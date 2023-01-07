Ожерелье Северного края

Приглашаем вас в уникальное путешествие по Русскому Северу

5
3 отзыва
Приглашаем вас в уникальное путешествие по Русскому Северу, чтобы воочию увидеть всю красоту Поморского края! Вы посетите 3 жемчужины Архангельской области!
Ожерелье Северного края
Ожерелье Северного края
Ожерелье Северного края
Ожерелье Северного края
Ожерелье Северного края
Ожерелье Северного края
Ожерелье Северного края
Ожерелье Северного края
Ожерелье Северного края
Ожерелье Северного края
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Каргополь
Каргополь
Посетим древнейший город Архангельской области, сокровищницу памятников каменной архитектуры XVI-XVIII вв
Архангельск
Архангельск
Прогуляемся по старинному городу на берегу Северной Двины
Пинежье
Пинежье
Побываем в краю с нетронутой первозданной природой, заповедными лесами и уникальными северными пещерами

Программа тура по дням

1 день

Встреча, экскурсия по Каргополю

Прибытие на ст. Няндома.

06:34 – поездом № 10 С-Петербург – Архангельск.

10:27 – поездом № 118 Москва – Архангельск.

Встреча туристов с у центрального входа на ж/д вокзал со стороны перрона.

Трансфер в Каргополь. Время в пути – 1 час.

Прибытие в Каргополь.

Вещи в камеру хранения гостиницы (размещение после 14:00).

Пешеходная обзорная экскурсия по самым замечательным и памятным местам города.

С любой точки открывается красивый вид, и в любой точке вы окажетесь на "перекрестке" истории.

Над широким разливом реки Онеги идет набережная.

Она носит имя А. А. Баранова – выходца из местной купеческой семьи, человека замечательной биографии, первого управляющего Русской Америки на Аляске.

Так неожиданно Русский Север смыкается с Русской Америкой: по сходству духа первопроходцев, открывателей новых земель.

В центре города русские мастера сложили высокую колокольню с триумфальной аркой в первом ярусе для встречи императрицы Екатерины Великой.

А если пройти под этой аркой, как раз выйдешь к собору времен Ивана Грозного.

С его правлением во многом связан промышленно-торговый взлет города, лежавшего на важном деловом пути.

Посещение сувенирного магазина.

Обед в кафе с традиционными северными и местными блюдами.

Посещение «Центра народных ремесел «Берегиня», который располагается в здании, которое является памятником архитектуры начала XIX века.

Путешествуя по мастерским Центра народных ремесел, Вы соприкоснетесь с традиционными северными ремеслами плетение из бересты, лоскутное шитье, народная тряпичная кукла, ткачество, глиняная игрушка.

«Возрожденное ремесло» так называется экспозиция нашего небольшого музея, где хранится тепло рук и души мастеров в образах и сюжетах игрушек из глины.

Посещение сувенирной лавки.

Свободное время. По желанию, на выбор, самостоятельное посещение:

Частный музей мастеров Шевелевых и каргопольский глиняной игрушки.

Экспозиция музея раскрывает историю жизни династии гончаров, показывает предметы развития промысла и жизни прошлых веков.

Дополнительно можно заказать мастер-класс по лепке каргопольской глиняной игрушке. В музее есть сувенирная лавка.

Выставка «Каргополье с древнейших времён».

В экспозиции представлена история каргопольской крепости, предметы раскопок XVII века, в том числе оружие, пушки, ядра и т. п.

Интерактивный Эко-парк «Медвежий край». На территории соснового бора находится дом, мастерская, хозяйственные постройки и скульптурные композиции.

Дополнительно можно заказать мастер-класс резьбы по дереву. Есть сувенирная лавка.

Ужин (самостоятельно).

Встреча, экскурсия по КаргополюВстреча, экскурсия по КаргополюВстреча, экскурсия по КаргополюВстреча, экскурсия по Каргополю
2 день

Экскурсии по селам, путь в Архангельск

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров

Авто-пешеходная экспедиция «Ошевенская волость».

