Академическая дача им. Репина: мир чистого искусства

Посетить старейшую творческую базу Союза художников России и пройти маршрутами пленэрных практик

Марина
Марина – Гид из Вышнего Волочка
«Земля обетованная для художников» и «душа России» — так называл расположенный в тихом лесу 🌲 Дом творчества Илья Репин.

Вы услышите историю 📖 основания «Академички», и узнаете, как с ней были связаны Куинджи, Рерих, Бродский и Грицай.

Я покажу места, где черпали вдохновение целые творческие династии, и расскажу, какие здесь родились шедевры.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • От 1 500 ₽ за экскурсию

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Академическая дача им. Репина: мир чистого искусства
Академическая дача им. Репина: мир чистого искусства

Что вас ожидает

История 📖 возникновения
Вы узнаете об истоках старейшего и ныне действующего Дома творчества, возникшего с легкой руки великого русского художника И. Е. Репина. Я расскажу об удивительных людях, сыгравших заметную роль в истории 📖 «Академички»: купце первой гильдии Кокореве, основавшем в 19 в. первую публичную картинную галерею в Москве, и первом директоре Дома творчества Козельском.

Маршруты пленэрных практик
Поговорим о роли Академической дачи в развитии русской живописи. О знаменитом этюде Репина, выставленном в Русском музее, и дипломной картине Рериха, представленной в Третьяковской галерее. Вы увидите места, где черпали вдохновение целые творческие династии — Левитины, Кугачи, Ткачевы, Токаревы — и куда сейчас приезжают живописцы со всех уголков России. Погуляете по старинному парку, берегам реки Мсты и озера Мстино, когда-то являвшимися частью Вышневолцкой водной системы, созданной еще Петром I.

Вариации на тему
Я предлагаю несколько опций, в зависимости от времени, которым вы располагаете, и ваших пожеланий.

  • Базовая программа — экскурсия ⛳ только по территории Академической дачи: посещение музея, великокняжеского павильона, выставочного зала в период работы выставок, часовни Св. Николая, а также прогулка 👣 по берегам Мсты и Мстино. Продолжительность 1, 5-2 часа; маршрут — 1 км.
  • Базовая программа + посещение деревни Подол в 3 км от Академической дачи с осмотром восстановленного Дома лоцмана Петровской эпохи и земской школы конца 19 в. Продолжительность 3 часа.
  • Базовая программа + посещение народной картинной галереи в пгт Солнечное в 9 км от Академической дачи с осмотром часовни Св. Матроны Московской и Спасо-Преображенского храма в Леонтьево. Продолжительность 4 часа.

Организационные детали

  • До Академической дачи вам нужно добраться самостоятельно — если вы не на машине, из Вышнего Волочка можете сесть на автобус с прямым маршрутом до деревни Малый Городок, время в пути около 40 минут
  • Посещение Подола и Солнечной картинной галереи возможно только на вашем транспорте
  • Стоимость расширенных версий экскурсии 🧭 — плюс 500 руб. к базовой цене, посещение галереи — 100 руб. /человека
Начало и место завершения
🚩 на Академической даче художников им. Репина
Академическая дача им. Репина: мир чистого искусства
Академическая дача им. Репина: мир чистого искусства
Академическая дача им. Репина: мир чистого искусства
Академическая дача им. Репина: мир чистого искусства
Академическая дача им. Репина: мир чистого искусства
Академическая дача им. Репина: мир чистого искусства
Академическая дача им. Репина: мир чистого искусства
Академическая дача им. Репина: мир чистого искусства
Академическая дача им. Репина: мир чистого искусства
Академическая дача им. Репина: мир чистого искусства

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Марина
Марина
Меня зовут Марина. Историк по первому образованию (МГУ им. М. В. Ломоносова). В прошлом гид-переводчик (Москва, Интурист). Сейчас живу в деревне недалеко от Академической дачи им. И. Е. Репина. Изучаю богатую и сложную историю Академички, занимаюсь исследованием жизни и деятельности первого директора П. Н. Козельского. Считаю, что на такие экскурсии приезжают люди неслучайные, творческие, увлекающиеся историей русской живописи, а, возможно, и просто уставшие от городской суеты. Экскурсии стараюсь проводить, учитывая настроение и пожелания гостей.
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