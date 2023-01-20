1 день

Обзорная экскурсия по зимнему Архангельску. Экскурсионно-музейная программа «Быль и небыль Поморского края»

Прибытие в Архангельск.

Самостоятельное заселение в гостиницу или вещи в камеру хранения.

За дополнительную плату возможна встреча на ж/д вокзале или в аэропорту и трансфер в гостиницу.

В 10:00 встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.

Экскурсионно-музейная программа «Быль и небыль Поморского края» - увлекательное путешествие в мир северных сказок, во время которого вы познакомитесь с укладом жизни, бытом и народным творчеством жителей Русского Севера.

Вас ждет обзорная экскурсия по зимнему Архангельску, гдепознакомитесь с четырехвековой историей города, многообразной жизнью современного Архангельска, его основными достопримечательностями.

Знакомство с Архангельском и северными сказками продолжается на пешеходной улице Чумбарова-Лучинского.

Здесь сохранились уникальные поморские дома с резными наличниками, изящными крылечками, просторные купеческие усадьбы.

После прогулки по пешеходной улице вас ждут северные угощения и теплая беседа о поморских сказках, их создателях и главных героях.

Мы познакомимся с поморскими промыслами, которые актуальны и в современное время!

Вы поймете, что Поморье - край особенный, необъятный, притягательный и такой любимый!

Традиционный северный обед в кафе города в середине программы.

Окончание экскурсионной программы после 17-00

Свободное время.

Ужин самостоятельно.