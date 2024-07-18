Популярные экскурсии

Найдено 6 экскурсий в категории «Популярные экскурсии» в Ялте, цены от 750 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Севастополь и Балаклава: погружение в историю Крыма
На автобусе
43 отзыва
11 часов
Групповая
до 29 чел.
Севастополь и Балаклава: путешествие по историческим местам Крыма
Откройте для себя великолепие Севастополя и Балаклавы в одной экскурсии. Исторические памятники, морские прогулки и незабываемые виды
Начало: Ялта, остановка Улица Садовая, около д. 12
Расписание: Ежедневно в 9:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2 100 за человека
Всё о Массандре: Дворец Массандры и дегустация вин (без доплат)
На автобусе
44 отзыва
5 часов
Групповая
до 29 чел.
Всё о Массандре: Путешествие к Дворцу и дегустация вин без доплат
Погрузитесь в мир крымской истории и виноделия с экскурсией в Массандру. Откройте для себя волшебство Дворца Александра III и уникальные вина
Начало: Ялта, остановка Улица Садовая
Расписание: Ежедневно в 14:30
Завтра в 14:30
7 авг в 14:30
3 200 за человека
Экскурсия на Ай-Петри по канатной дороге
На автобусе
42 отзыва
5 часов
Групповая
до 19 чел.
Групповая экскурсия на Ай-Петри по канатной дороге в Ялте
Путешествие на Ай-Петри по канатной дороге - это незабываемое приключение. Восхитительные виды, прогулка по заповеднику и дегустация вин ждут вас
Начало: Г. Ялта, остановка «ул. Садовая» около д. 12
Расписание: Сбор за 15 минут до отправления!
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
1 500 за человека
Воронцовский дворец и замок Ласточкино гнездо (со смотровой)
На автобусе
51 отзыв
4 часа
Групповая
до 29 чел.
Воронцовский дворец и Замок Ласточкино гнездо: Жемчужины Ялты
Погрузитесь в мир архитектурного великолепия и исторических тайн с экскурсией по Воронцовскому дворцу и Замку Ласточкино гнездо
Начало: Ялта, остановка Улица Садовая, около д. 12
Расписание: Ежедневно в 14:30
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:30
1 100 за человека
Ялта - город счастья: обзорная прогулка по городу
Пешая
69 отзывов
2 часа
Групповая
до 19 чел.
Ялта - город счастья: путешествие по историческому центру и архитектуре
Вас ждет познавательное путешествие по Ялте, где каждый уголок хранит свои удивительные истории и тайны
Начало: Ялта, ул. Рузвельта, д. 1, мостик на набережную
Расписание: Понедельник, четверг, суббота в 10:00 (или под заказ)
Сегодня в 10:00
8 авг в 10:00
750 за человека
По местам Царской охоты
На автобусе
7 отзывов
6 часов
Групповая
до 29 чел.
Путешествие по Романовской дороге в Крымском заповеднике
Присоединяйтесь к экскурсии по местам Царской охоты в Ялте! Уникальная возможность увидеть Крымский заповедник и живописные виды гор и окрестностей
Начало: Ялта, остановка Улица Садовая, около д. 12
Расписание: По субботам и средам в 8:30
7 авг в 08:30
10 авг в 08:30
1 900 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    18 июля 2024
    Севастополь и Балаклава: погружение в историю Крыма
    Экскурсия очень понравилась, физически сложновато,но это того стоит, огромное спасибо экскурсоводу Валентине Александровне, замечательный, добрый и отзывчивый человек!!! Интересно рассказывает!
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    Отдельное спасибо катеристу Виктору "Герасиму" если бы не он я бы в жизни не окунулась в открытом море, уговорил, я в восторге!!!

  • Ю
    Юлия
    28 июня 2024
    Воронцовский дворец и замок Ласточкино гнездо (со смотровой)
    Были на экскурсии по Воронцовскому дворцу. Экскурсовод Юлия очень интересно и познавательно всё рассказала и показала, мы благодарны от всей души. Единственное, что мы думали к Ласточкиному гнезду будет подъезд, а не издалека мы его увидим.
  • А
    Анастасия
    26 мая 2024
    Севастополь и Балаклава: погружение в историю Крыма
    Было очень интересно и насыщено! Наша гид любящий свое дело человек, много рассказала о Севастополе, о жизни города в период Великой Отечественной войны, о героях, которых помнят до сих пор!
  • Ю
    Юрий
    16 мая 2024
    Севастополь и Балаклава: погружение в историю Крыма
    Всё отлично! 🖐
  • В
    Воронкина
    14 мая 2024
    Ялта - город счастья: обзорная прогулка по городу
    Большое спасибо Мирославе за интересный рассказ о Ялте.
  • Е
    Елена
    14 марта 2024
    Ялта - город счастья: обзорная прогулка по городу
    ЭКСКУРСИЯ- ПРОГУЛКА,ВСЕ ОЧЕНЬ ПОНРАВИЛОСЬ. ПРИВЕТЛИВЫЙ, ГРАМОТНЫЙ ГИД. РЕКОМЕНДУЮ.
  • В
    Воробьева
    12 ноября 2020
    По местам Царской охоты
    Очень понравилась работа гида Людмилы Михайловны, очень знающий человек! Мы не секунды не скучали)

Ответы на вопросы от путешественников по Ялте в категории «Популярные экскурсии»

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  1. Севастополь и Балаклава: погружение в историю Крыма
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  3. Экскурсия на Ай-Петри по канатной дороге
  4. Воронцовский дворец и замок Ласточкино гнездо (со смотровой)
  5. Ялта - город счастья: обзорная прогулка по городу
Какие места ещё посмотреть в Ялте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Ай-Петри
  2. Ливадийский дворец
  3. Воронцовский дворец
  4. Винзавод «Массандра»
  5. Ласточкино гнездо
  6. Массандровский дворец
  7. Набережная
  8. Дворец Кичкине
  9. Кояшское озеро
  10. Дворец Харакс
Сколько стоит экскурсия по Ялте в августе 2024
Сейчас в Ялте в категории "Популярные экскурсии" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 750 до 3 200. Туристы уже оставили гидам 256 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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