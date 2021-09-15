Путешествие на катамаранах к Ленским и Синским столбам

Вас ждет сплав по рекам Лена и Синяя, во время которого вы посетите главные природные достопримечательности Якутии

5
3 отзыва
Вас ждет сплав по рекам Лена и Синяя, во время которого вы посетите главные природные достопримечательности Якутии — Ленские и Синские столбы.

Эти вертикальные скалы, вытянувшиеся на много километров вдоль берегов, являются объектами Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Их формы неповторимы и вызывают интересную игру воображения: одни видят в них молчаливых каменных воинов, другие — причудливые по форме замки, кому-то они напоминают животных или птиц.
Путешествие на катамаранах к Ленским и Синским столбам
Путешествие на катамаранах к Ленским и Синским столбам
Путешествие на катамаранах к Ленским и Синским столбам
Путешествие на катамаранах к Ленским и Синским столбам
Путешествие на катамаранах к Ленским и Синским столбам
Путешествие на катамаранах к Ленским и Синским столбам
Путешествие на катамаранах к Ленским и Синским столбам
Путешествие на катамаранах к Ленским и Синским столбам
Ближайшие даты:
14
июн

Программа тура по дням

1 день
Встреча и р. Синяя

Встреча в аэропорту и выезд на маршрут .

Приезд на р. Синяя, разбивка лагеря, подготовка катамаранов к сплаву. 

2 день
Начало сплава по р. Синяя

Сплав по р. Синяя, с отдыхом, рыбалкой, с подъёмом на "Сердечко".

Так же посещение писаницы Андреевской, Улахан Чагын, подъёмы на скалы. 

3 день
Сплав по р. Синяя

Сплав по р. Синяя, с отдыхом, рыбалкой, с подъёмом на "Сердечко".

Так же посещение писаницы Андреевской, Улахан Чагын, подъёмы на скалы. 

4 день
Сплав по р. Синяя

Сплав по р. Синяя, с отдыхом, рыбалкой, с подъёмом на "Сердечко".

Так же посещение писаницы Андреевской, Улахан Чагын, подъёмы на скалы. 

5 день
Сплав по р. Синяя

Сплав по р. Синяя, с отдыхом, рыбалкой, с подъёмом на "Сердечко".

Так же посещение писаницы Андреевской, Улахан Чагын, подъёмы на скалы. 

6 день
Сплав по р. Синяя

Сплав по р. Синяя, с отдыхом, рыбалкой, с подъёмом на "Сердечко".

Так же посещение писаницы Андреевской, Улахан Чагын, подъёмы на скалы. 

7 день
Сплав по р. Синяя

Сплав по р. Синяя, с отдыхом, рыбалкой, с подъёмом на "Сердечко".

Так же посещение писаницы Андреевской, Улахан Чагын, подъёмы на скалы. 

8 день
Ленские столбы, тукулан Самыыс Кумага

Сплав до Ленских столбов.

Посещение Ленских столбов, сплав до тукулана Самыыс Кумага.

9 день
Тукулан Кыhыл Элэhин

Прогулка по Самыыс Кумага, сплав до тукулана "Кыhыл Элэhин".

Ночлег на берегу Лены.

10 день
Посещение бизонария, Качекатцы

Сплав до бизонария на р. Буотама и посещение.

Сплав до Качекатцы, ночлег. 

11 день
Завершающий день

Разбор сплавных средств.

Погрузка на автомашину.

Трансфер до Якутска с посещением объектов Булуус, Кюрюлюр, Турук Хайа.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Работа гида
  • Аренда необходимого снаряжения (палатки, костровое и газовое оборудование)
  • Транспортная заброска и выброска с маршрута
  • Страховой полис на группу
  • Питание на маршруте
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Якутска и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Гостиницы в Якутске
  • Дополнительные экскурсии: посещение музея Мамонта, Царства вечной мерзлоты, Сокровищницы Якутии.
  • Посещение музея Мамонта, Царства вечной мерзлоты, Сокровищницы Якутии
Место начала и завершения?
г. Якутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • рюкзак или водонипроцаемая сумка;
  • непромокаемый мешок для вещей;
  • спальник;
  • пенка;
  • легкая шапка;
  • перчатки;
  • теплая легкая куртка;
  • дождевик;
  • мембранная куртка и штаны;
  • термобелье;
  • флисовая кофта;
  • треккинговые носки;
  • 2 пары обуви (удобная спортивная обувь для выходов, сланцы + сапоги);
  • репеленты;
  • личная аптечка;
  • фонарик + комлпект батареек;
  • индивидуальный набор (спички, зажигалка, средство для розжига, нож);
  • личная посуда (тарелка, кружка, ложка);
  • средства личной гигиены (зубная щетка, зубная паста, туалетная бумага и т. д.).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 11 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 40% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Б
15 сен 2021
Довольна организацией тура
Особенную благодарность хотела бы выразить нашему гиду Анастасии Ложкиной за высокий профессионализм, доброжелательность и отзывчивость. В походе Анастасия быстро и очень вкусно готовила, адекватно реагировала на нестандартные ситуации, всегда была готова помочь и поддержать. Спасибо тебе большое, Настя!
С
15 сен 2021
Довольна организацией тура.
М
24 авг 2020
Организация достойная. Автобусы, водный транспорт - все вовремя, все комфортно. Питание на маршруте выше всяких похвал. С Большой Страной пойду еще!

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