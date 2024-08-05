Д Дарья Якутск для детей и взрослых читать дальше Саха, его культуру, особенности быта, традиции и даже местной кухни. Отличный и интересный рассказ про освоение города и влияние русской культуры. Рекомендую всем, кто хочет познакомиться с городом и тем, кто хочет больше узнать про историю своего края. Невероятная экскурсия, время пролетело незаметно, даже было грустно расставаться с гидом Натальей. За 1,5 часа мы погрузились в историю края

М Мария Тайны Старого Якутска Очень интересная экскурсия, Дмитрий использует исторические фото, знает много фактов, легенды и тд. Буду обязательно рекомендовать экскурсию

С Софья Якутск для детей и взрослых Интересная и динамическая экскурсия. Спасибо экскурсоводу Наталье за познавательный рассказ о жизни в республике,об истории региона.

А Андрей Тайны Старого Якутска Очень добродушный и расположенный к людям экскурсовод, поэтому не хочу писать, что было что-то не так, но информации маловато, некоторое время он просто молчал, когда мы шли к какому-то месту. Хотелось бы побольше локаций и постоянного рассказа…

А Анастасия Якутск для детей и взрослых Спасибо огромное Наталье за содержательную экскурсию! Учла все пожелания и временной тайминг! Однозначно рекомендую!

В Вадим Ленские Столбы - заколдованные исполины Якутии Всё прошло замечательно! Гид оказался изумительным рассказчиком! Тему знает на отлично!!! Сами Ленские столбы просто сказка!!!! Брал с собой спиннинг, так еще и рыбу половить получилось! Рекомендую 👍 всем друзьям и знакомым 😊

Н Наталья Тайны Старого Якутска Большое спасибо Дмитрию за экскурсию. В соответствии с нашими просьбами немного изменили время и маршрут, а также саму тематику экскурсии - попросили больше исторического материала, т. к. это было первое знакомство с городом. Экскурсовод справился на "отлично".

С Светлана Ленские Столбы - заколдованные исполины Якутии Все было великолепно. Вячеслав интересно рассказывал о Якутии, традициях народа Саха. Аккуратно водит машину,что немаловажно на сложных дорогах. Лодочник Александр настоящий виртуоз. А Ленских столбах написать невозможно, их просто нужно увидеть.