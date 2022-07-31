В гости к козлику Роберту и козочке Марте

Посетить уютный ферма-парк, познакомиться с животными и услышать чудесные истории их спасения

Наша душевная ферма в скандинавском стиле находится в живописном месте под Выборгом.

Здесь у нас ослик Августин, пони Ероха и Зайка, харизматичный козел Роберт, общительная нубийская козочка Марта, мини-пиги, еноты Джу и Клепа.

Гуляя по территории, вы узнаете об их интересных судьбах, пообщаетесь с ними и сделаете милые снимки. Вся наша дружная компания ждет вас в гости!
В гости к козлику Роберту и козочке Марте
В гости к козлику Роберту и козочке Марте
В гости к козлику Роберту и козочке Марте
В гости к козлику Роберту и козочке Марте
В гости к козлику Роберту и козочке Марте
В гости к козлику Роберту и козочке Марте
В гости к козлику Роберту и козочке Марте
В гости к козлику Роберту и козочке Марте
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Сельская идиллия

Мы встретим вас и проведем по парку, где содержатся самые разные животные. Некоторых мы брали в приютах, кого-то нам отдавали соседи-фермеры, а есть те, кого мы спасли от неминуемой гибели. Кроме тех, о ком вы прочитали в нашем анонсе, здесь живут белки, кролики, фазаны, павлины, гуси и куры удивительных пород. Наших пушистых друзей вы сможете погладить, покормить вкусняшками и сфотографировать. И, конечно, вы сможете погулять по чистой и ухоженной территории.

Приезжайте всей семьей — у нас чудесно!

Организационные детали

  • Мы открыты со среды по воскресенье с 11 до 17 часов (без экскурсий).
  • Стоимость входного билета для взрослого 400 рублей, ребенка до 11 лет включительно 300 рублей, до 3 лет бесплатно.
  • Кормить животных можно только кормом, приобретенным на ферме — так мы точно понимаем, в каком количестве и что именно съели наши питомцы. Стоимость ведёрка вкусняшек — 150 рублей.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
под Выборгом
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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