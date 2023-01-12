2 день

Карелия. Горный парк Рускеала

Завтрак в поезде.

07:00 Прибытие поезда на ст. Горный парк Рускеала.

09:00 Встреча с гидом на перроне, номер группы будет указан в ваучере.

Во второй день нового года мы посетим Горный парк Рускеала, чтобы в полной мере насладиться красотой и величием этой уникальной достопримечательности Карелии, которую по праву называют жемчужиной Северного Приладожья. Рускеальский ландшафт удивляет и поражает воображение гостей.

Экскурсия по программе «Мраморный каньон» замечательно подходит для знакомства с парком.

Гостей ждет главная локация парка — мраморные склоны каньона. Пройдите в «Сухой штольне» и познакомьтесь с историей горного дела. На маршруте открыта мастерская по камнеобработке. Гости могут наблюдать за работой мастера и приобрести авторские сувениры.

Мраморный каньон Рускеала — одна из самых популярных достопримечательностей Карелии. Здесь отвесные мраморные скалы уходят вертикально вниз и обрываются в изумрудно-зеленую воду.

Всего на территории парка располагается несколько карьеров. Самым большим считается Большой Мраморный каньон. Его длина насчитывает порядка 500 метров, а ширина — около 100 метров. Недалеко от него расположился Итальянский карьер и два небольших озера.

После экскурсии у вас будет свободное время, в которое вы сможете отправиться исследовать богатую инфраструктуру Горного парка.

17:11 Отправление туристического поезда в Архангельск.