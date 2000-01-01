Ай-Петри (подъем на автомобиле по самой красивой дороге Крыма, спуск по канатной дороге по желанию)
Ливадийский дворец
Ласточкино гнездо
Форосская церковь и Байдарские ворота
Эта экскурсия ⛳ максимально вмещает в себя все составляющие такого разного Крыма. Это программа для тех, кто не хочет тратить много времени на экскурсии 🧭, а за один день увидеть все. Ну или почти все😉
Программа, которая не оставила равнодушным еще ни одного нашего гостя с нетерпением ждет вас!
Что входит
Транспортное сопровождение
Гид
Что не входит
Входные билеты в Ливадийский дворец - 400 рублей с человека
Обед
Начало и место завершения
🚩 Место проживания гостя
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.