7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Пленительные вершины Ай-Петри + Ливадийский дворец (из Ялты)
Отправьтесь в увлекательное путешествие по Крыму, посетите Ай-Петри и Ливадийский дворец. Насладитесь природными красотами и историческими местами
Начало: Ваш отель в Ялте
Расписание: Ежедневно, по договоренности
14 авг в 09:00
15 авг в 09:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
11 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Восхождение на Ай-Петри - поднимитесь на 1234 метра над уровнем моря
Гора Ай-Петри - символ Крыма. Водопады, плато, облака под ногами - всё это стоит того, чтобы преодолеть путь даже в летнюю жару
Начало: Большая Ялта, Кореизское шоссе 3, пос. Мисхор
Расписание: По средам, пятницам и воскресеньям в 9:00
8 авг в 09:00
15 авг в 09:00
1 875₽ за человека
6 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия: Самые красивые панорамные виды Крыма с вершин Чатыр-Даг
Покорите вершину Чатыр-Даг и насладитесь панорамными видами Крыма. Уникальная возможность увидеть Симферополь и Джанкой с высоты 1528 м
Начало: Ялта, троллейбусная станция
Расписание: По будням с 8:00
Завтра в 08:00
7 авг в 08:00
от 3 900₽ за всё до 6 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 12 чел.
Легендарная Боткинская тропа: индивидуальная экскурсия по Ялте
Прогулка по Боткинской тропе подарит незабываемые впечатления от сосновых лесов, горных речек и видов с вершины Ставри-Кая
Начало: Ялта, улица Кирова, 156
Расписание: Ежедневно, по договоренности
11 авг в 09:00
12 авг в 09:00
от 5 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина23 июля 2024Экскурсия с самого начала пошла не по плану, но значит именно так и должно было быть) Рада, что выбрала именно
- ДДарья7 января 2024Подъем к вершине Ай-Петри (без канатной дороги)Экскурсия прочто великолепная! Красивые пейзажы, захватывающие виды! Экскурсовод интересно очень рассказывал. Спасибо большое вам за такую возможность, побывать в таких местах!
Ответы на вопросы от путешественников по Ялте в категории «Экскурсии и походы в горы»
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