Кроме села Ошевенское, путь будет в деревни Саунино и Погост (50 км).

Это второе по значению место в Каргополье, где непременно следует побывать.

Здесь одновременно сосуществуют старинный возрождающийся Александро-Ощевенский монастырь, деревянное зодчество и традиционные для Русского севера ремёсла.

Село Ошевенское выдающийся историко-ландшафтный памятник Русского Севера.

Жилая застройка в старинной планировке органично сосуществуют с часовнями, церквями, комплексом монастыря.

Но сохранились здесь и артефакты еще языческой культуры обетные кресты, святая роща, культовые поклонные камни следовики. И это удивительно!

В селе Саунино – церковь Иоанна Златоуста. Это шатровый храм 1665 года.

Внутри храм перекрыт живописным потолком – «расписными небесами».

Шестигранная колокольня XVIII века придает всему ансамблю законченный неповторимый облик.

Ансамбли памятников деревянного зодчества ожидают и в деревне с замечательным названием Погост.

В древности это слово обозначало не только кладбище, но и некое общее место близких поселений.

Поселения сохранились не все, а вот деревня Погост сохранилась и входит в Ассоциацию самых красивых деревень России.

Потому и едут сюда люди из разных земель – ближних и очень дальних.

Деревенский обед из блюд каргопольской кухни. Хлеб и пироги из русской печи для кого-то забытый, а кому-то неведомый вкус.

Простая и вкусная еда: наваристый суп и рыба "по северному", разносолы да каша ошевенская.

После обеда продолжаем наше знакомство с Каргопольем едем в село Архангело, где на левом берегу реки Онеги стоят две деревянные церкви Архангела Михаила (1715 г.) и Сретения Господня (около 1820 г.).

Первая уникальна тем, что завершена кубоватой кровлей, известной только в Поонежье и на прионежском берегу Белого моря.

На кубе стоит традиционное пятиглавие. Апсида перекрыта бочкой.

Сретенская церковь имеет шлемовидную кровлю с завершением главкой.

Храм Сретения Господня относится к типу ярусных храмов.

Возвращение в Каргополь. Свободное время.

После 15-00 трансфер в Архангельск.

Время в пути 6 часов, делаются остановки в пути.

Ужин (самостоятельно),

Прибытие в Архангельск после 22:00. Заселение в гостиницу.

Экскурсии по селам, путь в АрхангельскЭкскурсии по селам, путь в АрхангельскЭкскурсии по селам, путь в АрхангельскЭкскурсии по селам, путь в Архангельск
3 день

Архангельск, остров Ягры

Завтрак в отеле.

10:50 – Встреча с экскурсоводом в холле отеля.

Обзорная автобусная экскурсия «России первый порт» познакомит с историей и современностью города Архангельска, вы узнаете, кто такие поморы и чем они живут сегодня.

Увидите Гостиный Двор и Лютеранскую кирху, памятники Петру I и Михаилу Ломоносову, Северный (Арктический) федеральный университет, памятник тюленю и многие другие достопримечательности.

Обед в кафе.

Автобусная обзорная экскурсия в г. Северодвинск, расположенный на берегу Белого моря.

Город Северодвинск является сухопутной Арктической территорией Российской Федерации.

Северодвинск относительно молод, он был построен в 1938 году в эпоху грандиозных строек для укрепления государства на севере страны.

Сегодня главная задача Северодвинска – строительство и ремонт подводных лодок.

С историей подводного флота России туристы знакомятся в ходе автобусной экскурсии по городу, а также в городском краеведческом музее во время интерактивного занятия «Музейная субмарина» с экспонатом «Сборная модель атомной подводной лодки «Лодка в чемодане».

Переезд на берег Белого моря (остров Ягры). Прогулка по набережной.

"Остров Розовый в море Белом" называли англичане остров Ягры из-за его красоты.

Здесь, близ стен Николо-Корельского монастыря в XVI веке начинались торговые и деловые отношения Русского государства с Англией и другими странами Европы.

В наши дни это живописное побережье является излюбленным местом отдыха.

