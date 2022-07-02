Белые ночи на родине Ломоносова

Таинство белых ночей, магия рассветов и закатов над Северной Двиной, дыхание туманов и шорох тайги

5
3 отзыва
Таинство белых ночей, магия рассветов и закатов над Северной Двиной, дыхание туманов и шорох тайги.

Поморье – необычное место на Земле, здесь струятся природные токи, а уникальные белые ночи питают человека живительной силой. Недаром именно здесь родился великий русский ученый Михайло Ломоносов.
Белые ночи на родине Ломоносова
Белые ночи на родине Ломоносова
Белые ночи на родине Ломоносова
Белые ночи на родине Ломоносова
Белые ночи на родине Ломоносова
Белые ночи на родине Ломоносова
Белые ночи на родине Ломоносова
Белые ночи на родине Ломоносова
Белые ночи на родине Ломоносова
Белые ночи на родине Ломоносова
Белые ночи на родине Ломоносова
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Северодвинск
Северодвинск
Побываем в городе на берегу Белого моря и узнаем об атомных подводных лодках
Город на Двине
Город на Двине
Познакомимся с Архангельском – городом Русского Севера
Малые Корелы
Малые Корелы
Побываем в уникальном музее деревянного зодчества под открытым небом
Северный пряник
Северный пряник
Поучаствуем в мастер-классе по росписи северного пряника – "козули"

Программа тура по дням

1 день

Встреча, г. Архангельск, г. Северодвинск

Прибытие в Архангельск. Самостоятельное заселение в гостиницу.

10-45 – встреча с гидом в холле гостиницы. Обзорная автобусная экскурсия «Северный город Архангельск».

М. В. Ломоносов – уроженец архангельского края.

С его именем связано много замечательных мест Архангельска. Экскурсия знакомит с четырех вековой историей города, многообразной жизнью современного Архангельска, его основными достопримечательностями.

Обед в кафе.

Экскурсия «Северодвинск – город у Белого моря». Вы познакомитесь с городом, который является центром атомного судостроения.

Посещение Северодвинского краеведческого музея. Экспозиция «Музейная субмарина» – создание интерактивной сборной модели атомной подводной лодки.

Собирая «конструктор» (размер готовой модели около метра), его пользователи получат популярные представления о многих технических решениях в области конструирования и технологии строительства атомных подводных лодок на городских предприятиях.

Прогулка по набережной острова Ягры, откуда открываются прекрасные виды на Белое море. Посещение мемориала в честь погибших моряков.

Возвращение в Архангельск после 18-00.

Свободное время. Ужин самостоятельно.

За доп. плату возможен заказ вечерней прогулки по Северной Двине на единственном в России действующем колесном пароходе «Гоголь», которому исполнилось 110 лет. Предварительное бронирование обязательно!

Встреча, г. Архангельск, г. СеверодвинскВстреча, г. Архангельск, г. СеверодвинскВстреча, г. Архангельск, г. СеверодвинскВстреча, г. Архангельск, г. Северодвинск
2 день

Г. Холмогоры

Завтрак в отеле.

Автобусная экскурсия «Холмогоры – родина Ломоносова».

Туристов ждет незабываемая экскурсия на родину великого ученого М. В. Ломоносова.

Холмогоры – один из старинных городов Русского Севера. На протяжении нескольких столетий служил административным, религиозным и культурным центром всего Двинского края, через который в средние века Россия осуществляла свои внешнеэкономические контакты.

Жители Холмогор и окрестных деревень издавна славились как искусные мастера резьбы по кости. Туристы на пароме переправятся на Куростров, в село Ломоносово, где посетят мемориальный музей Ломоносова и попробуют свои силы в мастер-классе резьбы по кости.

Обед в кафе. Возвращение в Архангельск после 17-00.

Свободное время. Ужин самостоятельно.

За доп. плату возможен заказ вечерней прогулки по Северной Двине на единственном в России действующем колесном пароходе «Гоголь», которому исполнилось 110 лет. Предварительное бронирование обязательно!

Г. ХолмогорыГ. ХолмогорыГ. ХолмогорыГ. Холмогоры
3 день

Музей «Малые Корелы»

Завтрак в отеле. Освобождение номеров. Вещи в камеру хранения отеля.

Экскурсия «Деревянное зодчество Русского Севера» в музей «Малые Корелы».

Этот уникальный музей под открытым небом сохранил для потомков неповторимые творения народной архитектуры, и показывает жизнь и быт русской северной деревни прошлого.

Рубленые избы, дома–шестистенки, древние храмы и колокольни, зерновые амбары на сваях, напоминающие сказочные «избушки на курьих ножках». Здесь собрана крупнейшая в мире коллекция деревянного зодчества.

Экскурсия по одному из секторов музея.

Возвращение в Архангельск. Обед в кафе.

Пешеходная экскурсия «Заповедная улица». Пешеходная экскурсия по заповедной улице города. Здесь сохранились уникальные поморские дома с резными наличниками, изящными крылечками, просторные купеческие усадьбы.

У каждого дома своя уникальная история!
Экскурсия «Таинство северного пряника» с мастер-классом по росписи северного пряника – «козули».

Много традиций хранится в Поморье с давних времён. Одна из таких старинных традиций, пришедших к нам из глубокой древности, является выпечка наших северных пряников – «козуль».

