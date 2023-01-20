Прибытие в Архангельск.
Самостоятельное заселение в гостиницу или вещи в камеру хранения.
За дополнительную плату возможна встреча на ж/д вокзале или в аэропорту и трансфер в гостиницу.
В 10:00 встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Экскурсионно-музейная программа «Быль и небыль Поморского края» - увлекательное путешествие в мир северных сказок, во время которого вы познакомитесь с укладом жизни, бытом и народным творчеством жителей Русского Севера.
Вас ждет обзорная экскурсия по зимнему Архангельску, гдепознакомитесь с четырехвековой историей города, многообразной жизнью современного Архангельска, его основными достопримечательностями.
Знакомство с Архангельском и северными сказками продолжается на пешеходной улице Чумбарова-Лучинского.
Здесь сохранились уникальные поморские дома с резными наличниками, изящными крылечками, просторные купеческие усадьбы.
После прогулки по пешеходной улице вас ждут северные угощения и теплая беседа о поморских сказках, их создателях и главных героях.
Мы познакомимся с поморскими промыслами, которые актуальны и в современное время!
Вы поймете, что Поморье - край особенный, необъятный, притягательный и такой любимый!
Традиционный северный обед в кафе города в середине программы.
Окончание экскурсионной программы после 17-00
Свободное время.
Ужин самостоятельно.
Завтрак в гостинице.
В 08:00 загородная автобусная экскурсия «Ледяные дворцы пещер».
Пинежские пещеры – уникальное природное явление: подземные карстовые гроты и системы, самые большие и многочисленные в Европейской части России.
Во время поездки Вам откроется удивительный мир пещер, где вечный холод и мрак хранят тайны ушедших веков.
Залы, галереи и ручьи, застывшие потоки воды, фигурные сосульки, потолки гротов, покрытые мягкими и хрупкими снежинками, и бриллиантовый блеск ледяных кристаллов карстовых пещер запомнятся вам навсегда
Обед в дорожном кафе (самостоятельно).
Возвращение в Архангельск после 17-00.
Свободное время.
Ужин самостоятельно.
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров, вещи в камеру хранения
Экскурсия в Музей деревянного зодчества «Малые Карелы».
Этот уникальный музей под открытым небом сохранил для потомков неповторимые творения народной архитектуры, и показывает жизнь и быт русской северной деревни прошлого.
Крупнейшая в мире коллекция разбита на сектора, копируя расположение построек в северных селах разных районов Архангельской области.
Рубленые избы, дома–шестистенки, древние храмы и колокольни, зерновые амбары на сваях, напоминающие сказочные «избушки на курьих ножках», - весь мир поморского зодчества собран здесь.
Поражает воображение уникальная коллекция деревянных мельниц.
Экскурсия по одному сектору музея.
Свободное время для самостоятельного осмотра территории музея.
Традиционный северный обед в кафе города.
Окончание программы после 15:00.
Самостоятельный отъезд из Архангельска.
Тур предусматривает проживание в гостинице г. Архангельск.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|номера стандарт
|доплата за одноместное размещение
|Отель «Столица Поморья»
|18 500
|4 000
|Отель «Пур-Наволок Отель»
|20 000
|5 500
Отель «Столица Поморья» расположен в центре Архангельска, на историческом мысе Пур-Наволок. К услугам гостей отеля «Столица Поморья» круглосуточная стойка регистрации и номера с бесплатным Wi-Fi.
Элегантные номера отеля классически оформлены в теплых тонах. В числе удобств собственная ванная комната и телевизор с плоским экраном. Из некоторых номеров открывается вид на Северную Двину.
В ресторане «Бароло» на 1 этаже подают блюда европейской кухни. По субботам для гостей сервируется завтрак с игристым вином.
Отель находится в 450 метрах Гостиного двора XVII века и в 400 метрах от площади Ленина.
Отель «Столица Поморья» находится всего в 300 метрах от автобусной остановки «Троицкий проспект». Поездка до центрального железнодорожного вокзала Архангельска займет 10 минут, а расстояние до аэропорта Архангельска составляет 13 км.
Отель «Пур-Наволок» находится в центре Архангельска, в 5 минутах ходьбы от торгового центра «Панорама». В отеле предусмотрен целый ряд условий для расслабляющего отдыха: работают оздоровительный и спа-центр, паровая баня, массажный кабинет и сауна.
В ресторане на территории отеля можно отведать блюда европейской и русской кухни.
Классические номера отеля располагают телевизором с плоским экраном и кабельными каналами, мини-баром, электрическим чайником и собственной ванной комнатой с ванной и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
В числе прочих удобств бесплатный WiFi, фитнес-центр, бизнес-центр и помещение для проведения конференций/банкетный зал.
За 5 минут можно дойти до музейно-выставочного комплекса «Гостиный двор», за 7 минут – до Архангельского областного краеведческого музея, а за 10 минут – до здания мэрии города.
Расстояние от отеля «Пур-Наволок» до железнодорожного вокзала Архангельска составляет 3,5 км, а до аэропорта Талаги – 14 км.
Программа предполагает продолжительное (до 2-х часов) пребывание на открытом воздухе. Необходимо наличие теплой одежды и удобной теплой обуви для прогулок по зимнему лесу. Для посещения пещер нужно надевать теплую, желательно непромокаемую обувь и одежду, которую не жалко испачкать.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Тур состоится при группе от 4-х человек.
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