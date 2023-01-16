11:30 – 12:00 Встреча с гидом в аэропорту Архангельска. Трансфер в город. Свободное время на завтрак.
13:30 Встреча с гидом у главного входа ж/д вокзала г. Архангельска.
Заселение в гостиницу.
Обед в ресторане с блюдами поморской кухни в особенном прочтении от шеф-повара из свежевыловленных даров Белого моря*.
В меню: закуска "Поморские трескоеды" – паштет из трески на картофельном хлебе, наваристая солянка "Беломорье" из нескольких сортов благородной беломорской рыбы, а главное блюдо – скумбрия с кремом из цветной капусты и соусом из копчёного угря.
Внимание! Представленные блюда могут быть заменены в меню на аналогичные по инициативе ресторана.
Обзорная экскурсия по городу Архангельску.
Архангельск – старинный город на берегу красавицы Северной Двины, сочетающий в себе традиционные черты российского областного центра и неповторимое очарование Русского Севера.
Это опорный стратегический пункт страны в Арктике, центр освоения развития Северного морского пути.
Экскурсия познакомит вас с историей города Архангельска, его основными достопримечательностями:
Архангельские Гостиные Дворы. Посещение краеведческого музея*.
Это один из старейших музеев России, экспозиции которого отражает всю самобытность поморского края.
Здесь вы сможете увидеть и узнать:
Также здесь можно «оказаться» на дрейфующей арктической станции, увидеть навигационные приборы и единственное средство связи, соединявшее полярников с Большой Землей.
Прогулка по набережной Северной Двины.
На протяжении всей истории Архангельска набережная Северной Двины была не только главной улицей, но и фасадом, лицом Архангельска.
В начале каждой улицы, стояла церковь, которая давала ей свое имя – Успенская, Благовещенская, Воскресенская.
Вертикали храмов и колоколен формировали неповторимый силуэт города со стороны реки.
Среди сохранившихся – Троицкий храм, лютеранская кирха св. Екатерины, в которой сейчас расположена Поморская государственная филармония, вновь отстроенная Успенская церковь.
С набережной открывается панорама островной части Архангельска, среди которой выделяется остров Соломбала – колыбель российского флота.
Пешеходная экскурсия по проспекту Чумбарова-Лучинского.
Колорит времени передает проспект Чумбарова-Лучинского – своеобразный музей под открытым небом, где представлены традиционные архангельские дома.
В начале 80-х годов прошлого века родилась идея – собрать в одном месте все типы домов, встречавшихся в застройке начала XX века и создать из них улицу, которая напоминала бы о том, как выглядел деревянный Архангельск 100 лет назад: – невысокие – в один-два, редко в три этажа – дома фасадами стояли у самой кромки тротуара.
Имели обычно два входа, лестница на второй этаж располагалась в пристройке под плавно изогнутой крышей – это был местный архитектурный прием, который придавал домам своеобразный вид.
Возвращение в гостиницу.
* По желанию, дополнительно оплачивается при покупке тура.
8:00 Завтрак
Переезд в музей деревянного зодчества под открытым небом "Малые Корелы".
Малые Корелы – это музей деревянного зодчества под открытым небом.
Это неповторимый синтез природного ландшафта, памятников и народного искусства.
Каждый посетитель находит здесь то, чего ему так не хватает в суете современной городской жизни:
В экспозиции музея– более ста построек, самые ранние из которых датируются XVI и XVII веками.
Экскурсия по Каргопольско-Онежскому сектору.
Экспозиция "Путешествие по Каргополью" знакомит с:
Свободное время на посещение остальных секторов и прогулки по лесу.
Обед в кафе*.
Возвращение в Архангельск. Посещение музея художника и сказочника С. Г. Писахова
Сергей Григорьевич Писахов – художник, писатель, путешественник, публицист.
Музей рассказывает о его жизни и творчестве в контексте истории и времени.
Основу экспозиции составляет коллекция живописных и графических работ художника, письма, личные вещи, рукописи, книги, фотографии.
Мастер-класс по росписи традиционной поморской козули.
Козули – знаменитые архангельские пряники, которые можно приобрести только в архангельских магазинах!
Их рецепт бережно хранится в секрете и передается из поколения в поколение.
Первоначально являлись национальным лакомством поморов, которые пекли только на Рождество.
Рецепт теста бережно хранится в секрете и передается из поколения в поколение.
Козули обычно красочно украшают с помощью глазури из взбитых белков с добавлением различных природных красителей.
