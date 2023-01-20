Узоры северной зимы. Архангельск

Узоры, создаваемые северной зимой, причудливы и многообразны

4.7
3 отзыва
Узоры, создаваемые северной зимой, причудливы и многообразны, как причудлива, многообразна и неповторима вся северная земля. Мы приглашаем вас провести три незабываемых зимних дня в Архангельске – столице поморского края.

Вас ждут настоящая зима, заснеженные улицы и дома, старинная деревянная архитектура уникального музея под открытым небом, ледяные дворцы пещер и неповторимое узорочье народных сказок.
Узоры северной зимы. Архангельск
Узоры северной зимы. Архангельск
Узоры северной зимы. Архангельск
Узоры северной зимы. Архангельск
Узоры северной зимы. Архангельск
Узоры северной зимы. Архангельск
Узоры северной зимы. Архангельск
Узоры северной зимы. Архангельск
Узоры северной зимы. Архангельск
Узоры северной зимы. Архангельск
Узоры северной зимы. Архангельск
Узоры северной зимы. Архангельск
Узоры северной зимы. Архангельск
Узоры северной зимы. Архангельск
Узоры северной зимы. Архангельск
Узоры северной зимы. Архангельск
Узоры северной зимы. Архангельск
Узоры северной зимы. Архангельск
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Архангельск
Архангельск
Прогуляемся по улочкам северного города, рожденного морем
"Малые Корелы"
"Малые Корелы"
Побываем в уникальном музее деревянного зодчества под открытым небом
Пинежские пещеры
Пинежские пещеры
Посетим подземные карстовые гроты и системы, самые большие и многочисленные в Европейской части России
"Быль и небыль Поморского края"
"Быль и небыль Поморского края"
Совершим путешествие в мир сказок, во время которого познакомимся с укладом жизни, бытом и народным творчеством жителей Русского Севера

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия по зимнему Архангельску. Экскурсионно-музейная программа «Быль и небыль Поморского края»

Прибытие в Архангельск.

Самостоятельное заселение в гостиницу или вещи в камеру хранения.

За дополнительную плату возможна встреча на ж/д вокзале или в аэропорту и трансфер в гостиницу.

В 10:00 встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.

Экскурсионно-музейная программа «Быль и небыль Поморского края» - увлекательное путешествие в мир северных сказок, во время которого вы познакомитесь с укладом жизни, бытом и народным творчеством жителей Русского Севера.

Вас ждет обзорная экскурсия по зимнему Архангельску, гдепознакомитесь с четырехвековой историей города, многообразной жизнью современного Архангельска, его основными достопримечательностями.

Знакомство с Архангельском и северными сказками продолжается на пешеходной улице Чумбарова-Лучинского.

Здесь сохранились уникальные поморские дома с резными наличниками, изящными крылечками, просторные купеческие усадьбы.

После прогулки по пешеходной улице вас ждут северные угощения и теплая беседа о поморских сказках, их создателях и главных героях.

Мы познакомимся с поморскими промыслами, которые актуальны и в современное время!

Вы поймете, что Поморье - край особенный, необъятный, притягательный и такой любимый!

Традиционный северный обед в кафе города в середине программы.

Окончание экскурсионной программы после 17-00

Свободное время.

Ужин самостоятельно.

Обзорная экскурсия по зимнему Архангельску. Экскурсионно-музейная программа «Быль и небыль Поморского края»Обзорная экскурсия по зимнему Архангельску. Экскурсионно-музейная программа «Быль и небыль Поморского края»Обзорная экскурсия по зимнему Архангельску. Экскурсионно-музейная программа «Быль и небыль Поморского края»Обзорная экскурсия по зимнему Архангельску. Экскурсионно-музейная программа «Быль и небыль Поморского края»
2 день

Экскурсия «Ледяные дворцы пещер»

Завтрак в гостинице.

В 08:00 загородная автобусная экскурсия «Ледяные дворцы пещер».

Пинежские пещеры – уникальное природное явление: подземные карстовые гроты и системы, самые большие и многочисленные в Европейской части России.

Во время поездки Вам откроется удивительный мир пещер, где вечный холод и мрак хранят тайны ушедших веков.

