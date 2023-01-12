Новогодний круиз «Величие Севера»

Приглашаем в наш новогодний вояж «Величие Севера»

4.7
3 отзыва
Приглашаем в наш новогодний вояж «Величие Севера».

Поезд следует через три региона — Карелию, Архангельскую и Вологодскую области с их северной природой и богатыми праздничными традициями.

Вас ждет визит в ледяное царство, развлекательная программа в Горном парке Рускеала, новогодние гулянья и захватывающее фаер-шоу! Вы познакомитесь с Архангельском — столицей российской Арктики, а также окунетесь в святочные традиции и гулянья в музее деревянного зодчества «Малые Корелы».
Новогодний круиз «Величие Севера»
Новогодний круиз «Величие Севера»
Новогодний круиз «Величие Севера»
Новогодний круиз «Величие Севера»
Новогодний круиз «Величие Севера»
Новогодний круиз «Величие Севера»
Новогодний круиз «Величие Севера»
Новогодний круиз «Величие Севера»
Новогодний круиз «Величие Севера»
Новогодний круиз «Величие Севера»
Новогодний круиз «Величие Севера»
Новогодний круиз «Величие Севера»
Новогодний круиз «Величие Севера»
Новогодний круиз «Величие Севера»
Новогодний круиз «Величие Севера»
Новогодний круиз «Величие Севера»
Новогодний круиз «Величие Севера»
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Горный парк Рускеала
Горный парк Рускеала
Полюбуемся на величественные каньоны и ознакомимся с историей горного дела
Музей «Малые Корелы»
Музей «Малые Корелы»
Познакомимся с жизнью и бытом русской северной деревни в музее под открытым небом
Вотчина Деда Мороза
Вотчина Деда Мороза
Увидим, где работает Дед Мороз и совершим путешествие по его резиденции

Программа тура по дням

1 день

Отправление на туристическом поезде

Самостоятельная посадка в поезд по оригиналам документов — паспортам или свидетельствам о рождении для детей до 14 лет. Номер поезда, вагона и места будут указаны в ваучере.

16:50 Отправление туристического поезда с Ленинградского вокзала г. Москва.

Отдых в поезде.

Отправление на туристическом поездеОтправление на туристическом поездеОтправление на туристическом поездеОтправление на туристическом поездеОтправление на туристическом поезде
2 день

Карелия. Горный парк Рускеала

Завтрак в поезде.

07:00 Прибытие поезда на ст. Горный парк Рускеала.

09:00 Встреча с гидом на перроне, номер группы будет указан в ваучере.

Во второй день нового года мы посетим Горный парк Рускеала, чтобы в полной мере насладиться красотой и величием этой уникальной достопримечательности Карелии, которую по праву называют жемчужиной Северного Приладожья. Рускеальский ландшафт удивляет и поражает воображение гостей.

Экскурсия по программе «Мраморный каньон» замечательно подходит для знакомства с парком.

Гостей ждет главная локация парка — мраморные склоны каньона. Пройдите в «Сухой штольне» и познакомьтесь с историей горного дела. На маршруте открыта мастерская по камнеобработке. Гости могут наблюдать за работой мастера и приобрести авторские сувениры.

Мраморный каньон Рускеала — одна из самых популярных достопримечательностей Карелии. Здесь отвесные мраморные скалы уходят вертикально вниз и обрываются в изумрудно-зеленую воду.

Всего на территории парка располагается несколько карьеров. Самым большим считается Большой Мраморный каньон. Его длина насчитывает порядка 500 метров, а ширина — около 100 метров. Недалеко от него расположился Итальянский карьер и два небольших озера.

После экскурсии у вас будет свободное время, в которое вы сможете отправиться исследовать богатую инфраструктуру Горного парка.

17:11 Отправление туристического поезда в Архангельск.

Карелия. Горный парк РускеалаКарелия. Горный парк РускеалаКарелия. Горный парк РускеалаКарелия. Горный парк Рускеала
3 день

Архангельск. Экскурсия по городу, музей «Малые Корелы»

Завтрак в поезде.

12:00 Прибытие в г. Архангельск. Встреча с гидом на перроне, посадка в автобус.

Сегодня вы посетите Архангельск — город с пятивековой историей, родину северной русской культуры и традиций, который называют столицей российской Арктики: именно отсюда начались более 300 экспедиций, посвященных изучению и освоению Русского Севера.