Считается, что козули, находящиеся в доме, охраняют его от злых духов.
Вы примете участие в мастер-классе по росписи поморской козули, а после вас ждет чаепитие с мезенским черным пряником.
Свободное время.
* По желанию, дополнительно оплачивается при покупке тура.
8:00 Завтрак
Автобусная обзорная экскурсия в г. Северодвинск.
Город расположенный на берегу Белого моря относительно молод – он был основан в 1938 году.
Северодвинск – город с непростой судьбой, город военно-стратегического значения, который вплоть до 2000-х годов не обозначался на карте России.
Именно здесь происходит проектирование и строительство атомных подводных лодок, а также расположен центр судоремонта и судостроения.
Посещение краеведческого музея г. Северодвинска – интерактивная программа «Музейная субмарина».
Вы услышите рассказ об истории отечественного судостроения и технологиях постройки подводных лодок.
Экспозиция включает в себя интерактивные экспонаты: конструктор в виде атомной подводной лодки.
Он демонстрирует погружение подводной лодки, запуск баллистических ракет, а так же работу акустика.
Обзорная экскурсия по Северодвинску с посещением острова Ягры.
Вас ждет экскурсия по городу с посещением основных достопримечательностей, а также восхитительная прогулка по побережью Белого моря.
Увидеть Белое море, прогуляться по пляжу под соснами и вдохнуть морской воздух можно будет на острове Ягры.
Летом набережная пестрит всеми оттенками розового цвета из-за обилия шиповника, растущего здесь.
Именно по этой причине о. Ягры называют еще Розовый остров.
Связано это название с легендарной фигурой английского капитана Ричарда Ченслера, высадившегося сюда еще в 1553 году.
Именно с его именем связывают начало дипломатических отношений между Россией и Англией.
Сошедший на розовый берег острова, капитан Ченслер ошибочно принял шиповник за розу и нарек остров Розовым.
В память об этой экспедиции в 1998 году на набережной также установлен памятник.
Обед в кафе города*.
Возвращение в г. Архангельск.
Посещение музея Водорослевого комбината с дегустацией продукции и посещением фирменного магазина.
Водорослевый комбинат – единственное в России предприятие, которое занимается добычей и глубокой переработкой арктических водорослей.
История водорослевого комбината началась с открытия йодного завода в Архангельске в 1918 году.
На протяжении долгих лет производство совершенствовалось.
На данный момент комбинат производит фармацевтическое сырье, натуральную косметику и невероятно полезные пищевые продукты.
Водоросли – уникальный продукт, благодаря высокому содержанию витаминов, минералов, альгинатов и йода они помогают регулировать баланс йода в организме, борются с лишним весом, поддерживают естественную красоту и укрепляют здоровье.
Водоросли добываются в одной из самых экологически чистых акваторий Белого моря.
Вы примите участие в дегустации продуктов комбината, а после по желанию сможете приобрести натуральные косметические средства для ухода, полезные пищевые добавки и продукты правильного питания.
Возвращение в гостиницу.
* По желанию, дополнительно оплачивается при покупке тура.
8:00 Завтрак в гостинице
Переезд в с. Холмогоры.
Холмогоры – древнейшее русское поселение у побережья Белого моря, основанное еще в 1335 году.
В стране найдется мало сел с таким богатым прошлым.
В далекие времена это был морской порт – здесь брал начало большой торговый путь из России в Европу.
В 13 верстах от Холмогор новгородские купцы, братья Баженины поставили первую в стране корабельную верфь для торговых судов.
Известны Холмогоры еще и тем, что подарили стране выдающегося ученого М. В. Ломоносова и знаменитого русского поэта Николая Рубцова.
Экскурсия в краеведческом музее с. Холмогоры.
Музей расположен в доме, построенном в 1908 году местным богачем Д. Ф. Берденниковым – владельцем лесопильных,маслодельных и кожевенных заводов.
Экспозиции музея рассказывают об истории Холмогор, жизни местных жителей, об известных людях и промыслах.
Музей примечателен коллекцией резьбы по кости – местного промысла как части поморской культуры и образа жизни, одного из самых малоизвестных и необычных в России.
Переправа на пароме в село Ломоносово.
Экскурсия в историко-мемориальном музея им. М. В. Ломоносова.
Музей располагается на территории бывшей усадьбы Ломоносовых. Экспозиции посвящены жизни и научной деятельности великого ученого.
Обед в кафе*.
Переправа в Холмогоры. Возвращение в Архангельск.
