Экспедицию можно назвать самым протяжённым круизным маршрутом по зимникам Арктического Севера России — длина маршрута составляет 4 637 км.
Мы пересечём два северных и четыре арктических района Республики Саха (Якутия), горные хребты Верхоянский, Сунтар Хаята, Черского. 2/3 пути – это дорога по зимникам Лены, Индигирки, Яны и по их многочисленным притокам. В арктической части маршрут пройдёт по тундровой и лесотундровой зонам.
Маршрут проходит при поддержке Министерства предпринимательства, торговли и туризма республики Саха и Министерства Арктики республики Саха (Якутия).
мар
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Якутск - Байага - Хандыга (518 км)
08:00 Старт (место старта будет известно ближе к мероприятию).
Маршрут первого дня проходит по равнинной местности центральной Якутии.
После выезда из Якутска дорога пересекает реку Лена. Это зимник по льду протяженностью 15 километров.
Начало федеральной дороги «Колыма», соединяющей Якутск и Магадан.
С Нижнего Бестяха на противоположном берегу от Якутска проложена асфальтовая дорога протяженностью 200 км. Далее насыпная грунтовая дорога.
Обед в придорожном кафе поселка Тенгюлю (не входит в стоимость).
В 297-м километре федеральной дороги сворот в Баягу. Отсюда до посёлка Баяга 54 км.
В посёлке Байага посещение мероприятия народного мастер-кузнеца Мандар Уус.
Якутский обряд «Арчы».
Ужин (национальная кухня).
Приезд в п. Хандыга к 21 ч.
В пути путешественников ожидает еще одна ледовая переправа – это зимник по реке Алдан.
Хандыга - Томтор (470 км)
Утром посещение музея, где главные экспозиции посвящены истории ГУЛАГ.
Маршрут проходит через хребты Томпорукский, Скальные Горы и Сунтар Хаята.
В пути остановки в живописных местах для фотосъемок.
Горные перевалы на этом участке: Томпорунский, Черный Прижим, Алдано-Индигирский.
В Томторе размещение в гостевом доме (есть баня).
Экскурсия по Оймякону, Оймякон - Усть-Нера (473 км)
После завтрака выезд в Оймякон (40 км).
Встреча с Повелителем Холода – Чысханом и получение с его рук сертификата посещения «Полюса Холода – Оймякон».
Встреча с краеведом Васильевой Тамарой Егоровной.
Возвращение в Томтор.
Обед.
После обеда переезд до поселка Усть-Нера.
Горные перевалы на этом участке: Брюнгядинский, Ольчанский.
Усть-Нера – это «золотая» столица северо-восточной части Якутии.
От поселка и почти до Магадана вдоль дороги расположились многочисленные золотые прииски.
Прибыв в Усть-Неру, остановка на ночь в гостинице поселка.
Усть-Нера - Сасыр (280 км)
90 километров по автодороге «Колыма». Далее и 18-го дня автотура маршрут проходит по автозимникам.
Участок до Сасыра полна красивыми видами.
По пути есть несколько мест, где дорога переваливает через горные хребты.
Эти места местные называют Чистаем, т. е. местность лишенная растительности – эта горная тундра.
Сравнительно, недалеко от нашего маршрута находится самая высокая гора Якутии – гора Победы (3003 м).
Он расположен в Буордахском массиве горной системы хребта Черского.
Поселок Сасыр – это поселок оленеводов. Поселок расположен в верховьях реки Мома и является начальной точкой многих туристических маршрутов.
Сасыр - Хонуу (256 км)
Дорога следует вдоль реки Мома.
Долина Момы широкая. С правой стороны долина граничит с Момским хребтом, а слева расположен хребет Черского.
Достопримечательностью реки Мома является Момская Наледь (Улахан Тарын), которая по площади является самым крупным в мире.
В бассейне реки расположен потухший вулкан Балаган Тас.
Хонуу - Белая Гора (444 км)
Продолжение дороги по льду Индигирки.
В этом участке Индигирка прорезает Момский хребет.
Древний город Зашиверск.
Интересное место на этом маршруте – один из первых городов Северо-Востока Сибири Зашиверск.
Зашиверск был основан в 1639 году как ясачное зимовье и сторожевой русский острог.
Почти забытый Зашиверск в прошлом был знатным городком на востоке Якутии.
Он стоял на излучине Индигирки за порогами, «шиверами», отчего и получил такое название.
Белая Гора - участок Сыаганнах (143 км)
Отдых, знакомство с Белой Горой.
После обеда продолжение пути.
Маршрут в участке между Белой Горой и Депутатским, в основном, проходит по речке Уяндина и лесотундре Абыйской низменности.
Самый сложный участок пути.
Ночь в палатках.
Белая Гора – центр Абыйского района.
Основной промысел абыйчан – это рыбная ловля и добыча бивня мамонта.
В поселке действует музей палеонтологических находок.
Сыаганнах - Депутатский (314 км)
Дорога проходит по льду речки Уяндина.
Отдых, знакомство с Депутатским
Депутатский – поселок городского типа, административный центр Усть-Янского района.
Недалеко от поселка находится крупнейшее в России месторождение олова.
Рядом с поселком расположен обогатительный комбинат «Депутатское».
