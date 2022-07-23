2 день

Трансфер до Метеостанции «Восточная», водопад Некюння

Продолжение движения по автотрассе «Колыма».

С поселка Хандыги начинается дорога, которая строилась узниками ГУЛАГа в 40-ые годы XX века. В эти годы вдоль дороги через каждые 20-30 км располагались лагеря, впоследствии ликвидированные после смерти Сталина.

Маршрут проходит через хребты Томпорукский и Скальные Горы, петляя среди высоких гор. В пути остановки в живописных местах для фотосъемки.

Во время трансфера предусмотрены остановки для экскурсии к водопаду речки Некюння, наледям речки Сатарын.

За перевалом Черный Прижим заканчивается хребет Сэттэ Дабан, объединяющий малые хребты Томпорукский, Скальные горы и другие, и начинается хребет Сунтар Хаята, занимающий огромную территорию Северо-Востока Якутии и Севера Хабаровского края.

В этот день по маршруту предстоит проехать через несколько горных перевалов, высота которых достигает более тысячи метров.

Водопад находится в двух километрах от автодороги. К водопаду ведет хорошо протоптанная горная тропа.

На этом участке автодороги внизу вдоль рек белеют наледные поля и особо красивы они на речке Сатарын – правом притоке реки Восточная Хандыга.

В нижнем течении Сатарына дорога проходит по ущелью с отвесными скалами, возвышающимися над автодорогой.

Остановка на ночь рядом с метеостанцией "Восточная" (674-й километр), которая находится на водораздельной возвышенности между бассейнами рек Лена и Индигирка.

Протяженность авто-маршрута: 274 км, пешая экскурсия: 4 км, 12 часов в пути.