Посещение Северного морского музея.
Это единственный в России государственный морской музей научно-технического профиля.
Музей является хранителем материальных и духовных ценностей, связанных с морской культурой не только Русского Севера, но и всей России, а также стран Баренцева Евро-Арктического региона.
Обзорная экскурсия по основной экспозиции “Тысячелетие северного мореплавания”
Экспозиционное пространство стилизовано под парусный корабль, идущий во льдах в порт в Архангельск.
Экспозиция знакомит посетителей с историей северного судостроения, ледокольного флота, полярных экспедиций и другими вехами развития арктического мореплавания, включая наследие арктических изысканий М. В. Ломоносова.
Здесь, наряду с подлинными памятниками истории (уникальными документами, редкими книжными изданиями, поморскими снастями, различными судовыми устройствами и приборами), представлены модели судов и кораблей.
* По желанию, дополнительно оплачивается при покупке тура.
8:00 Завтрак в гостинице. Сдача номеров.
Отправление в Пинежский район.
"Пинежье, нежье мое" – так в песне поется… Пинежье – провинция в Архангельской области, а по России – вовсе глубинка.
Но можно ли найти еще такое место, где до сих пор сами деревни являются музеями под открытым небом, где из поколения в поколение поются народные песни, а бабушкины сарафаны служат по прямому назначению?
Пинежский район по праву может гордиться своей девственной природой, живописными берегами реки Пинеги и уникальными карстовыми пещерами.
Экопрогулка к водопаду “Святой ручей”*.
Мы привыкли ассоциировать водопады с гористой местностью, с резкими перепадами высот, которых совсем не ждешь от Архангельской области.
Однако совсем недалеко от лесного отеля «Голубино», в глубине леса, спрятался не очень высокий, но достаточно мощный водопад.
Образованный подземным ручьем, он словно возникает из ниоткуда.
Вода здесь не замерзает даже в самый лютый мороз, ее температура всегда составляет примерно 2-4 градуса.
Летом она дарит прохладу и бодрость – воздух около водопада прогревается максимум до +12.
Экологическая тропа сделает путь к этому спрятанному среди камней и деревьев месту приятной прогулкой.
Хотя по тропе и можно идти довольно быстро, все же замедлите шаг — вокруг не просто лес, это настоящая тайга!
Пусть глаза привыкнут к этому мягкому свету и тогда вы обязательно различите среди ветвей рыжий хвост проворной белки или полосатую спину любопытного бурундука.
Обед в кафе*.
Посещение знаменитых Пинежских пещер*.
Пинежские пещеры – явление уникальное, одна из самых известных и загадочных достопримечательностей Архангельской области.
На территории Пинежского заповедника количество пещер достигает ста сорока!
Это самые протяжённые пещерные образования на европейской части России, их протяженность превышает 50 км.
Исследование карста и пещер Пинежья началось в 60-х годах ХХ века. Пещеры располагаются неглубоко, но они сильно вытянуты в длину.
Карстовые процессы активно преобразуют поверхность земли и её глубины — пещеры Пинеги предлагают редкую возможность наблюдать природные изменения форм и рельефа в течение жизни человека.
Внутри как будто застывшее, но в то же время такое живое время.
Нетающие льды, сталактиты и сталагмиты, снежные кристаллы и подземная река: эмоций хватит надолго!
ВНИМАНИЕ! Для посещения пещер рекомендуется минимальная физ. подготовка, специальная одежда и удобная обувь,если у вас нет возможности взять ее с собой – можно заказать в отеле за доп. плату.
Температура под землёй даже летом редко поднимается выше нуля градусов, а карстовые поверхности могут быть острыми и пачкающимися.
Также следует помнить о возможной влажности и подземных водах.
17:00 Размещение в лесном отеле “Голубино”.
Среди вековых таежных лесов, на берегу реки Пинега, расположен лесной отель "Голубино".
Отель расположен в непосредственной близости с Пинежским государственным заповедником.
* По желанию, дополнительно оплачивается при покупке тура.
8:00 Завтрак
Выездная обзорная экскурсия по поселку Пинега*.
Кажется, что время остановилось в этом небольшом поселке, который когда-то был городом и центром Пинежского района.
На улицах с невысокими старинными домами воображение рисует картины столетней давности, создавая ощущение, что сейчас раздастся крик кучера, а из саней, которые тут назывались пошевни, выйдет один из уважаемых в Пинеге людей — купец Володин.