В трансформированном виде древний праздничный обряд сохраняется и живет в наши дни в искусстве мастеров-пряничников.

Традиционный архангельский пряник – «козуля», богато украшенный сахарной поливой, со временем приобрел большое разнообразие сюжетов и изысканность форм декоративного убранства.

Окончание программы после 16-00

Свободное время для посещения музеев, сувенирных магазинов, прогулки по набережной Северной Двины.

Самостоятельный отъезд из отеля.

Трансфер в аэропорт и ж/д вокзал за дополнительную плату.

Музей «Малые Корелы»Музей «Малые Корелы»Музей «Малые Корелы»Музей «Малые Корелы»

Проживание

Тур предусматривает проживание в отелях г. Архангельска «Столица Поморья» или «Пур-Наволок Отель» на выбор 2 ночи.

Стоимость тура в зависимости от размещения на 1 человека, руб:

РазмещениеСтоимость на 1 человекаДоплата за одноместное размещение
«Столица Поморья» 3*14 900 3 000
«Пур-Наволок Отель» 4* 16 9004 000

Возможно бронирование других отелей в Архангельске и других категорий номеров. Услуга «ранний заезд» и «поздний выезд» за дополнительную плату. Стоимость уточнять при бронировании.

Стоимость дополнительной ночи, руб:

РазмещениеПур-Наволок отель 4* Столица Поморья 3*
Одноместное размещение, номер Стандарт4 5003 600
Двухместное размещение, номер Стандарт6 0004 200

Варианты проживания

Столица Поморья

2 ночи

Отель «Столица Поморья» расположен в центре Архангельска, на историческом мысе Пур-Наволок. К услугам гостей отеля «Столица Поморья» круглосуточная стойка регистрации и номера с бесплатным Wi-Fi.

Элегантные номера отеля классически оформлены в теплых тонах. В числе удобств собственная ванная комната и телевизор с плоским экраном. Из некоторых номеров открывается вид на Северную Двину.

В ресторане «Бароло» на 1 этаже подают блюда европейской кухни. По субботам для гостей сервируется завтрак с игристым вином.

Отель находится в 450 метрах Гостиного двора XVII века и в 400 метрах от площади Ленина.

Отель «Столица Поморья» находится всего в 300 метрах от автобусной остановки «Троицкий проспект». Поездка до центрального железнодорожного вокзала Архангельска займет 10 минут, а расстояние до аэропорта Архангельска составляет 13 км.

Столица ПоморьяСтолица ПоморьяСтолица ПоморьяСтолица ПоморьяСтолица ПоморьяСтолица ПоморьяСтолица ПоморьяСтолица ПоморьяСтолица ПоморьяСтолица ПоморьяСтолица ПоморьяСтолица Поморья

Пур-Наволок Отель

2 ночи

Отель «Пур-Наволок» находится в центре Архангельска, в 5 минутах ходьбы от торгового центра «Панорама». В отеле предусмотрен целый ряд условий для расслабляющего отдыха: работают оздоровительный и спа-центр, паровая баня, массажный кабинет и сауна.

В ресторане на территории отеля можно отведать блюда европейской и русской кухни.

Классические номера отеля располагают телевизором с плоским экраном и кабельными каналами, мини-баром, электрическим чайником и собственной ванной комнатой с ванной и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

В числе прочих удобств бесплатный WiFi, фитнес-центр, бизнес-центр и помещение для проведения конференций/банкетный зал.

За 5 минут можно дойти до музейно-выставочного комплекса «Гостиный двор», за 7 минут – до Архангельского областного краеведческого музея, а за 10 минут – до здания мэрии города.

Расстояние от отеля «Пур-Наволок» до железнодорожного вокзала Архангельска составляет 3,5 км, а до аэропорта Талаги – 14 км.

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Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание, согласно выбранной категории
  • Питание по программе
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
  • Услуги гида
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Архангельска и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Медицинская страховка
  • Дополнительные экскурсии
  • Трансфер от и до ж/д вокзала и аэропорта.
  • Трансфер ж/д вокзал – отель: 600 руб/машина
  • Трансфер аэропорт – отель с 7-00 до 22-00: 750 руб/машина
  • Трансфер аэропорт – отель с 22-00 до 7-00: 1500 руб/машина
Место начала и завершения?
Россия, Архангельск
Возможны ли изменения в программе тура?

Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в расписание тура в зависимости от объективных обстоятельств. Последовательность экскурсий может быть изменена без уменьшения объема обслуживания.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура.

По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Т
2 июля 2022
Очень интересный, насыщенный тур. За три дня мы побывали и в Северодвинске, и на родине Ломоносова, и в Малых Корелах. Гостиницы в туре подобраны хорошие, с питанием тоже полный порядок: завтраки в гостинице и обеды на маршруте. Увлекательные мастер-классы понравились всем. А уж белые ночи в Архангельске - это невероятная красота!
А
18 июня 2022
Все хорошо организованно
Тур очень интересный и информативный
Ю
16 июня 2022
Были в Архангельске 11-13 июня. Невероятно повезло с погодой. Гостиница Пур-Наволок в самом центре города, очень удобно для прогулок по набережной. Экскурсии отличные, спасибо гидам. Организация тура на высоте: везде успели и оставалось достаточно времени для самостоятельного изучения города.

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