Путешествие в Оймякон на Полюс Холода

Отличное путешествие в самое холодное место северного полушария нашей планеты! Настоящая Зима, Оймякон, знакомство с

Отличное путешествие в самое холодное место северного полушария нашей планеты! Настоящая Зима, Оймякон, знакомство с Холодом, быт коренных жителей Севера, отличная природа, горы – всё это ждет нас в этом туре за шесть дней.
Путешествие в Оймякон на Полюс Холода
Путешествие в Оймякон на Полюс Холода
Путешествие в Оймякон на Полюс Холода
Путешествие в Оймякон на Полюс Холода
Путешествие в Оймякон на Полюс Холода
Путешествие в Оймякон на Полюс Холода
Путешествие в Оймякон на Полюс Холода
Путешествие в Оймякон на Полюс Холода
Путешествие в Оймякон на Полюс Холода
Путешествие в Оймякон на Полюс Холода
Путешествие в Оймякон на Полюс Холода
Путешествие в Оймякон на Полюс Холода
Путешествие в Оймякон на Полюс Холода
Путешествие в Оймякон на Полюс Холода
Путешествие в Оймякон на Полюс Холода
Путешествие в Оймякон на Полюс Холода
Путешествие в Оймякон на Полюс Холода
Путешествие в Оймякон на Полюс Холода
Путешествие в Оймякон на Полюс Холода
Путешествие в Оймякон на Полюс Холода
Путешествие в Оймякон на Полюс Холода
Путешествие в Оймякон на Полюс Холода
Ближайшие даты:
03
янв
05
фев
22
фев
04
мар

Что вас ожидает 🤩

"Фишки Холода"
"Фишки Холода"
Проведем эксперименты с холодом и узнаем, в чем его "фишки"
Полюс Холода
Полюс Холода
Побываем в Оймяконе, где зафиксирована температура воздуха минус 67,7 градусов по Цельсию
Дорога "Колыма"
Дорога "Колыма"
Проедем по дороге "на костях", построенной узниками ГУЛАГа
Оленьи упряжки
Оленьи упряжки
Если нам повезет застать в пути кочевья оленье стадо, то мы прокатимся в санях за этими удивительными животными
Могучие скакуны
Могучие скакуны
Заглянем в гости к коневодческой бригаде в поселке Биэрэк Юрдя

Программа тура по дням

1 день
Встреча в аэропорту. Трансфер г.Якутск – п.Хандыга

Встреча в аэропорту, если Вы прилетели в день начала тура (рекомендуем приехать за день до начала тура в целях акклиматизации).

Маршрут движения проходит по знаменитой трассе "Колыма".

В пути вас ждут две ледовые переправы через реки Лена (15 км) и Алдан (1,5 км).

Эта часть дороги богата скульптурами, которые расположились вдоль автодороги – это скульптура герою якутского эпоса богатырю Нюргуну Ботуру, скульптура "Собрание птиц" и другие.

Интересная скульптура "Шаман" находится на удаленности от основной дороги.

Посещение возможно, если в зимний сезон сделали к нему дорогу и содержат в приемлемом состоянии

По пути заезды поселок Уолба к скульптурам из биологических материалов и в поселок Мегино-Алдан для посещения уменьшенной копии Эйфелевой башни.

Поселок Хандыга — это центр промышленного Томпонского улуса.

С реки Алдан, на которой расположен поселок, начинается бывшая территория «Дальстроя».

Прибыв в Хандыгу, вы посетите местный музей, в котором есть экспозиция, посвященная узникам ГУЛАГа.

На ночь вы разместитесь в гостинице поселка.

Протяженность автомаршрута: 432 км, 8-9 часов в пути.

Встреча в аэропорту. Трансфер г.Якутск – п.ХандыгаВстреча в аэропорту. Трансфер г.Якутск – п.ХандыгаВстреча в аэропорту. Трансфер г.Якутск – п.ХандыгаВстреча в аэропорту. Трансфер г.Якутск – п.Хандыга
2 день
Путь до Оймякона

Продолжения движения по автотрассе «Колыма» до поселка Оймякон — одного из самых холодных мест на нашей планете.

С поселка Хандыги начинается дорога, которая строилась узниками ГУЛАГа в 40-ые годы XX века.

В эти годы вдоль дороги через каждые 20-30 км располагались лагеря, впоследствии ликвидированные после смерти Сталина.

Маршрут проходит через хребты Томпорукский, Скальные Горы и Сунтар Хаята, петляя среди высоких гор.

В пути остановки в самых живописных местах для фотосъемки.

В Оймяконе размещение гостевом доме.

Горные перевалы на этом участке: Томпорунский, Черный Прижим, Алдано-Индигирский

Протяженность автомаршрута: 521 км., 12-14 часов в пути.

Путь до ОймяконаПуть до ОймяконаПуть до ОймяконаПуть до Оймякона
3 день
Экскурсионный день на Полюсе Холода

Посещение стелы "Полюс Холода".

Приветственный обряд встречи гостей.

Получение сертификата посещения Полюса Холода.

