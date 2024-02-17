Три дня: открой свой Выборг. Осень-весна

Групповой тур в Выборге
5
3 отзыва
За три дня вы посетите 8 экскурсий, 2 интерактива, а в свободный день сможете открыть свой Выборг! Вы прогуляетесь по улочкам этого красивого города или даже самостоятельно сможете совершить путешествие в Карелию.
Три дня: открой свой Выборг. Осень-весна
Три дня: открой свой Выборг. Осень-весна
Три дня: открой свой Выборг. Осень-весна
Ближайшие даты:
3
янв
23
фев
8
мар

Что вас ожидает:

Крендель своими руками
Крендель своими руками
Поучаствуете в процессе изготовления средневекового кренделя по аутентичному рецепту
Посещение музея шоколада
Посещение музея шоколада
Вы увидите выборгские достопримечательности из настоящего бельгийского шоколада
Уникальный пейзаж парка
Уникальный пейзаж парка
Прогуляемся по аллеям парков, вдоль искристой воды Выборгского залива, послушаем пение птиц и дыхание каменных валунов

Программа тура по дням

1 день

Встреча группы Экскурсия в Выборг, библиотека А. Аалто, Выборгский замок, исторический центр Выборга, усадьба Бюргера с дегустацией

Прибытие в Санкт-Петербург.

09:30 Встреча с экскурсоводом у памятника Петру I на Московском вокзале г. Санкт-Петербург.

Переезд в Выборг.

Трассовая экскурсия, рассказывающая об исторических событиях и природе Карельского перешейка.

Прибытие в Выборг.

13:00 Экскурсия в библиотеку Алвара Аалто.

Вы сможете открыть для себя удивительную архитектуру функционализма, посетив единственную в России библиотеку, построенную по проекту выдающегося финского архитектора Алвара Аалто.

14:00 Трансфер в гостиницу.

14:30 Обед в ресторане (для тех, кто оплатил полупансион, турменю 700 рублей).

15:30 Экскурсия по Замковому острову, на котором находится средневековый рыцарский Выборгский замок — символ города.

16:30 Пешеходная экскурсия по центру Выборга —наш экскурсовод расскажет об истории города, его легендах и тайнах.

18:30 Посещение усадьбы Бюргера — богатого шведского горожанина, где Вас встретит хозяйка и угостит знаменитым выборгским кренделем.

Вас ждёт дегустация глёга и небольшое путешествие в историю усадьбы.

20:00 Свободное время.

Рекомендуемые кафе для ужина: «Чемпион», «Средневековая таверна», «Эспиля», «У Борхарда», панорамный ресторан «Вкус».

20:00 За дополнительную плату:

Теплоходная прогулка по Выборгскому Заливу (ноябрь-апрель навигация закрыта).

Кораблик выходит в Выборгский залив, идёт вдоль побережья парка Монрепо и островов Выборгского залива: остров Палатки, остров Мертвых, острова Любви и Былинный.

Парк Монрепо с борта теплохода выглядит иначе.

Мы увидим: китайские мостики, чайную беседку, храм Нептуна, капеллу Людвигштайн.

На обратном пути теплоход пройдет Крепостным проливом вдоль Замкового острова, полюбуемся башнями и стенами Выборгского замка с воды.

Для комфортного прослушивания экскурсовода всем гостям предоставляется радиооборудование.

Встреча группы Экскурсия в Выборг, библиотека А. Аалто, Выборгский замок, исторический центр Выборга, усадьба Бюргера с дегустациейВстреча группы Экскурсия в Выборг, библиотека А. Аалто, Выборгский замок, исторический центр Выборга, усадьба Бюргера с дегустациейВстреча группы Экскурсия в Выборг, библиотека А. Аалто, Выборгский замок, исторический центр Выборга, усадьба Бюргера с дегустациейВстреча группы Экскурсия в Выборг, библиотека А. Аалто, Выборгский замок, исторический центр Выборга, усадьба Бюргера с дегустацией
2 день

Свободный день

09:00 Завтрак в ресторане гостиницы. Свободный день.

