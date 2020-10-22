Как добраться до Якутска на самолёте
В Якутске 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Yakutsk Airport» вам не избежать
Список аэропортов Якутска
- Якутск YKSYakutsk Airport
Самые дешёвые билеты в Якутск из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|22.10.2020
|из 🇷🇺Читы
|6 341
|2ч 15м
|24.11.2020
|из 🇷🇺Улан-Удэ
|6 374
|2ч 30м
|28.10.2020
|из 🇷🇺Магадана
|6 578
|1ч 50м
|14.10.2020
|из 🇷🇺Благовещенска
|6 777
|2ч
|16.11.2020
|из 🇷🇺Иркутска
|9 886
|27ч 25м (⇵1)
|14.10.2020
|из 🇷🇺Тынды
|10 599
|9ч 45м (⇵1)
|01.11.2020
|из 🇷🇺Красноярска
|10 707
|63ч 10м (⇵1)
|23.11.2020
|из 🇷🇺Москвы
|10 870
|21ч 35м (⇵1)
|14.10.2020
|из 🇷🇺Братска
|11 041
|21ч 5м (⇵1)
|26.10.2020
|из 🇷🇺Батагая
|11 434
|1ч 50м
|18.10.2020
|из 🇷🇺Екатеринбурга
|11 960
|5ч 35м
|15.11.2020
|из 🇷🇺Казани
|12 030
|59ч 45м (⇵2)
|22.11.2020
|из 🇷🇺Тюмени
|12 046
|62ч 15м (⇵2)
|23.11.2020
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|12 129
|35ч 15м (⇵2)
|16.11.2020
|из 🇷🇺Волгограда
|12 444
|31ч 50м (⇵2)
|15.11.2020
|из 🇷🇺Уфы
|12 549
|46ч 15м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇷🇺Ростова-на-Дону
|12 565
|30ч 45м (⇵2)
|16.11.2020
|из 🇷🇺Оренбурга
|12 565
|37ч 5м (⇵2)
|23.11.2020
|из 🇷🇺Краснодара
|12 705
|35ч 35м (⇵2)
|26.10.2020
|из 🇷🇺Калининграда
|12 726
|27ч 55м (⇵2)
|19.10.2020
|из 🇷🇺Ленска
|12 785
|2ч 10м
|24.12.2020
|из 🇷🇺Хабаровска
|12 833
|2ч 30м
|26.10.2020
|из 🇷🇺Минеральных Вод
|12 864
|26ч 15м (⇵2)
|26.10.2020
|из 🇷🇺Челябинска
|12 969
|25ч 40м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇷🇺Сочи
|12 969
|34ч 30м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇷🇺Саратова
|12 969
|31ч 30м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇷🇺Владивостока
|13 009
|6ч 10м (⇵1)
|30.10.2020
|из 🇷🇺Нерюнгри
|13 053
|1ч 45м
|20.10.2020
|из 🇷🇺Депутатского
|13 115
|1ч 10м
|19.10.2020
|из 🇷🇺Южно-Сахалинска
|13 134
|52ч 35м (⇵1)
|09.11.2020
|из 🇷🇺Кирова
|13 179
|32ч 10м (⇵2)
|23.10.2020
|из 🇷🇺Певека
|13 307
|6ч 5м
|19.10.2020
|из 🇷🇺Махачкалы
|13 369
|35ч 20м (⇵2)
|26.10.2020
|из 🇷🇺Владикавказа
|13 504
|26ч 5м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇷🇺Ульяновска
|13 809
|44ч 55м (⇵2)
|28.10.2020
|из 🇷🇺Новокузнецка
|13 824
|12ч 55м (⇵2)
|08.11.2020
|из 🇷🇺Новосибирска
|13 893
|61ч 15м (⇵2)
|18.10.2020
|из 🇷🇺Ижевска
|13 914
|46ч 5м (⇵2)
|16.11.2020
|из 🇷🇺Омска
|14 019
|40ч 10м (⇵2)
|18.10.2020
|из 🇷🇺Самары
|14 140
|13ч 15м (⇵1)
|19.10.2020
|из 🇷🇺Ставрополя
|14 334
|32ч 40м (⇵2)
|16.11.2020
|из Ялты
|14 457
|29ч 45м (⇵2)
|02.11.2020
|из 🇷🇺Мирного
|14 610
|2ч 15м
|24.12.2020
|из 🇷🇺Полярного
|14 640
|2ч 25м
|19.10.2020
|из 🇷🇺Перми
|14 851
|31ч 35м (⇵2)
|18.10.2020
|из 🇷🇺Сургута
|14 928
|46ч 20м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇷🇺Томска
|14 940
|11ч 35м (⇵1)
|25.10.2020
|из 🇷🇺Анапы
|15 061
|51ч 25м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇷🇺Камчатки
|15 649
|35ч 45м (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇷🇺Нюрбы
|15 866
|1ч 30м
|14.10.2020
|из 🇷🇺Кемерово
|16 069