Одно из хорошо сохранившихся зданий квартала занимает Пинежский краеведческий музей, коллекция которого расскажет много интересного об истории, ремеслах и людях, а также о флоре и фауне этих мест.
Немало сведений об уникальной природе Пинежья собрано и в музее карста.
Его экспозиция не только включает редкие фотографии карстовых ландшафтов и пещерных льдов, образцы пород и даже искусственный водопад, но и позволяет лучше узнать животный и растительный мир Пинежского заповедника.
Обед (сухой паёк)*.
С 13:00 Переезд в г. Архангельск, трансфер в аэропорт к 17:00. Трансфер до жд вокзала к 18:00. Окончание программы.
Отправление в Санкт-Петербург и Москву:
Рекомендованные рейсы после 19:00, рекомендованные поезда после 18:00.
* По желанию, дополнительно оплачивается при покупке тура.
Тур предполагает размещение в гостинице с удобствами в номерах:
Доплата за одноместное размещение - 8500р.
Стоимость дополнительной ночи в 1-местном номере - 3800р.
Этот отель расположен в центре Архангельска, всего в 100 метрах от реки Двины и 5 минутах ходьбы от главной улицы города — Воскресенской.
К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации и фитнес-центр.
В номерах гостиницы «Двина» есть спутниковое телевидение, бесплатный Wi-Fi, рабочий стол и холодильник.
Собственная ванная комната укомплектована бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
В ресторане Bazar подают блюда европейской кухни и сервируют завтрак «шведский стол».
Желающие могут посетить местные рестораны, в 10 минутах ходьбы от отеля «Двина».
Прогулка до памятника «Обелиск Севера» занимает не более 5 минут, а в 2 км находится самое древнее строение Архангельска, Гостиный двор.
Расстояние до центрального железнодорожного вокзала Архангельска составляет 6 км. До аэропорта Талаги — 22 км.
Культурно-ландшафтный Парк «Голубино» расположен в Пинежском районе Архангельской области (188-ой километр автодороги Архангельск-Пинега-Мезень) в непосредственной близости от Голубинского карстового массива и Пинежского государственного заповедника на самом берегу реки Пинега.
В 16 км от Парка находится посёлок Пинега, который на 10 лет старше Москвы.
К услугам гостей ресторан и комната для игр. Все номера оснащены телевизором. Из некоторых номеров открывается вид на реку или сад.
В распоряжении гостей частный пляж, прямой доступ к лыжным склонам, помещение для хранения лыж и пункт проката лыжного снаряжения.
Гости могут поиграть в бильярд или взять книгу в библиотеке.
В местах общего пользования предоставляется бесплатный Wi-Fi.
Для посещения пещер рекомендуется специальная одежда и обувь – резиновые сапоги, перчатки.
Температура под землёй даже летом редко поднимается выше нуля градусов, а карстовые поверхности могут быть острыми и пачкающимися.
Также следует помнить о возможной влажности и подземных водах. Фонарики выдают на экскурсии.
Архангельская область – достаточно глухой регион,здесь мало высококачественных дорог. Дорога в Пинежье – грунтовая, и из-за размытия дороги возможен трудный переезд, но отдых в самом сердце тайги и уникальные природные объекты этого региона действительно стоят того!
Путешествующим с сентября по июнь рекомендуем взять с собой комплект теплой одежды.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Отправление из С-Петербурга Рекомендованный поезд №010Я "С. Петербург – Архангельск", выезд НАКАНУНЕ тура в 14:54, прибытие в день тура в 13:20.
Любым авиарейсом, прибывающим в аэропорт г. Архангельск до 12:00.
Отправление из Москвы Рекомендованный поезд №016М "Москва – Архангельск", выезд НАКАНУНЕ тура в 10:05, прибытие в день тура в 6:00. Возможно раннее заселение в гостиницу – под запрос, за доп. плату.
Любым авиарейсом, прибывающим в аэропорт г. Архангельск до 12:00.
Внимание!!! Просим приобретать авиа билеты только после того, как тур будет объявлен ГАРАНТИРОВАННЫМ! Мы не несем ответственности за приобретение невозвратных авиа и ж/д билетов по невозвратному тарифу до момента гарантированного набора группы!
ВНИМАНИЕ!!! Просим приобретать авиабилеты только после того, как тур будет объявлен ГАРАНТИРОВАННЫМ!
Мы не несем ответственности за приобретение невозвратных авиа и ж/д билетов по невозвратному тарифу до момента гарантированного набора группы!