В этот день вы можете подробнее изучить Старый Выборг, поучаствовать в городских мероприятиях: это может быть рыцарский турнир, фестиваль байкеров, музыкальный или кинофестиваль, парусная регата.

Рекомендуем посетить:

  • Выставку «Выборг космический» ежедневно с 10:00 до 18:00, наб. 40 — летия ВЛКСМ д. 1, отель «Виктория», первый этаж, вход со стороны Рыночной площади. Вы увидите уникальную коллекцию раритетных книг о космосе и космонавтах с автографами советских и зарубежных покорителей вселенной, космическую пищу, значки, марки и нумизматику.
  • Выставочный центр Эрмитаж-Выборг, ежедневно с 10:00 до 18:00, ул. Ладанова, 1. Центр является одним из пяти в мире художественных центров-спутников Эрмитажа, где вы познакомитесь с произведениями из обширного собрания этого музея. Выборгский центр расположился в историческом здании бывшего музея изящных искусств и школы живописи — творении финского архитектора Уно Ульберга.
  • Выставочные залы в Цейхгаузе и Доме наместника, вт. -вс. с 10:00 до 18:00, Замковый остров д. 1. В пространстве временных выставок вы увидите предметы из музейных фондов, художественную выставку, посвященную Выборгскому замку в изобразительном искусстве, и узнаете о тайнах затонувших кораблей.
  • Дом-музей Ленина в Выборге, вт. -вс. с 10:00 до 18:00, Рубежная ул., 15. Музей расположен в деревянном финском доме конца XIX века, в нём в течение 2 недель скрывался Ленин накануне Октябрьской революции 1917 г. Вы узнаете о жизни «красных финнов» в Советской России, революционных событиях и гражданской войне в Выборге.
  • Музей Шоколада, ежедневно с 11:00 до 19:00, ул. Штурма, 1А. В бывшем пороховом погребе вы увидите выборгские достопримечательности из настоящего бельгийского шоколада, сможете купить сувениры, изготовленные музеем на собственном производстве, и выпить чашечку горячего шоколада в уютном кафе.
  • Городской рынок, который работает до 18:00 и приобрести там сувениры.
  • Расписание электрички Выборг — Сортавала: 07:25 Сортавала — Выборг 18:45, 20:37.

Для комфортного прослушивания экскурсовода всем гостям предоставляется радиооборудование.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
3 день

Парк Монрепо. Мастер-класс по выпечке кренделя. Кронштадт. Морской собор

09:00 Завтрак в ресторане гостиницы.

09:30 Встреча с экскурсоводом.

10:00 Экскурсия по единственному в России скальному пейзажному парку Монрепо, название которого в переводе с французского означает «мой покой», «мой отдых», «моё отдохновение».

Парк на плановой реконструкции, но все равно мы не могли обойти вниманием уникальное творение ландшафтных дизайнеров XVIII-XX вв.

12:00 Мастер-класс по выпечке настоящего выборгского кренделя.

Мы попробуем аутентичный рецепт средневекового кренделя.

13:00 Свободное время в Старом городе для покупки сувениров.

14:00 Обед в кафе (для тех, кто оплатил полупансион, турменю 700 рублей).

15:00 Выезд в Кронштадт.

Проезд по дамбе — Комплексу защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений — уникальному инженерному сооружению.

17:00 Обзорная экскурсия по Кронштадту.

Посещение памятника всем чинам российского флота — самого большого Морского собора в России, напоминающего знаменитую Айю-Софию в Стамбуле.

Возвращение в Санкт-Петербург на Московский вокзал ориентировочно 21:00.

Рекомендуем приобретать билеты на ночные поезда или бронировать дополнительную ночь в Санкт-Петербурге.

Для комфортного прослушивания экскурсовода всем гостям предоставляется радиооборудование.

