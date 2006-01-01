1 отзыв оставили туристы

В ходе прогулки мы увидим основные достопримечательности 🏛️ Выборга и представим как уголки города выглядели в хорошо известных нам фильмах. Также узнаем какие музыкальные видеоклипы снимали в Выборге.

Во время примерно двухчасовой пешеходной экскурсии 🧭 мы вспомним актёров, приезжавших в Выборг, узнаем какие интересные случаи происходили на съёмочной площадке, расшифруем "киношные" термины, познакомимся с историей 📖 кинофестиваля "Окно в Европу" и, конечно же, пройдём по "Аллее звёзд".

Мы посетим места съёмок фильмов: "Северная повесть" (1960), "Любовь Яровая" (1970), "Учитель пения" (1972), "Земля Санникова" (1973), «Мушкетёры двадцать лет спустя» (1992), "Замок" (1994), "Адмирал" (2006), "Белая гвардия" (2010), "Шерлок Холмс" (2013), "Инквизитор" (2014), "Людмила Гурченко" (2015), "Бендер" (2018), а всего в Выборге снималось более 100 фильмов.