Мы встретим вас и проведем по парку, где содержатся самые разные животные. Некоторых мы брали в приютах, кого-то нам отдавали соседи-фермеры, а есть те, кого мы спасли от неминуемой гибели. Кроме тех, о ком вы прочитали в нашем анонсе, здесь живут белки, кролики, фазаны, павлины, гуси и куры удивительных пород. Наших пушистых друзей вы сможете погладить, покормить вкусняшками и сфотографировать. И, конечно, вы сможете погулять по чистой и ухоженной территории.
Приезжайте всей семьей — у нас чудесно!