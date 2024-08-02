1 час
Аудиогид
Лучший выборИммерсивная прогулка в Якутске «Сокровища Туймаады»
Наденьте беспроводные наушники и отправьтесь в увлекательное путешествие по Якутску, раскрывая его тайны и слушая голоса из прошлого
Начало: У памятника Русским землепроходцам
Завтра в 19:00
11 авг в 18:00
1 600₽ за человека
2 часа
Индивидуальная
Якутск для детей и взрослых: история и культура
Познакомьтесь с историей Якутска, его знаменитыми людьми и самобытными артефактами. Экскурсия для детей и взрослых, которая удивит и вдохновит
Начало: У Национального художественного музея
Завтра в 14:00
7 авг в 10:00
от 5 300₽ за человека
3 часа
Индивидуальная
Индивидуальная экскурсия «Якутия в лицах» в Якутске
Индивидуальная экскурсия по историческим местам Якутска. Узнайте о знаменитых личностях и событиях, связанных с городом. Погрузитесь в атмосферу прошлого
Начало: В Храме Богородицы
Завтра в 14:00
7 авг в 10:00
от 9 900₽ за человека
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Тайны Старого Якутска
Легенды, мистика и факты из жизни крупнейшего города мира, расположенного в зоне вечной мерзлоты
Начало: В районе музея им. Ярославского
Завтра в 19:30
7 авг в 19:30
от 2 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария2 августа 2024Очень интересная экскурсия, Дмитрий использует исторические фото, знает много фактов, легенды и тд. Буду обязательно рекомендовать экскурсию
- ССофья1 августа 2024Интересная и динамическая экскурсия. Спасибо экскурсоводу Наталье за познавательный рассказ о жизни в республике,об истории региона.
- ААндрей26 июля 2024Очень добродушный и расположенный к людям экскурсовод, поэтому не хочу писать, что было что-то не так, но информации маловато, некоторое время он просто молчал, когда мы шли к какому-то месту. Хотелось бы побольше локаций и постоянного рассказа…
- ААнастасия25 июля 2024Спасибо огромное Наталье за содержательную экскурсию! Учла все пожелания и временной тайминг! Однозначно рекомендую!
- ННаталья25 июля 2024Экскурсия нам понравилась! Марина подходит к работе ответственно и с увлечением. Большое спасибо.
- ЕЕкатерина21 июля 2024Прогулка с гидом, весь текст в наушниках. Гид выполняет роль ведущего и все время молчит, так как текст от его имени и от имени других персонажей участники слушают в наушниках. Это чем-то похоже на аудио спектакль, только на ходу.
- ННаталья17 июля 2024Большое спасибо Дмитрию за экскурсию. В соответствии с нашими просьбами немного изменили время и маршрут, а также саму тематику экскурсии - попросили больше исторического материала, т. к. это было первое знакомство с городом. Экскурсовод справился на "отлично".
- ООльга4 июля 2024Экскурсия очень понравилась, организована с юмором и проходит не только по старому городу, но и познакомила нас с памятниками знаменитым людям города разных временных периодов и памятными местами города. Спасибо
- ЕЕлена13 июня 2024Экскурсия нам очень понравилась. Увидели все что запланировали. Объездили очень удобно все музеи и приехали в аэропорт вовремя. Спасибо!!!
- ДДмитрий23 апреля 2024Все понравилось! Рекомендую!
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