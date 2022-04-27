Завораживающая фотопрогулка по парку Монрепо

Вдохновиться видами, открыть местные тайны и сохранить свои впечатления на ярких снимках

Для красивых фото
Парк Монрепо — это сосны и скалы, любопытное прошлое и романтичное настроение.

Вместе мы насладимся прогулкой в окружении карельской природы и поговорим о секретах парка.

А попутно я поймаю ваши эмоции в объектив и сделаю живые фотографии в лучших локациях Монрепо!
Завораживающая фотопрогулка по парку Монрепо
Завораживающая фотопрогулка по парку Монрепо
Завораживающая фотопрогулка по парку Монрепо
Завораживающая фотопрогулка по парку Монрепо
Завораживающая фотопрогулка по парку Монрепо
Завораживающая фотопрогулка по парку Монрепо
Завораживающая фотопрогулка по парку Монрепо
Завораживающая фотопрогулка по парку Монрепо
Завораживающая фотопрогулка по парку Монрепо
Завораживающая фотопрогулка по парку Монрепо
Завораживающая фотопрогулка по парку Монрепо
Завораживающая фотопрогулка по парку Монрепо
Завораживающая фотопрогулка по парку Монрепо
Завораживающая фотопрогулка по парку Монрепо
Завораживающая фотопрогулка по парку Монрепо
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Монрепо — просто парк или уникальное место.

Название этого места, где вы проведете два прекрасных часа, с французского означает «мой покой». Со мной вы узнаете краткие хроники Монрепо, раскроете его тайны и поймете, почему же парк дарит умиротворение, почему здесь так спокойно думается и дышится.

Коллекция фото-воспоминаний

Мы остановим лучшие мгновения прогулки! Фотографируя вас, я найду выгодные ракурсы, помогу с позированием и посоветую, как выражать эмоции на камеру. В Монрепо недавно завершили реконструкцию, поэтому мы сделаем кадры на фоне известных достопримечательностей парка:

  • Главного усадебного дома;
  • Храма Нептуна, построенного по всем канонам античной архитектуры;
  • Скальной лестницы — монументальной, высеченной в гранитных скалах
  • Острова Людвигштайн, где вас ждут капелла Людвигсбург, некрополь, грот Медузы и пристань.

Организационные детали

  • Мы встречаемся уже у входа в парк Монрепо, куда вам нужно добраться самостоятельно (это совсем нетрудно)
  • Дополнительно оплачивается билет в парк: взрослые — 100 руб. , пенсионеры и дети от 16 до 18 лет — 50 руб. , дети до 16 лет и льготные категории — бесплатно
  • Вы получите самые удачные фотографии с ретушью, цветовой коррекцией и светотеневой обработкой через день после нашей фотосессии

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у кассы в Парк Монрепо
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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