Парк Монрепо. Мастер-класс по выпечке кренделя. Кронштадт. Морской соборПарк Монрепо. Мастер-класс по выпечке кренделя. Кронштадт. Морской соборПарк Монрепо. Мастер-класс по выпечке кренделя. Кронштадт. Морской соборПарк Монрепо. Мастер-класс по выпечке кренделя. Кронштадт. Морской собор

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты заезда, руб:

Дружба 3* (Выборг)

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватямиТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)ОдноместныйДвухместный с раздельными кроватямиТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)ОдноместныйДвухместный с раздельными кроватямиТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)Одноместный
СтандартныйУлучшенныйУлучшенный с видом на залив
23.02.24-08.03.24 (завтрак)1375013250177501465013850191501535014350нет
23.02.24-08.03.24 (завтрак+обед)1515014650191501605015250205501675015750нет

Выборг 3* (Выборг)

Даты заездовДвухместный

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.)

ОдноместныйДвухместный

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.)

Одноместный
СтандартныйСтандарт плюс
23.02.24-08.03.24 (завтрак)12950нет15950136501255017350
23.02.24-08.03.24 (завтрак + обед)14350нет17350150501395018750

В гостинице «Дружба» в стоимость входит утренняя сауна.

Варианты проживания

Выборг 3

2 ночи

Гостиница «Выборг», в которой допускается размещение с домашними животными, расположена в центре Выборга, в 15 минутах ходьбы от Выборгского замка XIII века. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi в местах общего пользования и круглосуточная стойка регистрации.

В числе удобств светлых классических номеров, оформленных в теплых тонах, телевизор и собственная ванная комната.

В ресторане подают блюда европейской кухни. В лобби-баре гости смогут заказать разнообразные напитки. В летнем кафе готовят вкусные узбекские кушанья.

Прогулка до Выборгского железнодорожного вокзала занимает всего 5 минут. Расстояние до международного аэропорта Пулково составляет 175 км.

Выборг 3Выборг 3Выборг 3Выборг 3Выборг 3Выборг 3

Дружба 3

2 ночи

Отель «Дружба» расположен в Выборге, на побережье Выборгского залива. Гостям предоставляется бесплатный Wi-Fi.

В каждом номере установлен телевизор, а также имеется собственная ванная комната с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

Гости могут посетить сауну и поужинать в ресторане или на террасе отеля. Среди удобств также круглосуточная стойка регистрации и камера хранения багажа.

Автобусный вокзал Выборга находится в 250 метрах от отеля, а железнодорожный вокзал Выборга — в 500 метрах.

Дружба 3Дружба 3Дружба 3Дружба 3Дружба 3Дружба 3

Виктория 4

2 ночи

Этот отель расположен на Рыночной площади в городе Выборг, в 10 минутах ходьбы от Выборгского замка. К услугам гостей фитнес-центр, 2 ресторана и финская сауна.

Каждый номер отеля "Виктория" декорирован в современном стиле и оснащен кондиционером, телевизором с плоским экраном, а также ванной комнатой с феном.

В ресторане Monrepa сервируется завтрак, а также предлагаются блюда русской и европейской кухни. В элегантном ресторане «Вкус» подают блюда итальянской кухни, которые можно отведать на летней террасе.

Гости отеля "Виктория" могут посетить русскую баню, хаммам и гидромассажную ванну. Кроме того, на территории отеля работает фитнес-центр.

Круглая башня и рынок находятся в 2 минутах ходьбы от отеля «Виктория», а железнодорожный вокзал Выборга — в 10 минутах. До пейзажного парка "Монрепо" можно дойти за 20 минут.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание: 2 завтрака и 2 обеда, для тех, кто выбрал тариф (завтрак+обед)
  • Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
  • Сопровождение гида
  • Бесплатно предоставляются наушники для более комфортного прослушивания экскурсовода
Что не входит в цену
  • Авиа- и ж/д билеты в Санкт-Петербург и обратно
  • Питание вне выбранного тарифа: 2 обеда – 1400 рублей(рекомендуется заказывать заранее)
  • Теплоходная прогулка по Выборгскому Заливу (заказ экскурсий за доп. плату заранее, при бронировании тура. Количество мест ограничено, ноябрь-апрель навигация закрыта)
  • Экскурсии и услуги, не включенные в программу тура
  • Индивидуальный трансфер (бронируется заранее)
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Санкт-Петербург
Предоставляются ли на тур скидки?

Скидка детям до 16 лет: 300 руб.

Скидка пенсионерам: 250 руб.

Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какие расчетные часы в гостинице?

