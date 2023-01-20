06:34 – Прибытие на станцию Няндома поездом № 10 С-Петербург – Архангельск.
10:27 – Прибытие на станцию Няндома поездом № 118 Москва – Архангельск.
10:30 – Встреча туристов у центрального входа на жд вокзал со стороны перрона.
Трансфер в Каргополь (78 км).
11:30 – Прибытие в Каргополь.
Обед в кафе.
Пешеходная обзорная экскурсия по самым замечательным и памятным местам города.
С любой точки открывается красивый вид, и в любой точке вы окажетесь на "перекрестке" истории.
Над широким разливом реки Онеги идет набережная.
В центре города русские мастера сложили высокую колокольню с триумфальной аркой в первом ярусе для встречи императрицы Екатерины Великой.
А если пройти под этой аркой, как раз выйдешь к собору времен Ивана Грозного.
Экскурсия на выставку «Каргополье с древнейших времён».
В экспозиции представлена история каргопольской крепости, предметы раскопок XVII века, в том числе оружие, пушки, ядра и т. п.
Посетителям представят уникальную икону "Борис и Глеб на фоне горящей каргопольской крепости", написанную "1700 года мая 1 дня" в память о чудесном спасении Каргополя от пожара, расскажут об осаде каргопольской крепости польско-литовскими отрядами в 1612 году и успехах каргопольцев.
Посещение сувенирного магазина.
Трансфер в Гостевой дом «Каргопольская слобода» в 12 км от Каргополя на берегу реки Онеги.
Размещение в номерах с удобствами.
Самостоятельное знакомство с городом (по желанию организуется групповой трансфер в Каргополь) По Каргополю можно просто гулять без всякой цели и получать удовольствие от всего увиденного. Другой воздух, другой ритм, другие мысли. Затейливые дома из разных эпох, кое-где дощатые тротуары, тихие провинциальные улочки.
По желанию, на выбор, самостоятельное посещение:
Ужин самостоятельно.
Завтрак в гостевом доме.
08:30 – Выезд в Кенозерский национальный Парк.
Автобусный маршрут 90 километров.
Эти места очень важны для понимания особенностей Русского Севера и получения удивительных впечатлений.
Это особо охраняемая природная территория, претендующая на включение в мировой список Всемирного наследия Юнеско.
Кенозерский парк – один из последних островков русского жизненного уклада, традиций, культуры.
Его частичка представлена в программе путешествия.
На маршруте встретится уникальный памятник природы дамба-водораздел Северного Ледовитого и Атлантического океанов.
Туристы поднимаются на Хижгору к церкви Александра Свирского.
Со звонницы храма открывается замечательный вид на обширную озерную систему.
Далее можно совершить прогулку по архитектурному парку «Кенозерские бирюльки».
Здесь воссозданы памятники деревянного зодчества Кенозерья – часовни, избы, хозяйственные постройки в миниатюре.
Деревенский обед в «Рукодельной избе».
Продолжение маршрута – в село Большие Лядины (37 км).
Здесь стоит многоглавая Богоявленская церковь с затейливым и не встречающимся более нигде полукруглым крыльцом-гульбищем.
Приятно прогуляться по деревне мимо старых воротных колодцев и других примет северного села, зайти в этнографический музей «Лядинское узорочье», где сошлись предметы крестьянского быта и льняного промысла.
При наличии проезжей дороги и с учетом продолжительности светового дня возможен заезд в бывшую деревню Красная Ляга, где на берегу ушедшего карстового озера сохранилась самая ранняя на Каргополье шатровая Сретено-Михайловская церковь (1655 г.).
Возвращение в Каргополь после 18-00.
Свободное время. Ужин самостоятельно.
Завтрак в гостевом доме. Освобождение номеров.
08:30 – Автобусно-пешеходная экспедиция в «Ошевенскую волость».
Кроме села Ошевенское путь будет в деревни Саунино и Погост (50 км).
Это второе по значению место в Каргополье, где непременно следует побывать.
Здесь одновременно сосуществуют старинный возрождающийся монастырь, деревянное зодчество и традиционные для Русского севера ремёсла.
Село Ошевенское – выдающийся историко-ландшафтный памятник Русского Севера.
Жилая застройка в старинной планировке органично сосуществуют с часовнями, церквями, комплексом монастыря.
Но сохранились здесь и артефакты еще языческой культуры – обетные кресты, святая роща, культовые поклонные камни – следовики. И это удивительно!
В селе Саунино осмотр церкви Иоанна Златоуста (1665 г.).
Внутри храм перекрыт живописным потолком – «расписными небесами».
Шестигранная колокольня XVIII века придает всему ансамблю законченный неповторимый облик.
Ансамбли памятников деревянного зодчества ожидают и в деревне с замечательным названием Погост.
В древности это слово обозначало не только кладбище, но и некое общее место близких поселений.