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия «Архангельск новогодний».

В семье городов российских Архангельск занимает достойное место. Именно в Архангельске в 1693 году прогремел самый первый новогодний фейерверк в России. Жизнь города и горожан с самого основания города переплетена с историей страны, с морем и многочисленными заморскими гостями.

Экскурсия познакомит вас с историей города, многообразной жизнью современного Архангельска и его новогодними традициями. Набережная Северной Двины, старинные дома и ледяные скульптуры не оставят никого равнодушными!

Обед в кафе города.

Загородная экскурсия в Музей деревянного зодчества и народного искусства «Малые Корелы»

Вас ждет уникальный музей под открытым небом, который сохранил для потомков неповторимые творения народной архитектуры и показывает жизнь и быт русской северной деревни прошлого.

Здесь собрана крупнейшая в мире коллекция объектов деревянной архитектуры. Рубленые избы, дома-шестистенки, древние храмы и колокольни, зерновые амбары на сваях, напоминающие сказочные «избушки на курьих ножках», и ветряные мельницы — весь мир поморского зодчества на одной территории.

В ходе экскурсии вы узнаете о традициях украшения дома к Рождеству, о том, зачем хозяйки на праздничный стол раскладывали сено, накрывая его полотенцем и скатертью, о наиболее популярных гаданиях и многом другом, чем знаменовались у наших предков «святые» и «страшные» вечера.

Трансфер на ж/д вокзал.

18:45 Отправление туристического поезда в Великий Устюг.

Архангельск. Экскурсия по городу, музей «Малые Корелы»Архангельск. Экскурсия по городу, музей «Малые Корелы»Архангельск. Экскурсия по городу, музей «Малые Корелы»Архангельск. Экскурсия по городу, музей «Малые Корелы»Архангельск. Экскурсия по городу, музей «Малые Корелы»
4 день

Великий Устюг. Вотчина Деда Мороза, «Знакомство с Северной чернью»

Завтрак в поезде.

09:54 Прибытие в Великий Устюг. Встреча с гидом на перроне, посадка в автобус.

Переезд в Вотчину Деда Мороза (12 км от города).

Путевая обзорная экскурсия по старинному купеческому городу. Старинные северные города зимой великолепны и очаровательны. В снежной оправе гармонично выглядят древние архитектурные постройки Великого Устюга. Многообразие соборов, церквей, храмов, музеев, купеческих домов поражает. И это непременно нужно увидеть!

Вотчина Деда Мороза – главный новогодний бренд Великого Устюга и официальная резиденция Зимнего волшебника. Отправляемся в сказку, населенную чародеями и волшебниками, обитателями зачарованного леса, мистическими историями, интерактивными играми и зимними забавами!

Посещение Вотчины Деда Мороза начинается с посещения «Тропы Сказок», по которой вы совершите увлекательное путешествие, знакомясь с жителями сказочного леса.

Приглашаем вас в Терем Деда Мороза, где посетим и увидим кабинет волшебника, его библиотеку, заглянем в опочивальню и в светелку волшебных предметов. И, конечно, вас будет ждать сам Дед Мороз с вручением детям сладких подарков и верительных грамот.

Свободное время для самостоятельных прогулок, катания на аттракционах, посещения Почты Деда Мороза, покупки сувениров.

Обед в кафе города.

Программа «Знакомство с Северной чернью» (посещение демонстрационного зала). Вы сможете увидеть уникальные изделия старых мастеров и современные изделия, познакомиться с основными этапами чернения по серебру. Желающие, под руководством мастера, смогут попробовать гравировать изделие самостоятельно.

Трансфер на ж/д вокзал.

18:00 Отправление туристического поезда в Москву.

Великий Устюг. Вотчина Деда Мороза, «Знакомство с Северной чернью»Великий Устюг. Вотчина Деда Мороза, «Знакомство с Северной чернью»Великий Устюг. Вотчина Деда Мороза, «Знакомство с Северной чернью»Великий Устюг. Вотчина Деда Мороза, «Знакомство с Северной чернью»Великий Устюг. Вотчина Деда Мороза, «Знакомство с Северной чернью»Великий Устюг. Вотчина Деда Мороза, «Знакомство с Северной чернью»
5 день

Отдых в поезде. Возвращение в Москву

Завтрак в поезде.

