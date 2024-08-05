1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Тайны Старого Якутска
Легенды, мистика и факты из жизни крупнейшего города мира, расположенного в зоне вечной мерзлоты
Начало: В районе музея им. Ярославского
11 сен в 19:30
12 сен в 19:30
от 2 000₽ за всё до 4 чел.
13 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Путешествие к Ленским столбам через реку Лена на снегоходе
Уникальная экскурсия к Ленским Столбам, где вас ждут древние легенды, захватывающие виды и увлекательные истории о культуре Якутии
Начало: Гостиница в Якутске (уточнить)
11 сен в 08:00
12 сен в 08:00
от 42 000₽ за всё до 3 чел.
2 часа
Индивидуальная
Якутск для детей и взрослых: история и культура
Познакомьтесь с историей Якутска, его знаменитыми людьми и самобытными артефактами. Экскурсия для детей и взрослых, которая удивит и вдохновит
Начало: У Национального художественного музея
Сегодня в 21:00
Завтра в 10:00
от 5 300₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДарья5 августа 2024Невероятная экскурсия, время пролетело незаметно, даже было грустно расставаться с гидом Натальей. За 1,5 часа мы погрузились в историю края
- ММария2 августа 2024Очень интересная экскурсия, Дмитрий использует исторические фото, знает много фактов, легенды и тд. Буду обязательно рекомендовать экскурсию
- ССофья1 августа 2024Интересная и динамическая экскурсия. Спасибо экскурсоводу Наталье за познавательный рассказ о жизни в республике,об истории региона.
- ААндрей26 июля 2024Очень добродушный и расположенный к людям экскурсовод, поэтому не хочу писать, что было что-то не так, но информации маловато, некоторое время он просто молчал, когда мы шли к какому-то месту. Хотелось бы побольше локаций и постоянного рассказа…
- ААнастасия25 июля 2024Спасибо огромное Наталье за содержательную экскурсию! Учла все пожелания и временной тайминг! Однозначно рекомендую!
- ВВадим18 июля 2024Всё прошло замечательно! Гид оказался изумительным рассказчиком! Тему знает на отлично!!! Сами Ленские столбы просто сказка!!!! Брал с собой спиннинг, так еще и рыбу половить получилось! Рекомендую 👍 всем друзьям и знакомым 😊
- ННаталья17 июля 2024Большое спасибо Дмитрию за экскурсию. В соответствии с нашими просьбами немного изменили время и маршрут, а также саму тематику экскурсии - попросили больше исторического материала, т. к. это было первое знакомство с городом. Экскурсовод справился на "отлично".
- ССветлана23 июня 2024Все было великолепно. Вячеслав интересно рассказывал о Якутии, традициях народа Саха. Аккуратно водит машину,что немаловажно на сложных дорогах. Лодочник Александр настоящий виртуоз. А Ленских столбах написать невозможно, их просто нужно увидеть.
- ИИлья3 июня 2024Огромное Спасибо Вячеславу за организацию тура, интересные факты, удивительные места, историческую осведомленность и любовь к Саха Сирэ!
Ответы на вопросы от путешественников по Якутску в категории «На Рождество»
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