Все – экскурсии в Якутске

Найдено 4 экскурсии в категории «Все» в Якутске, цены от 1 600 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Иммерсивная прогулка в Якутске «Сокровища Туймаады»
Пешая
2 отзыва
1 час
Аудиогид
Лучший выбор
Иммерсивная прогулка в Якутске «Сокровища Туймаады»
Наденьте беспроводные наушники и отправьтесь в увлекательное путешествие по Якутску, раскрывая его тайны и слушая голоса из прошлого
Начало: У памятника Русским землепроходцам
Завтра в 19:00
11 авг в 18:00
1 600 за человека
Якутск для детей и взрослых
Пешая
40 отзывов
2 часа
Индивидуальная
Якутск для детей и взрослых: история и культура
Познакомьтесь с историей Якутска, его знаменитыми людьми и самобытными артефактами. Экскурсия для детей и взрослых, которая удивит и вдохновит
Начало: У Национального художественного музея
Завтра в 14:00
7 авг в 10:00
от 5 300 за человека
Якутия в лицах
На машине
10 отзывов
3 часа
Индивидуальная
Индивидуальная экскурсия «Якутия в лицах» в Якутске
Индивидуальная экскурсия по историческим местам Якутска. Узнайте о знаменитых личностях и событиях, связанных с городом. Погрузитесь в атмосферу прошлого
Начало: В Храме Богородицы
Завтра в 14:00
7 авг в 10:00
от 9 900 за человека
Тайны Старого Якутска
Пешая
10 отзывов
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Тайны Старого Якутска
Легенды, мистика и факты из жизни крупнейшего города мира, расположенного в зоне вечной мерзлоты
Начало: В районе музея им. Ярославского
Завтра в 19:30
7 авг в 19:30
от 2 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    2 августа 2024
    Тайны Старого Якутска
    Очень интересная экскурсия, Дмитрий использует исторические фото, знает много фактов, легенды и тд. Буду обязательно рекомендовать экскурсию
    Очень интересная экскурсия, Дмитрий использует исторические фото, знает много фактов, легенды и тд. Буду обязательно рекомендовать экскурсиюОчень интересная экскурсия, Дмитрий использует исторические фото, знает много фактов, легенды и тд. Буду обязательно рекомендовать экскурсиюОчень интересная экскурсия, Дмитрий использует исторические фото, знает много фактов, легенды и тд. Буду обязательно рекомендовать экскурсию
  • С
    Софья
    1 августа 2024
    Якутск для детей и взрослых
    Интересная и динамическая экскурсия. Спасибо экскурсоводу Наталье за познавательный рассказ о жизни в республике,об истории региона.
    Интересная и динамическая экскурсия. Спасибо экскурсоводу Наталье за познавательный рассказ о жизни в республике,об истории региона
  • А
    Андрей
    26 июля 2024
    Тайны Старого Якутска
    Очень добродушный и расположенный к людям экскурсовод, поэтому не хочу писать, что было что-то не так, но информации маловато, некоторое время он просто молчал, когда мы шли к какому-то месту. Хотелось бы побольше локаций и постоянного рассказа…
  • А
    Анастасия
    25 июля 2024
    Якутск для детей и взрослых
    Спасибо огромное Наталье за содержательную экскурсию! Учла все пожелания и временной тайминг! Однозначно рекомендую!
  • Н
    Наталья
    25 июля 2024
    Якутск для детей и взрослых
    Экскурсия нам понравилась! Марина подходит к работе ответственно и с увлечением. Большое спасибо.
  • Е
    Екатерина
    21 июля 2024
    Иммерсивная прогулка в Якутске «Сокровища Туймаады»
    Прогулка с гидом, весь текст в наушниках. Гид выполняет роль ведущего и все время молчит, так как текст от его имени и от имени других персонажей участники слушают в наушниках. Это чем-то похоже на аудио спектакль, только на ходу.
    Прогулка с гидом, весь текст в наушниках. Гид выполняет роль ведущего и все время молчит, так
  • Н
    Наталья
    17 июля 2024
    Тайны Старого Якутска
    Большое спасибо Дмитрию за экскурсию. В соответствии с нашими просьбами немного изменили время и маршрут, а также саму тематику экскурсии - попросили больше исторического материала, т. к. это было первое знакомство с городом. Экскурсовод справился на "отлично".
  • О
    Ольга
    4 июля 2024
    Иммерсивная прогулка в Якутске «Сокровища Туймаады»
    Экскурсия очень понравилась, организована с юмором и проходит не только по старому городу, но и познакомила нас с памятниками знаменитым людям города разных временных периодов и памятными местами города. Спасибо
    Экскурсия очень понравилась, организована с юмором и проходит не только по старому городу, но и познакомила
  • Е
    Елена
    13 июня 2024
    Якутия в лицах
    Экскурсия нам очень понравилась. Увидели все что запланировали. Объездили очень удобно все музеи и приехали в аэропорт вовремя. Спасибо!!!
  • Д
    Дмитрий
    23 апреля 2024
    Якутия в лицах
    Все понравилось! Рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Якутску в категории «Все»

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  3. Якутия в лицах
  4. Тайны Старого Якутска
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  2. Ленские столбы
Сколько стоит экскурсия по Якутску в августе 2024
Сейчас в Якутске в категории "Все" можно забронировать 4 экскурсии от 1 600 до 9 900. Туристы уже оставили гидам 62 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.72 из 5
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