинная ограда. Обнаружить даты на фасадах, собрать пароль и найти документы.

Квест проходит по старому городу и включает основные достопримечательности: монастыри, башни, площади, старинные дома, замок. Во время квеста демонстрируются кадры из сериала.

Детали: