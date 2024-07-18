Е Елена Севастополь и Балаклава: погружение в историю Крыма читать дальше Отдельное спасибо катеристу Виктору "Герасиму" если бы не он я бы в жизни не окунулась в открытом море, уговорил, я в восторге!!! Экскурсия очень понравилась, физически сложновато,но это того стоит, огромное спасибо экскурсоводу Валентине Александровне, замечательный, добрый и отзывчивый человек!!! Интересно рассказывает!

Ю Юлия Воронцовский дворец и замок Ласточкино гнездо (со смотровой) Были на экскурсии по Воронцовскому дворцу. Экскурсовод Юлия очень интересно и познавательно всё рассказала и показала, мы благодарны от всей души. Единственное, что мы думали к Ласточкиному гнезду будет подъезд, а не издалека мы его увидим.

А Анастасия Севастополь и Балаклава: погружение в историю Крыма Было очень интересно и насыщено! Наша гид любящий свое дело человек, много рассказала о Севастополе, о жизни города в период Великой Отечественной войны, о героях, которых помнят до сих пор!

Ю Юрий Севастополь и Балаклава: погружение в историю Крыма Всё отлично! 🖐

В Воронкина Ялта - город счастья: обзорная прогулка по городу Большое спасибо Мирославе за интересный рассказ о Ялте.

Е Елена Ялта - город счастья: обзорная прогулка по городу ЭКСКУРСИЯ- ПРОГУЛКА,ВСЕ ОЧЕНЬ ПОНРАВИЛОСЬ. ПРИВЕТЛИВЫЙ, ГРАМОТНЫЙ ГИД. РЕКОМЕНДУЮ.