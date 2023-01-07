09:00 Встреча с гидом на ж/д вокзале Архангельска.
Экскурсия в Музей деревянного зодчества и народной культуры «Малые Карелы».
Обед в кафе.
12:50 Групповой трансфер в туристический комплекс «Голубино» (4 часа).
Размещение.
Ужин.
Свободное время.
Русская банька с парком и веничком (за дополнительную плату).
Завтрак.
Знакомство с природоохранным заповедником «Пинежский».
Экологическая прогулка по заповедному лесу и экскурсия на водопад «Святой источник».
Обед.
Свободное время.
Ужин.
Свободное время.
Русская банька с парком и веничком (за дополнительную плату).
Завтрак.
Экскурсия в карстовую пещеру.
Обед.
Свободное время.
Мастер-класс «Печём калачи» - все желающие смогут научиться печь северные калачи (за дополнительную плату).
Ужин.
Свободное время.
Русская банька с парком и веничком (за дополнительную плату).
Завтрак.
Поездка в посёлок Пинега.
Обзорная экскурсия «Наследие купцов Володиных».
Экскурсия в краеведческий музей (за дополнительную плату).
Возвращение в гостиничный комплекс.
Обед.
Свободное время.
Ужин.
Свободное время.
Русская банька с парком и веничком (за дополнительную плату).
Завтрак.
Экскурсия на Красную Горку.
Осмотр Красногорского-Богородицкого монастыря 1604 года (недействующий) и места захоронения князя В. В. Голицына.
Обед.
Освобождение номеров.
17:00 Групповой трансфер в Архангельск на ж/д вокзал (время в пути 4 часа).
Прибытие в Архангельск после 21:00.
Ранний трансфер за доп. плату по предварительному заказу (800 руб/чел).
Тур предусматривает проживание в лесном отеле «Голубино».
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
Доплата за 1-но местное размещение:
Тур состоится при группе от 2-х человек.
Лесной отель «Голубино» с бесплатной частной парковкой расположен в поселке Голубино, на берегу реки Пинега. К услугам гостей ресторан и комната для игр.
Все номера оснащены телевизором. Из некоторых номеров открывается вид на реку или сад. Номера со всеми удобствами.
В распоряжении гостей частный пляж, прямой доступ к лыжным склонам, помещение для хранения лыж и пункт проката лыжного снаряжения. Гости могут поиграть в бильярд или взять книгу в библиотеке.
В местах общего пользования предоставляется бесплатный Wi-Fi.
Программа предполагает продолжительное (до 2-х часов) пребывание на открытом воздухе. Необходимо наличие теплой одежды и удобной обуви по сезону для прогулок. Для посещения пещер нужно надевать теплую, желательно непромокаемую обувь и одежду, которую не жалко испачкать.
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Традиционные сувениры Архангельской области:
Гастрономические сувениры из Архангельской области:
Тур состоится при группе от 2-х человек.
По туру предоставляется комплексное питание. Изменение комплекса блюд возможно только по предварительному согласованию и за доп. плату.