Русский город 🏙️ с западноевропейским лицом

Вы увидите средневековые башни, здания ратушной площади, купеческие дома XVI в., руины Кафедрального собора, совершите прогулку 👣 по узким каменным улочкам Старого города, окунётесь в атмосферу средневековой Европы.

Эти места покажутся Вам знакомыми и это неудивительно — именно в Выборге проходили съёмки любимого всеми фильма «Д`Артаньян и три мушкетера» и многих других фильмов, где действие происходило в старой Европе. В экскурсию ⛳ включено посещение «Лавки Рыжей Лапки», где можно немного передохнуть, согреться, при желании выпить 🍹 чай или кофе, попробовать знаменитый выборгский крендель.

Важная информация: