18 день

Тополиный - Хандыга (287 км). Лагерь ГУЛАГ

Лагерь, где в 50-х годах XX столетия находились узники системы ГУЛАГ, находится рядом с автодорогой и он является одним из немногих сталинских лагерей, которые сохранили строения.

Маршрут проходит по равнинной и горной местности.

В этом участке дорога переваливает через Верхоянский хребет.

Опасный и сложный участок дороги – перевал Ольчанский.

Через 187 км маршрут входит в автодорогу «Колыма».