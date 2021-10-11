ежедневно в 12:00

Ай-Петри — покорите главную вершину Крыма!

Подняться на канатке и познакомиться с заповедником на автобусной экскурсии

4.2
16 отзывов
В группе до 20 человек вы отправитесь к легендарной вершине полуострова.

Остановитесь на трех станциях, исследуете плато с краеведом и откроете фантастические панорамы.

Затем будет свободное время для конной прогулки, посещения пещеры или обеда с дегустацией домашних вин.

А на обратном пути, спускаясь уже на автобусе, вы посетите Серебряную беседку и водопад Учан-Су.
Ай-Петри — покорите главную вершину Крыма!
Ай-Петри — покорите главную вершину Крыма!
Ай-Петри — покорите главную вершину Крыма!
Ай-Петри — покорите главную вершину Крыма!
Ай-Петри — покорите главную вершину Крыма!
Ай-Петри — покорите главную вершину Крыма!
Ай-Петри — покорите главную вершину Крыма!
Ай-Петри — покорите главную вершину Крыма!
Ай-Петри — покорите главную вершину Крыма!
Ай-Петри — покорите главную вершину Крыма!

Что вас ожидает

  • Выезд на автобусе из Ялты в сопровождении гида по направлению к нижней станции канатной дороги
  • Экскурсия на вершину начинается с подъема по канатной трехкилометровой дороге. По пути будет 3 станции: нижняя, средняя, верхняя. На средней станции — Сосновый бор — пересадка. Длительность подъема 15-20 минут.
  • На плато Ай-Петри — пешеходная прогулка с квалифицированным гидом. С вершины вы откроете потрясающий вид на плато, море, горы и Ялту. В ясную погоду увидите Ласточкино гнездо, а в пасмурную ощутите, будто парите над облаками.
  • Свободное время (около 1, 5-2-х часов). Выбор очень разнообразен: конная прогулка; спуск в пещеру «Ялтинская»; прогулка по заповеднику; подъем на зубцы Ай-Петри; прогулка по подвесному канатному мостику над пропастью; обед в ресторане с дегустацией домашних вин.
  • Обратный спуск проходит на автобусе по живописнейшей старинной горной дороге, проложенной еще в 19 веке среди вековых буков и сосен с остановками у Серебряной беседки и водопада Учан-Су
  • Возвращение в Ялту

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на комфортабельном автобусе, путевая обзорная экскурсия по зубцам Ай-Петри и водопаду Учан-Су
  • Обязательные дополнительные расходы: подъем на фуникулере на плато Ай-Петри — 400 руб. /взрослого и 250 руб. /ребенка
  • Опциональные дополнительные расходы: питание; спуск в карстовую пещеру Ялтинская — 300 руб. /взрослого, 200 руб. /ребенка, до 7 лет — бесплатно; подъем на г. Утюг; входные билеты к водопаду; все дополнительные развлечения; подвесной канатный мостик на Зубцах Ай-Петри — 500 руб. /чел.
  • Экскурсию для вас проведёт гид из нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
в центре Ялты
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:00
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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ежедневно в 12:00

Юрий
Юрий
Нас зовут Елена и Юрий. Мы коренные ялтинцы, любим и ценим наш край. Занимаемся организацией и проведением экскурсий уже более 10 лет. Часто, отправляя очередной автобус, мы с удовольствием видим знакомые лица. Спасибо вам, наши дорогие экскурсанты, что путешествуете с нами снова и снова!
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16 реальных отзывов от туристов

