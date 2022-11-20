Улочки и иные достопримечательности (упоминать нельзя, их нужно разгадать в рамках квеста)
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Об экскурсии
По легенде квеста в городе происходит убийство немецкого посла и исчезают секретные документы. Гостям предстоит пройти по старинным улочкам Выборга, собрать улики, разгадать загадки, понять, при чем тут собаки, монастырь и старинная ограда. Обнаружить даты на фасадах, собрать пароль и найти документы.
Квест проходит по старому городу и включает основные достопримечательности: монастыри, башни, площади, старинные дома, замок. Во время квеста демонстрируются кадры из сериала.
Детали:
Каждый участник квеста получает авторский сувенир;
Ведущий квеста выступает в образе доктора Ватсона;
Загадки квеста доступны для взрослых и детей 10+.
Понедельник, суббота, воскресенье в 12.00
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги ведущего квеста
Раздаточные материалы всем участникам
Реквизит по ходу квеста
Авторские сувениры каждому участнику, включая всех детей
Что не входит
Покупка сувениров (во время квеста на них нет свободного времени, но вернуться в лавочки вы сможете после квеста)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Рыночная площадь
Завершение: Красноармейская, 10, Выборг
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, суббота, воскресенье в 12.00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный квест, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
Важно иметь при себе хорошее настроение
Одежду по погоде
Смартфон с доступом к интернету
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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