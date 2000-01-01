Эта экскурсия ⛳ максимально вмещает в себя все составляющие такого разного Крыма. Это программа для тех, кто не хочет тратить много времени на экскурсии 🧭, а за один день увидеть все. Ну или почти все😉

Программа, которая не оставила равнодушным еще ни одного нашего гостя с нетерпением ждет вас!