Ай-Петри, Учан-Cу: Подъем на канатке, спуск на автобусе

Гора Ай-Петри - один из главных символов острова

4.6
7 отзывов
Гора Ай-Петри — один из главных символов острова.

Ни один отдых в Крыму не обходится без поездки на Ай-Петри.

Самые отважные совершают поход на вершину.

Мы же поднимемся на высоту 1234 метра всего за 20 минут на канатной дороге.

Вы сможете увидеть зубцы горы, пройти по подвесному мосту и покататься на лошадях.

На обратном пути мы посетим водопад Учан-Су и Черепашье озеро.
Ай-Петри, Учан-Cу: Подъем на канатке, спуск на автобусе
Ай-Петри, Учан-Cу: Подъем на канатке, спуск на автобусе
Ай-Петри, Учан-Cу: Подъем на канатке, спуск на автобусе
Ай-Петри, Учан-Cу: Подъем на канатке, спуск на автобусе
Ай-Петри, Учан-Cу: Подъем на канатке, спуск на автобусе
Ай-Петри, Учан-Cу: Подъем на канатке, спуск на автобусе
Ай-Петри, Учан-Cу: Подъем на канатке, спуск на автобусе

Что вы увидите 🤩

  • Канатная дорога
  • зубцы Ай-Петри
  • скала Шишко
  • Черепашье озеро
  • Учан-Су.
К вершине Ай-Петри по горному серпантину.
Наша экскурсия начнется в Ялте, откуда мы отправимся в Мисхор, что бы подняться на канатной дороге к зубцам Ай-Петре. Подъём на высоту 1234 метра занимает всего 20 минут!
На Ай-Петри все желающие смогут подняться к вершине горы, пройти по подвесному мосту над пропастью, покататься на квадроциклах или лошадях.
На обратном пути в Ялту мы посетим Черепашье озеро и водопад Учан-Су.
Важно!
Обращаем ваше внимание — при оплате наличными, необходимо оплатить экскурсию в нашем офисе не позднее чем за 24 часа до выезда. Иначе мы не сможем вам гарантировать место в автобусе.

Цены на экскурсию

Для группы 1-20 человек
Взрослый билет
1 200 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • транспорт.
Что не входит
  • Подъем на канатной дороге на Плато Ай-Петри
  • Взрослый — 300 ₽
  • Детский — 250 ₽
Место начала и завершения
Садовая улица, 12/2К3
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 9:30, 14:30, 16:00
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Ежедневно в 9:30, 14:30, 16:00

Юрий Н.
Юрий Н.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Задать вопросВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Отзывы от посетивших эту экскурсию

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ялты

👥Групповые🚌На автобусеГоры🏡Выездные

Еще несколько похожих предложений в Ялте

Красоты плато Ай-Петри
Индивидуальная экскурсия
12 000
за 1-6 чел.
Красоты плато Ай-Петри
Ай-Петри - одна из красивейших крымских гор и является символом южного берега
Ежедневно в 09:00, 10:00, 12:00, 15:00
Восхождение на Ай Петри - поднимитесь на 1234 метра над уровнем моря
4.7
85
11ч
1 500
за 1 чел.
Восхождение на Ай Петри - поднимитесь на 1234 метра над уровнем моря
Гора Ай-Петри - один из символов Крыма и настоящий must-see
По средам, пятницам, субботам и воскресеньям в 9:00
Ай-Петри — покорите главную вершину Крыма!
4.2
16
1 200
за 1 чел.
Ай-Петри — покорите главную вершину Крыма!
Подняться на канатке и познакомиться с заповедником на автобусной экскурсии
ежедневно в 12:00
Джип-тур на гору Ай-Петри
Индивидуальная экскурсия
5
1
12 000
за 1-6 чел.
Джип-тур на гору Ай-Петри
Комфортное путешествие к легендарной вершине Крыма с заездом на водопад, озеро и в пещеру
Пешая экскурсия на гору Ай-Петри
Индивидуальная экскурсия
5
1
6 500
за 1-10 чел.
Пешая экскурсия на гору Ай-Петри
Подняться на самую известную высоту Крыма, а по пути исследовать местные красоты
Рассвет и фотосессия на горе Ай-Петри
Индивидуальная фото-прогулка
4.9
9
7500
6 375
за 1-4 чел.
Рассвет и фотосессия на горе Ай-Петри
Встретить начало дня на вершине и получить снимки на фоне крымских панорам
По тропе здоровья к горе Ставри-Кая и к водопаду Учан-Су
Индивидуальная экскурсия
5
1
6 500
за 1-10 чел.
По тропе здоровья к горе Ставри-Кая и к водопаду Учан-Су
Лечебный хвойный воздух, крымские пейзажи с открытки и местные легенды от друга-проводника
Зима на Ай-Петри
4.7
9
1 200
за 1 чел.
Зима на Ай-Петри
Как правило, в Крым приезжают летом
Ежедневно в 12:00
Хайкинг по лесу и канатная дорога на Ай-Петри
Индивидуальная экскурсия
5
1
7 500
за 1-10 чел.
Хайкинг по лесу и канатная дорога на Ай-Петри
Подняться по Таракташской тропе, знакомясь с историей Ялты, и посетить красивейший пик Ай-Петри
Ай-Петри на автомобиле
Индивидуальная экскурсия
5
8
12 500
за 1-3 чел.
Ай-Петри на автомобиле
Посетить самую известную вершину Крыма и впечатлиться фантастическими пейзажами
Встреча рассвета в горах над Ялтой
Индивидуальная экскурсия
5
8
3600
3 240
за 1-4 чел.
Встреча рассвета в горах над Ялтой
Полюбоваться на город и амфитеатр Крымских гор с видом на Медведь-гору в лучах восходящего солнца
В гости к каменным идолам на вершине горы Южная Демерджи
Индивидуальный тур
3 900
за 1-10 чел.
В гости к каменным идолам на вершине горы Южная Демерджи
Приглашаю вас в однодневный поход на гору Южная Демерджи и в Долину Привидений, к ореху Никулина и камню...

Юрий Н. проводит ещё 2 экскурсии

Cевастополь + Балаклава + Древний Херсонес. Пол - Крыма за один день
3.3
4
10ч
1 800
за 1 чел.
Cевастополь + Балаклава + Древний Херсонес. Пол - Крыма за один день
Крым - удивительное место
Ежедневно в 9:00
Бахчисарай: Ханский дворец и пещерные города
4
1
1 600
за 1 чел.
Бахчисарай: Ханский дворец и пещерные города
На этой экскурсии вы побываете там, где время замедлило свой ход
Ежедневно в 10:00
У нас ещё много экскурсий 😎 в Ялте. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Ялте
🇷🇺