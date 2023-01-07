Заповедная Чудь. Отдых в Пинежье летом и весной

Пинежье - это такое место, где до сих пор сами деревни являются музеями

5
3 отзыва
Пинежье – это такое место, где до сих пор сами деревни являются музеями под открытым небом, где из поколения в поколение поются народные песни, а бабушкины сарафаны служат по прямому назначению, где прошлое и нынешнее переплелось, что является вечно живым и единым.
Заповедная Чудь. Отдых в Пинежье летом и весной
Заповедная Чудь. Отдых в Пинежье летом и весной
Заповедная Чудь. Отдых в Пинежье летом и весной
Заповедная Чудь. Отдых в Пинежье летом и весной
Заповедная Чудь. Отдых в Пинежье летом и весной
Заповедная Чудь. Отдых в Пинежье летом и весной
Заповедная Чудь. Отдых в Пинежье летом и весной
Заповедная Чудь. Отдых в Пинежье летом и весной
Заповедная Чудь. Отдых в Пинежье летом и весной
Заповедная Чудь. Отдых в Пинежье летом и весной
Заповедная Чудь. Отдых в Пинежье летом и весной
Заповедная Чудь. Отдых в Пинежье летом и весной
Заповедная Чудь. Отдых в Пинежье летом и весной
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

"Малые Корелы"
"Малые Корелы"
Побываем в уникальном музее деревянного зодчества под открытым небом
Пинежские пещеры
Пинежские пещеры
Посетим удивительную карстовую пещеру
Кулинарный мастер-класс
Кулинарный мастер-класс
По желанию научимся печь северные калачи

Программа тура по дням

1 день

Встреча, музей «Малые Корелы»

09:00 Встреча с гидом на ж/д вокзале Архангельска.

Экскурсия в Музей деревянного зодчества и народной культуры «Малые Карелы».

Обед в кафе.

12:50 Групповой трансфер в туристический комплекс «Голубино» (4 часа).

Размещение.

Ужин.

Свободное время.

Русская банька с парком и веничком (за дополнительную плату).

Встреча, музей «Малые Корелы»Встреча, музей «Малые Корелы»Встреча, музей «Малые Корелы»Встреча, музей «Малые Корелы»
2 день

Заповедник "Пинежский", водопад "Святой источник"

Завтрак.

Знакомство с природоохранным заповедником «Пинежский».

Экологическая прогулка по заповедному лесу и экскурсия на водопад «Святой источник».

Обед.

Свободное время.

Ужин.

Свободное время.

Русская банька с парком и веничком (за дополнительную плату).

Заповедник "Пинежский", водопад "Святой источник"Заповедник "Пинежский", водопад "Святой источник"Заповедник "Пинежский", водопад "Святой источник"Заповедник "Пинежский", водопад "Святой источник"
3 день

Экскурсия в карстовую пещеру, мастер-класс

Завтрак.

Экскурсия в карстовую пещеру.

Обед.

Свободное время.

Мастер-класс «Печём калачи» - все желающие смогут научиться печь северные калачи (за дополнительную плату).

Ужин.

Свободное время.

Русская банька с парком и веничком (за дополнительную плату).

Экскурсия в карстовую пещеру, мастер-классЭкскурсия в карстовую пещеру, мастер-классЭкскурсия в карстовую пещеру, мастер-классЭкскурсия в карстовую пещеру, мастер-класс
4 день

Поселок Пинега, краеведческий музей

Завтрак.

Поездка в посёлок Пинега.

Обзорная экскурсия «Наследие купцов Володиных».

Экскурсия в краеведческий музей (за дополнительную плату).

Возвращение в гостиничный комплекс.

Обед.

Свободное время.

Ужин.

Свободное время.

Русская банька с парком и веничком (за дополнительную плату).

Поселок Пинега, краеведческий музейПоселок Пинега, краеведческий музейПоселок Пинега, краеведческий музейПоселок Пинега, краеведческий музей
5 день

Экскурсия на Красную Горку, отъезд

Завтрак.

Экскурсия на Красную Горку.

Осмотр Красногорского-Богородицкого монастыря 1604 года (недействующий) и места захоронения князя В. В. Голицына.

