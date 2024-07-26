читать дальше РОССИИ которые за счет своего труда и знаний заболоченную местность превратили в город-сад. А в дальнейшем на територии города построили огромный и красивейший монастырь.

всем кто хочет знать больше об истории и своей стране будет интересно его посещение. а ещё люди познакомятся с героями