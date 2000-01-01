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Большая обзорная экскурсия по Крыму

Алена .
Алена . – Гид из Ялты
Большая обзорная экскурсия по Крыму
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🔭Обзорная
  • 🧒Подходит для детей
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 8 900 ₽ за экскурсию

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Большая обзорная экскурсия по Крыму
Большая обзорная экскурсия по Крыму

Что вы увидите

  • За один световой день мы посетим:
  • Водопад Учан-Су
  • Черепашье озеро
  • Серебрянная беседка
  • Ай-Петри (подъем на автомобиле по самой красивой дороге Крыма, спуск по канатной дороге по желанию)
  • Ливадийский дворец
  • Ласточкино гнездо
  • Форосская церковь и Байдарские ворота
Эта экскурсия ⛳ максимально вмещает в себя все составляющие такого разного Крыма. Это программа для тех, кто не хочет тратить много времени на экскурсии 🧭, а за один день увидеть все. Ну или почти все😉
Программа, которая не оставила равнодушным еще ни одного нашего гостя с нетерпением ждет вас!
Что входит
  • Транспортное сопровождение
  • Гид
Что не входит
  • Входные билеты в Ливадийский дворец - 400 рублей с человека
  • Обед
Начало и место завершения
🚩 Место проживания гостя
Большая обзорная экскурсия по Крыму
Большая обзорная экскурсия по Крыму

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Алена .
Алена .
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