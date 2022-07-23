Таас Кыстаабыт - Кисиляхи Оймякона

Тур в Священное место Кисиляхов Оймякона. Здесь каждый может восполнить свою Энергию Жизни

Тур в Священное место Кисиляхов Оймякона. Здесь каждый может восполнить свою Энергию Жизни.

Отличительной особенностью Оймяконских Кисиляхов от других является их расположение на высоких горах и необычный уникальный ландшафт, среди которых проходит тропа нашего маршрута. Это непростой маршрут, охватывающий дальние кисиляхи, был разработан нами два года назад. Маршрут не легкий, но по из-за продолжительности и длины маршрута он не является категорийным. Тур проходит регистрацию в Службе Спасения РС(Я).
Таас Кыстаабыт - Кисиляхи Оймякона
Таас Кыстаабыт - Кисиляхи Оймякона
Таас Кыстаабыт - Кисиляхи Оймякона
Таас Кыстаабыт - Кисиляхи Оймякона
Таас Кыстаабыт - Кисиляхи Оймякона
Таас Кыстаабыт - Кисиляхи Оймякона
Таас Кыстаабыт - Кисиляхи Оймякона
Таас Кыстаабыт - Кисиляхи Оймякона
Таас Кыстаабыт - Кисиляхи Оймякона
Таас Кыстаабыт - Кисиляхи Оймякона
Таас Кыстаабыт - Кисиляхи Оймякона
Таас Кыстаабыт - Кисиляхи Оймякона
Таас Кыстаабыт - Кисиляхи Оймякона
Таас Кыстаабыт - Кисиляхи Оймякона
Таас Кыстаабыт - Кисиляхи Оймякона
Таас Кыстаабыт - Кисиляхи Оймякона
Таас Кыстаабыт - Кисиляхи Оймякона
Таас Кыстаабыт - Кисиляхи Оймякона
Таас Кыстаабыт - Кисиляхи Оймякона
Таас Кыстаабыт - Кисиляхи Оймякона
Таас Кыстаабыт - Кисиляхи Оймякона
Таас Кыстаабыт - Кисиляхи Оймякона
Таас Кыстаабыт - Кисиляхи Оймякона
Таас Кыстаабыт - Кисиляхи Оймякона
Таас Кыстаабыт - Кисиляхи Оймякона
Таас Кыстаабыт - Кисиляхи Оймякона
Таас Кыстаабыт - Кисиляхи Оймякона
Таас Кыстаабыт - Кисиляхи Оймякона
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Наледь Атыр Баса
Наледь Атыр Баса
Увидим наледь с площадью намного превышающий популярный Булус
Водопад р. Некюння
Водопад р. Некюння
Дойдем до красивого 17-метрового водопада бассейна р. Восточная Хандыга
Автодорога "Колыма"
Автодорога "Колыма"
Проедем по живописной "дороге на костях", построенной узниками Гулага

Программа тура по дням

1 день

Трансфер до р. Алдан 6.00 ч

Сбор и выезд с остановки "Академический русский драматический театр", проспект Ленина, 21.

Маршрут движения проходит по знаменитой трассе "Колыма".

В пути ждут две паромные переправы через реки Лена и Алдан.

Эта часть дороги богата скульптурами, которые расположились вдоль автодороги – это скульптура герою якутского эпоса богатырю Нюргуну Ботуру, скульптура "Собрание птиц" и другие.

После переправы через реку Алдан, стоянка на ночлег на берегу протоки реки Алдан.

Любителям рыбалки существует возможность половить на спиннинг окуней, щук.

Ужин (готовка блюд, начиная с этого времени, силами самих туристов посредством дежурств "инструктор всегда рядом").

Ночь в палатках.

Протяженность авто-маршрута: 400 км, 12 часов в пути.

Трансфер до р. Алдан 6.00 чТрансфер до р. Алдан 6.00 чТрансфер до р. Алдан 6.00 чТрансфер до р. Алдан 6.00 ч
2 день

Трансфер до Метеостанции «Восточная», водопад Некюння

Продолжение движения по автотрассе «Колыма».

