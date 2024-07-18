11 часов
Групповая
до 29 чел.
Севастополь и Балаклава: путешествие по историческим местам Крыма
Откройте для себя великолепие Севастополя и Балаклавы в одной экскурсии. Исторические памятники, морские прогулки и незабываемые виды
Начало: Ялта, остановка Улица Садовая, около д. 12
Расписание: Ежедневно в 9:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2 100₽ за человека
5 часов
Групповая
до 29 чел.
Всё о Массандре: Путешествие к Дворцу и дегустация вин без доплат
Погрузитесь в мир крымской истории и виноделия с экскурсией в Массандру. Откройте для себя волшебство Дворца Александра III и уникальные вина
Начало: Ялта, остановка Улица Садовая
Расписание: Ежедневно в 14:30
Завтра в 14:30
7 авг в 14:30
3 200₽ за человека
5 часов
Групповая
до 19 чел.
Групповая экскурсия на Ай-Петри по канатной дороге в Ялте
Путешествие на Ай-Петри по канатной дороге - это незабываемое приключение. Восхитительные виды, прогулка по заповеднику и дегустация вин ждут вас
Начало: Г. Ялта, остановка «ул. Садовая» около д. 12
Расписание: Сбор за 15 минут до отправления!
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
1 500₽ за человека
4 часа
Групповая
до 29 чел.
Воронцовский дворец и Замок Ласточкино гнездо: Жемчужины Ялты
Погрузитесь в мир архитектурного великолепия и исторических тайн с экскурсией по Воронцовскому дворцу и Замку Ласточкино гнездо
Начало: Ялта, остановка Улица Садовая, около д. 12
Расписание: Ежедневно в 14:30
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:30
1 100₽ за человека
2 часа
Групповая
до 19 чел.
Ялта - город счастья: путешествие по историческому центру и архитектуре
Вас ждет познавательное путешествие по Ялте, где каждый уголок хранит свои удивительные истории и тайны
Начало: Ялта, ул. Рузвельта, д. 1, мостик на набережную
Расписание: Понедельник, четверг, суббота в 10:00 (или под заказ)
Сегодня в 10:00
8 авг в 10:00
750₽ за человека
6 часов
Групповая
до 29 чел.
Путешествие по Романовской дороге в Крымском заповеднике
Присоединяйтесь к экскурсии по местам Царской охоты в Ялте! Уникальная возможность увидеть Крымский заповедник и живописные виды гор и окрестностей
Начало: Ялта, остановка Улица Садовая, около д. 12
Расписание: По субботам и средам в 8:30
7 авг в 08:30
10 авг в 08:30
1 900₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена18 июля 2024Экскурсия очень понравилась, физически сложновато,но это того стоит, огромное спасибо экскурсоводу Валентине Александровне, замечательный, добрый и отзывчивый человек!!! Интересно рассказывает!
- ЮЮлия28 июня 2024Были на экскурсии по Воронцовскому дворцу. Экскурсовод Юлия очень интересно и познавательно всё рассказала и показала, мы благодарны от всей души. Единственное, что мы думали к Ласточкиному гнезду будет подъезд, а не издалека мы его увидим.
- ААнастасия26 мая 2024Было очень интересно и насыщено! Наша гид любящий свое дело человек, много рассказала о Севастополе, о жизни города в период Великой Отечественной войны, о героях, которых помнят до сих пор!
- ЮЮрий16 мая 2024Всё отлично! 🖐
- ВВоронкина14 мая 2024Большое спасибо Мирославе за интересный рассказ о Ялте.
- ЕЕлена14 марта 2024ЭКСКУРСИЯ- ПРОГУЛКА,ВСЕ ОЧЕНЬ ПОНРАВИЛОСЬ. ПРИВЕТЛИВЫЙ, ГРАМОТНЫЙ ГИД. РЕКОМЕНДУЮ.
- ВВоробьева12 ноября 2020Очень понравилась работа гида Людмилы Михайловны, очень знающий человек! Мы не секунды не скучали)
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