Прибытие в Архангельск.
Самостоятельный заезд в гостиницу.
10:45 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Авто-пешеходная экскурсия «Северный город Архангельск».
Город рожден морем, и жизнь его на протяжении четырех веков связана с морем.
Первые морские ворота страны, родина отечественного судостроения.
Экскурсия знакомит с четырехвековой историей города, многообразной жизнью современного Архангельска, его основными достопримечательностями.
Гостиные дворы, Соловецкое и Сурское подворье, памятники Ломоносову и Петру Первому, старинные деревянные дома – все это не оставит Вас равнодушными.
Обед в кафе.
Экскурсия «Деревянное зодчество Русского Севера» с посещением музея деревянного зодчества «Малые Корелы».
Этот уникальный музей под открытым небом сохранил для потомков неповторимые творения народной архитектуры и показывает жизнь и быт русской северной деревни прошлого.
Крупнейшая в мире коллекция разбита на сектора, копируя расположение построек в северных сёлах разных районов Архангельской области.
Экскурсия «Таинство северного пряника» с мастер-классом по росписи северного пряника – «козули». Много традиций хранится в Поморье с давних времён.
Одна из таких старинных традиций, пришедших к нам из глубокой древности, является выпечка наших северных пряников – «козуль».
Свободное время.
Ужин самостоятельно.
(вкл. питание: завтрак, обед).
Освобождение номеров.
Ранний выезд из гостиницы к месту стоянки кочевых оленеводов (общее время в пути 6 – 7 часов).
Экскурсия в стойбище оленеводов.
Оленеводы – это тундровое население, которое ведет традиционный кочевой образ жизни.
Люди, которые остались верны своим предкам и продолжают жить в тундре, в своих чумах, круглый год переезжают с одного пастбища на другое вместе со своими семьями и оленьими стадами.
Олень – это смысл жизни для жителя тундры.
От него он получает все: и пищу, и жилище, и одежду, и средство передвижения, и деньги, которые выручают за мясо, шкуры, рога.
Катание на оленьих упряжках (доп. плата).
По желанию можно купить оленину, изделия из шкуры оленя.
Обед в кафе.
Размещение в туристическом комплексе.
Свободное время.
Баня (доп. плата).
(вкл. питание: обед).
Завтрак.
Освобождение номеров.
Экскурсия в зимние карстовые пещеры «Ледяные дворцы пещер».
Во время поездки Вам откроется удивительный мир пещер, где вечный холод и мрак хранят тайны ушедших веков.
Залы, галереи и ручьи, застывшие потоки воды, фигурные сосульки, потолки гротов, покрытые мягкими и хрупкими снежинками и бриллиантовый блеск ледяных кристаллов карстовых пещер запомнятся вам навсегда!
Обед в кафе.
Прибытие в Архангельск после 19:00.
(вкл. питание: завтрак, обед).
Тур предусматривает проживание в гостинице г. Архангельск и на туркомплексе "Голубино".
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:
Доплата за одноместное размещение – 5 000 руб.
Стоимость дополнительных суток (после или до тура по желанию туриста):
Одноместное размещение, номер Стандарт:
Пур-Наволок отель 4* – 4500 руб. /сутки;
Столица Поморья 3* – 3600 руб. /сутки;
Двухместное размещение, номер Стандарт:
Пур-Наволок отель 4* – 6000 руб. /сутки;
Столица Поморья 3* – 4200 руб. /сутки.
Возможна услуга «ранний заезд» за дополнительную плату. Стоимость уточнять при бронировании.
Указаны возможные варианты размещения. Указанные объекты размещения могут быть заменены на аналогичные по решению туроператора.
Отель «Столица Поморья» расположен в центре Архангельска, на историческом мысе Пур-Наволок. К услугам гостей отеля «Столица Поморья» круглосуточная стойка регистрации и номера с бесплатным Wi-Fi.
Элегантные номера отеля классически оформлены в теплых тонах. В числе удобств собственная ванная комната и телевизор с плоским экраном. Из некоторых номеров открывается вид на Северную Двину.
В ресторане «Бароло» на 1 этаже подают блюда европейской кухни. По субботам для гостей сервируется завтрак с игристым вином.
Отель находится в 450 метрах Гостиного двора XVII века и в 400 метрах от площади Ленина.
Отель «Столица Поморья» находится всего в 300 метрах от автобусной остановки «Троицкий проспект». Поездка до центрального железнодорожного вокзала Архангельска займет 10 минут, а расстояние до аэропорта Архангельска составляет 13 км.
Лесной отель «Голубино» с бесплатной частной парковкой расположен в поселке Голубино, на берегу реки Пинега. К услугам гостей ресторан и комната для игр.
Все номера оснащены телевизором. Из некоторых номеров открывается вид на реку или сад. Номера со всеми удобствами.
В распоряжении гостей частный пляж, прямой доступ к лыжным склонам, помещение для хранения лыж и пункт проката лыжного снаряжения. Гости могут поиграть в бильярд или взять книгу в библиотеке.
В местах общего пользования предоставляется бесплатный Wi-Fi.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
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