С поселка Хандыги начинается дорога, которая строилась узниками ГУЛАГа в 40-ые годы XX века. В эти годы вдоль дороги через каждые 20-30 км располагались лагеря, впоследствии ликвидированные после смерти Сталина.

Маршрут проходит через хребты Томпорукский и Скальные Горы, петляя среди высоких гор. В пути остановки в живописных местах для фотосъемки.

Во время трансфера предусмотрены остановки для экскурсии к водопаду речки Некюння, наледям речки Сатарын.

За перевалом Черный Прижим заканчивается хребет Сэттэ Дабан, объединяющий малые хребты Томпорукский, Скальные горы и другие, и начинается хребет Сунтар Хаята, занимающий огромную территорию Северо-Востока Якутии и Севера Хабаровского края.

В этот день по маршруту предстоит проехать через несколько горных перевалов, высота которых достигает более тысячи метров.

Водопад находится в двух километрах от автодороги. К водопаду ведет хорошо протоптанная горная тропа.

На этом участке автодороги внизу вдоль рек белеют наледные поля и особо красивы они на речке Сатарын – правом притоке реки Восточная Хандыга.

В нижнем течении Сатарына дорога проходит по ущелью с отвесными скалами, возвышающимися над автодорогой.

Остановка на ночь рядом с метеостанцией "Восточная" (674-й километр), которая находится на водораздельной возвышенности между бассейнами рек Лена и Индигирка.

Протяженность авто-маршрута: 274 км, пешая экскурсия: 4 км, 12 часов в пути.

Трансфер до Метеостанции «Восточная», водопад НекюнняТрансфер до Метеостанции «Восточная», водопад НекюнняТрансфер до Метеостанции «Восточная», водопад НекюнняТрансфер до Метеостанции «Восточная», водопад Некюння
3 день

Трансфер до п. Усть-Нера, наледь Кюбяма

Через несколько километров маршрут заходит на территорию Оймяконского улуса, и некоторое время автодорога идет по бассейну речки Кюбяма, в долине которой расположились обширные наледи.

Один из них находится в пятидесяти километрах от начала дневного пути. Здесь остановка на посещение наледи.

После экскурсии здесь обед.

Далее дорога проходит по нескольким горным перевалам. Более интересный из них – перевал Ольчанский. Здесь остановка для фотографирования.

Спуск с перевала протяженный. После спуска дорога пересекает реку Индигирка.

За рекой расположен центр Оймяконского района поселок Усть-Нера.

Ночь в лесной зоне недалеко от реки Индигирка.

Протяженность авто-маршрута: 386 км.

Трансфер до п. Усть-Нера, наледь КюбямаТрансфер до п. Усть-Нера, наледь КюбямаТрансфер до п. Усть-Нера, наледь Кюбяма
4 день

Начало похода, переход по р. Чаптагай к Кисиляхам до 1-го базового лагеря

Подготовка к походу включает подборку личного снаряжения и одежды в соответствии с погодными условиями (лишние вещи можно оставить в автобусе); распределение продуктов и общего группового снаряжения; подгонку рюкзака.

В этот день туристам предстоит пройти 5 километров вдоль ручья и подняться на высоту 750 метров над уровнем моря (п. Усть-Нера находится на высоте 523 м).

Ночь на ягельной поляне в ущелье речки.

Протяженность пешего маршрута: 5 км, общая высота подъема: 227 м.

5 день

Радиальный выход налегке к группе скал Санаа-Тас

Эта группа скал расположена на высоте 1200-1400 метров.

Экскурсия по останцам. Спуск к базовому лагерю.

На правом берегу речки Чаптагай растет лекарственная трава – щитовник пахучий. Протяженность пешего маршрута: 15 км, общая высота подъема 650 метров (налегке).

Радиальный выход налегке к группе скал Санаа-ТасРадиальный выход налегке к группе скал Санаа-ТасРадиальный выход налегке к группе скал Санаа-Тас
6 день

Восхождение до скал Орон Тас

Начало двухдневного восхождения на высоту Орон Тас.

В первый день восхождение до скал Оллоон Тас.

Скалы находятся на высоте 1000 метров.

