1 час
Мини-группа
до 2 чел.
Ночная экскурсия по Выксе: альтернативная история города
Погрузитесь в ночную атмосферу Выксы и узнайте её альтернативную историю. Тайны господского дома и парка, легенды рода Баташевых и многое другое ждут вас
Начало: Ул. Ак. Королева,2
Расписание: По заявке, вечерняя с 20.00, дневная с 9.00
12 авг в 09:00
13 авг в 09:00
500₽ за человека
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Путешествие по Выксе: от заводов до стрит-арта
Выкса - Город Железной Розы и центр российского стрит-арта. Узнайте легенды, посетите фестиваль ананасов и оцените голубое ожерелье прудов
Начало: Г. Выкса, Красная площадь, 1
Расписание: по заявке
12 авг в 09:00
13 авг в 09:00
3 500₽ за всё до 10 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по историческим и культурным местам Выксы
Выкса - город чугунных шедевров, уличного искусства и богатой истории. Узнайте о знаменитых фонтанах, триумфальных арках и многом другом
Начало: По согласованию
Расписание: По договоренности
17 авг в 08:00
18 авг в 08:00
от 3 500₽ за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия16 июля 2022Выражаем огромную благодарность Александру за удивительную экскурсию по Выксе. Александр удивительным образом объединяет историческую составляющую с современными реалиями и сегодняшним обликом города. Мы получили несказанное удовольствие от экскурсии. СПАСИБО!!!
- EEva8 мая 2022Прекрасная экскурсии и очень интересный экскурсовод Александр. Час пролетел незаметно, а информации об истории времён Баташевых и сегодняшней огромное количество!
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