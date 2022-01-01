Что вас ожидает

Покорить залив на аэролодке

На ледяные просторы Финского залива мы выйдем на уникальном транспорте — максимально безопасной и проходимой аэролодке. Такое судно может передвигаться по льду и по воде, довольно быстро разгоняется и дарит невероятное ощущение скорости.

Подобраться к маяку и фортам Кронштадта

Мы можем начать путь от Зеленогорска, Кронштадта: в любом случае вы увидите несколько впечатляющих локаций. Мы подъедем к маяку Толбухин, старейшему действующему маяку в России. Во время остановок прогуляемся к двум фортам-близнецам — Тотлебен и Обручев, истории которых вы обязательно услышите. А в пути посмотрим на заброшенные острова и живописные берега Выборгского залива.

При желании мы можем отправиться на фарватер в морских окрестностях Кронштадта — и почувствовать всю мощь и красоту морских судов!

Организационные детали