С места расположения лагеря открываются великолепные виды на окружающие горы и здесь, при благоприятных погодных обстоятельствах, можно наблюдать красивый закат.

Протяженность пешего маршрута: 2 км, общая высота подъема: 250 метров (с рюкзаком).

7 день

Восхождение до высоты Орон Тас

Это наиболее сложный участок пути, так как маршрут в некоторых местах проходит через густые заросли кедрового стланика.

Место второго базового лагеря на высоте 1340 метров. Это высшая точка, куда нужно было поднять рюкзак.

Далее подъемы только налегке.

Отличный обзор на популярную гору якутских альпинистов – Афродиту.

Протяженность пешего маршрута: 2 км, общая высота подъема 340 метров (с рюкзаком).

Восхождение до высоты Орон ТасВосхождение до высоты Орон ТасВосхождение до высоты Орон Тас
8 день

Экскурсия по Кисиляхам

Максимальная высота, до которой поднимаются туристы – 1530 метров.

Протяженность пешего маршрута: 10 км, общая высота подъема: 190 метров (налегке).

Экскурсия по КисиляхамЭкскурсия по КисиляхамЭкскурсия по Кисиляхам
9 день

Спуск к поселку Усть-Нера

Во время спуска посещение скал "Кыыс Тас". Ночь на берегу р. Нера (2-й вариант – ночевка на Ольчанском перевале).

Протяженность пешего маршрута: 8 км.

10 день

Возвращение в Якутск

Путь обратно в Якутск.

11 день

Возвращение в Якутск

Возвращение в Якутск вечером в последний день тура.

Проживание

Тур предусматривает проживание в палатках.

Группа укомплектовывается всем необходимым походным снаряжением: костровыми принадлежностями, палатками, спальниками, ковриками, тентами, веревками, спутниковым телефоном.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Все групповые трансферы
  • Все необходимое походное снаряжение и средства связи (палатки, коврики, спальники, рюкзаки, тенты спутниковый телефон)
  • Стоимость продуктов походного питания
  • Страхование от несчастного случая в АО ДальЖасо (г. Хабаровск)
  • Страхование финансовой ответственности в АО "ДальЖАСО"
  • Услуги инструктора-проводника
Что не входит
  • Авиабилеты до г. Якутск и обратно
  • Организация питания (готовка блюд осуществляется самими туристами посредством дежурств, инструктор всегда рядом)
  • Трансферы с аэропорта и в аэропорт.
  • Услуги переводчика на группу иностранных туристов 125 000 руб.
  • Услуги повара на группу 115 000 руб
Место начала и завершения?
Россия, Республика Саха (Якутия) , Якутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Туристическое снаряжение:

  • спички, зажигалки, средства для розжига (береста, кусочки резины и т. п.);
  • гигиеническая губная помада;
  • запасные аккумуляторы, батарейки;
  • зарядное устройство (Power Bank);
  • индивидуальная аптечка;
  • крем от солнца;
  • легкие компактные КЛМН (кружка, ложка, миска, нож);
  • мягкие, легкие гермомешки для одежды и снаряжений;
  • полиэтиленовые мешки для мелкого мусора;
  • полиэтиленовые мешки плотные до 240 литров для транспортировки рюкзаков;
  • противокомариные, противослепневые кремы, гели, аэрозольные баллончики;
  • рюкзак 100-130 литров;
  • сидушка;
  • скотч, клей универсальный;
  • солнцезащитные очки;
  • средства защиты от агрессивных животных: фальшфейер, перцовый баллончик, звуковые, световые, шумовые средства;
  • средства личной гигиены (полотенце, мыло, зубная паста, зубная щетка, туалетная бумага);
  • средства от мошек (сетки с спец. пропиткой, аэрозоли, ванилин, гвоздика);
  • термос 600 мл - 1 литр;
  • чехол для рюкзака.
Входит ли страховка в стоимость тура?

В стоимость тура входит страхование от несчастного случая в АО ДальЖасо (г. Хабаровск) и страхование финансовой ответственности в АО "ДальЖАСО".

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Документы, необходимы для поездки
  • паспорт;
  • страховой полис.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 11 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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