людмила
11 окт 2021
Здорово, безопасно, содержательно, советую!
М
27 сен 2021
Предупредите людей что погода на верху очень ветренная и прохладная. Мы были в конце сентября, было холодно и ветрено.
И
4 сен 2021
Экскурсия понравилась.
К месту оказалась предварительная sms о месте её начала и транспорте.
Гидом была Татьяна. Голос приятный, речь поставлена, информация интересна. Чувствуется опыт работы.
В целом, впечатления запоминающиеся, природа Крыма и его история приятно поражают, эмоции зашкаливают.
Однозначно при возможности будем рекомендовать такое путешествие друзьям и знакомым.
Есть и отрицательный момент. Один, но неприятный.
Несколько раз во время поездки к вершине Ай-Петри гид Татьяна сообщала о том, что на площадке перед самой вершиной убраны продуктовые палатки, мы там увидим только амброзию и перекати-поле. По указанной причине Татьяна нам настойчиво рекомендовала пообедать и закупить продукты в посёлке перед Ай-Петри. Что мы и сделали.
В действительности, всё оказалось с точностью до наоборот. На площадке перед вершиной размещена настоящая ярмарка, которая предлагала несколько видов развлечений для взрослых и детей, а также широкий ассортимент продуктов, сувениров и прочих товаров на любой вкус.
Никакой амброзии и перекати-поле мы так и не увидели. Зачем такой обман, можно только догадываться.
Во всём остальном, самые приятные впечатления и воспоминания.
Е
28 авг 2021
Всем здравствуйте. Покорили вершину 27.08.2021. Были с детьми, сложновато, обязательно нужна удобная обувь. Экскурсия понравилась, детей лучше от 10 лет брать. По организации никаких нареканий нет, все чётко по времени, спасибо!
Лера
25 авг 2021
Были в Ялте 1 день и решили остановиться на этой экскурсии, чтобы не быть связанными с поиском транспорта и очередями на канатку. Экскурсия многоплановая, успеваешь многое: и на канатке прокатиться (тут минус, что в вагончике размещаются как в рейсовом автобусе, стекла старые и виды снимать неудобно), и на гору залезть (пешеходная тропа очень красива сама по себе). Мы на самый верх не пошли, ограничились гулянием по мостику между зубцов и съехали на зип-лайне обратно (оплата там только наличными). На обратном пути перекусили в кафешке (манты были вкусные, все приготовлено заранее и разогревается - в связи с ограничением по времени это и неплохо), а потом, поскольку нам сообщили, что летом водопад пересыхает, группой было принято решение остановиться у черепашьего озера - место живописное, пофотографировали плавающих черепашек.
Экскурсией очень довольны, место посадки недалеко от набережной, поэтому до нее успели покупаться, а после еще раз зашли посидеть у моря перед отъездом
Михаил
21 авг 2021
Однозначно не рекомендую эту экскурсию. С выбранных 12:00 по предложению организатора согласились на перенос на 16:00 - как потом выяснилось, зря. Трансфер до Ай-Петри в старом душном микроавтобусе. Экскурсовод рассказывала предельно нудно и неинтересно. На самой канатной дороге у подножия Ай-Петри простояли в страшной духоте больше часа - из-за наплыва туристов в дневное время; другу от этой духоты в итоге стало плохо. Как следствие, из-за того что поздно выехали (в 16:00 вместо 12:00) и стояли в очереди, к моменту подъема канатные мостики и прочие развлечения были уже закрыты. На осмотр всего и вся экскурсовод дала час - после чего опять в душном автобусе заехали в забегаловку у дороги, где проводили "дегустацию" вин из пластиковой тары. После всех этих развлечений остался долгий часовой спуск по серпантину в микроавтобусе, а так как уже было темно (опять таки, поздно выехали и организаторы явно не могли не отдавать себе отчета в том, что поздний выезд к этому приведет) просто проехали мимо Учан-Су (который в августе по словам экскурсовода напоминает скромную струю - о чем естественно никто Вас в описании экскурсии не предупредит) и Серебряной беседки, коих уже не было видно в темноте. Если бы можно было вернуть деньги и поставить 0/5, сделал бы это. Вместо такой экскурсии лучше посетите дворцы Южнобережья или больше времени проведите на море.
Юрий
Ответ гида:
Здравствуйте, нам искренне жаль что вы остались недовольны экскурсией.

В день вашей поездки был сильный ветер, канатная дорога работала с задержкой, на что мы повлиять конечно не могли. Наши экскурсионные группы проходят на посадку без очереди, поэтому вы попали на верх с максимальной возможной скоростью. Главное в этой экскурсии — посещение Ай-Петри, было выполнено в полном объёме. Солнце находилось достаточно высоко что бы сделать удачные фотографии на вершине, чем вы без сомнения воспользовались.

