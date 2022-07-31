Наша душевная ферма в скандинавском стиле находится в живописном месте под Выборгом. Здесь у нас ослик Августин, пони Ероха и Зайка, харизматичный козел Роберт, общительная нубийская козочка Марта, мини-пиги, еноты Джу и Клепа. Гуляя по территории, вы узнаете об их интересных судьбах, пообщаетесь с ними и сделаете милые снимки. Вся наша дружная компания ждет вас в гости!

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Сельская идиллия

Мы встретим вас и проведем по парку, где содержатся самые разные животные. Некоторых мы брали в приютах, кого-то нам отдавали соседи-фермеры, а есть те, кого мы спасли от неминуемой гибели. Кроме тех, о ком вы прочитали в нашем анонсе, здесь живут белки, кролики, фазаны, павлины, гуси и куры удивительных пород. Наших пушистых друзей вы сможете погладить, покормить вкусняшками и сфотографировать. И, конечно, вы сможете погулять по чистой и ухоженной территории.

Приезжайте всей семьей — у нас чудесно!

Организационные детали