Депутатский - Усть-Куйга (233 км)
Насыпная круглогодичная дорога переваливает через Иргичинский хребет и Куйгунский кряж Усть-Куйга – самая северная часть маршрута.
Отсюда до моря всего 160 км.
В советское время Усть-Куйга являлась центром золотодобычи Севера Якутии.
Усть-Куйга - Ельгес (Хайысардах) (343 км)
Автозимник Яна.
Дорога проходит по льду реки Яна.
Ночь в гостевом доме.
Эльгес расположен под Верхоянскими Кисиляхами и он является одним из мест начала восхождения к Кисиляхам.
Кисиляхи Верхоянска. Вечером переезд в Батагай (50 км)
Восхождение на Кисиляхи осуществляется с помощью снегоходов.
Священные Якутские горы Кисилях – уникальный памятник природы Горы Кисилях связаны с древней религией народа Саха – Аар Айыы.
Считается, что здесь живут Верхние Божества – Айыы.
Это Место Силы, где ощущается связь со всей Вселенной.
Человек, потерявший гармонию с природой, может вновь обрести ее здесь.
Батагай, город Верхоянск (71 км)
Посещение фестивального мероприятия «Верхоянск – Полюс Холода».
Верхоянск
Продолжение фестивальных мероприятий «Верхоянск – Полюс Холода».
Батагай - Тополиный (556 км)
Маршрут проходит через Янское плоскогорье, переваливает через Нельгесинский хребет и далее следует по р. Делимне.
Проезд участка рассчитан на два дня.
В середине маршрута ночь в отапливаемых палатках.
Продолжение пути Батагай - Тополиный
Продолжение пути в Тополиный.
Тополиный. Праздник оленеводов
Поселок Тополиный является поселком потомственных оленеводов.
В советское время здесь действовал один из мощных оленеводческих совхозов.
Здесь все, быт, культура, связано с оленеводством.
Тополиный - Хандыга (287 км). Лагерь ГУЛАГ
Лагерь, где в 50-х годах XX столетия находились узники системы ГУЛАГ, находится рядом с автодорогой и он является одним из немногих сталинских лагерей, которые сохранили строения.
Маршрут проходит по равнинной и горной местности.
В этом участке дорога переваливает через Верхоянский хребет.
Опасный и сложный участок дороги – перевал Ольчанский.
Через 187 км маршрут входит в автодорогу «Колыма».
Хандыга - Якутск (410 км)
Этот участок маршрута нам уже знаком.
При благоприятных условиях, этот участок пути можно проехать в 18-й день Автопробега.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах/гостевых домах (11 ночей), на турбазах (5 ночей, возможно 1 ночь сменится на ночь в палатке), в палатках с отоплением (спальник и коврик предоставляются, 2 ночи) по маршруту следования.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от выбора средства передвижения, руб:
Для пассажиров Газ Соболь – 275 000 рублей (в наличии 12 мест);
Для пассажиров джипов – 320 000 рублей (в наличии 4 места).
Варианты проживания
Гостиницы / гостевые дома по маршруту
Туристические базы по маршруту
Отапливаемые палатки
Палатки и печки мы возим с собой. Также берем все необходимое для ночевок: мягкие полы, коврики, спальники.
Туристическая база по маршруту
Отапливаемая палатка
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Питание во время похода
- Сертификат посещения Полюса Холода
- Фестивальная программа
- Форма участника
- Все групповые трансферы
- Все необходимое походное снаряжение и средства связи
- Обслуживание по программе
- Оформление разрешения на посещение пограничной зоны
- Питание в гостевом доме
- Питание в гостинице
- Питание на базе отдыха
- Размещение в гостевом доме
- Размещение в гостинице
- Размещение на базе отдыха
- Стоимость продуктов походного питания
- Страхование от несчастного случая в АО «ДальЖАСО»
- Страхование от несчастного случая в АО ДальЖасо (г. Хабаровск)
- Услуги инструктора-проводникаэкскурсии
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до г. Якутск и обратно
- Питание во время трансфера в придорожных кафе
- Аренда зимнего костюма – 5 000 руб.
- Аренда валенок – 2 000 руб
- Место начала и завершения?
- Республика Саха (Якутия), Якутск
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Одежда и обувь:
- куртка пуховая для низких температур;
- куртка легкая для поездки в машине;
- термобелье шерстяное;
- термобелье теплое;
- термобелье тонкое;
- шапка-ушанка;
- шапка спортивная шерстяная;
- рукавицы с натурального меха;
- перчатки теплые;
- носки шерстяные;
- носки теплые;
- носки тонкие;
- гамаши.
Туристическое снаряжение:
- спички, зажигалки, средства для розжига (береста, кусочки резины и т. п.);
- запасные аккумуляторы, батарейки;
- зарядное устройство (Power Bank);
- индивидуальная аптечка;
- легкие компактные КЛМН (кружка, ложка, миска, нож);
- термос 1 литр.
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Как осуществляется безопасность на маршруте?
Мы будем передвигаться на автотранспорте, специально подобранном для такого маршрута — Газ Соболь 221717 или джипах Toyota Land Cruiser 105.
Наше передвижение будет проводиться под контролем Службы Спасения и АО «Дороги Арктики», которое содержит автозимники.
За нами также можно будет следить по ссылке с компьютера или смартфона благодаря трекеру Иридиум Рокстар.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 19 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.