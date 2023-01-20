Сказанье о земле Поморской

Подарите себе настоящее путешествие на Русский Север! Вас ждет сказочный, но удивительно чистый и вольный мир Поморья

4.7
3 отзыва
Подарите себе настоящее путешествие на Русский Север! Вас ждет сказочный, но удивительно чистый и вольный мир Поморья.

Необъятные просторы Белого моря, чудо-Кий-остров, живописные пейзажи с уникальными архитектурными памятниками деревянного и каменного зодчества, бесконечные белые ночи и гостеприимство северян – все это заворожит и очарует каждого, кто посетит эти места.
Сказанье о земле Поморской
Сказанье о земле Поморской
Сказанье о земле Поморской
Сказанье о земле Поморской
Сказанье о земле Поморской
Сказанье о земле Поморской
Сказанье о земле Поморской
Сказанье о земле Поморской
Сказанье о земле Поморской
Сказанье о земле Поморской
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

«Архангельск – столица Поморья»
«Архангельск – столица Поморья»
Обзорная экскурсия, которая знакомит с историей города, многообразной жизнью современного Архангельска, его основными достопримечательностями
Деревянные храмы Поонежья
Деревянные храмы Поонежья
Экскурсионная фото-поездка, в которой мы посетим Никольскую церковь (1867 год) и часовню Кирьяка Сырьинского в деревне Сырья, деревню Поле
Экскурсия в село Ворзогоры
Экскурсия в село Ворзогоры
Старинное поморское поселение с интересной жилой застройкой и местным морским укладом

Программа тура по дням

1 день

Встреча группы. Обзорная экскурсия

Прибытие в Архангельск. Самостоятельное заселение в гостиницу.

10-45 Встреча с гидом в отеле

11-00 Обзорная экскурсия «Архангельск – столица Поморья», которая знакомит с историей города, многообразной жизнью современного Архангельска, его основными достопримечательностями.

Обед в кафе.

Автобусная экскурсия «Деревянное зодчество Поморья». В ходе экскурсии вы посетите Музей деревянного зодчества и народной культуры «Малые Карелы», где собрана крупнейшая в мире коллекция деревянного зодчества.

Едва ступив на территорию музея-заповедника, попадаешь в далекое прошлое, в мир отважных поморов, охотников, лесорубов, землепашцев.

Этот музей под открытым небом, оберегающий уникальную культуру, сохранил неповторимые творения народной архитектуры.

Возвращение в г. Архангельск.

Ужин в кафе. Свободное время.

Встреча группы. Обзорная экскурсияВстреча группы. Обзорная экскурсияВстреча группы. Обзорная экскурсияВстреча группы. Обзорная экскурсия
2 день

Экскурсия «Наследие земли Холмогорской»

Завтрак в гостинице.

Экскурсия «Наследие земли Холмогорской». Холмогорская земля – прекрасная, древняя и богатая историческим прошлым. Экскурсия, рассказывает о строительстве, расцвете, упадке и о возрождении православных храмов земли Холмогорской.

В древнем селе Холмогоры мы познакомимся с архитектурой архиерейского подворья, в состав которого вошли Спасо-Преображенский собор, храмы, архиерейские палаты, а также территория бывшего Успенского женского монастыря.

Собор был заложен в 1685 году и стал одним из самых больших на Русском Севере. В 1744 – 1781 годах помещения архиерейского дома использовались как место проживания ссыльной семьи императора Иоанна VI («брауншвейгского семейства»).

На берегу Михайловского озера возвышается уникальный памятник русского зодчества Свято–Троицкий Антониево – Сийский мужской монастырь, один из самых известных и значимых монастырей Русского Севера, основанный в 1520 году.

Этот монастырь известен тем, что именно сюда был сослан Борисом Годуновым Феодор Никитич Романов (Филарет), отец первого царя из династии Романовых.

Сегодня монастырь является действующим. Возрождается жизнь в стенах храма, реставрируются и перестраиваются основные здания монастыря.

В монастыре – пешеходная экскурсия «Архитектурный комплекс Антониево-Сийского монастыря».

Обед самостоятельно. Будут остановки у кафе.

