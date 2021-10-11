ежедневно в 12:00

Ответ гида:
Здравствуйте, нам искренне жаль что вы остались недовольны экскурсией.
В день вашей поездки был сильный ветер, канатная дорога работала с задержкой, на что мы повлиять конечно не могли. Наши экскурсионные группы проходят на посадку без очереди, поэтому вы попали на верх с максимальной возможной скоростью. Главное в этой экскурсии — посещение Ай-Петри, было выполнено в полном объёме. Солнце находилось достаточно высоко что бы сделать удачные фотографии на вершине, чем вы без сомнения воспользовались.
Экскурсовод знает, что лучше уложиться в отведённое время (4, 5 часа) чем сделать остановку у Учан-Су или Серебрянкой беседки, множество людей будут недовольны, что слишком поздно попали назад в город.
Мы в течение многих лет ежедневно проводим эту экскурсию, и еще не получали негатива в сторону транспорта, компетентности экскурсовода или программы экскурсии. Дегустация проводится по желанию во время обеда, многие туристы любят домашнее вино от частных виноделен. Транспорт у нас не старше 3‑х лет.
Мы уверены, что ваша критика вызвана недовольством из-за задержки при посадке, но управлять ветром мы не можем:)