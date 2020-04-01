Выбирайте и другие экскурсии в Выборге

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Полюбоваться фасадами Выборга и северными пейзажами парка Монрепо, рассекая волны

Дмитрий
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Дмитрий – экскурсионное агентство
Готовы за один деть изучить главные достопримечательности Выборга, насладиться природой скального парка Монрепо и овладеть азами гребли на байдарке? Во время нашего приключения вы услышите интересные факты о древнем городе, проплывете под стенами средневекового замка и рассмотрите окрестности с самого живописного ракурса.
3500 за человека
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Это групповая экскурсия
Продолжительность 8 часов
До 12 человек
Встреча вокзал Выборга
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По окрестностям Выборга — на байдарках!
По окрестностям Выборга — на байдарках!

Что вас ожидает

Приключение на байдарках — интересно и безопасно
Перед отплытием наш опытный гид проведет для всей группы вводный инструктаж по технике безопасности. Сплавляться мы будем на двухместных каркасно-надувных байдарках: простых в управлении, устойчивых и практически непотопляемых, поэтому вам потребуется совсем немного времени, чтобы почувствовать себя в своей стихии, даже если до этого вы никогда не брали в руки весло. А чтобы путешествие было комфортным и безопасным, мы снабдим вас спасательными жилетами и непромокаемыми куртками.

Пейзажи Выборга с небанальных ракурсов
Тихие заливы острова Твердыш — подходящее место для обучения новичков основам гребли на байдарках. Но при этом наш маршрут охватит и другие впечатляющие уголки Выборга: вы полюбуетесь хвойными лесами и скалами парка Монрепо, посетите остров Лавола, остров Любви и, при возможности, знаменитый Людвигштайн — или Остров Мертвых, на котором возвышается белоснежный семейный некрополь баронов Николаи. Завершится путешествие у средневековых стен Выборгского замка. А интересные факты об исторических сооружениях и природе Монрепо отлично дополнят открывающиеся с воды пейзажи.

Организационные детали

Что входит в стоимость, а что — нет

  • В стоимость включено: сопровождение гида-инструктора, вода и перекус на маршруте, трансфер от вокзала Выборга к месту старта, а также прокат байдарок, вёсел, гермомешков объёмом 30 л и спасательных жилетов
  • В стоимость не включено: трансфер до места сбора группы в Выборге, сопровождение гида и питание вне байдарочного маршрута

Меры безопасности

  • Группу сопровождает инструктор с большим туристическим опытом, специальной подготовкой и сертификатом по оказанию первой помощи
  • Индивидуально подобранные спасательные жилеты выдаются каждому из участников

Ограничения

  • К сплаву допускаются участники от 14 лет. Участники от 14 до 18 лет допускаются к сплаву только в сопровождении родителей.
  • К участию не допускаются люди в состоянии алкогольного или наркотического опьянения
  • К участию не допускаются люди массой более 120 кг и объёмом бёдер более 125 см. Эти ограничения обусловлены конструктивными особенностями байдарки
По окрестностям Выборга — на байдарках!
По окрестностям Выборга — на байдарках!
По окрестностям Выборга — на байдарках!
По окрестностям Выборга — на байдарках!
По окрестностям Выборга — на байдарках!
По окрестностям Выборга — на байдарках!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 12 человек.
  • Местов встречи для начала тура вокзал Выборга.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Дмитрий
Дмитрий
Мне 30 лет. Индивидуальный предприниматель, основной вид деятельности — организация активного отдыха в России. В основном это водные походы по северо-западу России. В данный момент с коллегой активно развиваем направление городского каякинга в Санкт-Петербурге. Мы первые, кто начал это направление. Цель — популяризация гребного спорта. Наша мечта — поставить гребные плавательные средства в один ряд с велосипедами по массовости использования и народной любви!
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