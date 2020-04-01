Выбирайте и другие экскурсии в Выборге

Что вас ожидает

Приключение на байдарках — интересно и безопасно

Перед отплытием наш опытный гид проведет для всей группы вводный инструктаж по технике безопасности. Сплавляться мы будем на двухместных каркасно-надувных байдарках: простых в управлении, устойчивых и практически непотопляемых, поэтому вам потребуется совсем немного времени, чтобы почувствовать себя в своей стихии, даже если до этого вы никогда не брали в руки весло. А чтобы путешествие было комфортным и безопасным, мы снабдим вас спасательными жилетами и непромокаемыми куртками.

Пейзажи Выборга с небанальных ракурсов

Тихие заливы острова Твердыш — подходящее место для обучения новичков основам гребли на байдарках. Но при этом наш маршрут охватит и другие впечатляющие уголки Выборга: вы полюбуетесь хвойными лесами и скалами парка Монрепо, посетите остров Лавола, остров Любви и, при возможности, знаменитый Людвигштайн — или Остров Мертвых, на котором возвышается белоснежный семейный некрополь баронов Николаи. Завершится путешествие у средневековых стен Выборгского замка. А интересные факты об исторических сооружениях и природе Монрепо отлично дополнят открывающиеся с воды пейзажи.