Поселения сохранились не все, а вот деревня Погост сохранилась и входит в Ассоциацию самых красивых деревень России.
Деревенский обед из блюд каргопольской кухни.
Хлеб и пироги из русской печи – для кого-то забытый, а кому-то неведомый вкус.
Простая и вкусная еда: наваристый суп и рыба «по северному», разносолы да каша ошевенская.
После обеда едем в село Архангело, где на левом берегу реки Онеги стоят две деревянные церкви — Архангела Михаила (1715 г.) и Сретения Господня (1820 г.).
Первая уникальна тем, что завершена кубоватой кровлей, известной только в Поонежье и на прионежском берегу Белого моря.
Сретенская церковь имеет шлемовидную кровлю с завершением главкой.
Храм Сретения Господня относится к типу ярусных храмов.
14:30 – Трансфер в Архангельск. Время в пути 6 часов, делаются остановки в пути.
Прибытие в Архангельск после 20-00. Заселение в гостиницу.
Свободное время. Ужин самостоятельно.
Завтрак в отеле.
08:50 – Встреча с гидом в холле отеля.
Загородная экскурсия «Северодвинск – город у Белого моря».
Северодвинск – второй по величине город Архангельской области, город-труженик, промышленный и портовый гигант.
Особенные достопримечательности Северодвинска – деревянные дома, выполненные по индивидуальным проектам и не встречающиеся в других городах.
В отличие от северных городов с барачной деревянной застройкой середины XX века, Северодвинск имеет свое уникальное лицо!
Посещение Северодвинского краеведческого музея.
«Музейная субмарина» – комплексное занятие с интерактивными экспонатами «Лодка в чемодане», «Переменная плавучесть», «Залп!», «Глаза и уши».
Нам предстоит создание интерактивной сборной модели атомной подводной лодки проекта 971.
Собирая «конструктор» (размер готовой модели около метра), вы получите популярные представления о многих технических решениях в области конструирования и технологии строительства атомных подводных лодок, о внутреннем устройстве и оборудовании помещений.
Переезд на берег Белого моря на остров Ягры.
В наши дни это живописное побережье является излюбленным местом отдыха.
Вековые сосны на песчаных дюнах и ледяные торосы Белого моря никого не оставляют равнодушным.
Возвращение в Архангельск.
14:00 – Обед в кафе.
15:00 – Обзорная экскурсия «Архангельск – столица Поморья».
Архангельск – самый крупный торговый порт России, а Северная Двина – великолепная доминанта всего Архангельска.
Видимо, воды могучей красавицы уносят от города весь негатив и невзгоды, и все, кто бывал в Архангельске, отмечают особый покой и умиротворение города и его обитателей.
На набережной Северной Двины, сосредоточено множество интересных туристических объектов.
Здесь находятся туристические хиты Архангельска – памятник Петру I и тюленю-спасителю.
Интересна и Успенская церковь, построенная в начале нынешнего столетия – архитектура, убранство история этого храма вызывает живейший интерес у туристов.
С набережной Северной Двины открывается панорама островной части Архангельска, среди которой выделяется остров Соломбала – колыбель российского флота и база многих полярных экспедиций.
17:00 – Экскурсия «Таинство северного пряника» с мастер-классом по росписи северного пряника – «козули».
Много традиций хранится в Поморье с давних времён.
Одна из таких старинных традиций, пришедших к нам из глубокой древности, является выпечка наших северных пряников – «козуль».
В трансформированном виде древний праздничный обряд сохраняется и живет в наши дни в искусстве мастеров-пряничников.
Традиционный архангельский пряник – «козуля», богато украшенный сахарной поливой, со временем приобрел большое разнообразие сюжетов и изысканность форм декоративного убранства.
Пешеходная прогулка по заповедной улице города.
Здесь сохранились уникальные поморские дома с резными наличниками, изящными крылечками, просторные купеческие усадьбы.
У каждого дома – своя уникальная история.
Вдоль по улице расположились памятники северным сказочникам и их героям.
Свободное время. Ужин самостоятельно
Завтрак в отеле.
08:00 – Загородная экскурсия «Красоты Пинежья» – незабываемые впечатления на всю жизнь! (Время в пути в одну сторону 4 часа).
Мы отправляемся в заповедное Пинежье – край нереальной северной сказки, нетронутой первозданной природы, густых вековых лесов и уникальных северных пещер, скал, бурлящих кристальных рек и водопадов.
Пинежские пещеры – уникальное природное явление: подземные карстовые гроты и системы, самые большие и многочисленные в Европейской части России.
Вам откроется удивительный мир пещер, где вечный холод и мрак хранят тайны ушедших веков.
Сумеречные залы и таинственные галереи, потолки гротов, покрытые мягкими и хрупкими снежинками, фигурные сосульки и ледяные кристаллы с бриллиантовым блеском.