Обед.

Освобождение номеров.

17:00 Групповой трансфер в Архангельск на ж/д вокзал (время в пути 4 часа).

Прибытие в Архангельск после 21:00.

Ранний трансфер за доп. плату по предварительному заказу (800 руб/чел).

Проживание

Тур предусматривает проживание в лесном отеле «Голубино».

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

  • номер категории «Эконом» - 23 500 руб/чел.;
  • номер категории «Стандарт» - 27 000 руб/чел.

Доплата за 1-но местное размещение:

  • номер категории "стандарт"– 7 500 руб. /чел.;
  • номер категории "комфорт"– 8 000 руб. /чел.

Тур состоится при группе от 2-х человек.

Варианты проживания

Лесной отель «Голубино»

4 ночи

Лесной отель «Голубино» с бесплатной частной парковкой расположен в поселке Голубино, на берегу реки Пинега. К услугам гостей ресторан и комната для игр.

Все номера оснащены телевизором. Из некоторых номеров открывается вид на реку или сад. Номера со всеми удобствами.

В распоряжении гостей частный пляж, прямой доступ к лыжным склонам, помещение для хранения лыж и пункт проката лыжного снаряжения. Гости могут поиграть в бильярд или взять книгу в библиотеке.

В местах общего пользования предоставляется бесплатный Wi-Fi.

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Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в номере выбранной категории
  • Трехразовое питание (по туру предоставляется комплексное питание. Изменение комплекса блюд возможно только по предварительному согласованию и за доп. плату)
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Групповой трансфер Архангельск – Голубино – Архангельск
  • Экскурсионное обслуживание по программе
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Архангельска и обратно
  • Ранний трансфер по предварительному заказу – 800 руб/чел.
  • Питание, не указанное в программе
  • Экскурсии и услуги, указанные как «самостоятельно» или «за дополнительную плату».
  • Баня
Место начала и завершения?
г. Архангельск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Программа предполагает продолжительное (до 2-х часов) пребывание на открытом воздухе. Необходимо наличие теплой одежды и удобной обуви по сезону для прогулок. Для посещения пещер нужно надевать теплую, желательно непромокаемую обувь и одежду, которую не жалко испачкать.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какие сувениры можно привезти из Архангельска?

Традиционные сувениры Архангельской области:

  • щепная птица счастья;
  • каргопольская глиняная игрушка;
  • резные изделия из дерева, бересты;
  • изделия из холмогорской резной кости;
  • украшения с архангельскими бриллиантами;
  • косметические наборы из водорослей.

Гастрономические сувениры из Архангельской области:

  • рыба;
  • северные ягоды (клюква, морошка, брусника, черника и др.);
  • оленина;
  • мармелад на основе агар-агара;
  • традиционный расписной пряник козуля.
Какое минимальное количество участников?

Тур состоится при группе от 2-х человек.

Как организовано питание в туре?

По туру предоставляется комплексное питание. Изменение комплекса блюд возможно только по предварительному согласованию и за доп. плату.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
7 янв 2023
Данный тур "Сказка Русского Севера" очень понравился. Мы посетили музей "Малые корелы", побывали в Пинежье (удивительная красота), также познакомились с историей города Архангельска и г. Северодвинска. Посетили мастер-класс по изготовлению пряника - козули. В общем, остались только приятные и незабываемые впечатления. Организация тура была на высшем уровне - гостиница, транспорт были очень хорошие. Так что путешествовать с Большой страной одно удовольствие! Огромное спасибо за организацию экскурсий!
В
7 янв 2023
Спасибо большое организаторам тура
Особенно благодарна нашим сопровождающим Валентине и Екатерине за их любовь к родному краю, которой они заряжает гостей
Также благодарим водителей за вождение в зимних условиях, транспорт был вовремя комфортно и безопасность
Пожелание пересмотреть меню обеда, так как после сказки леса и пещер салат 'оливье" странно
Ведь есть прекрасные блюда поморской кухни
Спасибо развития и процветания компании
Т
17 окт 2022
Очень профессионально и Мега душевно).

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