1 день

Встреча, экскурсия по Каргополю

Прибытие на ст. Няндома.

06:34 – поездом № 10 С-Петербург – Архангельск.

10:27 – поездом № 118 Москва – Архангельск.

Встреча туристов с у центрального входа на ж/д вокзал со стороны перрона.

Трансфер в Каргополь. Время в пути – 1 час.

Прибытие в Каргополь.

Вещи в камеру хранения гостиницы (размещение после 14:00).

Пешеходная обзорная экскурсия по самым замечательным и памятным местам города.

С любой точки открывается красивый вид, и в любой точке вы окажетесь на "перекрестке" истории.

Над широким разливом реки Онеги идет набережная.

Она носит имя А. А. Баранова – выходца из местной купеческой семьи, человека замечательной биографии, первого управляющего Русской Америки на Аляске.

Так неожиданно Русский Север смыкается с Русской Америкой: по сходству духа первопроходцев, открывателей новых земель.

В центре города русские мастера сложили высокую колокольню с триумфальной аркой в первом ярусе для встречи императрицы Екатерины Великой.

А если пройти под этой аркой, как раз выйдешь к собору времен Ивана Грозного.

С его правлением во многом связан промышленно-торговый взлет города, лежавшего на важном деловом пути.

Посещение сувенирного магазина.

Обед в кафе с традиционными северными и местными блюдами.

Посещение «Центра народных ремесел «Берегиня», который располагается в здании, которое является памятником архитектуры начала XIX века.

Путешествуя по мастерским Центра народных ремесел, Вы соприкоснетесь с традиционными северными ремеслами – плетение из бересты, лоскутное шитье, народная тряпичная кукла, ткачество, глиняная игрушка.

«Возрожденное ремесло» – так называется экспозиция нашего небольшого музея, где хранится тепло рук и души мастеров в образах и сюжетах игрушек из глины.

Посещение сувенирной лавки.

Свободное время. По желанию, на выбор, самостоятельное посещение:

Частный музей мастеров Шевелевых и каргопольский глиняной игрушки.

Экспозиция музея раскрывает историю жизни династии гончаров, показывает предметы развития промысла и жизни прошлых веков.

Дополнительно можно заказать мастер-класс по лепке каргопольской глиняной игрушке. В музее есть сувенирная лавка.

Выставка «Каргополье с древнейших времён».

В экспозиции представлена история каргопольской крепости, предметы раскопок XVII века, в том числе оружие, пушки, ядра и т. п.

Интерактивный Эко-парк «Медвежий край». На территории соснового бора находится дом, мастерская, хозяйственные постройки и скульптурные композиции.

Дополнительно можно заказать мастер-класс резьбы по дереву. Есть сувенирная лавка.

Ужин (самостоятельно).