Недалеко от Емецка в селе Зачачье мы осмотрим два уникальных старинных храма – деревянный, в честь святителя Николая Чудотворца (1687 г.), и каменный с колокольней (1895г.), во имя великомученика Димитрия Солунского.

Возвращение в г. Архангельск после 19-00.

Ужин в кафе. Свободное время.

Экскурсия «Наследие земли Холмогорской»Экскурсия «Наследие земли Холмогорской»Экскурсия «Наследие земли Холмогорской»Экскурсия «Наследие земли Холмогорской»
3 день

Обзорная экскурсия по г. Онега

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров.

Трансфер в г. Онега (4 часа в пути). Размещение в гостинице «Юбилейная».

Обед самостоятельно.

Пешеходная обзорная экскурсия по г. Онега. Онега — без всякого преувеличения городок на краю землю. Наш рассказ о девяти веках истории старинного поморского поселения.

Посещение краеведческого музея (самостоятельно, за доп. плату)

Ужин в кафе. Свободное время.

Обзорная экскурсия по г. ОнегаОбзорная экскурсия по г. ОнегаОбзорная экскурсия по г. ОнегаОбзорная экскурсия по г. Онега
4 день

Экскурсия «Деревянные храмы Поонежья»

Завтрак в гостинице.

9-00 выезд из отеля. Экскурсия «Деревянные храмы Поонежья». Экскурсионная фото-поездка «Деревянные храмы Поонежья».

Первая остановка – Никольская церковь (1867 год) и часовня Кирьяка Сырьинского в деревне Сырья.

Настоящая деревянная двухпрестольная церковь с трапезной и колокольней была поставлена на месте основанной Успенской Сырьинской мужской пустыни.

Вторая остановка в деревне Поле. Здесь сохранился красивейший памятник деревянной архитектуры – Церковь Богоявления Господня (1853 год).

Двусветный четверик, перекрытый кубоватой кровлей с главкой, с пятигранным алтарем, трапезной и притвором, над которым поставлена колокольня.

В дер. Поле также можно увидеть редчайший образец усадебной архитектуры Русского Севера – дом Ивана Максимовича Попова с затейливой беседкой.

Обед самостоятельно. Рекомендуем взять сухой паек.

Третья остановка – Вознесенская церковь (1661 год) в селе Пияла. Высота Вознесенской церкви - 45 метров, это самый высокий деревянный шатровый храм в России.

По преданию в этом храме молился будущий патриарх Никон. Рядом с сохранившимся храмом стоит колокольня 1700 года постройки.

Превосходные пропорции, игра граней и объемов делает пияльский ансамбль одним из красивейших памятников России.

Возвращение в г. Онега после 18-00

Ужин в кафе. Свободное время.

Экскурсия «Деревянные храмы Поонежья»Экскурсия «Деревянные храмы Поонежья»Экскурсия «Деревянные храмы Поонежья»Экскурсия «Деревянные храмы Поонежья»
5 день

Экскурсия в село Ворзогоры

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров.

Экскурсия в село Ворзогоры. Ворзогоры — старинное поморское поселение с интересной жилой застройкой и местным морским укладом.

Первое упоминание о Ворзогорах датируется серединой XIV в. Где говорится, что жители платили дань Соловецкому монастырю, а местные мастера строили деревянные морские суда для монахов.

В Ворзогорах расположен уникальный архитектурный памятник – деревянный тройник, единственный из сохранившихся, которые расположены прямо на морском берегу.

Он состоит из Никольской церкви (1636 год), Введенской церкви (1793 год) и колокольни (XVIII век).

Находясь в этой точке мира можно ощутить себя тем самым помором, суровым жителем побережья Белого моря.

Возвращение в г. Онега после 14-00.

Обед самостоятельно.

Трансфер в Архангельск (4 часа в пути). Прибытие после 20-00. Размещение в гостинице.

Ужин в кафе. Свободное время.

Экскурсия в село ВорзогорыЭкскурсия в село ВорзогорыЭкскурсия в село ВорзогорыЭкскурсия в село Ворзогоры
6 день

Отъезд

Завтрак в гостинице.