Залы, галереи и ручьи, застывшие потоки воды, фигурные сосульки, потолки гротов, покрытые мягкими и хрупкими снежинками, и бриллиантовый блеск ледяных кристаллов карстовых пещер запомнятся вам навсегда

Обед в дорожном кафе (самостоятельно).

Возвращение в Архангельск после 17-00.

Свободное время.

Ужин самостоятельно.

Экскурсия «Ледяные дворцы пещер»Экскурсия «Ледяные дворцы пещер»Экскурсия «Ледяные дворцы пещер»Экскурсия «Ледяные дворцы пещер»
3 день

Экскурсия в Музей деревянного зодчества «Малые Карелы»

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров, вещи в камеру хранения

Экскурсия в Музей деревянного зодчества «Малые Карелы».

Этот уникальный музей под открытым небом сохранил для потомков неповторимые творения народной архитектуры, и показывает жизнь и быт русской северной деревни прошлого.

Крупнейшая в мире коллекция разбита на сектора, копируя расположение построек в северных селах разных районов Архангельской области.

Рубленые избы, дома–шестистенки, древние храмы и колокольни, зерновые амбары на сваях, напоминающие сказочные «избушки на курьих ножках», - весь мир поморского зодчества собран здесь.

Поражает воображение уникальная коллекция деревянных мельниц.

Экскурсия по одному сектору музея.

Свободное время для самостоятельного осмотра территории музея.

Традиционный северный обед в кафе города.

Окончание программы после 15:00.

Самостоятельный отъезд из Архангельска.

Экскурсия в Музей деревянного зодчества «Малые Карелы»Экскурсия в Музей деревянного зодчества «Малые Карелы»Экскурсия в Музей деревянного зодчества «Малые Карелы»Экскурсия в Музей деревянного зодчества «Малые Карелы»

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице г. Архангельск.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

номера стандартдоплата за одноместное размещение
Отель «Столица Поморья»18 5004 000
Отель «Пур-Наволок Отель»20 0005 500

Варианты проживания

Отель «Столица Поморья»

2 ночи

Отель «Столица Поморья» расположен в центре Архангельска, на историческом мысе Пур-Наволок. К услугам гостей отеля «Столица Поморья» круглосуточная стойка регистрации и номера с бесплатным Wi-Fi.

Элегантные номера отеля классически оформлены в теплых тонах. В числе удобств собственная ванная комната и телевизор с плоским экраном. Из некоторых номеров открывается вид на Северную Двину.

В ресторане «Бароло» на 1 этаже подают блюда европейской кухни. По субботам для гостей сервируется завтрак с игристым вином.

Отель находится в 450 метрах Гостиного двора XVII века и в 400 метрах от площади Ленина.

Отель «Столица Поморья» находится всего в 300 метрах от автобусной остановки «Троицкий проспект». Поездка до центрального железнодорожного вокзала Архангельска займет 10 минут, а расстояние до аэропорта Архангельска составляет 13 км.

Отель «Столица Поморья»Отель «Столица Поморья»Отель «Столица Поморья»Отель «Столица Поморья»Отель «Столица Поморья»Отель «Столица Поморья»Отель «Столица Поморья»Отель «Столица Поморья»Отель «Столица Поморья»Отель «Столица Поморья»Отель «Столица Поморья»Отель «Столица Поморья»

Отель «Пур-Наволок»

2 ночи

Отель «Пур-Наволок» находится в центре Архангельска, в 5 минутах ходьбы от торгового центра «Панорама». В отеле предусмотрен целый ряд условий для расслабляющего отдыха: работают оздоровительный и спа-центр, паровая баня, массажный кабинет и сауна.

В ресторане на территории отеля можно отведать блюда европейской и русской кухни.

Классические номера отеля располагают телевизором с плоским экраном и кабельными каналами, мини-баром, электрическим чайником и собственной ванной комнатой с ванной и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

В числе прочих удобств бесплатный WiFi, фитнес-центр, бизнес-центр и помещение для проведения конференций/банкетный зал.

За 5 минут можно дойти до музейно-выставочного комплекса «Гостиный двор», за 7 минут – до Архангельского областного краеведческого музея, а за 10 минут – до здания мэрии города.

