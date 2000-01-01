Еще несколько необычных экскурсий в Ялте

Что вас ожидает

Ай-Петри и не только

Чтобы не расходовать энергию и время на утомительный подъем, мы отправимся к Ай-Петри на автомобиле 🚘. В пути вы насладитесь панорамой Южного берега Крыма и остановитесь на водопаде Учан-Су, Черепашьем озере и скале Шишко. А также рассмотрите Серебряную беседку и полюбуетесь буковыми, сосновыми и березовыми рощами. После прогулки по плато посетите одну из оборудованных пещер: Ялтинскую, Трехглазку или Геофизическую.

Живописный трекинг и занимательные истории 📖

Доехав до турбазы Кичкине, мы начнем пеший спуск по Таракташской тропе. По дороге вы узнаете много интересного об истории 📖 Крыма, его целебном климате, флоре и фауне. А также о временах, когда горы ⛰️ были дном древнего океана, а море 🌊 — пресноводным озером. Расскажем мы и о том, как живет Крым сегодня: где работают и как отдыхают местные, как меняется погода от сезона к сезону и какие события происходят здесь на протяжении года.

Организационные детали

Экскурсия ⛳ проходит на кроссовере Suzuki Grand Vitara, который позволит нам подняться на Ай-Петри независимо от сюрпризов погоды.