Вековые сосны на песчаном морском берегу и черный гранитный камень морякам подводной лодки «Курск» никого не оставят равнодушным.

Возвращение в Архангельск.

Ужин (самостоятельно), свободное время.

Архангельск, остров ЯгрыАрхангельск, остров ЯгрыАрхангельск, остров ЯгрыАрхангельск, остров Ягры
4 день

Малые Корелы, мастер-класс

Завтрак в отеле.

Загородная автобусная экскурсия в крупнейший в России музей под открытым небом – музей деревянного зодчества и народного искусства «Малые Корелы», в котором размещена уникальная коллекция – 120 памятников деревянного зодчества Архангельской области (церкви, часовни, мельницы, жилые и хозяйственные постройки).

Экскурсия по одному сектору музея, свободное время на территории музея, приобретение сувениров.

Возвращение в Архангельск.

Обед в кафе.

Экскурсия «Таинство северного пряника» с мастер-классом по росписи северного пряника – «козули».

Много традиций хранится в Поморье с давних времён.

Одна из таких старинных традиций, пришедших к нам из глубокой древности, является выпечка наших северных пряников – «козуль».

В трансформированном виде древний праздничный обряд сохраняется и живет в наши дни в искусстве мастеров-пряничников.

Традиционный архангельский пряник – «козуля», богато украшенный сахарной поливой, со временем приобрел большое разнообразие сюжетов и изысканность форм декоративного убранства.

Ужин (самостоятельно). Свободное время.

Малые Корелы, мастер-классМалые Корелы, мастер-классМалые Корелы, мастер-классМалые Корелы, мастер-класс
5 день

Пинежские пещеры

Завтрак в отеле.

07.30 – трансфер из города Архангельск. Время в пути 4 часа, делаются остановки в пути.

Прибытие в лесной отель «Голубино».

Обед в ресторане отеля.

Экскурсия в карстовую пещеру (~1,5-2 часа).

Пинежские пещеры – уникальное природное явление: подземные карстовые гроты и системы, самые большие и многочисленные в Европейской части России.

Вам откроется удивительный мир пещер, где вечный холод и мрак хранят тайны ушедших веков.

Осмотр подземного рельефа, туннелей, галерей, каменных залов.

Экипировка для спуска в пещеру предоставляется за дополнительную плату (по желанию).

Заселение в номера после 17-00

Ужин (самостоятельно). Свободное время.

Пинежские пещерыПинежские пещерыПинежские пещерыПинежские пещеры
6 день

Водопад «Святой источник», Красногорский Богородицкий мужской монастырь

Завтрак в отеле.

Пешеходная прогулка по экологической тропе к незамерзающему водопаду «Святой источник» (примерно 1,5 км).

Через красивейшие карстовые лога, по густому таежному лесу, мы отправимся к уникальному хрустальному водопаду, который не замерзает даже зимой!

Небольшой, но мощный водопад Святой источник назван так в связи тем, что его водами пользовались монахи Красногорского монастыря.

Водопад – уникальное творение природы – вода в нем всегда одинаковой температуры 2-4 градуса и не замерзает даже в самый лютый мороз!

Обед в ресторане отеля.

Экскурсия в деревню Красная Горка к Красногорскому Богородицкому мужскому монастырю (недействующий).

В названии горы слово «красная», то есть красивая, закрепилось неслучайно.

Перед посетителями Красной Горки разворачивается величественная, захватывающая дух панорама.

Интересно, что еще в XVII веке эта местность носила другое название — Черная Гора.

Огромный труд многих поколений людей, расчищавших луга и пашни, возводивших строения из дерева и камня, сделал гору «красной».

Осмотр места захоронения князя В. В. Голицына (1,5 часа).

Ужин (самостоятельно). Свободное время.

7 день

Возвращение в Архангельск

Завтрак в отеле.

Свободное время, дополнительные экскурсии и прогулки самостоятельно.

Обед в ресторане отеля.

17.00 – Трансфер в Архангельск. Время в пути 4 часа, делаются остановки в пути.

