К вершине Ай-Петри по горному серпантину.

Наша экскурсия начнется в Ялте, откуда мы отправимся в Мисхор, что бы подняться на канатной дороге к зубцам Ай-Петре. Подъём на высоту 1234 метра занимает всего 20 минут!

На Ай-Петри все желающие смогут подняться к вершине горы, пройти по подвесному мосту над пропастью, покататься на квадроциклах или лошадях.

На обратном пути в Ялту мы посетим Черепашье озеро и водопад Учан-Су.

Важно!

Обращаем ваше внимание — при оплате наличными, необходимо оплатить экскурсию в нашем офисе не позднее чем за 24 часа до выезда. Иначе мы не сможем вам гарантировать место в автобусе.