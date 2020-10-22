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Как добраться до Якутска на самолёте

В Якутске 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Yakutsk Airport» вам не избежать

Список аэропортов Якутска

  1. Якутск YKS
    Yakutsk Airport

Самые дешёвые билеты в Якутск из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
22.10.2020из 🇷🇺Читы6 3412ч 15м
24.11.2020из 🇷🇺Улан-Удэ6 3742ч 30м
28.10.2020из 🇷🇺Магадана6 5781ч 50м
14.10.2020из 🇷🇺Благовещенска6 777
16.11.2020из 🇷🇺Иркутска9 88627ч 25м (⇵1)
14.10.2020из 🇷🇺Тынды10 5999ч 45м (⇵1)
01.11.2020из 🇷🇺Красноярска10 70763ч 10м (⇵1)
23.11.2020из 🇷🇺Москвы10 87021ч 35м (⇵1)
14.10.2020из 🇷🇺Братска11 04121ч 5м (⇵1)
26.10.2020из 🇷🇺Батагая11 4341ч 50м
18.10.2020из 🇷🇺Екатеринбурга11 9605ч 35м
15.11.2020из 🇷🇺Казани12 03059ч 45м (⇵2)
22.11.2020из 🇷🇺Тюмени12 04662ч 15м (⇵2)
23.11.2020из 🇷🇺Санкт-Петербурга12 12935ч 15м (⇵2)
16.11.2020из 🇷🇺Волгограда12 44431ч 50м (⇵2)
15.11.2020из 🇷🇺Уфы12 54946ч 15м (⇵2)
09.11.2020из 🇷🇺Ростова-на-Дону12 56530ч 45м (⇵2)
16.11.2020из 🇷🇺Оренбурга12 56537ч 5м (⇵2)
23.11.2020из 🇷🇺Краснодара12 70535ч 35м (⇵2)
26.10.2020из 🇷🇺Калининграда12 72627ч 55м (⇵2)
19.10.2020из 🇷🇺Ленска12 7852ч 10м
24.12.2020из 🇷🇺Хабаровска12 8332ч 30м
26.10.2020из 🇷🇺Минеральных Вод12 86426ч 15м (⇵2)
26.10.2020из 🇷🇺Челябинска12 96925ч 40м (⇵2)
09.11.2020из 🇷🇺Сочи12 96934ч 30м (⇵2)
09.11.2020из 🇷🇺Саратова12 96931ч 30м (⇵2)
14.10.2020из 🇷🇺Владивостока13 0096ч 10м (⇵1)
30.10.2020из 🇷🇺Нерюнгри13 0531ч 45м
20.10.2020из 🇷🇺Депутатского13 1151ч 10м
19.10.2020из 🇷🇺Южно-Сахалинска13 13452ч 35м (⇵1)
09.11.2020из 🇷🇺Кирова13 17932ч 10м (⇵2)
23.10.2020из 🇷🇺Певека13 3076ч 5м
19.10.2020из 🇷🇺Махачкалы13 36935ч 20м (⇵2)
26.10.2020из 🇷🇺Владикавказа13 50426ч 5м (⇵2)
01.11.2020из 🇷🇺Ульяновска13 80944ч 55м (⇵2)
28.10.2020из 🇷🇺Новокузнецка13 82412ч 55м (⇵2)
08.11.2020из 🇷🇺Новосибирска13 89361ч 15м (⇵2)
18.10.2020из 🇷🇺Ижевска13 91446ч 5м (⇵2)
16.11.2020из 🇷🇺Омска14 01940ч 10м (⇵2)
18.10.2020из 🇷🇺Самары14 14013ч 15м (⇵1)
19.10.2020из 🇷🇺Ставрополя14 33432ч 40м (⇵2)
16.11.2020из Ялты14 45729ч 45м (⇵2)
02.11.2020из 🇷🇺Мирного14 6102ч 15м
24.12.2020из 🇷🇺Полярного14 6402ч 25м
19.10.2020из 🇷🇺Перми14 85131ч 35м (⇵2)