Прибытие в Архангельск после 21-00.

Окончание программы.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах.

В г. Каргополь: гостиница «Каргополь»(2-местные номера с удобствами, стандарт).

В г. Архангельск (на выбор):

  • гостиница «Столица Поморья 3*» (2-местные номера с удобствами, стандарт);
  • гостиница «Пур-Наволок отель 4*» (2-местные номера с удобствами, стандарт).

В г. Пинежье: парк-отель «Голубино» (2-местные номера с удобствами, стандарт).

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:

ГостиницыПри двухместном размещенииДоплата за одноместное размещение

«Каргополь», стандарт

«Столица Поморья, стандарт

«Голубино», стандарт

55500 руб.

12000 руб.

«Каргополь», стандарт

«Пур-Наволок», стандарт

«Голубино», стандарт

59500 руб.

12500 руб.

Варианты проживания

Каргополь

1 ночь

К услугам гостей бар.

В числе удобств каждого номера — телевизор с кабельными каналами и собственная ванная комната.

В распоряжении гостей круглосуточная стойка регистрации, банкомат и сувенирный магазин. Осуществляется доставка еды и напитков в номер.

КаргопольКаргопольКаргопольКаргопольКаргопольКаргопольКаргопольКаргополь

Столица Поморья 3*

3 ночи

Отель «Столица Поморья» расположен в центре Архангельска, на историческом мысе Пур-Наволок. К услугам гостей отеля «Столица Поморья» круглосуточная стойка регистрации и номера с бесплатным Wi-Fi.

Элегантные номера отеля классически оформлены в теплых тонах. В числе удобств собственная ванная комната и телевизор с плоским экраном. Из некоторых номеров открывается вид на Северную Двину.

В ресторане «Бароло» на 1 этаже подают блюда европейской кухни. По субботам для гостей сервируется завтрак с игристым вином.

Отель находится в 450 метрах Гостиного двора XVII века и в 400 метрах от площади Ленина.

Отель «Столица Поморья» находится всего в 300 метрах от автобусной остановки «Троицкий проспект». Поездка до центрального железнодорожного вокзала Архангельска займет 10 минут, а расстояние до аэропорта Архангельска составляет 13 км.

Столица Поморья 3*Столица Поморья 3*Столица Поморья 3*Столица Поморья 3*Столица Поморья 3*Столица Поморья 3*Столица Поморья 3*Столица Поморья 3*Столица Поморья 3*

Пур-Наволок 4*

3 ночи

Отель «Пур-Наволок» находится в центре Архангельска, в 5 минутах ходьбы от торгового центра «Панорама». В отеле предусмотрен целый ряд условий для расслабляющего отдыха: работают оздоровительный и спа-центр, паровая баня, массажный кабинет и сауна.

В ресторане на территории отеля можно отведать блюда европейской и русской кухни.

Классические номера отеля располагают телевизором с плоским экраном и кабельными каналами, мини-баром, электрическим чайником и собственной ванной комнатой с ванной и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

В числе прочих удобств бесплатный WiFi, фитнес-центр, бизнес-центр и помещение для проведения конференций/банкетный зал.

За 5 минут можно дойти до музейно-выставочного комплекса «Гостиный двор», за 7 минут – до Архангельского областного краеведческого музея, а за 10 минут – до здания мэрии города.

Расстояние от отеля «Пур-Наволок» до железнодорожного вокзала Архангельска составляет 3,5 км, а до аэропорта Талаги – 14 км.

Пур-Наволок 4*Пур-Наволок 4*Пур-Наволок 4*Пур-Наволок 4*Пур-Наволок 4*Пур-Наволок 4*Пур-Наволок 4*Пур-Наволок 4*

Парк-отель Голубино

2 ночи

До пляжа можно дойти всего за 2 минуты. Парк-отель «Голубино» с бесплатной частной парковкой расположен в поселке Голубино, на берегу реки Пинега. К услугам гостей ресторан и комната для игр.

