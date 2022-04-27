Что вас ожидает

Монрепо — просто парк или уникальное место.

Название этого места, где вы проведете два прекрасных часа, с французского означает «мой покой». Со мной вы узнаете краткие хроники Монрепо, раскроете его тайны и поймете, почему же парк дарит умиротворение, почему здесь так спокойно думается и дышится.

Коллекция фото-воспоминаний

Мы остановим лучшие мгновения прогулки! Фотографируя вас, я найду выгодные ракурсы, помогу с позированием и посоветую, как выражать эмоции на камеру. В Монрепо недавно завершили реконструкцию, поэтому мы сделаем кадры на фоне известных достопримечательностей парка:

Главного усадебного дома;

Храма Нептуна, построенного по всем канонам античной архитектуры;

Скальной лестницы — монументальной, высеченной в гранитных скалах

Острова Людвигштайн, где вас ждут капелла Людвигсбург, некрополь, грот Медузы и пристань.

Организационные детали