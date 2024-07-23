Экскурсии и походы в горы

Найдено 4 экскурсии в категории «Экскурсии и походы в горы» в Ялте, цены от 1 875 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Пленительные вершины Ай-Петри + Ливадийский дворец (из Ялты)
1 отзыв
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Пленительные вершины Ай-Петри + Ливадийский дворец (из Ялты)
Отправьтесь в увлекательное путешествие по Крыму, посетите Ай-Петри и Ливадийский дворец. Насладитесь природными красотами и историческими местами
Начало: Ваш отель в Ялте
Расписание: Ежедневно, по договоренности
14 авг в 09:00
15 авг в 09:00
10 000 за всё до 4 чел.
Восхождение на Ай-Петри - поднимитесь на 1234 метра над уровнем моря
Пешая
82 отзыва
11 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Восхождение на Ай-Петри - поднимитесь на 1234 метра над уровнем моря
Гора Ай-Петри - символ Крыма. Водопады, плато, облака под ногами - всё это стоит того, чтобы преодолеть путь даже в летнюю жару
Начало: Большая Ялта, Кореизское шоссе 3, пос. Мисхор
Расписание: По средам, пятницам и воскресеньям в 9:00
8 авг в 09:00
15 авг в 09:00
1 875 за человека
Самые красивые панорамные виды Крыма с вершин Чатыр-Даг
Пешая
6 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия: Самые красивые панорамные виды Крыма с вершин Чатыр-Даг
Покорите вершину Чатыр-Даг и насладитесь панорамными видами Крыма. Уникальная возможность увидеть Симферополь и Джанкой с высоты 1528 м
Начало: Ялта, троллейбусная станция
Расписание: По будням с 8:00
Завтра в 08:00
7 авг в 08:00
от 3 900 за всё до 6 чел.
Легендарная Боткинская тропа
Пешая
6 часов
Индивидуальная
до 12 чел.
Легендарная Боткинская тропа: индивидуальная экскурсия по Ялте
Прогулка по Боткинской тропе подарит незабываемые впечатления от сосновых лесов, горных речек и видов с вершины Ставри-Кая
Начало: Ялта, улица Кирова, 156
Расписание: Ежедневно, по договоренности
11 авг в 09:00
12 авг в 09:00
от 5 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    23 июля 2024
    Восхождение на Ай-Петри - поднимитесь на 1234 метра над уровнем моря
    Экскурсия с самого начала пошла не по плану, но значит именно так и должно было быть) Рада, что выбрала именно
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    пеший поход, потому что вс красота Ай-Петри раскрылась после посещения зубцов! На зубцах не понравилось, слишком много людей, и если бы мы доехали только до этой точки и потом вернулись обратно, то я бы была разочарована. Мы пошли дальше и там открывались потрясающие виды, которыми мы любовались в тишине в скромном составе и там же пообедали. Довелось увидеть воочию косулю или олененка (не поняла кто это), а также ознакомиться с другими достопримечательностями Ай-Петри)

  • Д
    Дарья
    7 января 2024
    Подъем к вершине Ай-Петри (без канатной дороги)
    Экскурсия прочто великолепная! Красивые пейзажы, захватывающие виды! Экскурсовод интересно очень рассказывал. Спасибо большое вам за такую возможность, побывать в таких местах!

Ответы на вопросы от путешественников по Ялте в категории «Экскурсии и походы в горы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ялте
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Пленительные вершины Ай-Петри + Ливадийский дворец (из Ялты)
  2. Восхождение на Ай-Петри - поднимитесь на 1234 метра над уровнем моря
  3. Самые красивые панорамные виды Крыма с вершин Чатыр-Даг
  4. Легендарная Боткинская тропа
Какие места ещё посмотреть в Ялте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Ай-Петри
  2. Ливадийский дворец
  3. Воронцовский дворец
  4. Винзавод «Массандра»
  5. Ласточкино гнездо
  6. Массандровский дворец
  7. Набережная
  8. Дворец Кичкине
  9. Кояшское озеро
  10. Дворец Харакс
Сколько стоит экскурсия по Ялте в августе 2024
Сейчас в Ялте в категории "Экскурсии и походы в горы" можно забронировать 4 экскурсии от 1 875 до 10 000. Туристы уже оставили гидам 83 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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