Расчетный час в гостиницах при заезде: 14.00, при выезде: 12:00.

На какое время лучше брать обратный билет?

Рекомендуем приобретать билеты на ночные поезда или бронировать дополнительную ночь в Санкт-Петербурге.

Какую важную информацию нужно знать о туре?

Кратко о сборных группах: гости из разных регионов России и СНГ приезжают самостоятельно по одному, семьей или мини-группами и объединяются оператором в одну группу в точке начала тура.

Цикличные и каскадные туры предполагают, что заезд и выезд возможен в любой день, можно купить тур на любое количество дней от 3 до 7. Каждый день будет новый состав группы и новый гид.

Автобусные и туры с фиксированной датой заезда (или фиксированным днем недели) заезда предполагают, что состав группы состоит из одних и тех же туристов и под руководством одного гида (исключение – туры больше 7 дней)

Комбинированные туры (включающие посещение двух и более регионов) предполагают, что при смене региона будет смена состава участников и смена гидов.

Состав группы зависит от тура: стандартная группа - 40-50 человек, комфорт-группа - 19-27 человек, мини-группа - до 16 человек. Формат комфорт и мини указан в аннотации к туру, если такой аннотации нет, то группа 40-50 ч. При посещении музеев С-Петербурга и Ленобласти гости могут делиться на группы по 10, 15, 20 или 30 человек и обслуживаются экскурсоводами музея. Остальные экскурсии (автобусные и пешеходные) проводит экскурсовод оператора.

Расчетный час в гостиницах – заселение после 15.00, выезд до 12:00.

Для гарантированного раннего заселения необходимо заранее забронировать номер — это обычно 100% от стоимости 1 суток в гостинице в высокий сезон и 50% - в низкий сезон. Если номер до расчётного часа не готов, гости могут сдать вещи в камеру хранения гостиницы (эта услуга бесплатна). Регистрация иностранных граждан оплачивается на месте самостоятельно туристами (обычно 250-300 рублей). Заселение в гостинице происходит по паспорту и фамилиям.

Обратите, пожалуйста, внимание, что начало экскурсионной программы не зависит от расчетного часа в гостинице. Время отъезда от гостиницы указано в программах.

Размещение в гостиницу возможно только в отдельный номер (без подселения). Дополнительная кровать в номере – это еврораскладушка, полноценных трёх и четырёх кроватей в одном номере в гостиницах в рамках сборных туров на гарантии нет. Четырёхместное на гарантии: Театральная площадь 4*, Отель на Римского-Корсакова 3*. Четырёхместное под запрос: Коннекты в отелях 4*и 5* Люксы и полуюксы в 4*и 5* - срок ответа о цене и наличии 24 часа и больше в зависимости от сезона. Поэтому рекомендуем сразу предлагать гостям выбрать два двухместных номера. Если гости прибывают во второй половине дня и теряют экскурсионный день, то мы рекомендуем забронировать дополнительную ночь к туру.

В день заезда турист самостоятельно приезжает в гостиницу (за исключением тех случаев, когда заказан трансфер), самостоятельно проходит регистрацию, оставляет вещи в багажной комнате и встречается с гидом по указанному в программе адресу, табличка для встречи с названием тура. В большинстве туров встреча с гидом происходит в холле гостиницы (если была приобретена базовая гостиница). При проживании в некоторых гостиницах необходимо на экскурсии подходить к соседней гостинице. Заселение в гостиницу осуществляется после программы (за исключением тех случаев, когда заказано ранее заселение).

В день выезда турист самостоятельно выселяется из номера и в зависимости от тура: либо сдает вещи в багажную комнату гостиницы и потом за ними возвращается, либо сдаёт вещи на Московском вокзале в камеру хранения за свой счёт, либо оставляет вещи в автобусе до окончания программы (процедура указана в каждой программе). Рекомендуем закладывать запас по времени при покупке обратных билетов в связи с непредсказуемой транспортной ситуацией в городе и пригородах.

Питание:

В регулярных турах в Санкт-Петербург мы предлагаем питание на базе завтраков в гостиницах.

