Квест-экскурсия по мотивам сериала «Шерлок Холмс»

Съемки сериала «Шерлок Холмс» (2013 г.) режиссера Андрея Кавуна

Съемки сериала «Шерлок Холмс» (2013 г.) режиссера Андрея Кавуна, где главные роли играли Андрей Панин и Игорь Петренко, проходили в Выборге. Сейчас мы предлагаем вам самим стать героями любопытного детективного сюжета!
Квест-экскурсия по мотивам сериала «Шерлок Холмс»
Квест-экскурсия по мотивам сериала «Шерлок Холмс»
Квест-экскурсия по мотивам сериала «Шерлок Холмс»
Квест-экскурсия по мотивам сериала «Шерлок Холмс»
Квест-экскурсия по мотивам сериала «Шерлок Холмс»
Квест-экскурсия по мотивам сериала «Шерлок Холмс»
Квест-экскурсия по мотивам сериала «Шерлок Холмс»
Ближайшие даты:
20
ноя
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ноя
26
ноя
27
ноя
28
ноя
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Что вас ожидает 🤩

  • Замок
  • Башни
  • Монастыри
  • Старый кафедральный собор
  • Улочки и иные достопримечательности (упоминать нельзя, их нужно разгадать в рамках квеста)
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Об экскурсии

По легенде квеста в городе происходит убийство немецкого посла и исчезают секретные документы. Гостям предстоит пройти по старинным улочкам Выборга, собрать улики, разгадать загадки, понять, при чем тут собаки, монастырь и старинная ограда. Обнаружить даты на фасадах, собрать пароль и найти документы.
Квест проходит по старому городу и включает основные достопримечательности: монастыри, башни, площади, старинные дома, замок. Во время квеста демонстрируются кадры из сериала.

Детали:

  • Каждый участник квеста получает авторский сувенир;
  • Ведущий квеста выступает в образе доктора Ватсона;
  • Загадки квеста доступны для взрослых и детей 10+.

Понедельник, суббота, воскресенье в 12.00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги ведущего квеста
  • Раздаточные материалы всем участникам
  • Реквизит по ходу квеста
  • Авторские сувениры каждому участнику, включая всех детей
Что не входит
  • Покупка сувениров (во время квеста на них нет свободного времени, но вернуться в лавочки вы сможете после квеста)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Рыночная площадь
Завершение: Красноармейская, 10, Выборг
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, суббота, воскресенье в 12.00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный квест, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Важно иметь при себе хорошее настроение
  • Одежду по погоде
  • Смартфон с доступом к интернету
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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