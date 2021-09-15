Вас ждет сплав по рекам Лена и Синяя, во время которого вы посетите главные природные достопримечательности Якутии — Ленские и Синские столбы. Эти вертикальные скалы, вытянувшиеся на много километров вдоль берегов, являются объектами Всемирного наследия ЮНЕСКО. Их формы неповторимы и вызывают интересную игру воображения: одни видят в них молчаливых каменных воинов, другие — причудливые по форме замки, кому-то они напоминают животных или птиц.

Программа тура по дням

1 день Встреча и р. Синяя

Встреча в аэропорту и выезд на маршрут . Приезд на р. Синяя, разбивка лагеря, подготовка катамаранов к сплаву.

2 день Начало сплава по р. Синяя

Сплав по р. Синяя, с отдыхом, рыбалкой, с подъёмом на "Сердечко". Так же посещение писаницы Андреевской, Улахан Чагын, подъёмы на скалы.

3 день Сплав по р. Синяя

Сплав по р. Синяя, с отдыхом, рыбалкой, с подъёмом на "Сердечко". Так же посещение писаницы Андреевской, Улахан Чагын, подъёмы на скалы.

4 день Сплав по р. Синяя

Сплав по р. Синяя, с отдыхом, рыбалкой, с подъёмом на "Сердечко". Так же посещение писаницы Андреевской, Улахан Чагын, подъёмы на скалы.

5 день Сплав по р. Синяя

Сплав по р. Синяя, с отдыхом, рыбалкой, с подъёмом на "Сердечко". Так же посещение писаницы Андреевской, Улахан Чагын, подъёмы на скалы.

6 день Сплав по р. Синяя

Сплав по р. Синяя, с отдыхом, рыбалкой, с подъёмом на "Сердечко". Так же посещение писаницы Андреевской, Улахан Чагын, подъёмы на скалы.

7 день Сплав по р. Синяя

Сплав по р. Синяя, с отдыхом, рыбалкой, с подъёмом на "Сердечко". Так же посещение писаницы Андреевской, Улахан Чагын, подъёмы на скалы.

8 день Ленские столбы, тукулан Самыыс Кумага

Сплав до Ленских столбов. Посещение Ленских столбов, сплав до тукулана Самыыс Кумага.

9 день Тукулан Кыhыл Элэhин

Прогулка по Самыыс Кумага, сплав до тукулана "Кыhыл Элэhин". Ночлег на берегу Лены.

10 день Посещение бизонария, Качекатцы

Сплав до бизонария на р. Буотама и посещение. Сплав до Качекатцы, ночлег.

11 день Завершающий день