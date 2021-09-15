Встреча в аэропорту и выезд на маршрут .
Приезд на р. Синяя, разбивка лагеря, подготовка катамаранов к сплаву.
Сплав по р. Синяя, с отдыхом, рыбалкой, с подъёмом на "Сердечко".
Так же посещение писаницы Андреевской, Улахан Чагын, подъёмы на скалы.
Сплав по р. Синяя, с отдыхом, рыбалкой, с подъёмом на "Сердечко".
Так же посещение писаницы Андреевской, Улахан Чагын, подъёмы на скалы.
Сплав по р. Синяя, с отдыхом, рыбалкой, с подъёмом на "Сердечко".
Так же посещение писаницы Андреевской, Улахан Чагын, подъёмы на скалы.
Сплав по р. Синяя, с отдыхом, рыбалкой, с подъёмом на "Сердечко".
Так же посещение писаницы Андреевской, Улахан Чагын, подъёмы на скалы.
Сплав по р. Синяя, с отдыхом, рыбалкой, с подъёмом на "Сердечко".
Так же посещение писаницы Андреевской, Улахан Чагын, подъёмы на скалы.
Сплав по р. Синяя, с отдыхом, рыбалкой, с подъёмом на "Сердечко".
Так же посещение писаницы Андреевской, Улахан Чагын, подъёмы на скалы.
Сплав до Ленских столбов.
Посещение Ленских столбов, сплав до тукулана Самыыс Кумага.
Прогулка по Самыыс Кумага, сплав до тукулана "Кыhыл Элэhин".
Ночлег на берегу Лены.
Сплав до бизонария на р. Буотама и посещение.
Сплав до Качекатцы, ночлег.
Разбор сплавных средств.
Погрузка на автомашину.
Трансфер до Якутска с посещением объектов Булуус, Кюрюлюр, Турук Хайа.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.