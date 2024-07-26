3 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Выкса - город Железной Розы и стрит-арта (на вашем авто)
Познакомьтесь с культурой Выксы, изучая её современные арт-объекты и исторические реликвии
Начало: у дома №1 на Красной Площади
12 авг в 09:30
13 авг в 09:30
3 500₽ за всё до 7 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Путешествие по Выксе: металлурги, парки, храмы
Узнайте о металлургическом прошлом Выксы, прогуляйтесь по старинным паркам и посетите нарядные храмы. Экскурсия удивит вас уникальными достопримечательностями
Начало: На площади Металлургов
13 авг в 09:00
22 авг в 09:00
5 400₽ за всё до 8 чел.
3 часа
Групповая
до 20 чел.
Экскурсия на Выксунский металлургический завод ОМК: погружение в мир стали и искусства
Выксунский завод ОМК - крупнейшее российское производство, где можно увидеть весь процесс создания труб большого диаметра. Экскурсия доступна для всех от 14 лет
Начало: В музее Выксунского завода ОМК
19 авг в 10:00
20 авг в 10:00
1 700₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДарья26 июля 2024Экскурсия была интересна и детям и взрослым. Когда у нас возникали вопросы, мы задавали их, и Александр всегда отвечал и дальше рассказывал, не сбиваясь!
- ММарина23 июля 2024Большое спасибо Александру. Было очень интересно, узнали много неизвестного о городе в котором живём. Очень интересный собеседник. Всем рекомендую
- ААлексей12 июля 2024всем кто хочет знать больше об истории и своей стране будет интересно его посещение. а ещё люди познакомятся с героями
Ответы на вопросы от путешественников по Выксе в категории «Все»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Выксе
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Выксе
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Выксе в августе 2024
Сейчас в Выксе в категории "Все" можно забронировать 3 экскурсии от 1 700 до 5 400. Туристы уже оставили гидам 33 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте экскурсию в Выксе на 2024 год по теме «Все», 33 ⭐ отзыва, цены от 1700₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь