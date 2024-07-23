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пеший поход, потому что вс красота Ай-Петри раскрылась после посещения зубцов! На зубцах не понравилось, слишком много людей, и если бы мы доехали только до этой точки и потом вернулись обратно, то я бы была разочарована. Мы пошли дальше и там открывались потрясающие виды, которыми мы любовались в тишине в скромном составе и там же пообедали. Довелось увидеть воочию косулю или олененка (не поняла кто это), а также ознакомиться с другими достопримечательностями Ай-Петри)