В большей части сборных туров нет организованного горячего питания. Рекомендуем гостям взять с собой перекус или купить легкие закуски на фудкорте или в киоске стритфуда. Во всех турах в Выборг есть организованные горячие обеды.

Тур в Санкт-Петербург, в котором предполагаются организованные обеды: 1) каждый день обеды в туре «Петербург. Пётр. От первого камня до небоскрёба» 2) первый и последний дни обеды в туре «Белые ночи на Финском заливе»; 3) первый и последний дни дегустация «Вкусный символ Петербурга – корюшка»; 4) 2 обеда в туре «Город авантюристов: жизнь по петербургскому рецепту»; 5.) один обед в турах «Город с хорошим вкусом» и «Петергофские каникулы», «Что правит Петербургом».

Транспорт:

При обслуживании регулярных туров транспорт предоставляется каждый день (исключение пешеходный тур «В сердце Петербурга»). При поездке на загородную экскурсию окончание работы транспорта обычно около Московского вокзала. В музейный день транспорт предоставляется до последнего музея.

Экскурсионное обслуживание на русском языке; если иностранный русскоговорящий гость хочет приобрести тур или экскурсию, то оператор возьмет доплату за разницу входных билетов (стоимость уточнять у оператора); если иностранный гость не владеет русским языком, то рекомендуем приобрести индивидуальный тур.

Лица, достигшие 18 лет, планирующие проживать в объектах размещения в Санкт-Петербурге более 24 часов, обязаны оплачивать курортный сбор при заселении в размере 100 рублей в сутки с человека. От оплаты освобождена 21 (двадцать одна) льготная категория. По вопросам курортного сбора можно обращаться в туристский Контакт-центр.

Возраст для туристов и экскурсантов от 5 лет.

Посещение экскурсий и тура в целом несовершеннолетними возможно только в сопровождении взрослых; если сопровождающий взрослый не является родителем ребенка, то при заселении в гостиницу необходима доверенность от родителей;

Посещение экскурсий с животными невозможно, но можно заселиться в pet friendly гостиницу, список можно получить у оператора.

Заранее возможно заказать на индивидуальный трансфер легковой автомобиль комфорт-класса (от 1800 р. нетто в зависимости от времени суток и подачи).

Если заказан трансфер, то просим заранее сообщить данные по встрече (время, вокзал, поезд, вагон, терминал и время прилета, номер рейса, мобильный телефон туристов). В случае непредоставления информации о встрече (в срок менее чем за 3 рабочих дня) — трансфер не будет предоставлен.

В большом количестве туров (не во всех) есть бесплатная утренняя услуга групповой трансфер по гостиницам, которая заказывается заранее: фиксированное время встречи указано в программе тура.

Дополнительные экскурсии приобретаются и оплачиваются на месте у гида, экскурсии состоятся при условии набора группы и благоприятных погодных условиях.

Время и место завершения программы каждый день указано в программе тура.

Это может быть базовый отель или центр города: как правило, это станция метро «Площадь Восстания» у Московского вокзала или станция метро «Гостиный двор».

Если туристы хотят приобрести билеты в театр, рекомендуем закладывать запас по времени. В уточнённой программе тура время посещения объектов может меняться в зависимости от того, какое время подтвердили музеи.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Т
17 фев 2024
Тур классный! Здоровски организовано!
Т
15 янв 2024
Уже не первый раз путешествуем от вашего агентства. Спасибо за программу тура и полезную информацию. Много интересного узнали о городе. Спасибо нашему гиду.

Наше пожелание: побольше вариантов предлагать с размещением, т. е. отелей.
Уже не первый раз путешествуем от вашего агентства. Спасибо за программу тура и полезную информацию. МногоУже не первый раз путешествуем от вашего агентства. Спасибо за программу тура и полезную информацию. МногоУже не первый раз путешествуем от вашего агентства. Спасибо за программу тура и полезную информацию. Много
С
28 мар 2024
Очень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждый дом, кто владел, в каком году построен… Никаких проблем со входом в музеи и храмы… Удобные автобусы и всё чётко по расписанию… Рекомендуем всем.
Очень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждыйОчень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждыйОчень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждыйОчень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждый

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