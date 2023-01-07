1 день

Прибытие, Архангельск, музей «Малые Корелы»

Прибытие в Архангельск.

Возможно самостоятельное раннее заселение в гостиницу.

Встреча с гидом в отеле 10:30 – 11:00.

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия «Архангельск – столица Поморья», которая знакомит с историей города, многообразной жизнью современного Архангельска, его основными достопримечательностями.

Во время прогулки по заповедной улице туристов ждет захватывающий рассказ о быте и укладе жизни северян.

Вас не покинет то особенное чувство, когда присутствуешь при встрече прошлого с настоящим.

Обед в кафе.

Автобусная экскурсия «Деревянное зодчество Русского Севера».

Вы посетите музей деревянного зодчества и народной культуры «Малые Корелы», где собрана крупнейшая в мире коллекция деревянного зодчества.

Едва ступив на территорию заповедника, попадаешь в далекое прошлое, в мир отважных поморов, охотников, лесорубов, землепашцев.

Этот музей под открытым небом, оберегающий уникальную культуру, сохранил неповторимые творения народной архитектуры.

Возвращение в Архангельск.

Свободное время.

(вкл. питание: обед).