Все номера оснащены телевизором. Из некоторых номеров открывается вид на реку или сад.

В распоряжении гостей частный пляж, прямой доступ к лыжным склонам, помещение для хранения лыж и пункт проката лыжного снаряжения. Гости могут поиграть в бильярд или взять книгу в библиотеке.

В местах общего пользования предоставляется бесплатный Wi-Fi.

Парк-отель ГолубиноПарк-отель ГолубиноПарк-отель ГолубиноПарк-отель ГолубиноПарк-отель ГолубиноПарк-отель ГолубиноПарк-отель ГолубиноПарк-отель ГолубиноПарк-отель ГолубиноПарк-отель Голубино

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в выбранной категории
  • Питание по программе тура
  • Транспортное обслуживание по программе тура
  • Экскурсионное обслуживание по программе тура
  • Входные билеты в музеи
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до ст. Няндома и обратно из г. Архангельск
  • Питание, экскурсии и услуги, указанные как «самостоятельно» или «за дополнительную плату»
  • Расходы личного характера (сувениры, пользование мини-баром и т. д.)
  • Медицинская страховка
Место начала и завершения?
Россия, Архангельская область, Няндома
Возможны ли изменения в программе тура?

Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в расписание тура в зависимости от объективных обстоятельств. Последовательность экскурсий может быть изменена без уменьшения объема обслуживания.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
7 янв 2023
Данный тур "Сказка Русского Севера" очень понравился. Мы посетили музей "Малые корелы", побывали в Пинежье (удивительная красота), также познакомились с историей города Архангельска и г. Северодвинска. Посетили мастер-класс по изготовлению пряника - козули. В общем, остались только приятные и незабываемые впечатления. Организация тура была на высшем уровне - гостиница, транспорт были очень хорошие. Так что путешествовать с Большой страной одно удовольствие! Огромное спасибо за организацию экскурсий!
В
7 янв 2023
Спасибо большое организаторам тура
Особенно благодарна нашим сопровождающим Валентине и Екатерине за их любовь к родному краю, которой они заряжает гостей
Также благодарим водителей за вождение в зимних условиях, транспорт был вовремя комфортно и безопасность
Пожелание пересмотреть меню обеда, так как после сказки леса и пещер салат 'оливье" странно
Ведь есть прекрасные блюда поморской кухни
Спасибо развития и процветания компании
Т
17 окт 2022
Очень профессионально и Мега душевно).

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Якутска

🧳Многодневные туры7-дневные турыПинежье

Похожие туры в Якутске

Ленские Столбы - заколдованные исполины Якутии
13 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 8 чел.
Организатор экскурсии Вячеслав
Вячеслав
5
2 отзыва
Ленские Столбы - заколдованные исполины Якутии
Яркое путешествие в край наскальных рисунков, легенд о восставших богах и идеальной экосистемы
Гостиница в Якутске (уточнить)
18 янв
19 янв
20 янв
21 янв
от 35 000 за всё до 3 чел.
Тайны Старого Якутска
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Дмитрий
Дмитрий
4
1 отзыв
Тайны Старого Якутска
Легенды, мистика и факты из жизни крупнейшего города мира, расположенного в зоне вечной мерзлоты
в районе музея им. Ярославского
21 янв
22 янв
28 янв
29 янв
от 2 000 за всё до 5 чел.
Увлекательная ферма
3 часа
🚌 На автобусе
Групповая
до 20 чел.
Организатор экскурсии Vyacheslav
Vyacheslav
Нет отзывов
Увлекательная ферма
Знакомство с животными и особенностями производства продуктов на сельскохозяйственной ферме и пасеке
— на автовокзале
20 янв
27 янв
3 фев
10 фев
2 400 за 1 человека
Якутия в лицах
3 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Lada
Lada
4.8
4 отзыва
Якутия в лицах
Пройти по следам бывавших в Якутске знаменитых ученых, писателей, ссыльных
в Храме Богородицы
Завтра
18 янв
19 янв
20 янв
5 400 за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Якутске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Якутске
ХОРОШО
🧭
ТАМ