Свободное время. Самостоятельный выезд из отеля.

Проживание

В туре предусмотрено проживание:

  • Архангельск – гостиница «Столица Поморья» (2-х местные номера с удобствами).
  • Онега – гостиница «Юбилейная» (2-х местные номера с удобствами).

Доплата за одноместное размещение – 6000 руб.

Варианты проживания

Гостиница «Столица Поморья» 3*

3 ночи

Этот отель расположен в центре Архангельска, на историческом мысе Пур-Наволок.

В каждом номере есть телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Из некоторых номеров открывается вид на реку Северная Двина.

Центральный железнодорожный вокзал Архангельска находится в 10 минутах езды от отеля, а расстояние до аэропорта Архангельска составляет 13 км.

Гостиница «Столица Поморья» 3*Гостиница «Столица Поморья» 3*Гостиница «Столица Поморья» 3*Гостиница «Столица Поморья» 3*Гостиница «Столица Поморья» 3*

Гостиница «Юбилейная» 2*

2 ночи
Гостиница «Юбилейная» 2*Гостиница «Юбилейная» 2*Гостиница «Юбилейная» 2*Гостиница «Юбилейная» 2*

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание 5 ночей
  • Питание, указанное в программе тура (5 завтраков, 1 обед, 5 ужинов)
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
  • Входные билеты
  • Услуги гида
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Архангельск и обратно
  • Проживание, питание, экскурсии и услуги, указанные как «самостоятельно» или «за дополнительную плату»
Место начала и завершения?
Россия, Архангельск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - страховая компания Ингосстрах. Обращайтесь в службу поддержки.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
К
20 янв 2023
С Большой страной мы были в трёх турах, всё хорошо и чётко организовано, легко выбирать, бронировать. На все вопросы отвечают, поддержка клиентов работает на отлично. Надеемся на дальнейшее сотрудничество!
М
12 янв 2023
Принимающая сторона -"Ветер перемен". Всё было организовано на достаточно хорошем уровне, однако, есть и некоторые минусы.
1) экскурсия в Ломоносово. На острове не было света, поэтому посещение музея проходило при свете фонариков мобильных телефонов. И мы остались без мастер-класса резьбы по кости. Но, хочется отметить, что сотрудники музея всё очень интересно рассказывали. Однако, чтобы избежать негатива со стороны туристов необходимо продумать взаимозаменяемость экскурсионных дней.
2) в первый день гид всё время куда-то торопилась, начинала свой рассказ, не дожидаясь основной части группы. При переходе из одного музея в другой убежала вперёд настолько, что некоторые туристы почти потеряли её из виду и чуть не заблудились в незнакомом городе. Прогулка по красивейшей заповедной улице была слишком быстрой и почти не информативной. В следующие дни была другой гид, к которой претензий нет.
3) интереснейшая поездка в Пинежье была омрачена транспортным средством. Это был микроавтобус Мерседес с номером К860ОН29. Сразу скажу, что к водителю претензий нет, он молодец. Но в этом автомобиле явно лишний ряд сидений (предпоследний). Колени упирались в спинку впереди стоящего кресла настолько, что у меня остались синяки, как и у той женщины, которая сидела позади меня. На обратном пути в подвеске начало что-то стучать и греметь, слава богу, что мы добрались до гостиницы. Опять же, спасибо водителю. Уважаемые организаторы, данный автомобиль необходимо поменять!
Несмотря на все эти минусы (которые можно легко устранить), сам тур однозначно рекомендую!
Н
9 янв 2023
Путешествие для тех, кто любит русский север. Для тех, кому интересна история нашего государства, для тех, кто гордится своей страной. За три дня можно только посмотреть и узнать маленькую толику того, что связано Архангельским краем и Белым морем. Столица Архангельской области современный город, в котором есть интереснейшие музеи и замечательная набережная для прогулок. Жаль, что на музей в Гостином дворе было всего 50 минут. Малые Корелы великолепнейший и очень красивый музей деревянной архитектуры под открытым небом. Пинежье сказочный по красоте край. Очень интересный краеведческий музей в Северодвинске. И конечно же, могучая Северная Двина.

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