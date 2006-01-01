1 отзыв оставили туристы

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Выборг в кино: экскурсия по местам киносъёмок

5
1 отзыв
Гильдия Э.
Гильдия Э. – Гид из Выборга
Индивидуальная прогулка 👣 по достопримечательностям и улицам Выборга, которые в разное время становились декорациями для кинофильмов.

Вы узнаете много необычных фактов о старинном городе и мире кинематографа.

Прогулка по каменным мостовым перенесёт вас в знакомые фильмы 🎥, такие как «Земля Санникова», «Мушкетёры двадцать лет спустя», «Адмирал», «Шерлок Холмс» и многие другие, так как в Выборге снималось более ста кинолент.

Вы также побываете на местной «Аллее звёзд».
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-15 человек

  • 3 500 ₽ за экскурсию

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Выборг в кино: экскурсия по местам киносъёмок
Выборг в кино: экскурсия по местам киносъёмок
В ходе прогулки мы увидим основные достопримечательности 🏛️ Выборга и представим как уголки города выглядели в хорошо известных нам фильмах. Также узнаем какие музыкальные видеоклипы снимали в Выборге.
Во время примерно двухчасовой пешеходной экскурсии 🧭 мы вспомним актёров, приезжавших в Выборг, узнаем какие интересные случаи происходили на съёмочной площадке, расшифруем "киношные" термины, познакомимся с историей 📖 кинофестиваля "Окно в Европу" и, конечно же, пройдём по "Аллее звёзд".
Мы посетим места съёмок фильмов: "Северная повесть" (1960), "Любовь Яровая" (1970), "Учитель пения" (1972), "Земля Санникова" (1973), «Мушкетёры двадцать лет спустя» (1992), "Замок" (1994), "Адмирал" (2006), "Белая гвардия" (2010), "Шерлок Холмс" (2013), "Инквизитор" (2014), "Людмила Гурченко" (2015), "Бендер" (2018), а всего в Выборге снималось более 100 фильмов.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
  • Посещение объектов
Начало и место завершения
🚩 кинотеатр «Выборг-палас»
Выборг в кино: экскурсия по местам киносъёмок
Выборг в кино: экскурсия по местам киносъёмок
Выборг в кино: экскурсия по местам киносъёмок
Выборг в кино: экскурсия по местам киносъёмок

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гильдия Э.
Гильдия Э.
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1 отзыв оставили туристы

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