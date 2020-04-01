Пешеходные экскурсии в Выборге

Что вас ожидает

Вкусные хроники Средневековья

Мы встретимся в антуражной мастерской в сердце Выборга, где вас ждет костюмированная лекция. Мастера расскажут о прошлом Выборга, жизни города в эпоху Средневековья и кулинарных традициях того времени: главных блюдах, продуктах и дорогих пряностях. Вы услышите легенду о монахах-францисканцах, которые испекли первый крендель в Выборге, узнаете о его символике и раскроете старинный рецепт.

Крендель: скрутить, испечь, попробовать

А теперь за дело! Каждый участник мастер-класса получит заготовку из специального теста и с помощью мастеров-кулинаров скрутит традиционный выборгский крендель. Осталось лишь дождаться, пока изделия испекутся, и можно приступать к дегустации — или упаковать крендель и забрать с собой в качестве сувенира.