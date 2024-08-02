М Мария Тайны Старого Якутска Очень интересная экскурсия, Дмитрий использует исторические фото, знает много фактов, легенды и тд. Буду обязательно рекомендовать экскурсию

С Софья Якутск для детей и взрослых Интересная и динамическая экскурсия. Спасибо экскурсоводу Наталье за познавательный рассказ о жизни в республике,об истории региона.

А Андрей Тайны Старого Якутска Очень добродушный и расположенный к людям экскурсовод, поэтому не хочу писать, что было что-то не так, но информации маловато, некоторое время он просто молчал, когда мы шли к какому-то месту. Хотелось бы побольше локаций и постоянного рассказа…

А Анастасия Якутск для детей и взрослых Спасибо огромное Наталье за содержательную экскурсию! Учла все пожелания и временной тайминг! Однозначно рекомендую!

Н Наталья Якутск для детей и взрослых Экскурсия нам понравилась! Марина подходит к работе ответственно и с увлечением. Большое спасибо.

Е Екатерина Иммерсивная прогулка в Якутске «Сокровища Туймаады» Прогулка с гидом, весь текст в наушниках. Гид выполняет роль ведущего и все время молчит, так как текст от его имени и от имени других персонажей участники слушают в наушниках. Это чем-то похоже на аудио спектакль, только на ходу.

Н Наталья Тайны Старого Якутска Большое спасибо Дмитрию за экскурсию. В соответствии с нашими просьбами немного изменили время и маршрут, а также саму тематику экскурсии - попросили больше исторического материала, т. к. это было первое знакомство с городом. Экскурсовод справился на "отлично".

О Ольга Иммерсивная прогулка в Якутске «Сокровища Туймаады» Экскурсия очень понравилась, организована с юмором и проходит не только по старому городу, но и познакомила нас с памятниками знаменитым людям города разных временных периодов и памятными местами города. Спасибо

Е Елена Якутия в лицах Экскурсия нам очень понравилась. Увидели все что запланировали. Объездили очень удобно все музеи и приехали в аэропорт вовремя. Спасибо!!!