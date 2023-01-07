Прибытие в Архангельск.
Трансфер в отель (за доп. плату).
Самостоятельное заселение.
Встреча с гидом в отеле.
Обзорная авто-пешеходная экскурсия «Северный город Архангельск».
В семье городов российских Архангельск занимает достойное место.
Город рожден морем, и жизнь его на протяжении четырех веков связана с морем.
Первые морские ворота страны. Родина отечественного судостроения.
Экскурсия знакомит с четырехвековой историей города, многообразной жизнью современного Архангельска, его основными достопримечательностями.
Гостиные дворы, набережная Северной Двины, старинные дома и ледяные скульптуры не оставят никого равнодушным.
С набережной Северной Двины открывается панорама островной части Архангельска, среди которой выделяется остров Соломбала – колыбель российского флота и база снаряжения многих полярных экспедиций.
Традиционный северный обед в кафе.
Экскурсия в Музей деревянного зодчества «Малые Корелы».
Этот уникальный музей под открытым небом сохранил для потомков неповторимые творения народной архитектуры и показывает жизнь и быт русской северной деревни прошлого.
Крупнейшая в мире коллекция разбита на сектора, копируя расположение построек в северных селах разных районов Архангельской области.
Рубленые избы, дома–шестистенки, древние храмы и колокольни, зерновые амбары на сваях, напоминающие сказочные «избушки на курьих ножках» - весь мир поморского зодчества собран здесь.
Посещение фирменного магазина Архангельского водорослевого комбината.
Свободное время.
Ужин самостоятельно.
После 20:00 экскурсия «Охота за северным сиянием».
Вечером после ужина по погоде выезжаем на автомашине с гидом в поисках мест для наблюдения за северным сиянием.
Продолжительность до 6 часов.
Завтрак в отеле.
Автобусная обзорная экскурсия в г. Северодвинск, расположенный на берегу Белого моря.
Город Северодвинск является сухопутной Арктической территорией Российской Федерации. Северодвинск относительно молод, он был построен в 1938 году в эпоху грандиозных строек для укрепления государства на севере страны.
Сегодня главная задача Северодвинска – строительство и ремонт подводных лодок.
С историей подводного флота России туристы знакомятся в ходе автобусной экскурсии по городу, а также в северодвинском краеведческом музее, где сами смогут «собрать атомную подводную лодку» во время интерактивной программы «Музейная субмарина».
Выезд на берег Белого моря, остров Ягры.
«Остров розовый в море Белом» называли англичане остров Ягры из-за его красоты.
Здесь, близ стен Николо-Карельского монастыря в XVI веке начинались торговые и деловые отношения Русского государства с Англией и другими странами Европы.
В наши дни это живописное побережье является излюбленным местом отдыха.
Вековые сосны на песчаном морском берегу и черный гранитный камень морякам подводной лодки «Курск» никого не оставят равнодушным.
Возвращение в Архангельск.
Традиционный северный обед в кафе.
Свободное время. ужин самостоятельно.
Резервный день на экскурсию «Охота за северным сиянием».
Завтрак.
Освобождение номеров.
Музей художественного освоения Арктики им. А. А. Борисова приглашает туристов окунуться в таинственный мир Арктики с мерцающими звездами, северным сиянием, вьюгой, увидеть старинные карты и арктические этюды.
Ощущение причастности к происходящему и полное погружение в атмосферу Крайнего Севера создаётся при помощи современного дизайна и впечатляющих видеоинсталляций.
Свободное время.
Обед, ужин самостоятельно.
Трансфер в аэропорт /на ж/д вокзал за дополнительную плату.
Тур предусматривает проживание в гостинице г. Архангельск.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.
|Гостиница «Столица Поморья» 3*
|Стандарт
|27 900
|Гостиница «Пур-Наволок отель» 4*
|Стандарт
|29 900
|Дети до 14 лет на доп. месте
|25 900
Возможно бронирование других категорий номеров и других отелей в Архангельске.
Доплата за одноместное размещение — 4 500 руб. (Столица Поморья и Пур-Наволок).
Стоимость дополнительной ночи, руб:
|Размещение
|Пур-Наволок отель 4*
|Столица Поморья 3*
|Одноместное размещение, номер Стандарт
|4 500
|3 600
|Двухместное размещение, номер Стандарт
|6 000
|4 200
Тур проводится с 1 октября 2022 года до 28 декабря и с 10 января по 31 марта 2023 года.
Отель «Столица Поморья» расположен в центре Архангельска, на историческом мысе Пур-Наволок. К услугам гостей отеля «Столица Поморья» круглосуточная стойка регистрации и номера с бесплатным Wi-Fi.
Элегантные номера отеля классически оформлены в теплых тонах. В числе удобств собственная ванная комната и телевизор с плоским экраном. Из некоторых номеров открывается вид на Северную Двину.
В ресторане «Бароло» на 1 этаже подают блюда европейской кухни. По субботам для гостей сервируется завтрак с игристым вином.
Отель находится в 450 метрах Гостиного двора XVII века и в 400 метрах от площади Ленина.
Отель «Столица Поморья» находится всего в 300 метрах от автобусной остановки «Троицкий проспект». Поездка до центрального железнодорожного вокзала Архангельска займет 10 минут, а расстояние до аэропорта Архангельска составляет 13 км.
Отель «Пур-Наволок» находится в центре Архангельска, в 5 минутах ходьбы от торгового центра «Панорама». В отеле предусмотрен целый ряд условий для расслабляющего отдыха: работают оздоровительный и спа-центр, паровая баня, массажный кабинет и сауна.
В ресторане на территории отеля можно отведать блюда европейской и русской кухни.
Классические номера отеля располагают телевизором с плоским экраном и кабельными каналами, мини-баром, электрическим чайником и собственной ванной комнатой с ванной и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
В числе прочих удобств бесплатный WiFi, фитнес-центр, бизнес-центр и помещение для проведения конференций/банкетный зал.
За 5 минут можно дойти до музейно-выставочного комплекса «Гостиный двор», за 7 минут – до Архангельского областного краеведческого музея, а за 10 минут – до здания мэрии города.
Расстояние от отеля «Пур-Наволок» до железнодорожного вокзала Архангельска составляет 3,5 км, а до аэропорта Талаги – 14 км.
Программа предполагает продолжительное пребывание на открытом воздухе. Необходимо наличие теплой одежды и удобной теплой обуви для прогулок по зимнему лесу.
Традиционные сувениры Архангельской области:
Гастрономические сувениры из Архангельской области:
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Организаторы тура рассчитывают появление Северного сияния и прогноз погоды на специальных ресурсах, чтобы обеспечить успешную «охоту», тем не менее, мы не можем дать 100% гарантию, как и на любой охоте, но сделаем всё возможное, для того, чтобы получить нужный результат и туристы остались с положительными впечатлениями от поездки.