18.10.2020из 🇷🇺Сургута14 92846ч 20м (⇵2)
15.10.2020из 🇷🇺Томска14 94011ч 35м (⇵1)
25.10.2020из 🇷🇺Анапы15 06151ч 25м (⇵2)
13.10.2020из 🇷🇺Камчатки15 64935ч 45м (⇵1)
13.10.2020из 🇷🇺Нюрбы15 8661ч 30м
14.10.2020из 🇷🇺Кемерово16 06929ч 40м (⇵1)
17.10.2020из 🇷🇺Ярославля16 26044ч 15м (⇵2)
18.10.2020из 🇷🇺Барнаула16 49314ч 25м (⇵1)
09.01.2021из 🇷🇺Олёкминска16 5081ч 35м
20.10.2020из 🇷🇺Сунтара16 6561ч 40м
16.10.2020из 🇷🇺Грозного16 67513ч 30м (⇵1)
13.10.2020из 🇷🇺Иваново16 80112ч (⇵1)
27.11.2020из 🇷🇺Архангельска16 87124ч 40м (⇵2)
30.10.2020из 🇷🇺Чебоксар16 96460ч 35м (⇵2)
15.12.2020из 🇰🇿Алматы17 05010ч 25м (⇵1)
18.10.2020из 🇷🇺Орска17 09461ч 20м (⇵2)
13.10.2020из 🇷🇺Череповеца17 81217ч (⇵1)
25.01.2021из 🇷🇺Абакана17 88618ч 5м (⇵1)
19.10.2020из 🇷🇺Бугульмы17 91836ч 35м (⇵2)
19.10.2020из 🇷🇺Жиганска18 1121ч 40м
21.01.2021из Сеула18 3057ч 50м (⇵1)
16.10.2020из 🇷🇺Магаса18 46432ч 10м (⇵1)
08.11.2020из 🇹🇷Стамбула18 61849ч 35м (⇵2)
23.10.2020из 🇷🇺Воронежа18 73214ч 20м (⇵1)
23.10.2020из 🇷🇺Белгорода18 76712ч 35м (⇵1)
16.12.2020из 🇷🇺Усть-Неры18 810
14.10.2020из 🇷🇺Нижнего Новгорода18 85813ч 30м (⇵1)
30.01.2021из 🇷🇺Кургана19 00943ч 30м (⇵2)
26.10.2020из 🇷🇺Бодайбо19 01832ч 45м (⇵2)
15.10.2020из 🇷🇺Кировска19 35028ч 50м (⇵1)
20.10.2020из 🇷🇺Сыктывкара19 55718ч 5м (⇵1)
15.10.2020из 🇷🇺Нижневартовска19 78317ч 5м (⇵1)
21.10.2020из 🇷🇺Нового Уренгоя20 11210ч (⇵1)
17.12.2020из 🇷🇺Геленджика20 14711ч 20м (⇵1)
23.10.2020из 🇷🇺Усть-Кута20 18723ч 45м (⇵1)
31.10.2020из 🇷🇺Талакана20 44015ч (⇵1)
15.10.2020из 🇷🇺Вологды20 57840ч 55м (⇵2)
16.10.2020из 🇷🇺Хонуу20 5792ч 25м
21.10.2020из 🇷🇺Надыма21 05920ч 45м (⇵1)
28.12.2020из 🇷🇺Когалыма21 32314ч 25м (⇵1)
12.11.2020из 🇷🇺Оленька21 7202ч 45м
01.02.2021из 🇦🇹Вены22 44126ч 30м (⇵2)
17.10.2020из 🇷🇺Норильска22 85918ч (⇵1)
10.02.2021из 🇰🇬Бишкека22 9718ч 10м (⇵1)
10.11.2020из 🇷🇺Усть-Куйги23 9141ч 25м
15.10.2020из 🇷🇺Тикси23 9311ч 45м
03.12.2020из 🇰🇬Оша23 9868ч 20м (⇵1)
10.01.2021из 🇱🇻Риги24 08057ч 40м (⇵2)
12.01.2021из 🇷🇺Белоярского24 18338ч 30м (⇵2)
01.01.2021из 🇧🇾Минска24 54849ч 40м (⇵2)
17.10.2020из 🇷🇺Чокурдаха24 7703ч 15м
29.12.2020из 🇷🇺Зырянки25 544
22.10.2020из 🇹🇷Антальи26 45833ч 55м (⇵2)
25.10.2020из 🇺🇦Киева26 83726ч 5м (⇵2)
25.10.2020из 🇦🇲Еревана27 19747ч 20м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
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