Экскурсовод знает, что лучше уложиться в отведённое время (4, 5 часа) чем сделать остановку у Учан-Су или Серебрянкой беседки, множество людей будут недовольны, что слишком поздно попали назад в город.

Мы в течение многих лет ежедневно проводим эту экскурсию, и еще не получали негатива в сторону транспорта, компетентности экскурсовода или программы экскурсии. Дегустация проводится по желанию во время обеда, многие туристы любят домашнее вино от частных виноделен. Транспорт у нас не старше 3‑х лет.

Мы уверены, что ваша критика вызвана недовольством из-за задержки при посадке, но управлять ветром мы не можем:)
Вячеслав
20 авг 2021
Экскурсия понравилась. Гид - не Юрий. Но, наверное, это не принципиально. Перед экскурсией автобус забирал экскурсантов ещё с нескольких мест. Можно было бы их тоже указать, а не только одну точку сбора задавать.
По самой экскурсии всё понравилось. Очень сбалансирована. С одной стороны никаких "гонок", с другой маршрут большой, куча позитивных впечатлений. Гид рассказывает интересно.
Идеально подобрано время для остановки на обед.
Г
6 авг 2021
Учитывая непродолжительность экскурсии, то обед и дегустация вин были лишними (понимаю - это бизнес), затраченное на это время, на наш взгляд, лучше перенести на увеличение времени для самостоятельной прогулки, в т. ч. для восхождения к вершине, осмотр на вершине, поскольку времени для осмотра красот с учётом количества туристов в целом на плато, прохождения по канатному мосту и катании на зиплайне было не достаточно.
В
3 авг 2021
Экскурсия понравилась, насыщенный маршрут, что ожидала, то и получила. Во время экскурсии произошла конфликтная ситуация с большей части группы, на мой взгляд гид скорее заняла стратегию игнорирования, ухода от конфликта и местами соперничества, без попыток решить конструктивно ситуацию недопонимания, что оставило неприятное впечатление, но мне никак не испортило отдых. Благодарю за экскурсию.
Е
27 июля 2021
Очень все понравилось.
Е
22 июля 2021
Хорошая экскурсия. Все было динамично, посетили сразу несколько мест. Был хороший гид, которая рассказывала много о Ялте и местных достопримечатлеьностях.
Отмечу сразу, гидом может быть не Юрий. Меня это не смутило, но в моей группе дама устроила скандал, что ее обманули.
Спасибо, все было хорошо организовано.
а
17 июля 2021
Мне все нравились. Спасибо вам большое
С
16 июля 2021
Добрый день, выбирала экскурсию с гидом Юрием, как вы его назвали намсай
К
10 июля 2021
Экскурсию посещали вдвоём с девушкой. По дороге в Мисхор, гид рассказывала историю Крыма отлично поставленным голосом. Подъём наверх захватывает, канатка это настоящий аттракцион. На самом Ай-Петри мы покатались на лошадках, что было втройне приятно сделать с такими великолепными видами как на вершине! Моя оценка 5, огромное спасибо организаторам!
Т
4 июля 2021
Экскурсию посетили вдвоём с сыном. Нас забрали с остановки и мы поехали на 5 часовую экскурсию. Водитель Степан и гид Юлия -отличная команда. Очень много шутили, так поездка прошла не заметно, а далее расскажу о самой экскурсии. Гид Юлия мастер своего дела👍. Впечатлений очень много. Канатная дорога захватывает своим видом города по ней мы добрались до Ай-Петри. С вершины видно весь город 🥰. Далее мы посетили пещеру, экскурсия по пещере длилась около 30 минут. Затем было кафе, дегустация вина(только для взрослых). Немного отдохнули и поехали на водопад Учан-Су. Водопад захватывает своей красотой. Сделали несколько фото на память и поехали обратно в город. Всю дорогу наш гид Юлия очень много рассказывала о красотах того или иного места мимо которого мы проезжали или проходили. На память мы сделали очень много фото, которые останутся в нашей памяти о волшебной экскурсии. 🥰🥰🥰Очень рекомендую посетить экскурсию всем! Моя оценка 5
Ещё 1 отзыв

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