Встреча в аэропорту, если Вы прилетели в день начала тура (рекомендуем приехать за день до начала тура в целях акклиматизации).
Маршрут движения проходит по знаменитой трассе "Колыма".
В пути вас ждут две ледовые переправы через реки Лена (15 км) и Алдан (1,5 км).
Эта часть дороги богата скульптурами, которые расположились вдоль автодороги – это скульптура герою якутского эпоса богатырю Нюргуну Ботуру, скульптура "Собрание птиц" и другие.
Интересная скульптура "Шаман" находится на удаленности от основной дороги.
Посещение возможно, если в зимний сезон сделали к нему дорогу и содержат в приемлемом состоянии
По пути заезды поселок Уолба к скульптурам из биологических материалов и в поселок Мегино-Алдан для посещения уменьшенной копии Эйфелевой башни.
Поселок Хандыга — это центр промышленного Томпонского улуса.
С реки Алдан, на которой расположен поселок, начинается бывшая территория «Дальстроя».
Прибыв в Хандыгу, вы посетите местный музей, в котором есть экспозиция, посвященная узникам ГУЛАГа.
На ночь вы разместитесь в гостинице поселка.
Протяженность автомаршрута: 432 км, 8-9 часов в пути.
Продолжения движения по автотрассе «Колыма» до поселка Оймякон — одного из самых холодных мест на нашей планете.
С поселка Хандыги начинается дорога, которая строилась узниками ГУЛАГа в 40-ые годы XX века.
В эти годы вдоль дороги через каждые 20-30 км располагались лагеря, впоследствии ликвидированные после смерти Сталина.
Маршрут проходит через хребты Томпорукский, Скальные Горы и Сунтар Хаята, петляя среди высоких гор.
В пути остановки в самых живописных местах для фотосъемки.
В Оймяконе размещение гостевом доме.
Горные перевалы на этом участке: Томпорунский, Черный Прижим, Алдано-Индигирский
Протяженность автомаршрута: 521 км., 12-14 часов в пути.
Посещение стелы "Полюс Холода".
Приветственный обряд встречи гостей.
Получение сертификата посещения Полюса Холода.
Посещение реки Индигирка (по желанию купание в незамерзающем участке реки).
Программа "Фишки Холода".
Программа Дома культуры поселка Оймякон: программа с элементами якутского жанрового искусства, во время которой вы послушаете игру на хомусе, поиграете в якутские национальные игры
Посещение коневодческой бригады в поселке Биэрэк Юрдя (в 7-ми км от Оймякона).
Далее трансфер до поселка Томтор, где посетите Ледовую Резиденцию Повелителя Холода – Чысхана.
Обед, ужин, ночевка в гостевом доме поселка Томтор.
Протяженность автомаршрута 40 км.
Трансфер до п.Хандыга.
В этот день за дополнительную плату в поселке Ючюгей возможно катание на оленьих упряжках, катание возможно если в пути кочевья в это время рядом с поселком расположилось оленье стадо.
Протяженность автомаршрута: 481 км, 12 часов в пути.
Трансфер п.Хандыга – г.Якутск.
Длина дневного маршрута 432 километра, время в пути 8 часов.
Тур предусматривает проживание в гостевых домах и в гостиницах поселков Хандыга, Оймякон, Томтор.Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размера группы, руб.:
|Количество человек в группе
|Стоимость
|4 человек
|142 000
|5 человек
|130 000
|6 человек
|117 000
|7 человек
|107 000
|8 человек
|100 000
|9 человек
|94 000
|10 человек
|89 000
При размере группы от четырех до шести человек – туристы переезжают на автомобиле "Тойота-Хайс", при размере группы от семи до десяти человек – "Ивеко", "Форд".
Рекомендации по одежде, обуви, снаряжению в зимних турах в холодное время.
Так как Якутия – это самый холодный регион северного полушария нашей планеты, одежда и обувь должны быть подходящими для очень низких температур.
В зимние месяцы, выезжая на дальние туры, всегда нужно быть готовым к температурам воздуха -50 – -60 градусов по Цельсию, даже если по метеопрогнозу вы видите температуру намного выше.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.