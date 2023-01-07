1 день

Встреча, Архангельск, музей художественного освоения Арктики, мастер-класс

Прибытие в Архангельск. Самостоятельное заселение в гостиницу.

Возможна встреча в аэропорту или на ж/д вокзале и трансфер в отель за доп. плату.

10-45 – встреча с гидом в холле отеля с табличкой «Летний гранд-тур в Поморье».

Обзорная экскурсия «Архангельск – столица Поморья». Архангельск – столица великого Поморья, безбрежного северного края нашей необъятной России.

Архангельск – самый крупный торговый порт России, а Северная Двина – великолепная доминанта всего Архангельска. Видимо, воды могучей красавицы уносят от города весь негатив и невзгоды, и все, кто бывал в Архангельске, отмечают особый покой и умиротворение города и его обитателей.

Вся старинная историческая застройка Архангельска сосредоточена на знаменитой Двинской набережной, которой вы полюбуетесь. Одна из уникальных старинных достопримечательностей Архангельска – Гостиный двор, сооруженный в начале XVII века.

В середине XVIII века к зданию Гостиного двора были пристроены еще два замечательных сооружения, сохранившихся до наших дней – Таможенный замок и Биржа.

«Кладезь» выдающихся памятников архангельской старинной архитектуры и отлично сохранившейся гражданской застройки XVIII-XIX веков – «исторический» остров Соломбала, на котором Петр Первый заложил Адмиралтейство и судостроительную верфь, со стапелей которой в 1694 году сойдет первый русский торговый корабль «Святой Павел».

Обед в кафе.

Посещение музейно-выставочного комплекса «Музей художественного освоения Арктики им. А. Борисова», где представлены картины Александра Борисова – Первого художника Арктики. Александр Борисов – живописец с мировым именем, ученик И. Шишкина и А. Куинджи, он был первым, кто писал арктические пейзажи с натуры.

В начале ХХ века выставки картин Борисова пользовались огромным успехом. Архангельский музей располагает уникальной коллекцией произведений художника: здесь хранятся почти все работы, с которыми А. А. Борисов в начале XX века с триумфом проехал по городам Европы и Америки.

В одном из залов посетители познакомятся с искусством ненецкого народа и работами самобытного художника Тыко Вылки.

Пешеходная экскурсия «Заповедная улица». Пешеходная экскурсия по заповедной улице города. Здесь сохранились уникальные поморские дома с резными наличниками, изящными крылечками, просторные купеческие усадьбы. У каждого дома – своя уникальная история!

Экскурсия «Таинство северного пряника» с мастер-классом по росписи северного пряника – «козули». Много традиций хранится в Поморье с давних времён. Одна из таких старинных традиций, пришедших к нам из глубокой древности, является выпечка наших северных пряников – «козуль».

В трансформированном виде древний праздничный обряд сохраняется и живет в наши дни в искусстве мастеров-пряничников. Традиционный архангельский пряник – «козуля», богато украшенный сахарной поливой, со временем приобрел большое разнообразие сюжетов и изысканность форм декоративного убранства.

19-00 – ужин в кафе.

Свободное время. Время для вечерней прогулки по набережной Северной Двины.