Посещение реки Индигирка (по желанию купание в незамерзающем участке реки).

Программа "Фишки Холода".

Программа Дома культуры поселка Оймякон: программа с элементами якутского жанрового искусства, во время которой вы послушаете игру на хомусе, поиграете в якутские национальные игры

Экскурсионный день на Полюсе ХолодаЭкскурсионный день на Полюсе ХолодаЭкскурсионный день на Полюсе ХолодаЭкскурсионный день на Полюсе Холода
4 день
Продолжение экскурсий по Полюсу Холода

Посещение коневодческой бригады в поселке Биэрэк Юрдя (в 7-ми км от Оймякона).

Далее трансфер до поселка Томтор, где посетите Ледовую Резиденцию Повелителя Холода Чысхана.

Обед, ужин, ночевка в гостевом доме поселка Томтор.

Протяженность автомаршрута 40 км.

Продолжение экскурсий по Полюсу ХолодаПродолжение экскурсий по Полюсу ХолодаПродолжение экскурсий по Полюсу ХолодаПродолжение экскурсий по Полюсу Холода
5 день
Трансфер п.Оймякон – п.Хандыга

Трансфер до п.Хандыга.

В этот день за дополнительную плату в поселке Ючюгей возможно катание на оленьих упряжках, катание возможно если в пути кочевья в это время рядом с поселком расположилось оленье стадо.

Протяженность автомаршрута: 481 км, 12 часов в пути.

Трансфер п.Оймякон – п.ХандыгаТрансфер п.Оймякон – п.ХандыгаТрансфер п.Оймякон – п.ХандыгаТрансфер п.Оймякон – п.Хандыга
6 день
Трансфер п.Хандыга – г.Якутск

Трансфер п.Хандыга – г.Якутск. 

Длина дневного маршрута 432 километра, время в пути 8 часов.

Трансфер п.Хандыга – г.ЯкутскТрансфер п.Хандыга – г.ЯкутскТрансфер п.Хандыга – г.ЯкутскТрансфер п.Хандыга – г.Якутск

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостевых домах и в гостиницах поселков Хандыга, Оймякон, Томтор.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размера группы, руб.:
Количество человек в группе Стоимость
4 человек 142 000
5 человек 130 000
6 человек 117 000
7 человек 107 000
8 человек 100 000
9 человек 94 000
10 человек 89 000

При размере группы от четырех до шести человек – туристы переезжают на автомобиле "Тойота-Хайс", при размере группы от семи до десяти человек – "Ивеко", "Форд".

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Встреча в аэропорту в день начала тура
  • Страхование финансовой ответственности тура
  • Страхование от несчастного случая в АО ДальЖасо (г. Хабаровск)
  • Все трансферы связанные с туром
  • Все экскурсии, ночевки в гостевых домах и в гостиницах
  • Питание в гостевых домах поселков Хандыга, Оймякон, Томтор
  • Услуги гида-проводника
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Якутска и обратно
  • Размещение в гостиницах г. Якутска
  • Встреча и трансфер до гостиницы, если прилет не в день отъезда в тур
  • Трансфер с гостиницы до аэропорта
  • Питание в придорожных кафе во время трансфера до точки начала похода
  • Аренда мужского или женского костюма (куртка и штаны до минус 40 градусов) – 2 000 руб.
  • Аренда валенок – 500 руб.
  • Катание на оленьих упряжках – 3 000 руб. /чел.
  • Все, что не входит в стоимость тура
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Рекомендации по одежде, обуви, снаряжению в зимних турах в холодное время.

Так как Якутия – это самый холодный регион северного полушария нашей планеты, одежда и обувь должны быть подходящими для очень низких температур.

В зимние месяцы, выезжая на дальние туры, всегда нужно быть готовым к температурам воздуха -50 – -60 градусов по Цельсию, даже если по метеопрогнозу вы видите температуру намного выше.

  • пуховик. Главное требование при выборе – это соответствие одежды к температурному режиму (при режиме без движения или малого движения);
  • теплая шапка спортивного кроя, чтобы была возможность надеть поверх капюшон;
  • перчатки и теплые пуховые варежки или из натурального меха;
  • балаклава из плотного материала;
  • теплая обувь из натуральной кожи с натуральной шерстью в качестве утеплителя. Рекомендуемые стельки – войлочные или стельки с шерстяными наполнителями. Если во время трансфера находиться в них неудобно, то эта обувь или валенки обязательно должны быть в запасе;
  • теплая кофта и свитер (тонкая куртка) для переездов, т. к. в утепленных автомобилях находится в зимней куртке не удобно и не комфортно;
  • термос и легкая еда на перекусы в дальнюю дорогу;
  • кружка, ложка, нож;
  • рекомендуем иметь специальные туристические или охотничьи спички, зажигалки;
  • для ходьбы по глубокому снегу необходимо иметь бахилы или гамаши. Они защищают обувь от попадания снега во внутрь;
  • для остановок рекомендуем иметь легкие сидушки из незамерзающего материала.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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