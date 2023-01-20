2 день

Экскурсия «Наследие земли Холмогорской»

Завтрак в гостинице.

Экскурсия «Наследие земли Холмогорской». Холмогорская земля – прекрасная, древняя и богатая историческим прошлым. Экскурсия, рассказывает о строительстве, расцвете, упадке и о возрождении православных храмов земли Холмогорской.

В древнем селе Холмогоры мы познакомимся с архитектурой архиерейского подворья, в состав которого вошли Спасо-Преображенский собор, храмы, архиерейские палаты, а также территория бывшего Успенского женского монастыря.

Собор был заложен в 1685 году и стал одним из самых больших на Русском Севере. В 1744 – 1781 годах помещения архиерейского дома использовались как место проживания ссыльной семьи императора Иоанна VI («брауншвейгского семейства»).

На берегу Михайловского озера возвышается уникальный памятник русского зодчества Свято–Троицкий Антониево – Сийский мужской монастырь, один из самых известных и значимых монастырей Русского Севера, основанный в 1520 году.

Этот монастырь известен тем, что именно сюда был сослан Борисом Годуновым Феодор Никитич Романов (Филарет), отец первого царя из династии Романовых.

Сегодня монастырь является действующим. Возрождается жизнь в стенах храма, реставрируются и перестраиваются основные здания монастыря.

В монастыре – пешеходная экскурсия «Архитектурный комплекс Антониево-Сийского монастыря».

Обед самостоятельно. Будут остановки у кафе.

Недалеко от Емецка в селе Зачачье мы осмотрим два уникальных старинных храма – деревянный, в честь святителя Николая Чудотворца (1687 г.), и каменный с колокольней (1895г.), во имя великомученика Димитрия Солунского.

Возвращение в г. Архангельск после 19-00.

Ужин в кафе. Свободное время.