11:00 Прибытие в Москву на Ярославский вокзал.

Важно: время в программе указано ориентировочно. Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы и отмены/замены подвижного состава.

Проживание

Тур предусматривает проезд в вагоне выбранной категории.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Категория вагонаКупеСВ1-мест.
СВ		Люкс1-мест.
Люкс
Для взрослого641008290012690093900145400
Для детей до 9 лет включительно4340050800-26200*-
Для детей до 4 лет включительно (без предоставления отдельного места)2620026200-26200*-

*При размещении с 2-мя взрослыми.

Фото проживанияФото проживания

Варианты проживания

Туристический поезд

4 ночи

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проезд в вагоне выбранной категории
  • Транспортно-экскурсионное обслуживание по программе
  • Входные билеты в туристические объекты по программе
  • Питание по программе:
  • 1 день - не включено
  • 2 день - завтрак в поезде
  • 3 день - завтрак в поезде, обед в кафе
  • 4 день - завтрак в поезде, обед в кафе
  • 5 день - завтрак в поезде
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Москва и обратно (при необходимости
  • Питание, не указанное в программе
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Москва
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты из вашего города до Москвы и обратно не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Важная информация

Время в программе указано ориентировочно. Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы и отмены/замены подвижного состава.

Эпидемиологические меры

Обращаем ваше внимание, что в связи с возможными осложнениями эпидемиологической ситуацией, в отдельных странах и регионах России могут вводиться ограничительные меры. Просим вас при планировании путешествий самостоятельно отслеживать введение ограничительных мер и противоэпидемиологических требований на территории того города или региона, в который вы предполагаете поехать.

ВАЖНО! В случае нарушения туристом ограничительных мер, в том числе по причине несоблюдения туристом санитарно-эпидемиологических норм и правил поведения, установленных в городах тура, и/или недопущения вследствие этого к мероприятиям, входящим в программу тура, ООО «РЖД Тур» ответственности не несет.

Как организовано питание?

В стоимость тура включено 4 завтрака в поезде и 2 обеда в кафе.

Завтраки в поезде разносят проводники по вагону. В завтрак входит: чай/кофе, горячая часть (например блинчики или сырники и тому подобное), снеки (например маленькая шоколадка или порция печенья и тому подобное).

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
И
12 янв 2023
Не понравилось питание в поезде — каждый день абсолютно одинаковый сухой паёк. Завтраки съедобны. В вагон- ресторан без предварительной брони столика попасть невозможно. А столиков на такое количество туристов не достаточно.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Ирина, спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. По вашим замечаниям о питании, передадим информацию нашим коллегам в регионе, обязательно возьмем их в работу. Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!
С
11 янв 2023
Спасибо. Было комфортно.
Г
10 янв 2023
Тут все четко, все прислали, на все ответили

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Якутска

🧒Можно с детьмиВодные развлеченияРускеала🍀Природа и пейзажи🏡Выездные🗽Популярные места🧳Многодневные туры5-дневные туры🚉На поездеМузей Малые Корелы🖼МузеиЖ/Д туры☃️Зимние🎄Новогодние 2023🛳Круизы

Похожие туры в Якутске

Якутия в лицах
3 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Lada
Lada
4.8
4 отзыва
Якутия в лицах
Пройти по следам бывавших в Якутске знаменитых ученых, писателей, ссыльных
в Храме Богородицы
10 фев
11 фев
13 фев
14 фев
5 400 за всё до 3 чел.
Якутск для детей и взрослых
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Lada
Lada
4.9
24 отзыва
Якутск для детей и взрослых
«Прожить» историю старинного города от основания до наших дней и увидеть его самые интересные места
у Национального художественного музея
Завтра
10 фев
12 фев
13 фев
от 3 800 за всё до 2 чел.
Тайны Старого Якутска
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Дмитрий
Дмитрий
4
1 отзыв
Тайны Старого Якутска
Легенды, мистика и факты из жизни крупнейшего города мира, расположенного в зоне вечной мерзлоты
в районе музея им. Ярославского
11 фев
12 фев
18 фев
19 фев
от 2 000 за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Якутске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Якутске
Заказать
Можно выбрать дату до оплаты
ХОРОШО
🧭
ТАМ