Русский город 🏙️ с западноевропейским лицом
Вы увидите средневековые башни, здания ратушной площади, купеческие дома XVI в., руины Кафедрального собора, совершите прогулку 👣 по узким каменным улочкам Старого города, окунётесь в атмосферу средневековой Европы.
Эти места покажутся Вам знакомыми и это неудивительно — именно в Выборге проходили съёмки любимого всеми фильма «Д`Артаньян и три мушкетера» и многих других фильмов, где действие происходило в старой Европе. В экскурсию ⛳ включено посещение «Лавки Рыжей Лапки», где можно немного передохнуть, согреться, при желании выпить 🍹 чай или кофе, попробовать знаменитый выборгский крендель.
Важная информация:
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь;
- Мы заботимся о комфорте наших гостей, поэтому не проводим сборные групповые экскурсии 🧭 при неблагоприятных погодных условиях;
- В период не сезона мы проводим наши экскурсии 🧭 с группой от 4 человек.