Что вас ожидает

История 📖 возникновения

Вы узнаете об истоках старейшего и ныне действующего Дома творчества, возникшего с легкой руки великого русского художника И. Е. Репина. Я расскажу об удивительных людях, сыгравших заметную роль в истории 📖 «Академички»: купце первой гильдии Кокореве, основавшем в 19 в. первую публичную картинную галерею в Москве, и первом директоре Дома творчества Козельском.

Маршруты пленэрных практик

Поговорим о роли Академической дачи в развитии русской живописи. О знаменитом этюде Репина, выставленном в Русском музее, и дипломной картине Рериха, представленной в Третьяковской галерее. Вы увидите места, где черпали вдохновение целые творческие династии — Левитины, Кугачи, Ткачевы, Токаревы — и куда сейчас приезжают живописцы со всех уголков России. Погуляете по старинному парку, берегам реки Мсты и озера Мстино, когда-то являвшимися частью Вышневолцкой водной системы, созданной еще Петром I.

Вариации на тему

Я предлагаю несколько опций, в зависимости от времени, которым вы располагаете, и ваших пожеланий.

Базовая программа — экскурсия ⛳ только по территории Академической дачи: посещение музея, великокняжеского павильона, выставочного зала в период работы выставок, часовни Св. Николая, а также прогулка 👣 по берегам Мсты и Мстино. Продолжительность 1, 5-2 часа; маршрут — 1 км.

Базовая программа + посещение деревни Подол в 3 км от Академической дачи с осмотром восстановленного Дома лоцмана Петровской эпохи и земской школы конца 19 в. Продолжительность 3 часа.

Базовая программа + посещение народной картинной галереи в пгт Солнечное в 9 км от Академической дачи с осмотром часовни Св. Матроны Московской и Спасо-Преображенского храма в Леонтьево. Продолжительность 4 часа.

Организационные детали