Кажется, что сам Дед Мороз взмахнул своим волшебным посохом и создал это ледяное великолепие…
Обед в кафе в середине программы.
Пешеходная прогулка по экологической тропе к незамерзающему водопаду «Святой источник» (примерно 1,5 км).
Через красивейшие карстовые лога, по густому таежному лесу, мы отправимся к уникальному хрустальному водопаду, который не замерзает даже зимой!
Небольшой, но мощный водопад Святой источник назван так в связи тем, что его водами пользовались монахи Красногорского монастыря.
Экскурсия в Красногорский Богородицкий мужской монастырь (недействующий).
В названии горы слово «красная», то есть красивая, закрепилось неслучайно.
Перед посетителями Красной Горки разворачивается величественная, захватывающая дух панорама.
Осмотр места захоронения князя В. В. Голицына.
Возвращение в Архангельск (Время в пути в одну сторону 4 часа).
Прибытие в Архангельск после 19:00 часов.
Свободное время. Ужин самостоятельно
Завтрак в отеле.
Освобождение номеров. Вещи в камеру хранения.
09:00 – Загородная экскурсия в музей деревянного зодчества и народного искусства «Малые Корелы».
Малые Корелы – лучший в России музей деревянного зодчества под открытым небом и главная достопримечательность Архангельска.
Попав в Малые Корелы, вы окажетесь в России XVIII-XIX веков: крестьянские избы, стройные шатровые храмы Каргополья, Мезени, Пинеги, Подвинья и тянущиеся к небу прекрасные северные сосны создают ощущение патриархальности и необыкновенного умиротворения.
Экскурсионная программа «Святки в северной деревне».
Свободное время для самостоятельного осмотра и участия в традиционных новогодних гуляниях «Поморское новогодние».
Возвращение в Архангельск. Окончание экскурсионной программы после 14:00 часов.
Обед в кафе.
Свободное время. Ужин самостоятельно. Самостоятельный отъезд. Трансферы за доп. плату.
Рекомендуемый отъезд из Архангельска после 19:00
Тур предусматривает проживание в гостиницах по маршруту следования.
Стоимость тура на 1 человека в руб:
|Название гостиницы
|При 2-х местном размещении
|Доплата за 1-но местное размещение
Гостиница «Каргополь» или Гостевой дом «Каргопольская слобода», стандарт (2 ночи)
«Столица Поморья», стандарт (3 ночи)
|55 500
|10 000
Гостевой Дом «Каргопольская слобода» – первый двухэтажный коттедж на территории будущего парка-отеля в 12 км от Каргополя на берегу реки Онеги (построен в 2021 году).
К услугам гостей 8 уютных номеров площадью 14 кв. метров со всеми удобствами (душ, санузел, телевизор) с односпальными кроватями. В одном номере имеется возможность организации двуспальной кровати путем соединения двух кроватей модели «бонприкс» (кровати – трансформеры). В двух номерах имеются дополнительные места (евро-раскладушки). На первом этаже гостевого дома располагается уютных холл-трапезная, где гостей смогут накормить сытными завтраками и ужинами.
На территории коттеджа имеется русская баня с парной, стоянка для автомашин. В свободное время можно взять напрокат пластиковые 3-х местные лодки «Армада» и покататься на веслах по реке Онеге, порыбачить.
Гостиница «Каргополь» расположен в центре города Каргополь, в его историческом, культурном и деловом центре, который прекрасно сочетает в себе деловую активность, сферу развлечений и спокойную размеренную жизнь.
Гостиница располагает богатым номерным фондом и готова удовлетворить пожелания любого клиента, в Гостинице Каргополь Вы можете забронировать как стандартные номера так и номера повышенного комфорта. В числе удобств каждого номера – телевизор с кабельными каналами и собственная ванная комната.
В распоряжении гостей круглосуточная стойка регистрации, банкомат и сувенирный магазин. Осуществляется доставка еды и напитков в номер.
Этот отель расположен в центре Архангельска, на историческом мысе Пур-Наволок. К услугам гостей отеля "Столица Поморья" круглосуточная стойка регистрации и номера с бесплатным Wi-Fi.
Элегантные номера отеля оформлены в классическом стиле в теплых тонах. В каждом номере есть телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Из некоторых номеров открывается вид на реку Северная Двина.
Автобусная остановка "Троицкий проспект" находится всего в 300 м от отеля "Столица Поморья". Центральный железнодорожный вокзал Архангельска находится в 10 минутах езды от отеля, а расстояние до аэропорта Архангельска составляет 13 км.
По туру предоставляется комплексное питание. Изменение комплекса блюд возможно только по предварительному согласованию и за доп. плату.
Да,стоимость индивидуального трансфера (легковой автомобиль до 3-х человек:
Программа предполагает продолжительное (до 3-х часов) пребывание на открытом воздухе. Необходимо наличие теплой одежды и удобной теплой обуви для прогулок по зимнему лесу.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.