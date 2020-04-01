Пешеходные экскурсии в Выборге

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  3. Выборгский крендель: готовим и едим!

Испечь вкусный символ города и познакомиться с кулинарными традициями Средневековья

Дарья
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Дарья – ваш гид
Хрустящий крендель — главное лакомство Выборга, изобретённое еще монахами-францисканцами в 15 веке.

На кулинарном мастер-классе в историческом центре вы откроете секреты аппетитного символа города, узнаете о кулинарных традициях старинного Выборга, а затем своими руками приготовите выпечку со вкусом Средневековья!
3000 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1 час
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча в историческом центре Выборга
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Выборгский крендель: готовим и едим!
Выборгский крендель: готовим и едим!

Что вас ожидает

Вкусные хроники Средневековья
Мы встретимся в антуражной мастерской в сердце Выборга, где вас ждет костюмированная лекция. Мастера расскажут о прошлом Выборга, жизни города в эпоху Средневековья и кулинарных традициях того времени: главных блюдах, продуктах и дорогих пряностях. Вы услышите легенду о монахах-францисканцах, которые испекли первый крендель в Выборге, узнаете о его символике и раскроете старинный рецепт.

Крендель: скрутить, испечь, попробовать
А теперь за дело! Каждый участник мастер-класса получит заготовку из специального теста и с помощью мастеров-кулинаров скрутит традиционный выборгский крендель. Осталось лишь дождаться, пока изделия испекутся, и можно приступать к дегустации — или упаковать крендель и забрать с собой в качестве сувенира.

Организационные детали

  • Все ингредиенты для мастер-класса включены в стоимость экскурсии
  • Пожалуйста, сообщите заранее, если у вас есть аллергия на какие-либо продукты
Выборгский крендель: готовим и едим!
Выборгский крендель: готовим и едим!
Выборгский крендель: готовим и едим!
Выборгский крендель: готовим и едим!
Выборгский крендель: готовим и едим!
Выборгский крендель: готовим и едим!
Выборгский крендель: готовим и едим!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в историческом центре Выборга.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Дарья
Дарья
Меня зовут Дарья Макаровская, я живу в Выборге всю свою жизнь, имею высшее гуманитарное образование по специальности «журналистика». Увлечена средневековым периодом в истории города и более всего темой гастрономии. Это моя любовь, интерес, который снова и снова вдохновляет на творчество и помогает придумывать новые «вкусные» проекты.
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