|29ч 40м (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇷🇺Ярославля
|16 260
|44ч 15м (⇵2)
|18.10.2020
|из 🇷🇺Барнаула
|16 493
|14ч 25м (⇵1)
|09.01.2021
|из 🇷🇺Олёкминска
|16 508
|1ч 35м
|20.10.2020
|из 🇷🇺Сунтара
|16 656
|1ч 40м
|16.10.2020
|из 🇷🇺Грозного
|16 675
|13ч 30м (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇷🇺Иваново
|16 801
|12ч (⇵1)
|27.11.2020
|из 🇷🇺Архангельска
|16 871
|24ч 40м (⇵2)
|30.10.2020
|из 🇷🇺Чебоксар
|16 964
|60ч 35м (⇵2)
|15.12.2020
|из 🇰🇿Алматы
|17 050
|10ч 25м (⇵1)
|18.10.2020
|из 🇷🇺Орска
|17 094
|61ч 20м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇷🇺Череповеца
|17 812
|17ч (⇵1)
|25.01.2021
|из 🇷🇺Абакана
|17 886
|18ч 5м (⇵1)
|19.10.2020
|из 🇷🇺Бугульмы
|17 918
|36ч 35м (⇵2)
|19.10.2020
|из 🇷🇺Жиганска
|18 112
|1ч 40м
|21.01.2021
|из Сеула
|18 305
|7ч 50м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇷🇺Магаса
|18 464
|32ч 10м (⇵1)
|08.11.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|18 618
|49ч 35м (⇵2)
|23.10.2020
|из 🇷🇺Воронежа
|18 732
|14ч 20м (⇵1)
|23.10.2020
|из 🇷🇺Белгорода
|18 767
|12ч 35м (⇵1)
|16.12.2020
|из 🇷🇺Усть-Неры
|18 810
|2ч
|14.10.2020
|из 🇷🇺Нижнего Новгорода
|18 858
|13ч 30м (⇵1)
|30.01.2021
|из 🇷🇺Кургана
|19 009
|43ч 30м (⇵2)
|26.10.2020
|из 🇷🇺Бодайбо
|19 018
|32ч 45м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇷🇺Кировска
|19 350
|28ч 50м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇷🇺Сыктывкара
|19 557
|18ч 5м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇷🇺Нижневартовска
|19 783
|17ч 5м (⇵1)
|21.10.2020
|из 🇷🇺Нового Уренгоя
|20 112
|10ч (⇵1)
|17.12.2020
|из 🇷🇺Геленджика
|20 147
|11ч 20м (⇵1)
|23.10.2020
|из 🇷🇺Усть-Кута
|20 187
|23ч 45м (⇵1)
|31.10.2020
|из 🇷🇺Талакана
|20 440
|15ч (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇷🇺Вологды
|20 578
|40ч 55м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇷🇺Хонуу
|20 579
|2ч 25м
|21.10.2020
|из 🇷🇺Надыма
|21 059
|20ч 45м (⇵1)
|28.12.2020
|из 🇷🇺Когалыма
|21 323
|14ч 25м (⇵1)
|12.11.2020
|из 🇷🇺Оленька
|21 720
|2ч 45м
|01.02.2021
|из 🇦🇹Вены
|22 441
|26ч 30м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇷🇺Норильска
|22 859
|18ч (⇵1)
|10.02.2021
|из 🇰🇬Бишкека
|22 971
|8ч 10м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇷🇺Усть-Куйги
|23 914
|1ч 25м
|15.10.2020
|из 🇷🇺Тикси
|23 931
|1ч 45м
|03.12.2020
|из 🇰🇬Оша
|23 986
|8ч 20м (⇵1)
|10.01.2021
|из 🇱🇻Риги
|24 080
|57ч 40м (⇵2)
|12.01.2021
|из 🇷🇺Белоярского
|24 183
|38ч 30м (⇵2)
|01.01.2021
|из 🇧🇾Минска
|24 548
|49ч 40м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇷🇺Чокурдаха
|24 770
|3ч 15м
|29.12.2020
|из 🇷🇺Зырянки
|25 544
|3ч
|22.10.2020
|из 🇹🇷Антальи
|26 458
|33ч 55м (⇵2)
|25.10.2020
|из 🇺🇦Киева
|26 837
|26ч 5м (⇵2)
|25.10.2020
|из 🇦🇲Еревана
|27 197
|47ч 20м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Якутска
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Якутска, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Сочи, Анталья, Хабаровск, Краснодар и Санкт-Петербург
- 17.10.202018.10.2020
- 19.10.202024.10.2020
- 17.10.202020.10.2020
- 19.10.202020.10.2020
- 30.10.202003.11.2020
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