2 день

Г. Холмогоры

Завтрак в отеле.

Автобусная экскурсия «Холмогоры – родина Ломоносова».

Туристов ждет незабываемая экскурсия на родину великого ученого М. В. Ломоносова.

Холмогоры – один из старинных городов Русского Севера. На протяжении нескольких столетий служил административным, религиозным и культурным центром всего Двинского края, через который в средние века Россия осуществляла свои внешнеэкономические контакты.

Жители Холмогор и окрестных деревень издавна славились как искусные мастера резьбы по кости. Туристы на пароме переправятся на Куростров, в село Ломоносово, где посетят мемориальный музей Ломоносова и попробуют свои силы в мастер-классе резьбы по кости.

Обед в кафе. Возвращение в Архангельск после 17-00.

Свободное время. Ужин самостоятельно.

За доп. плату возможен заказ вечерней прогулки по Северной Двине на единственном в России действующем колесном пароходе «Гоголь», которому исполнилось 110 лет. Предварительное бронирование обязательно!