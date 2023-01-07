Прибытие в Архангельск. Самостоятельное заселение.
10-45 – Встреча с гидом в отеле.
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия «Интервенция в Архангельске».
2 августа 1918 года жизнь в городе на Двине разделилась на «до» и «после». Именно в этот день в Архангельске был совершён переворот, и Русский Север на долгие месяцы стал белым и иностранным в противовес войскам красноармейцев.
Во время автобусно-пешеходной прогулки по городу мы перенесёмся на столетие назад и побываем на Соборной пристани – месте высадки войск интервентов.
Пройдёмся вдоль стен Английского госпиталя №53, Штаба американских войск, Общежития Правительства Северной области и Казарм Восстания.
Увидим танк Mark V, вопреки распространённому мнению, так и не участвовавший в боевых действия на Севере, памятник Павлину Виноградову – человеку, громко проявившему себя в боях на речном фронте, а также Лютеранскую церковь – Кирху, – где собирались многие представители стран Антанты.
Посетим православный Успенский храм, где посмотрим иконописный сюжет, посвящённый Явлению Богородицы в Архангельске в 1919 году, а завершим экскурсию на Британском военном мемориале.
Экскурсия в Ратный музей-диораму.
В этом уникальном частном музее мы в прямом смысле слова сможем потрогать историю, знакомясь с артефактами периода интервенции на Русском Севере, найденными на местах боевых действий.
С помощью карт изучим географию сражений, посредством дневников поймём мысли и настроения участников событий, а просмотр коротких видеороликов внесёт ясность в специфику полевой работы военного археолога.
Обед в кают-компании Ратного музея по традиционным военным рецептам того времени.
Свободное время. Ужин самостоятельно.
Завтрак в отеле.
Встреча с гидом. Трансфер на причал.
Поездка на катере на остров Мудьюг.
Остров Мудьюг, в литературе часто именуемый «островом смерти», на короткий период своей истории стал местом содержания неугодных новому правительству людей.
Путешествуя по острову, мы изучим историю лоцманской, маячной и гидрометеорологической служб.
Во время экскурсии мы посмотрим сохранившиеся постройки лагеря, узнаем судьбы заключённых и посетим экспозицию бывшего Музея каторжан.
Обед в полевых условиях (ланч-бокс).
Свободное время на берегу Белого моря.
Возвращение в Архангельск.
Свободное время. Ужин самостоятельно.
Время отправления катера из города зависит от погоды, а также приливов/отливов.
Время пути на катере в одну сторону: примерно 1,5 часа.
Переход от места стоянки катера до лагеря и обратно: примерно 2 км в одну сторону.
Рекомендуем взять с собой: питьевую воду, перекус, личные медикаменты.
Завтрак в отеле. Освобождение номеров.
Трансфер на ж/д вокзал.
Поездка на поезде на Юрьевский рубеж.
Юрьевский рубеж – это место на карте, 445 верста железнодорожного фронта, равновесная точка противостояния красно-бело-иностранных сил.
Именно здесь с октября 1918 и до конца августа 1919 года фронт остановился на 9 месяцев, наполненных стремительными налётами, тактическими отступлениями, сдерживающими боями и ураганным артиллерийским, пулемётным и ружейным огнём.
Здесь бойцы 15-го Юрьевского и 4-го Нарвского полков «бились отважно и стойко с врагами за Отчизну свою». Юрьевский рубеж – поле воинской славы России, через которое так и не перешли войска иноземного вторжения.
Отправление поезда Архангельск – Обозерская – Пукса. В пути – краткое знакомство с основными рубежами обороны на железнодорожном фронте, начиная от станции Исакогорка.
Стоянка на станции Обозерская длительностью 40 минут.
Знакомство с комплексом исторических зданий Северной железной дороги и историей станции в годы интервенции, сопоставление современных локаций и видовых фото 1918-1919 годов.
Пеший переход от станции Кухтоозерский на экспедиционную базу Юрьевского рубежа.
Размещение на базе и инструктаж по технике безопасности.
Экскурсия по главному обводу обороны Юрьевского рубежа, во время которой мы изучим распределение сил на местности, пройдём по траншейным линиям укреплений столетней давности.
Посетим единственную в мире фронтовую часовню, поймём хитрости и премудрости труда военного археолога, который с пытливостью детектива и любопытством исследователя открывает новые и забытые страницы истории нашей страны.
Обед в полевых условиях (ланч-бокс).
Пеший переход на станцию Кухтоозерский.
Переход от станции Кухтоозерский до лесной базы и обратно: около 2 км в одну сторону. Рекомендуем взять с собой: питьевую воду, перекус, личные медикаменты.
Отправление поездом Пукса – Обозерская – Архангельск.
Прибытие в Архангельск после 21-00.
Трансфер в аэропорт (за доп. плату).
Тур предусматривает проживание в отеле Пур-Наволок 4* г. Архангельск, в номере категории Стандарт.
Стоимость дополнительной ночи, руб:
|Размещение
|Пур-Наволок отель 4*
|Столица Поморья 3*
|Одноместное размещение, номер Стандарт
|4 500
|3 600
|Двухместное размещение, номер Стандарт
|6 000
|4 200
Отель «Пур-Наволок» находится в центре Архангельска, в 5 минутах ходьбы от торгового центра «Панорама». В отеле предусмотрен целый ряд условий для расслабляющего отдыха: работают оздоровительный и спа-центр, паровая баня, массажный кабинет и сауна.
В ресторане на территории отеля можно отведать блюда европейской и русской кухни.
Классические номера отеля располагают телевизором с плоским экраном и кабельными каналами, мини-баром, электрическим чайником и собственной ванной комнатой с ванной и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
В числе прочих удобств бесплатный WiFi, фитнес-центр, бизнес-центр и помещение для проведения конференций/банкетный зал.
За 5 минут можно дойти до музейно-выставочного комплекса «Гостиный двор», за 7 минут – до Архангельского областного краеведческого музея, а за 10 минут – до здания мэрии города.
Расстояние от отеля «Пур-Наволок» до железнодорожного вокзала Архангельска составляет 3,5 км, а до аэропорта Талаги – 14 км.
Отель “Пур-Наволок” участвует в акции кешбэк.
Рекомендуем иметь с собой:
Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в расписание тура в зависимости от объективных обстоятельств.
Последовательность экскурсий может быть изменена без уменьшения объема обслуживания.
По запросу возможно продление тура и пребывание на Юрьевском рубеже в течение нескольких дней (в доме – спальные места, печное отопление, электричество от аккумуляторов, есть полевая кухня и баня).
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».