Расстояние от отеля «Пур-Наволок» до железнодорожного вокзала Архангельска составляет 3,5 км, а до аэропорта Талаги – 14 км.

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Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в гостинице выбранной категории
  • Питание, указанное в программе тура
  • Экскурсионное обслуживание по программе
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Входные билеты
  • Услуги гида
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Архангельска и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Трансфер из аэропорта в день приезда и в аэропорт в последний день тура
  • Экскурсии и услуги, указанные как «самостоятельно» или «за дополнительную плату»
  • Музей деревянного зодчества «Малые Карелы»:участие в игровых программахпосещение гостевой (чайной) избы.
  • Участие в игровых программах
  • Посещение гостевой (чайной) избы
Место начала и завершения?
г. Архангельск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Программа предполагает продолжительное (до 2-х часов) пребывание на открытом воздухе. Необходимо наличие теплой одежды и удобной теплой обуви для прогулок по зимнему лесу. Для посещения пещер нужно надевать теплую, желательно непромокаемую обувь и одежду, которую не жалко испачкать.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какое минимальное количество участников?

Тур состоится при группе от 4-х человек.

Какие сувениры можно привезти из Архангельска?

Традиционные сувениры Архангельской области:

  • щепная птица счастья;
  • каргопольская глиняная игрушка;
  • резные изделия из дерева, бересты;
  • изделия из холмогорской резной кости;
  • украшения с архангельскими бриллиантами;
  • косметические наборы из водорослей.

Гастрономические сувениры из Архангельской области:

  • рыба;
  • северные ягоды (клюква, морошка, брусника, черника и др.);
  • оленина;
  • мармелад на основе агар-агара;
  • традиционный расписной пряник козуля.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
К
20 янв 2023
С Большой страной мы были в трёх турах, всё хорошо и чётко организовано, легко выбирать, бронировать. На все вопросы отвечают, поддержка клиентов работает на отлично. Надеемся на дальнейшее сотрудничество!
М
12 янв 2023
Принимающая сторона -"Ветер перемен". Всё было организовано на достаточно хорошем уровне, однако, есть и некоторые минусы.
1) экскурсия в Ломоносово. На острове не было света, поэтому посещение музея проходило при свете фонариков мобильных телефонов. И мы остались без мастер-класса резьбы по кости. Но, хочется отметить, что сотрудники музея всё очень интересно рассказывали. Однако, чтобы избежать негатива со стороны туристов необходимо продумать взаимозаменяемость экскурсионных дней.
2) в первый день гид всё время куда-то торопилась, начинала свой рассказ, не дожидаясь основной части группы. При переходе из одного музея в другой убежала вперёд настолько, что некоторые туристы почти потеряли её из виду и чуть не заблудились в незнакомом городе. Прогулка по красивейшей заповедной улице была слишком быстрой и почти не информативной. В следующие дни была другой гид, к которой претензий нет.
3) интереснейшая поездка в Пинежье была омрачена транспортным средством. Это был микроавтобус Мерседес с номером К860ОН29. Сразу скажу, что к водителю претензий нет, он молодец. Но в этом автомобиле явно лишний ряд сидений (предпоследний). Колени упирались в спинку впереди стоящего кресла настолько, что у меня остались синяки, как и у той женщины, которая сидела позади меня. На обратном пути в подвеске начало что-то стучать и греметь, слава богу, что мы добрались до гостиницы. Опять же, спасибо водителю. Уважаемые организаторы, данный автомобиль необходимо поменять!
Несмотря на все эти минусы (которые можно легко устранить), сам тур однозначно рекомендую!
Н
9 янв 2023
Путешествие для тех, кто любит русский север. Для тех, кому интересна история нашего государства, для тех, кто гордится своей страной. За три дня можно только посмотреть и узнать маленькую толику того, что связано Архангельским краем и Белым морем. Столица Архангельской области современный город, в котором есть интереснейшие музеи и замечательная набережная для прогулок. Жаль, что на музей в Гостином дворе было всего 50 минут. Малые Корелы великолепнейший и очень красивый музей деревянной архитектуры под открытым небом. Пинежье сказочный по красоте край. Очень интересный краеведческий музей в Северодвинске. И конечно же, могучая Северная Двина.

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