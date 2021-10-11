ежедневно в 12:00

Однозначно не рекомендую эту экскурсию. С выбранных 12:00 по предложению организатора согласились на перенос на 16:00 - как потом выяснилось, зря. Трансфер до Ай-Петри в старом душном микроавтобусе. Экскурсовод рассказывала предельно нудно и неинтересно. На самой канатной дороге у подножия Ай-Петри простояли в страшной духоте больше часа - из-за наплыва туристов в дневное время; другу от этой духоты в итоге стало плохо. Как следствие, из-за того что поздно выехали (в 16:00 вместо 12:00) и стояли в очереди, к моменту подъема канатные мостики и прочие развлечения были уже закрыты. На осмотр всего и вся экскурсовод дала час - после чего опять в душном автобусе заехали в забегаловку у дороги, где проводили "дегустацию" вин из пластиковой тары. После всех этих развлечений остался долгий часовой спуск по серпантину в микроавтобусе, а так как уже было темно (опять таки, поздно выехали и организаторы явно не могли не отдавать себе отчета в том, что поздний выезд к этому приведет) просто проехали мимо Учан-Су (который в августе по словам экскурсовода напоминает скромную струю - о чем естественно никто Вас в описании экскурсии не предупредит) и Серебряной беседки, коих уже не было видно в темноте. Если бы можно было вернуть деньги и поставить 0/5, сделал бы это. Вместо такой экскурсии лучше посетите дворцы Южнобережья или больше времени проведите на море.